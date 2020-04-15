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الرئيسية | مجتمع | وزارة التربية تطلق حصص التربية البدنية "عن بعد"

وزارة التربية تطلق حصص التربية البدنية "عن بعد"

وزارة التربية تطلق حصص التربية البدنية "عن بعد"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 15 أبريل 2020 - 22:30

أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنها شرعت، بتعاون مع الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، في بث حصص مصورة لمادة التربية البدنية والرياضية بشكل يومي، على القناة التلفزية الرابعة "الثقافية"، ابتداء من يومه الأربعاء 15 أبريل 2020، على الساعة الثانية عشرة والنصف زوالا.

ووفق بلاغ للوزارة، فإن هذه الدروس، التي يساهم فيها أساتذة وأستاذات مادة التربية البدنية والرياضية، والتي تبث بالموازاة مع الدروس عن بعد التي تهم مختلف المواد الدراسية، "تتخذ شكل تمارين وحركات رياضية، تتلاءم والوضعية الراهنة للتلميذات والتلاميذ في الحجر الصحي بمقرات سكناهم، وهي عبارة عن حركات مرنة تهدف إلى الحفاظ على اللياقة البدنية والوظائف الفيزيولوجيا للجسم، وكذا إلى إبعاد مظاهر التوتر النفسي، ما سيمكنهم من تجديد طاقتهم الإيجابية لمواصلة التحصيل الدراسي عن بعد في ظروف مريحة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - عبدالمجيد الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:00
يتعين على سيادة الوزير ان يعرف بان الدروس عن بعد لاتعطى كما يجب؛ المدارس الخصوصية اقتصرت في المستويات الاشهادية وخاصة الاولى باكلوريا علوم رياضية على اعطاء حصة واحدةفي اليوم من المواد الادبية التي سيمتحنون فيها جهويا وبعد تدخل بعض الآباء اضافت مادة ثانية ادبيبة. من هذا المنبر اسأل ااسيد الوزير متى سيتم تدريس هؤلاء التلاميذ المواد العلمية خاصة انها مرتبطة بدروس السنة الثانبة باكلوريا. وهل اعطيتم الادن لهذه المدرسة وامثالها ان تتخلى عن تدريس هذه الواد او رخصتم لهم لكي بعتبروا فترة الحجر الصحي بمثابة عطلة مؤدى عنها من طرف الاباء.
سيدي الوزير ارجوكم أن تأمروا بتدريس جميع المواد الأساسية قبل مادة التربية البدنية.
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12
2 - عبدالمجيد الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:01
يتعين على سيادة الوزير ان يعرف بان الدروس عن بعد لاتعطى كما يجب؛ المدارس الخصوصية اقتصرت في المستويات الاشهادية وخاصة الاولى باكلوريا علوم رياضية على اعطاء حصة واحدةفي اليوم من المواد الادبية التي سيمتحنون فيها جهويا وبعد تدخل بعض الآباء اضافت مادة ثانية ادبيبة. من هذا المنبر اسأل ااسيد الوزير متى سيتم تدريس هؤلاء التلاميذ المواد العلمية خاصة انها مرتبطة بدروس السنة الثانبة باكلوريا. وهل اعطيتم الادن لهذه المدرسة وامثالها ان تتخلى عن تدريس هذه الواد او رخصتم لهم لكي بعتبروا فترة الحجر الصحي بمثابة عطلة مؤدى عنها من طرف الاباء.
سيدي الوزير ارجوكم أن تأمروا بتدريس جميع المواد الأساسية قبل مادة التربية البدنية.
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3
3 - Karim الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:18
هذه الدروس سوف تساعد التلاميذ ليحافظوا على رشاقتهم و مساعدتهم على استعادة طاقتهم التي ستساعدهم على مواجهة الدروس التى تتطلب تركيزا ذهنيا كالرياضيات.
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-1
4 - مغربي الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:27
دابا هذا هو الطنز بعينيه...الناس سكنين فالسكن الاقتصادي 45 متر و ديىرفيها الرياضة اصلا الدراسة عن بعد لم تعط المامول فيها ..
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