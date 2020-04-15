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كُتّاب وآراء
وزارة التربية تطلق حصص التربية البدنية "عن بعد"
أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنها شرعت، بتعاون مع الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، في بث حصص مصورة لمادة التربية البدنية والرياضية بشكل يومي، على القناة التلفزية الرابعة "الثقافية"، ابتداء من يومه الأربعاء 15 أبريل 2020، على الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا.
ووفق بلاغ للوزارة، فإن هذه الدروس، التي يساهم فيها أساتذة وأستاذات مادة التربية البدنية والرياضية، والتي تبث بالموازاة مع الدروس عن بعد التي تهم مختلف المواد الدراسية، "تتخذ شكل تمارين وحركات رياضية، تتلاءم والوضعية الراهنة للتلميذات والتلاميذ في الحجر الصحي بمقرات سكناهم، وهي عبارة عن حركات مرنة تهدف إلى الحفاظ على اللياقة البدنية والوظائف الفيزيولوجيا للجسم، وكذا إلى إبعاد مظاهر التوتر النفسي، ما سيمكنهم من تجديد طاقتهم الإيجابية لمواصلة التحصيل الدراسي عن بعد في ظروف مريحة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
سيدي الوزير ارجوكم أن تأمروا بتدريس جميع المواد الأساسية قبل مادة التربية البدنية.
سيدي الوزير ارجوكم أن تأمروا بتدريس جميع المواد الأساسية قبل مادة التربية البدنية.