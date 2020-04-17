تفشي الجائحة يُثبت مطلب "دولة الرعاية الاجتماعية" عند المغاربة‬

هسبريس - نورالدين إكجان

لائحة مطالب مرحلة ما بعد فيروس كورونا لا تزال ممتدة بطول أيام تفشي الفيروس في صفوف المغاربة؛ فبعد بروز مشاكل عديدة، يشدد طيف كبير من المواطنين على إلزامية تطوير المنظومة الاجتماعية للاستجابة للاحتياجات اليومية، وتحسبا لأي ظرف مماثل للسياق الحالي.

وتراهن فعاليات عديدة على إمكانية تدارك الدولة لبعض هفواتها على مستوى القطاعات الاجتماعية، من خلال قوانين المالية المقبلة، أو عبر لجنة النموذج التنموي الجديد، والتي سيفيدها الوضع الحالي في تقييم حجم الخصاص القائم في قطاعات متفرقة.

ومن جهة أخرى، تتحرك تنظيمات يسارية متفرقة من أجل مزيد من حشد الدعم لمطلب زيادة ميزانيات قطاعي الصحة والتعليم، حيث لا يكف البرلماني عمر بلافريج عن عرض النقطة بجلسات البرلمان، محاولا إقناع النواب بضرورة الانتباه إلى الوضع.

وبالنسبة لسعيد خمري، أستاذ العلوم السياسية بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بالمحمدية، فلابد من عودة الدولة للتدخل في المجال الاجتماعي، لكن ليس بالمفهوم التقليدي المركزي، بل عبر أدوات التنظيم والتجويد.

وأضاف خمري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الأدوار الاجتماعية للدولة لا يجب أن تغيب، مطالبا بمنظومة حمائية متماسكة، ليس في معناها الضيق، بل عبر مراجعة مسائل الحماية والخدمات العمومية وتوحيد الاقتصاد.

وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن هذا المعطى يقتضي إعادة النظر في الإستراتيجيات الكبرى، ولا يعني إطلاقا العودة إلى المخططات التي تصور الدولة فاعلا مركزيا في جميع الخطوات ذات الطابع الاجتماعي.

وأكمل خمري لهسبريس: "لا بد من الاهتمام بالعمل والإنتاج والتوزيع، وتكريس مزيد من التضامن، ووفق هذه النقاط يمكن المضي قدما في إرساء دولة ذات طابع اجتماعي، يتجاوز الفهم التقليدي".