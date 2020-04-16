الضمان الاجتماعي يفسر غياب التوصل بأموال دعم

هسبريس من الرباط

تطبيقا للتدابير المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية، والتي تم وضعها لمكافحة الآثار الناجمة عن جائحة كورونا، أنشأ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوابة covid19.cnss.ma، التي خصصها للتصريح بالتوقف المؤقت للأجراء عن العمل.

وأورد الصندوق في إعلان له أن المقاولات المنخرطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صرحت بالتوقف المؤقت لأجرائها عن العمل برسم شهر مارس، قصد تمكينهم من الاستفادة من التعويضات الجزافية المقررة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية، والممولة من الصندوق المخصص لمواجهة جائحة كورونا الذي أنشئ تبعا للتعليمات الملكية، مما نتج عنه الأداء الفعلي للتعويضات المستحقة لشهر مارس 2020 للمستفيدين، عن طريق نمط التحويل البنكي، أو الوضع رهن الإشارة بوكالات وفاكاش، وفي هذه الحالة تم إرسال رمز الأداء عبر الهاتف أو عن طريق البريد.

وأكد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن الذين لم يتوصلوا بالتعويض حتى الآن يمكنهم معرفة إن كان لهم الحق في التعويض، وطريقة صرفه، إضافة إلى الحصول على رمز الأداء اللازم لصرفه، عن طريق الاتصال بالمجيب الآلي على الرقم 0520447100 في أي وقت على مدار الساعة وكافة أيام الأسبوع، أو الولوج إلى بوابة المؤمن لهم www.cnss.ma/portail_cnss، أو الاتصال بـ"ألو الضمان" على 0802007200 أو 0802033333، وبعد الحصول على رمز الأداء، التوجه إلى إحدى وكالات وفاكاش مصحوبين بالبطاقة الوطنية.