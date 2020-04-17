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كُتّاب وآراء
"الكونفدرالية" ترفض الاقتطاع من أجور الموظفين
الإجماع حول الاقتطاع من أجور الموظفين لفائدة "صندوق كورونا" لم يتحقق نقابيا؛ فقد نبهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى كون إقحام النقابات جميعها في هذا الإجراء ليس مسوغا، خصوصا وأنها كمركزية نقابية لم تناقش الملف.
وراسلت النقابة العمالية رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لاستفساره بخصوص القرار، مسجلة أن اللقاء التشاوري للحكومة مع المركزيات، يوم 30 مارس الماضي، لم يضم هذه النقطة بشكل قاطع، مشددة على رفضها لكل أشكال الاقتطاع إلزاميا.
وشجب المصدر ذاته ما أسماه الانتقائية في التعاطي مع الاقتطاعات، حيث لم تشمل سوى الموظفين والمستخدمين، وتأتي في سياق يقتضي التحفيز عوض الاقتطاع، خصوصا وأن الفئات المعنية بالاقتطاع توجد ضمن الصف الأول المتصدي للوباء.
وحدد قرار الاقتطاع الحكومي المساهمة في أجرة ثلاثة أيام من العمل على مدى ثلاثة أشهر (أجرة يوم عمل عن كل من أبريل وماي ويونيو)، تحول إلى الصندوق الخاص لتدبير جائحة فيروس كورونا).
عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أورد أن ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية اجتمعوا مع رئيس الحكومة، لكن دون الوصول إلى صيغة جماعية، بعضهم فقط وقع بخصوص الاقتطاع والبعض الآخر فضل التشاور.
وأضاف الزاير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مسألة التضامن يجب أن تكون طوعية وتراعي قيمة الحرية، مشددا على أن وضع المعاناة الحالي معروف، وبالتالي وجب اتخاذ القرارات وفق مقاربة الاستطاعة وليس فرض الأمر الواقع.
وأوضح المتحدث أن استشارة النقابات يجب أن تكون كذلك في قضايا تعبئة المواطنين وتوعيتهم بمخاطر السياق الحالي، وليس اللجوء إليها لتبرير الاقتطاعات، مسجلا ضرورة إخراج صندوق تدبير المخاطر إلى حيز الوجود، والقطع نهائيا مع سياسة الترقيع.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (30)
n. b il y a des centaines de milliers de braves et respectueux citoyens de revenue très modestes ce trouvent sans revenus et restent chez tout en respectant la situation de confinement.
والم تتفق النقابة على الاقتطاع اوافق عليه و من باب التضحية التي عرفت عن الطبقة الشغيلة اقول نعم للاقتطاع نعم للتضامن نعم للتصدي لكورونا
لا للمزايدات النقابية المتواطئة
بامزالهم ومساهمات الدولة شيدوا العمارات والفيلات واشتروا افخم السيارات وتبرعوا في السغريات
اما اقتطاع ثلاث ايام فهي تضحية العمال
ارجع الى 1919 وحاول تن تجمع تبرعات العمال انها اكثر من الثلاثة ايام
ايها المنافقون نحن مع المغرب وسلامته نفديه بارواحنا
الاولى كان على النقابات ان تعوض الموقوفين عن العمل في هذه الجائحة
احمدوا الله ان لنا ملكا فكر في هذه الطبقة والله لو تركهم لتصرفاتكم لرميتهم في البحر واستفدتم لوحدكم
اتقوا الله في اخوانكم بتصرفكم هذا انتم تطلبون من خزينة الدولة عدم مساعدة الموقوفين عن العمل وتادية مصاريف تطبيب هذه الجائحة
احمدو اااه ان لنا ملكا لا يهتم بصفصطاتكم والا لكنتم في السجون لانكم تريدون البلبلة
ماذا تفعل لنا النقابات سوى هدر مال الدولة