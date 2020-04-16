وزارة الصحة توصي باستمرار عملية تلقيح الأطفال

هسبريس من الرباط

أنهت وزارة الصحة، اليوم الخميس، إلى علم الرأي العام، خاصة آباء وأولياء الأطفال والرضع، أن عملية التلقيح ما زالت مستمرة بالمراكز الصحية على الصعيد الوطني وكذا في العيادات الطبية الخاصة، بالرغم من الحالة الراهنة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن عملية تلقيح الأطفال والرضع تعد واحدة من الخدمات الأساسية التي ينبغي منحها الأولوية في مجال الوقاية من الأمراض المعدية، حيث تم إرساء إجراءات احترازية وتنظيمية لحماية الأطفال والآباء والعاملين الصحيين من عدوى وباء "كوفيد -19"، وفقا للإجراءات الجاري بها العمل.

الوزارة الوصية على القطاع الصحي نبّهت إلى أن أي تأخير في تلقيح الأطفال والرضع، ولو لوقت قصير، قد يرفع من احتمال إصابتهم بالأمراض التي يمكن تجنبها باللقاحات، لذا تهيب الوزارة ذاتها بآباء وأولياء الأطفال والرضع الالتزام بالمواعيد كما هو مُسطَّر لها في جدول التلقيح.