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الرئيسية | مجتمع | "الكونفدرالية" ترفض الاقتطاع من أجور الموظفين

"الكونفدرالية" ترفض الاقتطاع من أجور الموظفين

"الكونفدرالية" ترفض الاقتطاع من أجور الموظفين
هسبريس ـ نورالدين إكجان
الجمعة 17 أبريل 2020 - 11:15

الإجماع حول الاقتطاع من أجور الموظفين لفائدة "صندوق كورونا" لم يتحقق نقابيا؛ فقد نبهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى كون إقحام النقابات جميعها في هذا الإجراء ليس مسوغا، خصوصا وأنها كمركزية نقابية لم تناقش الملف.

وراسلت النقابة العمالية رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لاستفساره بخصوص القرار، مسجلة أن اللقاء التشاوري للحكومة مع المركزيات، يوم 30 مارس الماضي، لم يضم هذه النقطة بشكل قاطع، مشددة على رفضها لكل أشكال الاقتطاع إلزاميا.

وشجب المصدر ذاته ما أسماه الانتقائية في التعاطي مع الاقتطاعات، حيث لم تشمل سوى الموظفين والمستخدمين، وتأتي في سياق يقتضي التحفيز عوض الاقتطاع، خصوصا وأن الفئات المعنية بالاقتطاع توجد ضمن الصف الأول المتصدي للوباء.

وحدد قرار الاقتطاع الحكومي المساهمة في أجرة ثلاثة أيام من العمل على مدى ثلاثة أشهر (أجرة يوم عمل عن كل من أبريل وماي ويونيو)، تحول إلى الصندوق الخاص لتدبير جائحة فيروس كورونا).

عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أورد أن ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية اجتمعوا مع رئيس الحكومة، لكن دون الوصول إلى صيغة جماعية، بعضهم فقط وقع بخصوص الاقتطاع والبعض الآخر فضل التشاور.

وأضاف الزاير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مسألة التضامن يجب أن تكون طوعية وتراعي قيمة الحرية، مشددا على أن وضع المعاناة الحالي معروف، وبالتالي وجب اتخاذ القرارات وفق مقاربة الاستطاعة وليس فرض الأمر الواقع.

وأوضح المتحدث أن استشارة النقابات يجب أن تكون كذلك في قضايا تعبئة المواطنين وتوعيتهم بمخاطر السياق الحالي، وليس اللجوء إليها لتبرير الاقتطاعات، مسجلا ضرورة إخراج صندوق تدبير المخاطر إلى حيز الوجود، والقطع نهائيا مع سياسة الترقيع.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - مهتم الجمعة 17 أبريل 2020 - 11:22
النقابات كلها تبرات شنو زعم الحكومة المغربية كذبت في البلاغ دبالها
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20
2 - مجرد وجهة نظر الجمعة 17 أبريل 2020 - 11:25
هل وزارة المالية مُلزَمة قانونا بتنفيذ قرار رئيس الحكومة ،دون موافقة الموظف .؟
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23
3 - فدوى الجمعة 17 أبريل 2020 - 11:29
دابا شي تايقول الوزير تشاور مع النقابات او شي تايقول العكس ماعرفنا دابا بمن نثيقو
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17
4 - مواطن الجمعة 17 أبريل 2020 - 11:29
النقابات لقيت موضوع فاتح ماي اغلبية الموظفين باغيين يعاونوا فقراء البلاد
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-1
5 - مغترب الجمعة 17 أبريل 2020 - 11:31
اليوم عرفت لماذا نقبع في ذيل الامم المتخلفة.في دول اخرى نرى ان ضريبة التضامن قد تصل الى 40% من دخل الاجير شهريا.ونرى العجب العجاب مع هؤلاء البشر في اجمل بلد في العالم.وياتيك بعض الببغائيون يتساؤلون لماذا كندا كذا و كذا ولماذا المانيا كذا و كذا.هل انت كالكندي و الالماني او الموزنبيقي في تحمل المسؤولية!!!!!!!!
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4
6 - بن صالح الجمعة 17 أبريل 2020 - 11:33
لا يجب اقتطاع يوم واحد لموظف يتمتع بشهريته وهو راقد في بيته .من أجل انقاد أرواح المغاربة . لان اخد 200 درهم من 7000 درهم قد تسبب له الفقر والعجز والاكتئاب.
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-18
7 - مواطن مهندس الجمعة 17 أبريل 2020 - 11:34
التمير هو موظف القطاع الخاص كان كيشد 20000 درهم وولا كيشد الفين و القطاع العام لكياكل من فلوسنا و ضرائبنا كيتبكاو علي 100 درهم خصوصا الاساتذة و معلمين قمة الحقارة و تقزز و البخل و انعدام المستوى و جالسيين في الدار الاغلبية كيدير سبة بالكنوكسيون باش ميقريش امتا اتكون عندنا حكومة قوية لا جبانة تعاقب بحال هادو كما يجب عليهم يقيبضو 2000 درهم بحالنا لكن مزال جاية داك المال، العام سايب قريب يخوى و انشوفو
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-23
8 - Meryem الجمعة 17 أبريل 2020 - 11:36
بالأمس النقابات تقترح موضوع الاقتطاع واليوم ترفض القرار.كنتو ماتجبدوهش أصلا وتهناو وهنيونا معاكم.باراك متستحمرو في الشعب المغربي.تمثيلية تديرونها بينكم.الله ياخذ فيكم الحق
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14
9 - موظف الجمعة 17 أبريل 2020 - 11:42
انا معنديش مشكلة يقتطعو ليا ولكن بغيت نعرف واش هاد النقابات و العتماني مساهمين في الصندوق؟
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23
10 - حقيقة الجمعة 17 أبريل 2020 - 11:43
الموظفون ساهموا وسيساهمون بطريقة غير مباشرة عبر جمعيات الاعمال الإجتماعية وجمعيات الخريجين من مدارس مهندسين او تقنيين او متصرفين... غير معقول اقتطاع الأجور ونحن نضحي في الطرقات والمكاتب و..على غرار ناس الصحة أيضا. اقترح اقتطاع جزافي فقط ل 100 او 150 درهم لجميع الموظفين ومرة زاحدة
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1
11 - mouss الجمعة 17 أبريل 2020 - 11:43
بعد المبادرة التي أعلنتها المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ## وجّه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، تعليماته من أجل تفعيل مقترح مساهمة جميع موظفي ......... هل تغير رايكم من اول امس الاربعاء 15ابريل الى اليوم؟ اوا تبت معايا راني مفعمت والو
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1
12 - Dr Abdelouarit الجمعة 17 أبريل 2020 - 11:44
النقابات أكبر عدو للموظف.. بهذا البلاغ تعني كنتوا تعلموني نوافق.. يعني الإعتراض ليس من أجل سواد عيون الموظف
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10
13 - rachid الجمعة 17 أبريل 2020 - 11:47
الى صاحب التعليق المغترب.اسيدي عند صح هدوك ناس ادا تبرعو 40 في مئة من الأجرة سير سول شحال كي شد او دولة شحال ديال الامتيازات عندو.اما حنا اخونا راه صالير كولو كريدي كثر من نصف فيه كيمشي ... الاخ واقيلة معيش فهدا البلاد.
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9
14 - استاد الجمعة 17 أبريل 2020 - 11:47
لن نسامحكم في درهم واحد وملقانا عند العلي القدير .سنكون خصماء لكم أبد الدهر .اقتطعوا من الرواتب الخيالية وما اكثرها في هدا البلد
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5
15 - non à la fausse politique الجمعة 17 أبريل 2020 - 11:48
en tant que retraité,je soutiens la décision de participer avec 3 jours de revenus au profit de la caisse de solidarité,que ce syndicat dénonce ce geste de solidarité alors ce syndicat doit être banni du syndicalisme,ce n"est pas le temps de faire de la fausse politique,même que je suis antipjd,je soutiens la décision du gouvernement ,la politique de la fuite de ce syndicat est indigne face au mal qui peut tuer des innocents sans soins
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-3
16 - jamalbenben الجمعة 17 أبريل 2020 - 11:51
الله يحفض هذا الشعب من تجار المآسي والاستغلالين
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6
17 - غيور الجمعة 17 أبريل 2020 - 11:53
الكذب والنفاق والضحك على ذقون الناس شي كايضحك على شي . واش متافقين بيناتهوم على الشعب ما فهمت والو وانا على يقين بأن معظم هادشي اللي غادي يجمعوا اديوه الشفارة ويفرقوه بيناتهوم اوللي بغا يموت يموت شفتو اخوتي هاد الكورونا من سعد مخربي البلاد . حتى ديك القفة كاتعطا بالوجهيات ولا حول ولا قوة إلا بالله.
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8
18 - moha الجمعة 17 أبريل 2020 - 11:59
الكونفيدرالية المحنطة تخرج عن الاجماع اوطني لمواجهة كرونا
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-3
19 - hassan الجمعة 17 أبريل 2020 - 12:01
Le proverbe marocain dit " ka tghadihe aame ma Kay ghadikche lila", tu le nourrit une année, il te ne nourrit même une fois. Je pense que le gouvernement et je pense même l'intervention de sa majesté le roi " le premier protecteur et veilleur sur le bien de notre nation" que Dieu le protège et l'assiste, prennent une décision sage et ferme ce sujet. En ce moment là majorité des salariés sont inactifs, aucune productivité, donc les rentrées d'impôts au sein du ministère du finance sont catastrophiquem très faibles en cette période de crise sanitaire locale et mondiale.
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-1
20 - Hassan الجمعة 17 أبريل 2020 - 12:02
Alors messieurs les salariés, surtout ceux qui ne sont pas d'accord avec cette proposition de réduction de salaires, ou est la notion d'éthique, ou est la notion de solidarité, ou est même la notion d'honnêteté ( touche un plein salaire et il y'a aucune valeur ajouté en production). je qualifie ce genre de personne de charognards.
n. b il y a des centaines de milliers de braves et respectueux citoyens de revenue très modestes ce trouvent sans revenus et restent chez tout en respectant la situation de confinement.
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21 - البرقوقي الجمعة 17 أبريل 2020 - 12:06
لن اتفق مع النقابة التي لا تتفق ابدا على مصلحة الطبقة الشغيلة...
والم تتفق النقابة على الاقتطاع اوافق عليه و من باب التضحية التي عرفت عن الطبقة الشغيلة اقول نعم للاقتطاع نعم للتضامن نعم للتصدي لكورونا
لا للمزايدات النقابية المتواطئة
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22 - الله يهدي ما خلق الجمعة 17 أبريل 2020 - 12:07
أصحاب التعاليق السلبية يمثلون فقط فئة المعلمين والاساتذة ولا تمثل كافة الموظفين وهذة الفئة الله يعفو عليها من الجشع والدولة قامت بهذا الاجراء الا وانها ادركت ان غالبية الموظفين لم يتبرعوا طواعيا لفائدة الصندوق فخصمت من ذاتها ودون استشارة النقابات يوم واحد عن كل شهر
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-2
23 - [email protected] الجمعة 17 أبريل 2020 - 12:09
يجب مقاطعة هده النقابات كليا ونتحد مع بعض
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1
24 - محمد مداني الجمعة 17 أبريل 2020 - 12:14
ما هذا التزحلق فوق الحبال أصبح الشك يخالج أفكار المجتمع المدني، النقابات تبرات من القرار ،فهل للشعب رأي؟ ام أنه كرة التنس بين الحكومة ونقابات المصالح، الله في عونك يا شعب المملكة المغربية، اتركونا مع قرارات جلالة الملك ونحن معه في السراء والضراء.
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0
25 - [email protected] الجمعة 17 أبريل 2020 - 12:15
ترفض المساس بأجور موظفي القطاع العام،و لا مشكل لديها في ان مستخدما في القطاع الخاص كان بالامس يتقاضى 7000 دم فما فوق ،و اصبح يترنح ب2000دم صندوق الضمان،دون التكلم عن مردودية كلا القطاعين و شكون للي هاز البلاد...راجعوا اوراقكم.
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0
26 - valse الجمعة 17 أبريل 2020 - 12:15
النقابات هي سبب افتقار الموظفين
بامزالهم ومساهمات الدولة شيدوا العمارات والفيلات واشتروا افخم السيارات وتبرعوا في السغريات
اما اقتطاع ثلاث ايام فهي تضحية العمال
ارجع الى 1919 وحاول تن تجمع تبرعات العمال انها اكثر من الثلاثة ايام
ايها المنافقون نحن مع المغرب وسلامته نفديه بارواحنا
الاولى كان على النقابات ان تعوض الموقوفين عن العمل في هذه الجائحة
احمدوا الله ان لنا ملكا فكر في هذه الطبقة والله لو تركهم لتصرفاتكم لرميتهم في البحر واستفدتم لوحدكم
اتقوا الله في اخوانكم بتصرفكم هذا انتم تطلبون من خزينة الدولة عدم مساعدة الموقوفين عن العمل وتادية مصاريف تطبيب هذه الجائحة
احمدو اااه ان لنا ملكا لا يهتم بصفصطاتكم والا لكنتم في السجون لانكم تريدون البلبلة
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27 - الادريسي الجمعة 17 أبريل 2020 - 12:18
النقابات في المغرب اضحوكة ،هي حركات هدفها وقف السير العادي للشغل، تنتج عمالا ينتمون اليها لا يعملون، شغلهم الشاغل التضييق و خلق البلبلة ،صنع الفتن، محبون للكسل و الاسترزاق ،غير منضبطين،طول اللسان و قصر الساعد،و غالبيتهم يكون مصيرهم الطرد و التشرد و رغم ذلك تجدهم يدعون انهم مظلومون
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28 - faysal الجمعة 17 أبريل 2020 - 12:33
كاين الموضف اللي غارق في كريديات كتبقا ليه 2000 درهم ..ملي غايقطعوا ليه ..واش يمشي يتسلف من عند مول الراميد ؟؟؟
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29 - موظف الجمعة 17 أبريل 2020 - 12:34
بصفة كموظف أجيز للدولة الإقتطاع من راتبي في سبيل إنقاد الأرواح، وفي سبيل مساعدة الناس المحتاجين لها، إذا لم نتضامن نحن مع وطننا ومع أبناءه من سيتضامن، اتقوا الله في أنفسكم
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30 - mourad الجمعة 17 أبريل 2020 - 12:36
اطالب الحكومة باسترجاع الدعم الذي تمنحه للنقابات الذي يصل مليارات الدراهم
ماذا تفعل لنا النقابات سوى هدر مال الدولة
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