المغرب يسجِّل 259 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

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كُتّاب وآراء
المغرب يسجِّل 259 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، تسجيل 259 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 2283 حالة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 9713 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 130 حالة إلى حدود السادسة مساء؛ فيما تم تسجيل 20 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 249 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (124)
ان شاء الله رمضان بلا وباء
على كل حال ندعو الله عز وجل أن يرفع عنا الوباء و لا حول ولا قوة إلا بالله
عندما يقف الطب عاجزا امام مرض عضال
وعندما يقف الانسان عاجزا ماديا ومعنويا ونفسيا
وعندما يقف الانسان عاجزا حتى على عيادة المريض بسبب الحجر والطوارئ...
يبقى باب التضرع الى الله وحده مفتوحا امام العباد
وبهاد الوتيرة نستاعدو نفسيا الحجر الصحي مازال ماغادي اسالي ..
1 - الازدحام في الطرامواي ( لماذا لم تحدد السلطات عددا محددا كما فعلت مع الطاكسيات ؟ ) .
2 - الازدحام في الأسواق .
3 - مراكز الاتصال لم تتخد الاجرءات اللازمة لحماية موظفيها من خطر كورونا
4 - المعامل لم تتخد الاجرءات اللازمة لحماية العمال من خطر كورونا .
أتمنى أن يكتب كل مغربي الأسباب الرئيسية لانتشار فيروس كورونا في مدينته .
اللهم ارفع عنا الوباء و اغفر لنا و ارحم موتانا و اجعلهم مع الصديقين و الشهداء .
الله يحد الباس و صافي
• البقاء في البيوت مع تعزيز التدابير الوقائية داخل البيت.
• الاستمرار في ارتداء الكمامات أثناء الخروج للضرورة القصوى مع الالتزام الصحي بكيفية ارتداءها وخلعها.
• مسح مقابض الأبواب والمفاتيح والهواتف المحمولة والحواسيب وحاملات الاوراق والأسطح التي يتم لمسها بمطهرات مناسبة.
• تهوية المنازل.
• تجنب التزاور العائلي.
• احترام التباعد الاجتماعي داخل العائلة.
- و أولا وقبل كل شيء التـضـرع الـى الـله عـز وجـل أن يـرفـع عـنا هـذه الجـائـحـة –
ملاحضة : الأرقام طبيعية بالمقارنة مع عدد التحليلات الذي آرتفع قليلا،،
بوابة كوفيد غير محينة منذ يومين.
كنا نطالب الوزارة باعطاء الارقام حسب المدن و اذ بها تتراجع حتى عن تقديمها حسب الجهات.
نلاحظ في الدول المتقدمة الرؤساء و ووزراء الصحة يقدمون التفاصيل المملة للشعب ويتفاعلون مع اسئلة الصحافة.
يجب اعادة الثقة بين المواطن و الوزارة .
بوابة كوفيد غير محينة منذ يومين.
كنا نطالب الوزارة باعطاء الارقام حسب المدن و اذ بها تتراجع حتى عن تقديمها حسب الجهات.
نلاحظ في الدول المتقدمة الرؤساء و ووزراء الصحة يقدمون التفاصيل المملة للشعب ويتفاعلون مع اسئلة الصحافة.
يجب اعادة الثقة بين المواطن و الوزارة .
اللهم احفظنا برحمتك الواسعة حي يا قيوم, يا أرحم الراحمين.
يجب ان يعلم الكل أننا لسنا في مأمن و أن الفيروس لا يزال يهدد المغرب و سلامة مواطنيه في حال التهاون بالوضع.
يجب مزيدا من الحزم ، داخل الأسواق الحركة شبه عادية بوجود رجال السلطة، حالة الطوارئ كطبق بحزم ابتداء من السادسة مساء، وراه لي عطا الله عطاه . والعدوى تبدا نشاطها عندما يدخل هؤلاء لبيوتهم.
بل الرقم المعلن سوى بداية، سيتم الإعلان غدا عن مخالطي حاملي الفيروس بحيت ستكون الكارثة. و لهذا يجب مساءلة مسؤول الشركة لارتكابه هذه الجريمة في حق العاملين و كذا في حق الدولة.استهتار بصحة العاملين. كان عليه قفل المصنع و الدولة والحمد لله ستعوض العاملين. هنا نسجل أنانية مسؤولي الشركة.الله ياخد الحق فيه.
واش حنا حابسين راسنا في الدار مكنخرجوش أو وحدين خرين ممسوقينش
حتى الكمامات كيديروهم غير منين كيشوفو البوليس
بدينا كنخلصو الضريبة ديال تهميش التعليم
الله يحفظ هاد الوطن
أو الله ايشافي المرضى
أو الله يرحم الموتى
الى متى سنبقى صامدين نتتبع ظل لا يستريح من الحركة.
اللقاح هو الحل و بعملية حسابية هو أرخص من تتبع المخالطين و تقديم الإعانات و توقيف حركة الإقتصاد.
ستخصر الدول في إكتشاف لقاح للفيروس خمس ما تخسره في معركة طويلة الأمد
اللقاح هو الحل الأنسب و الأرخص
"قالو منين داك العريش قالو من ديك الشجرة" - "من شابه أباه فما ظلم"
شعارهم "وقيد السبع ديال مالين الشقوفة"...
نسبة الوفيات اصبحت في حدود 5,5% وستظل في انخفاض لتصل الى3% مع تكثيف التحاليل . وهي النسبة الحقيقية.
هذا يظهر ان الامر لم يكن له علاقة لا بمستشفياتنا ولا بالكلوروكين الذين تم اتهامهم بالباطل من طرف البعض سامحهم الله.
مزيدا من الصبر وما يكون غير الخير ان شاء الله.
هذه ثمار رفع من عدد تحاليل، رغم ان العدد صادم الا ان فرص انتشار العدوى تقل.
كلس فدارك
اليوم شعرت بالخوف. على السلطة العمل الجاد و أن لا تتراخى. فالأرقام في تصاعد.
لابد من غلق السويقات و كل شخص يجب عليه الشراء من منطقته و عدم الذهاب للسويقات و الهريان لتقليل الاكتضاض.
-لا تلمس وجهك الا بعد غسل اليدين بالصابون 20+ثانية
- تجنبو الازدحام واتركو مسافة الامان 1,5 متر
-كثرة الاستنشاق +شرب الليمون بزنجبيل
-تجنبو لمس الاماكن الحساسة(مقابض الابواب.....)
احسن الحلول:ابق في دارك
و كأني بشيطان كورونا وجد الترحاب عند المتلاعبين بحياة الناس و المستهترين و الاغبياء .....
حرام ان تضيع مجهودات السواد الأعظم من المجتمع هكذا سدى .....
و ذلك من خلال المتهورين و الضالين ..
حرام ان يذهب احتراق الاطباء و الممرضين و رجال الامن و الشرفاء من الشعب هكذا .....
حرااااااااااام
ننتظر العد العكسي بفارغ الصبر ولا ندري من اين الخلل؟؟
وشكرا
حفظ الله المغرب و المغاربة و شكرا لجلالة الملك و للحكومة على حسن تدبيرها لهذه الجائحة
ارتفاع عدد المصابين معناه انشار قوي وسريع للفيروس
فحتى الطفل الصغير سيفهم هذه المعادلة البسيطة
احترموا قواعد الحجر الصحي والوقاية ولن تنتشر العدوى
وعندها حتى لو ارتفع عدد التحاليل ستكون النتائج سلبية لان العدوى توقفت اعينونا فقط بالدعاء والبقاء في البيوت
وتمديد الحجر الصحي حتى نصل 0 حالة وبعدها يمكن رفع الحجر تدريجيا مع الحيطة والحذر
يجب على وزارة الداخلية تمديد الحظر شهر اضافي
باحثون AFP
عدد الإصابات بـ كورونا في البرازيل أكبر بـ 15 مرة من الأرقام الرسمية بسبب قلة
Donc c’est normale qu’on trouve plus de personne qui sont atteintes du coronavirus
Il vaut mieux les trouver maintenant que ils provoquent des contaminations de leur proche et leur amis
Et en plus on pourrait les soigner avant que leur santé soit détériorée
De toute façon il ne faut relâcher encore de la patience
Restez chez vous s’il vous plaît
Tout les pays le dit pour l’instant le meilleur moyen pour se débarrasser de ce virus il faut se confiner et empêchez le de se multiplier
En France ils nous ont rajouté encore un mois c’est a dire le confinement va durer jusqu’à le 15 Mai
Et ce n’est pas encore sûr ça pourrait durer 15 jour de plus
Restez chez vous
J’ai vu sur internet en Espagne la police emploie vraiment de la violence En Inde aussi
على المغاربة ان يلزموا بيوتهم وان يحفظوا انفسهم ووطنهم من شر هذا الفيروس المميت.
ربما الدين يحتاطون كثيرا هم الاكثر عرضة للاصابة
واحد يبني و الاخر يهدم
و كدلك البارحة في منتصف الليل شاهدت من النافدة شابا و فتاتان سكارى و يتفوهون بكلام مخجل لانهم اصبحوا يعرفون مسار و توقيت مرور السلطات و غالبا لا يدخلون بعض الازقة و لهدا اتمنى مرورهم و لو من حين لاخر لجميع الاماكن او الاستعانة ببعض الكاميرات و سيرون العجب لانه لا يمكن للسلطات بان تقوم بعمل فوق طاقتهم
بياناتك غلط. نسبة الوفيات بسبب الوباء في المغرب هي 5,7% و ليس 34% كما تدعي اخي l'ingénieur .
اللهم ارحم جميع الأموات و اشفي المصابين
واش تبقاو واحد 15 يوم كاملين فديورنا و ينتهي هاد الوباء و نخرجوا موراها كاملين مرتاحين ، ولا يبقى واخد العدد كبير تيخرج منسواقش و فالاخير الوباء يزيد ينتشر و تزاد المدة ديال الحجر شهر أو أكثر و حتى واحد متيخرج مرتاح
لم يعد الحجر الصحي هو الحل بل الحل هو رفع وتيرة التحاليل المخبرية، الحجر الصحي وحده سيجعل رقعة المرض تتوسع شيئا فشيئا، انذاك الطامة الكبرى الله يستر نحن بين يدي الله و لا احد سواه سينقذنا مكاين لا دولة لا سيدي زكري.
الوفيات 3 المجموع 130
الشفاء:20 المجموع249
عدد الاختبارات:(9713-8626)+259=1346
اليوم تضاعف عدد الاختبارات بالنسبة للأيام السابقة،وهذا مؤشر إيجابي .الله يكون في عون جميع من يسهر على نجاح البلادفي التصدي لهذه الجائحة والخروج بأقل الأضرار ،إن شاء الله الفرج قريب.
رفع عدد التحاليل بدأ في إعطاء النتائج
شيء جيد كشف البؤر
الشكر لله على الإجراءات الاستباقية.
والله حافضنا جميعا.