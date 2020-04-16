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الرئيسية | مجتمع | 227 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" بالمملكة إلى 2251 حالة

227 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" بالمملكة إلى 2251 حالة

227 إصابة جديدة ترفع حصيلة "كورونا" بالمملكة إلى 2251 حالة
هسبريس من الرباط
الخميس 16 أبريل 2020 - 10:25

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 227 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 2251 حالة.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 9182 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد؛ إلى حدود الساعة العاشرة صباحا هذا اليوم.

المعطيات الرسمية نفسها ذكرت أن عدد الوفيات محصور في 128 حالة بعد تسجيل وفاة جديدة؛ بينما ارتفع مجموع حالات التعافي إلى 247 حالات، بزيادة 18 حالة جديدة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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