اليوبي: 114 إصابة جديدة بكورونا في بؤر عائلية وتجارية وصناعية

هسبريس من الرباط

كشف محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، أن 114 حالة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية سجلت في بؤر عائلية ووحدات تجارية وصناعية.

وأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، تسجيل 136 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 2024 حالة.

وأوضح اليوبي، في التصريح الصحافي اليومي، أن "114 حالة من أصل 136 المسجلة تم اكتشافها في محيط حالات أخرى، وبالخصوص بؤر ظهرت في بعض الوحدات التجارية والصناعية وفي وسط عائلي لدى بعض الحالات".

وأضاف المسؤول ذاته أنه جرى، إلى حدود اليوم، تتبع 12191 مخالطا؛ ضمنهم 5338 ما زالوا إلى الآن تحت المراقبة الصحية، بينما تم تسجيل 879 حالة مؤكدة في صفوف هؤلاء المخالطين من أصل 2024 حالة المسجلة بالمملكة.

وبخصوص المختبرات المرجعية للتحليلات الطبية، أورد مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة أنه، بالإضافة إلى مختبر باستور بالدار البيضاء ومختبر الفيروسات بالمعهد الوطني للصحة بالرباط ومختبرات المستشفيات العسكرية، تمت إضافة ستة مختبرات تابعة للمستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى مختبرين تابعين إلى مؤسسات طبية شبه خاصة.

وأشار اليوبي، في تصريحه، إلى أن رفع عدد المختبرات المرجعية من شأنه أن يقلص المدة الزمنية على مستوى ظهور نتائج التحليلات المخبرية تجرى يومياً.

ووفق المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، فقد أجرى المغرب، اليوم الأربعاء، 730 تحليلة طبية بمجموع التراب الوطني؛ بينما بلغت الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، 8626 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 127 حالة إلى حدود السادسة مساء؛ فيما تم تسجيل 12 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 229 حالة.