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الرئيسية | مجتمع | اليوبي: 114 إصابة جديدة بكورونا في بؤر عائلية وتجارية وصناعية

اليوبي: 114 إصابة جديدة بكورونا في بؤر عائلية وتجارية وصناعية

اليوبي: 114 إصابة جديدة بكورونا في بؤر عائلية وتجارية وصناعية
هسبريس من الرباط
الأربعاء 15 أبريل 2020 - 18:50

كشف محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، أن 114 حالة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية سجلت في بؤر عائلية ووحدات تجارية وصناعية.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، تسجيل 136 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 2024 حالة.

وأوضح اليوبي، في التصريح الصحافي اليومي، أن "114 حالة من أصل 136 المسجلة تم اكتشافها في محيط حالات أخرى، وبالخصوص بؤر ظهرت في بعض الوحدات التجارية والصناعية وفي وسط عائلي لدى بعض الحالات".

وأضاف المسؤول ذاته أنه جرى، إلى حدود اليوم، تتبع 12191 مخالطا؛ ضمنهم 5338 ما زالوا إلى الآن تحت المراقبة الصحية، بينما تم تسجيل 879 حالة مؤكدة في صفوف هؤلاء المخالطين من أصل 2024 حالة المسجلة بالمملكة.

وبخصوص المختبرات المرجعية للتحليلات الطبية، أورد مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة أنه، بالإضافة إلى مختبر باستور بالدار البيضاء ومختبر الفيروسات بالمعهد الوطني للصحة بالرباط ومختبرات المستشفيات العسكرية، تمت إضافة ستة مختبرات تابعة للمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى مختبرين تابعين إلى مؤسسات طبية شبه خاصة.

وأشار اليوبي، في تصريحه، إلى أن رفع عدد المختبرات المرجعية من شأنه أن يقلص المدة الزمنية على مستوى ظهور نتائج التحليلات المخبرية تجرى يومياً.

ووفق المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، فقد أجرى المغرب، اليوم الأربعاء، 730 تحليلة طبية بمجموع التراب الوطني؛ بينما بلغت الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، 8626 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 127 حالة إلى حدود السادسة مساء؛ فيما تم تسجيل 12 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 229 حالة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - najib الأربعاء 15 أبريل 2020 - 19:09
روح التضامن
خوتي ليوما فانزكان المارشي محلول وبنادم الداخل اكثر من الخارج ولي حالين بالتخبية اش من مواطنة هادي
زيد على هادشي كامل شفت المحلات بداو كيحلو شويا بشويا هادشي كاين فانزكان الدشيرة ايت ملول
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2 - souka الأربعاء 15 أبريل 2020 - 19:10
بغينا الله يخليكم الارقام بالجهات
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3 - حسن الأربعاء 15 أبريل 2020 - 19:12
لا افهم لمادا لاتزال السلطة تسمح للفصاءات التجارية الكبرى باستقبال الزبناء علما ان احتمال انتقال العدوى فيها ان قدر الله كارتية كما وقع في احدى المدن .
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4 - سعيد الأربعاء 15 أبريل 2020 - 19:13
راه اغلبية الشعب خصوصا الاحياء الشعبية لا يطبقون الحجر الصحي، جميع افراد الاسرة في الازقة والأسواق ، يجب الإنتباه الى هذه البؤر
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5 - الله يلطف بنا الأربعاء 15 أبريل 2020 - 19:13
مبادرة طيبة ان تعلن الوزارة عن عدد التحاليل اليومية، رغم كل هذا نتوسم خيرا و نتفائل بالله في مستقبل مشرق لمغربنا الحبيب و لكل الانسانية في العالم اجمع
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6 - Mostafa Canada الأربعاء 15 أبريل 2020 - 19:14
باذن الله باستطاعتنا هزيمة هذا الوباء. مرحلة صعبة لكن ابد من تكاثف الجهود. مدى وعي كل مغربي هو السبيل الوحيد للخروج باقل الاضرار.
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7 - تفائلو خيرا الأربعاء 15 أبريل 2020 - 19:14
اولا نسال الله السلامة والشفاء للجميع ثانيا لماذا لم نعد نتوصل باحصائيات الحالات المستجدة حسب الجهات
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8 - Jui juitsu الأربعاء 15 أبريل 2020 - 19:14
ووفق المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، فقد أجرى المغرب، اليوم الأربعاء، 730 تحليلة طبية بمجموع التراب الوطني...... لاحول ولا قوة إلا بالله
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9 - الصويري الأربعاء 15 أبريل 2020 - 19:15
يالطيف الطف بنا بما جرت به المقادير انا متفق مع اسي اليوبي ارتفاع عدد الاصابات بسبب استهتار بعض الشركات او المعامل مما يجعل الفيروس ينتشر بسرعة الان نسمع اخبار عن انتقال البحارة بين المدن هذا ما سيؤدي إلى نقل العدوى من مكان لاخر لذا يجب تدخل السلطة بتوقيف هاؤلاء المسافرين والا فا القادم اسوا
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10 - الوالي ربيع الأربعاء 15 أبريل 2020 - 19:15
في هذه المحنة الحقيقية تظهر فعلا الكفاءات البشرية التي يتم البحث عنها عبثا في ركام الأحزاب القصديرية ....
حقيقة برز رجال و نساء في كافة الميادين و قد ابلوا البلاء الحسن و اكثرهم خارج الألوان القزحية للأحزاب .
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11 - ريفي من الريف المتوسط الأربعاء 15 أبريل 2020 - 19:15
يا ربي السلامة الله يشافي جميع المرظى
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12 - Conseiller client fes الأربعاء 15 أبريل 2020 - 19:16
بالفعل سجلت عدة حالات بأحد المراكز التجارية بفاس كما سجل احد اكبر مراكز النداء بفاس إلى حدود الساعة اربع حالات ولحدود الساعة لا تدخل للاطر الصحية بأحد مراكز النداء بفاس فما تنتظر السلطات الأمنية والصحية بفاس
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13 - رأي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 19:17
غريب ما نسمعه بؤر عائلية في محلات تجارية وصناعية. المفروض توقيف كا شيء لمدة محدودة، والاقتصاد يعود، اكن الانسان لا يعوض
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14 - خالد F الأربعاء 15 أبريل 2020 - 19:19
هنا في فرنسا لنا أحباب ماتوا وآخرون يصارعون المرض، رحم الله الجميع، رجاءا إلتزموا بإجراءات الحجر الصحي وإلزموا بيوتكم، فإن بعد العسر يسرا.
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15 - كورونا الأربعاء 15 أبريل 2020 - 19:21
كورونا مرض تنفسي لاعلاقة له بالاكل,احذرو النصابين,لاتوجد دكتوراه في التغذية في العالم ولايوجد دواء لكورونا
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16 - rash الأربعاء 15 أبريل 2020 - 19:22
في البداية كانت اصابات وافدة .. بعد ذلك تحولت إلى اصابات محلية ثم تحولت إلى بؤر عائلية ثم تجارية و صناعية و القادم يعلمه الله ... و لازال الوضع تحت السيطرة ... طبعا طبعا الكل على ما يرام ...وا فيقوا اولا نعسو دبر راسكم. بقات غير ف انتصرنا على الوباء و حاصرناه نتوما راكوم كتربيوه
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17 - حسن الأربعاء 15 أبريل 2020 - 19:27
السلام وعباد الله التحليلات ضعيف جيدا بصرح انتظرو الاسواء
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18 - Joseph الأربعاء 15 أبريل 2020 - 19:27
La vérité cest vous voulez ganie du temps il vous des testes au moins 2500 tests par jour,je sais bien cest un peux cher mais nous avons pas le choix.....
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19 - reda الأربعاء 15 أبريل 2020 - 19:29
نحن بحاجة إلى تثقيف الناس حول الطريقة المناسبة لارتداء القناع. لأن معظم الناس يضعونه على الفم فقط دون تغطية الأنف. وهذا خطأ. البعض الآخر يتركها معلقة فقط على الرقبة. يجب أن نعاقب من يرتدون القناع بطريقة خاطئة.
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20 - عابر سبيل الأربعاء 15 أبريل 2020 - 19:31
نرجو من مسؤولي وزارة الداخلية تحديد أسماء هذه البؤر حتى يتسنى للآخرين تجنب مخالطة المصابين المحتملين .كأن يذكروا اسم الحي أو الزنقة أو المنشأة ... دون ذكرأسماء المصابين اللذين نتمنى لهم السلامة و العافية .
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21 - Observateur الأربعاء 15 أبريل 2020 - 19:31
730 تحليلة طبية بمجموع التراب الوطني؛.....
il faut avoir honte de déclarer ces chiffres....
..vous diffuser un discours martial contre la population :rester a la maison ,arrestation
....emprisonnement ,amande a payer ,,18h00
par contre votre rendement n a pas l efficacité
souhaité
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22 - سمير الأربعاء 15 أبريل 2020 - 19:31
114 إصابة جديدة بكورونا في بؤر عائلية وتجارية وصناعية لكن أين توجد هاته البؤر لماذا هذا التعتيم وهناك شيء اخر يبدو غريبا وهو عدد الاصابات في الليل 100 حالة وفي النهار 36
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23 - yassine الأربعاء 15 أبريل 2020 - 19:31
كان منتظرا الفايروس لا ينام نهارا و يستيقض ليلا الحجر
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24 - mostafa الأربعاء 15 أبريل 2020 - 19:32
وفاة واحدة خلال يومين الحمد لله ذلك ناتج عن توسيع عدد الاختبارات و الكشف عن الحالات قبل تدهورها
و يبدو ان الفيروس يضعف شيئا ما بالحرارة حتى في اروبا كلما كان الجو باردا كان عدد الوفيات اكثر
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