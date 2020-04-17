جمعية أمنية تتبرع بمليون درهم لصندوق "كورونا‎"

هسبريس من الرباط

ساهمت الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني بمبلغ مليون درهم (1.000.000) في الصندوق الخاص بدعم الجهود الوطنية لمواجهة جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفق الجمعية، تجسد هذه المساهمة المالية التي تقدمت بها التزام أسرة الأمن الوطني كاملة بالمشاركة في تحمل الأعباء العامة، وانخراطها في دعم الجهود الوطنية للتصدي لوباء كورونا المستجد؛ وذلك من خلال التبرع في الصندوق الخاص لتدبير هذه الجائحة، الذي تم إحداثه بفضل توجيهات الملك محمد السادس.

وتأتي هذه المساهمة لمصالح التعاضد التابعة للأمن الوطني في أعقاب المساهمة المالية التي قررها المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في صندوق مكافحة جائحة "كوفيد ـ 19"، باسم المديريتين العامتين معًا، والتي بلغت 40 مليون درهم.