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تحاليل تكشف حالة جديدة بـ"كوفيد 19" في الناظور
الأربعاء 15 أبريل 2020 - 23:25
كشفت تحاليل مخبرية توصّلت بها إدارة مستشفى الحسني بالنّاظور، ليلة الأربعاء، عن إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ.
وأفاد مصدر من مندوبية الصحّة أن الأمر يتعلّق بمخالط لحالة سابقة بجماعة بوعرك.
واستبعدت في الوقت نفسه نتائج التّحاليل المخبرية السلبية، التي أجريت في وقت سابق على 22 شخصا من المشتبه في إصابتهم بالفيروس.
وسجّل إقليم النّاظور، إلى حدّ الآن، حالة شفاء واحدة، فيما نُقلت حالتان صوب المركز الاستشفائي الجامعي بوجدة لمتابعة العلاج.