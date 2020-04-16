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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجِّل 259 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجِّل 259 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجِّل 259 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الخميس 16 أبريل 2020 - 18:20

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، تسجيل 259 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 2283 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 9713 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 130 حالة إلى حدود السادسة مساء؛ فيما تم تسجيل 20 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 249 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (124)

1 - إن شاء الله اكون خير الخميس 16 أبريل 2020 - 18:27
اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا السلاح بين ايدينا والقضاء على هذا الفيروس هو الالتزام للبيوت بطريقه صحيحه 100/100 وتعود الحياة الطبيعية كما كانت ونعود المساجد واشغالنا يارب
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163
2 - kaza الخميس 16 أبريل 2020 - 18:27
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم رب الناس اذهب الباس اشفي انت الشافي المعافي لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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128
3 - يد في يد الخميس 16 أبريل 2020 - 18:27
اللهم اصرف عنا هذا الوباء واشفي مرضانا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين
ان شاء الله رمضان بلا وباء
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97
4 - Yassine الخميس 16 أبريل 2020 - 18:28
لا داعي للقلق والهلع و الإفراط في التشاؤم صحيح أن الرقم مرتفع لكن ذلك يعزى لسببين أولهما ارتفاع عدد مختبرات الكشف من 2 إلى 9 و هذا شيء إيجابي سيؤدي إلى تسريع وتيرة الكشف و بالتالي تطويق الفيروس بوتيرة أسرع إن شاء الله، أما السبب الثاني فهو البؤرة التي تم اكتشافها بعين السبع بالبيضاء بأحد المعامل و أظهرت أكثر من 70 حالة بالإضافة إلى بؤرة فاس و بعض المدن
على كل حال ندعو الله عز وجل أن يرفع عنا الوباء و لا حول ولا قوة إلا بالله
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233
5 - amine الخميس 16 أبريل 2020 - 18:28
غادي يبان العجب منين بديتو تكترو التحليلات
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48
6 - كمال انصار الخميس 16 أبريل 2020 - 18:28
السلام عليكم ،
عندما يقف الطب عاجزا امام مرض عضال
وعندما يقف الانسان عاجزا ماديا ومعنويا ونفسيا
وعندما يقف الانسان عاجزا حتى على عيادة المريض بسبب الحجر والطوارئ...
يبقى باب التضرع الى الله وحده مفتوحا امام العباد
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165
7 - أستاذ الخميس 16 أبريل 2020 - 18:28
الإخوان و الأخوات ماكاين لاش تخافو من العدد راه حاجة طبيعية حيت العدد ديال التحاليل تزاد بشكل ملحوظ واخة جات معطلة بالمقارنة مع أغلب الدول... و نتمناو من الخطة لينهجاتها الدولة و"جنود" الصحة تكون فعالة..
وبهاد الوتيرة نستاعدو نفسيا الحجر الصحي مازال ماغادي اسالي ..
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52
8 - مغربي الخميس 16 أبريل 2020 - 18:29
في 5 ابريل كان عدد الحالات المؤكدة 1021 وبعد 11 يوما تجاوزنا 2000 بالضبط اصبح العدد 2283 ، في هذه الظروف الاستثنائية يجب ان يكون عندنا بعد نظر، رغم انني افضل ان نكون متفائلين ولكن يجب ان نكون ايضا واقعيين، يجب ان نفكر في عدد المصابين في المستقبل القريب بعد اسبوع و اسبوعين و شهر... و هل منظومتنا الصحية قادرة على التكفل بعدد كبير من المرضى. راه دول عظمى او تغلبو للاسف كاين مجموعة من المواطنين حتى اليوم واخدين راحتهم كانننا لسنا في مرحلة وباء. الله يدي ما خلق
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29
9 - مغربي و أفتخر الخميس 16 أبريل 2020 - 18:29
أسكن في مدينة الدارالبيضاء و أظن أن هناك 4 أسباب رئيسية للانتشار السريع لفيروس كورونا في مدينة الدارالبيضاء :
1 - الازدحام في الطرامواي ( لماذا لم تحدد السلطات عددا محددا كما فعلت مع الطاكسيات ؟ ) .
2 - الازدحام في الأسواق .
3 - مراكز الاتصال لم تتخد الاجرءات اللازمة لحماية موظفيها من خطر كورونا
4 - المعامل لم تتخد الاجرءات اللازمة لحماية العمال من خطر كورونا .
أتمنى أن يكتب كل مغربي الأسباب الرئيسية لانتشار فيروس كورونا في مدينته .
اللهم ارفع عنا الوباء و اغفر لنا و ارحم موتانا و اجعلهم مع الصديقين و الشهداء .
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86
10 - Marra الخميس 16 أبريل 2020 - 18:29
اللهم إنا ظلمنا أنفسنا فارحمنا يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا هذا الوباء وأقبل علينا الشهر المبارك وقد أنعمت علينا بالعفو والعافية واشف اللهم مرضى هذا الوباء وارحم الموتى منهم آمين يارب العالمين
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42
11 - امين الرباطي الخميس 16 أبريل 2020 - 18:29
الله يرحم ليك الوالدين أسي اليوبي خاصك تبقى تقول لينا الإصابات حسب المدن أو على الأقل الجهات من حق المواطن يعرف هادشي دول المتقدمة دايرا تطبيقات خاصة غير الإصابات كورونا....هادشي ولا كيخلع
الله يحد الباس و صافي
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54
12 - souad الخميس 16 أبريل 2020 - 18:29
اللهم احفظ مغربنا الحبيب من كل شر وأشفي يااااالله كل مصاب يتألم.. ورده لبيته سالم غانم يارب العالمين
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26
13 - Jaafar الخميس 16 أبريل 2020 - 18:29
نسال الله السلامه هادشي ولا تيخلع عفاكم الاخوان المزيد من الحيطه والحذر باش نقضوا على هذه الفيروس وهذه المحنه ان شاء الله راه غادي دوز غير المزيد من الصبر
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17
14 - Jaafar الخميس 16 أبريل 2020 - 18:29
نسال الله السلامه هادشي ولا تيخلع عفاكم الاخوان المزيد من الحيطه والحذر باش نقضوا على هذه الفيروس وهذه المحنه ان شاء الله راه غادي دوز غير المزيد من الصبر
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10
15 - Ingénieur الخميس 16 أبريل 2020 - 18:29
دخان كورونا مازال يحذر دون ما مرة عن خطورته، أصبحنا نحصي ألآلاف ونسبة الوفيات مازالت مرتفعة 34%، لا مجال للإستهتار مع كورونا، ماذا ننتظر لفرض حجر كلي100%، يبدوا أن الحجر الجزئي سيطول كما كان متوقعا لأننا نطبق ما تفعله أوروبا..في هذه الظروف يجب إعطاء الزكاة والصدقة، لنبحث عن الفقراء ، فالفقير ليس بالضرورة يطلب في الشارع، لنسأل البقال عن دفتر الكريدي سنرى الكثير من المعوزين والأرامل و المسنين مخنوقين بالكريدي ولا يجدون 5دراهم لشراء عدس وخبزا..أو العاملين في النظافة و الموقف والحراس وو..الفقير هو المتعفف الذي لا يطلب الناس.(..يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ۗ ..) والله لو أخرج الأغنباء الزكاة ما بقي فقير في هذا البلد، ولو تصدق الموظفون ما بقي محتاج.. (إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ..) ركزوا قال تعالى خير لكم وليس خير للفقراء، لأنهم يرسلون الصدقات من دنيانا إلى آخرتنا، و لا نحسس الفقير بفقره.
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34
16 - reda الخميس 16 أبريل 2020 - 18:30
نحن بحاجة إلى تثقيف الناس حول الطريقة المناسبة لارتداء القناع. لأن معظم الناس يضعونه على الفم فقط دون تغطية الأنف. وهذا خطأ. البعض الآخر يتركها معلقة فقط على الرقبة. يجب أن نعاقب من يرتدون القناع بطريقة خاطئة.
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-9
17 - عبدوش الخميس 16 أبريل 2020 - 18:30
رقم مرعب مقارنة بالايام الماضية
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4
18 - aziz الخميس 16 أبريل 2020 - 18:30
الزيادة في عدد الحالات المؤكدة سببه في اعتقادي هو الرفع من عدد الفحوصات التي أصبحت تجرى يوميا بمختبرات متفرقة عبر المملكة عكس ما كان عليه الأمر في السابق، حيث أنها كانت تتم فقط على مستوى مدينتي الرباط والدارالبيضاء. وهذا أمر جيد لأنه إذا سرنا على هذه الوثيرة فإنه سيتم ضبط العدد الأكبر من المصابين في أقل مدة زمنية وبالتالي محاصرة رقعة انتشار هذا الفيروس في أقرب وقت والقضاء عليه إن شاء الله، . إلا أنه بالرغم من ذلك فلا بد من الإستمرار في العمل بالنصائح التالية :
• البقاء في البيوت مع تعزيز التدابير الوقائية داخل البيت.
• الاستمرار في ارتداء الكمامات أثناء الخروج للضرورة القصوى مع الالتزام الصحي بكيفية ارتداءها وخلعها.
• مسح مقابض الأبواب والمفاتيح والهواتف المحمولة والحواسيب وحاملات الاوراق والأسطح التي يتم لمسها بمطهرات مناسبة.
• تهوية المنازل.
• تجنب التزاور العائلي.
• احترام التباعد الاجتماعي داخل العائلة.
- و أولا وقبل كل شيء التـضـرع الـى الـله عـز وجـل أن يـرفـع عـنا هـذه الجـائـحـة –
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29
19 - إن شاء الله الخميس 16 أبريل 2020 - 18:30
اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وسننتصر أن شاء الله على هذا الفيروس الفتاك وتعود الحياة الطبيعية كما كانت وتعود للمساجد واشغالنا اتمنى الخير للجميع ولكن لابد التزام ال. البيوت بطريقة صحيحة
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10
20 - ناقد الخميس 16 أبريل 2020 - 18:30
شكينا الله فيك كرونا بغات تغرج علي الاقتصاد ديال المغرب راه لكعاد في الديار قتلنا
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-24
21 - نعيمة الخميس 16 أبريل 2020 - 18:31
الله يحد الباس هادش كتر بزاف الله يرحمنا
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6
22 - Sabrina الخميس 16 أبريل 2020 - 18:32
قلناها انهار الاول اللهم مناعة القطيع اولا نبقاو محبوسين ابحال الدجاج فالحانوت نتسناو امتا ايجي الشاري باش ايدبحونا.
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-37
23 - وفاء الخميس 16 أبريل 2020 - 18:32
يا ربّ العرش العظيم، اسالك ان ترفع عنا البلاء
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8
24 - صطوف الخميس 16 أبريل 2020 - 18:32
يا رب تلطف بينا إن مع العسر يسرا نتمنى أن يزول الوباء وتعود الحياة لطبيعتها
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5
25 - Soufian الخميس 16 أبريل 2020 - 18:32
صحيح أن الرقم مرتفع هذا اليوم لكنه يدل على أن المغرب يقترب من الذروة
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-6
26 - Abdou الخميس 16 أبريل 2020 - 18:32
هاد العام محالش نتباوسو فالعيد الصغير إذا زدنا على هاد الحال،،،
ملاحضة : الأرقام طبيعية بالمقارنة مع عدد التحليلات الذي آرتفع قليلا،،
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-15
27 - alami الخميس 16 أبريل 2020 - 18:33
قالوا شي وزين ف عين سبع لقاو فيه 72 حالة حيت المدير بزز عليهم وهددهم بالطرد إلى كان هاد شي صحيح خصو محاكمة
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24
28 - عبدو التاجر الخميس 16 أبريل 2020 - 18:33
استر يا ساتر...ياربي السلامة نسأل الله السلامة والعافية
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4
29 - بدر الخميس 16 أبريل 2020 - 18:33
يجب اعادة النظر فقوانين تسيير و مراقبة المعامل... راه خص مراقبة لظروف العمل فالمعامل راه بحال لكنخويو الماء فالرملة لبقينا هكا...
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9
30 - رأي الخميس 16 أبريل 2020 - 18:33
قلنا الطوارئ لاسبوع، لتقليص حركية الناس، لكن وآسفاه، اللهم ارفع هذا الوباء
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6
31 - متتبع الخميس 16 أبريل 2020 - 18:33
لماذا لم تلتزم الوزارة الوضوح مع مواطنيها.
بوابة كوفيد غير محينة منذ يومين.
كنا نطالب الوزارة باعطاء الارقام حسب المدن و اذ بها تتراجع حتى عن تقديمها حسب الجهات.
نلاحظ في الدول المتقدمة الرؤساء و ووزراء الصحة يقدمون التفاصيل المملة للشعب ويتفاعلون مع اسئلة الصحافة.
يجب اعادة الثقة بين المواطن و الوزارة .
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11
32 - فاعل خير الخميس 16 أبريل 2020 - 18:33
حسبي الله نعم الوكيل هده نتيجة استهتارنا و تخلفنا اللهم لا تحاسبنا بما فعل السفهاء منا
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7
33 - Jamila L الخميس 16 أبريل 2020 - 18:34
هاذ الشيء واه يكتر الله يهديكم بقاو فديوركم
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7
34 - متتبع الخميس 16 أبريل 2020 - 18:34
لماذا لم تلتزم الوزارة الوضوح مع مواطنيها.
بوابة كوفيد غير محينة منذ يومين.
كنا نطالب الوزارة باعطاء الارقام حسب المدن و اذ بها تتراجع حتى عن تقديمها حسب الجهات.
نلاحظ في الدول المتقدمة الرؤساء و ووزراء الصحة يقدمون التفاصيل المملة للشعب ويتفاعلون مع اسئلة الصحافة.
يجب اعادة الثقة بين المواطن و الوزارة .
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6
35 - مغربي الخميس 16 أبريل 2020 - 18:34
شيئ عادي الدولة شرعت في فحص الحالات المخالطة التي تصل إلى أكثر من 9000 حالة المطلوب من المغاربة هو المكوث في بيوتهم و لا نحتاج إلى أولائك الأبطال الذين يزعمون أنهم لا يخشون كورونا أدخل تكمش في دارك يا حبيبي و اترك دور البطل لكبتن ماجد
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15
36 - شريف الخميس 16 أبريل 2020 - 18:34
عادي جدااا لان لا احد يلتزم بالحجر الصحي فالحمد لله على 250 إصابة فمازل تاوصل 5000 إصابة فاليوم اذا بقات الأمور هاكذا
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5
37 - الريسوني الخميس 16 أبريل 2020 - 18:34
الله يخرج العاقبة بسلام....مشكيل كبير هاذا...الجائحة كتنتشر بسرعة...والقطاع الصحي ضعيف وغير قادر على مواجهة اعداد كبيرة من المصابين...الحجر الصحي غير قادرين على تطبيقه عمليا لاسباب واسباب متعددة...بنادم والله ماعرف شنو العمل وشنو غادي يكون مستقبلنا.....الامل الوحيد هو شي معجزة من عند مولانا وتبعد عنا هاد البلاء ...
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14
38 - بلاحدود... الخميس 16 أبريل 2020 - 18:35
يبدو أننا أمام رقم قياسي للمصابين و أغلب الحالات المتزايدة من أول الأمس إلى اليوم تتعلق بمدينة الدارالبيضاء من عائلات و مخالطي العاملين و العاملات بمصنع الأدوية بعين السبع الذي اكتشفت به حالة مؤكدة تتعلق برئيسة المستخدمات كانت السبب في انتقال العدوى لهم و لذويهم و أقاربهم مما أدى إلى تحول الدارالبيضاء بأكملها إلى بؤرة استيطانية لوباء كورونا بالمغرب تستوجب محاصرتها و تشديد حالة الطوارئ القصوى بها و منع الدخول و الخروج إليها و إقفال كل منافدها و عزلها عن باقي مناطق المملكة إلى حين القضاء على الجائحة و تخفيف حالة الطوارئ الصحية في باقي المدن المغربية التي لا تعرف انتشارا كبيرا للقاتل الصامت..
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14
39 - مواطنة حرة الخميس 16 أبريل 2020 - 18:35
عافكوم لتااااازمو بالحجر ره هوا الدوا الوحيد.ره عيينا ره ولينا شادين النوبا فالسرجم عااافكوم بينا نرجعو لحياة اليومية ديالنا.والله الا اكتما عطست نتخلع ويجي الوسواس حت الشطان معندو ميدار
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7
40 - مغربي الخميس 16 أبريل 2020 - 18:35
المغرب سيندم ندمًا شديدًا . كان بإمكانه وقف تفشي المرض عن طريق حبس كل شيء شركة ، قطار ، حمار ,بغل وحش لمدة أسبوعين ثم يقظي عليه اما بهذه الطريقة و الله تبقوا 10 سنوات و لم تقضوا عليه .
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15
41 - جلال غالي الخميس 16 أبريل 2020 - 18:35
اللّي نقدر ننصحكم بيه هو العمّال والعاملات تخصصوا ليهم سكن خاص مثلا تأجروا ليهم فنادق او شقق باش تحميوهم وتحميو اسرهم وتحميو الوطن.
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7
42 - SAID الخميس 16 أبريل 2020 - 18:36
هذا شيء بديهي كلما ازدادت حالة الكشف ازدادت حالات الإصابات وهدا شىء إيجابي حتى يمكننا أن نعرف كل شيء ونسأل الله اللطف والعافية الالتزام بحالة الطوارئ الصحية
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6
43 - عبد الحي الخميس 16 أبريل 2020 - 18:36
شركة بعين السبع كانت كفيلة بنشر الوباء في الأحياء الشعبية... ترقبوا أرقام صاروخية... كان الأجدر بالمسؤولين أن يراقبوا شركات الأحياء الصناعية التي تشتغل دون أدنى مراعاة لحقوق الإنسان....
اللهم احفظنا برحمتك الواسعة حي يا قيوم, يا أرحم الراحمين.
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17
44 - Mehdi الخميس 16 أبريل 2020 - 18:36
نحن نتعامل مع وباء فيروسي خطير جدا.. يجب على الجهات المعنية رفع مستوى الحذر إلى أقصى درجة خصوصا داخل تراب المدن التى لمسها الفيروس.. انخراط السلطات الٱمنية أساسي في هذه الخطوة و كذالك التزام الجميع.
يجب ان يعلم الكل أننا لسنا في مأمن و أن الفيروس لا يزال يهدد المغرب و سلامة مواطنيه في حال التهاون بالوضع.
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7
45 - مواطنة مغربية الخميس 16 أبريل 2020 - 18:36
لا حول ولا قوة الا بالله ، نسال الله العفو والعافية
يجب مزيدا من الحزم ، داخل الأسواق الحركة شبه عادية بوجود رجال السلطة، حالة الطوارئ كطبق بحزم ابتداء من السادسة مساء، وراه لي عطا الله عطاه . والعدوى تبدا نشاطها عندما يدخل هؤلاء لبيوتهم.
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5
46 - احمد اعيساوي الخميس 16 أبريل 2020 - 18:37
واجب على الدولة ان تشدد من الاجراءات المتخذة،دون تساهل مع اي طرف حتى تتم السيطرة نهائيا على الوباء،فالاصابات تسجل في التجمعات كما وقع في الار البيضاء وفاس.
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5
47 - هشام الخميس 16 أبريل 2020 - 18:37
تم تسجيل عدد كبير في الدار البيضاء نتيجة تهاون مسؤولي المصنع بعين السبع الذي لم يكن همه سوى الربح و جعل جميع العاملين حاضرين الدي عددهم على الأقل 200, كما لو أنه يصنع صواريخ أرض جو.
بل الرقم المعلن سوى بداية، سيتم الإعلان غدا عن مخالطي حاملي الفيروس بحيت ستكون الكارثة. و لهذا يجب مساءلة مسؤول الشركة لارتكابه هذه الجريمة في حق العاملين و كذا في حق الدولة.استهتار بصحة العاملين. كان عليه قفل المصنع و الدولة والحمد لله ستعوض العاملين. هنا نسجل أنانية مسؤولي الشركة.الله ياخد الحق فيه.
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18
48 - agzennay الخميس 16 أبريل 2020 - 18:37
راه خاص تشديد الاجراءات إلا اقتضى الحال فرض حظر التجوال
واش حنا حابسين راسنا في الدار مكنخرجوش أو وحدين خرين ممسوقينش
حتى الكمامات كيديروهم غير منين كيشوفو البوليس
بدينا كنخلصو الضريبة ديال تهميش التعليم
الله يحفظ هاد الوطن
أو الله ايشافي المرضى
أو الله يرحم الموتى
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10
49 - عبد القادر الخميس 16 أبريل 2020 - 18:38
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم سلم سلم بالله
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3
50 - احمد الخميس 16 أبريل 2020 - 18:38
تصاعد في تحليلات المخبرية مع زيادة في ظهور الحالات
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3
51 - محسن الخميس 16 أبريل 2020 - 18:38
اللهم شافي جميع المصابين وتغمد برحمتك موتانا وموت المسلمين ياااااارب
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3
52 - ابن بطوطة الخميس 16 أبريل 2020 - 18:38
يا ربي سلامة.اللهم إرحم عبادك في الأرض إنك أرحم الراحمين يا رب.
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4
53 - مغربي الخميس 16 أبريل 2020 - 18:38
إلزموا بيوتكم ياأحباب
الأمر يأخد بجد
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3
54 - Test اعباد الله الخميس 16 أبريل 2020 - 18:38
واكترو les test اعباد الله. حثى ادا كاينة 5000 حالة تبان على بكري و نقدرو نحاصرو الفيروس. اما بهده الطريقة را 2023 ومانساليوش. اضافة عطيونا التفاصيل الدقيقة (المدن، الاحياء.....) باش الناس يزيرو راسهم.
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6
55 - Fixible الخميس 16 أبريل 2020 - 18:38
لا إله إلا الله.
الى متى سنبقى صامدين نتتبع ظل لا يستريح من الحركة.
اللقاح هو الحل و بعملية حسابية هو أرخص من تتبع المخالطين و تقديم الإعانات و توقيف حركة الإقتصاد.
ستخصر الدول في إكتشاف لقاح للفيروس خمس ما تخسره في معركة طويلة الأمد
اللقاح هو الحل الأنسب و الأرخص
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2
56 - Moha... الخميس 16 أبريل 2020 - 18:38
هذه الزيادة الصاروخية لها علاقة بالكمامات القاتلة...
"قالو منين داك العريش قالو من ديك الشجرة" - "من شابه أباه فما ظلم"
شعارهم "وقيد السبع ديال مالين الشقوفة"...
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-9
57 - mohammed الخميس 16 أبريل 2020 - 18:38
العاملات في الدار البيضاء رفعن العدد بشكل غير مسبوق. يجب اجراء التحاليل على اسرهن ومحاصرة بيوتهن مع ضمان الطعام لهم.
نسبة الوفيات اصبحت في حدود 5,5% وستظل في انخفاض لتصل الى3% مع تكثيف التحاليل . وهي النسبة الحقيقية.
هذا يظهر ان الامر لم يكن له علاقة لا بمستشفياتنا ولا بالكلوروكين الذين تم اتهامهم بالباطل من طرف البعض سامحهم الله.
مزيدا من الصبر وما يكون غير الخير ان شاء الله.
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7
58 - الثومة البشير الخميس 16 أبريل 2020 - 18:38
في حين كنا ننتظر اعلان الحكومة عن نهاية الحجر او جزء منه...نكتشف اننا بلغنا دروة الوباء واصبحت لدينا بؤر متفرقة هنا وهناك....مالم نطبق الحجر بكامل حروفه وملتزم بشروط النظافة ...لا اعتقد اننا سنخرج من هده المعظلة رابحين بل خاسرين لا قدر الله
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3
59 - mowatina الخميس 16 أبريل 2020 - 18:38
on a besoin des données régionales et il faut pensez a fermer les centres d'appels qui travaillent encore c est une grande source de contamination des familles
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2
60 - ايت الاجر حميد الخميس 16 أبريل 2020 - 18:38
شيء طبيعي ان يتم تسجيل في تزايد دامت وزارة الصحة وسعت مراكز التشخيص فلا شيء يدعو إلى القلق إلى هذا الحد لكن يبقى التخوف من ان معظم هؤلاء هم من المخالفين مما يعني أن هناك هناك مواطنين لا يلتزمون بالتباعد الإجتماعي كشرط أساسي لإنجاح الحجر الصحي فعلى الجميع الالزام بالبيوت لوقف البؤر الأسرية من التزايد..فشكرا لكل من التزم بيته وأجانب الاختلاط.
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2
61 - افريقي مغربي الخميس 16 أبريل 2020 - 18:39
حسب ما رايت اليوم بعيني بعد خروجي للتسوق لاول مرة مند بداية الحجر الصحي فاننا نتجه نحو السناريو الايطالي لا قدر الله سوق القرب كانه يوم الطواف حول الكعبة شيوخا ونساء واطفال هناك من يرتدي نفس الكمامة لمدة اسبوع حتى اتسخت الحمد لله لا اسكن بالاحياء الشعبية كارثة بكل المقاييس على كل اتمنى استمرار الحجر الصحي لاننا ارتحنا من الجرائم وحوادث السير والتلوث
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-3
62 - Dr. Stone الخميس 16 أبريل 2020 - 18:39
الوقاية خير من العلاج، نتمنى أن يلازم المغاربة بيوتهم قدر المستطاع فهو السبيل لاضعاف انتشار هده الجائحة، نسأل الله أن يرفع هدا البلاء و ان يحفض كل مؤمن به أينما كان.
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3
63 - عبدو الخميس 16 أبريل 2020 - 18:39
التمديد حتى 15 ماي .... لعل و عسى نسمع خبر مفرح . رجا فالله
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6
64 - مزال الخميس 16 أبريل 2020 - 18:40
كل البلدان نقص فيها والمغرب زايد فيه,هيهو مبروك علينا هادي البداية ومزال مزال ,البطولة مغربية
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-13
65 - عبدالواحد الخميس 16 أبريل 2020 - 18:40
إن ما نستنتجه من هذه الارقام . استمرارية الحجر الصحي الى أجل غير مسمى نظير كون الزيادات مازالت تتصاعد في عدد المصابين . رمضان بمساجد مغلقة . انكماش اقتصادي رهيب . من ناحية الصناعة . من الناحية السياحية كارثة . ونحن مقبلون على الصيف الذي يستقبل فيه المغرب رعاياه في الخارج. عموما . المغرف في منعطف يجب فيه التوجه في طريق التقشف وترشيد النفقات والاعتماد على اساسيات الاقتصاد المغربي . الا وهو الفلاحة والنسيج . وتصدير الفوسفاط . الى ابعد من ذلك لا ارى له هدفا .
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11
66 - Karim الخميس 16 أبريل 2020 - 18:40
النصر قريب ان شاء الله ... الصبر تم الصبر اللهم ارفع عنا هدا الوباء
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4
67 - زكرياء الخميس 16 أبريل 2020 - 18:40
أتسائل كيف أن وطننا الحبيب لا يمدنا بالمعلومات الكافية والتوضيحات الشافية بالبيانات والارقام عن وباء كورونا في المدن وليس الجهات ولمذا هذا التعتيم وإخفاء الارقام وإخفاء أسماء البؤر. يطلع علينا السيد مدير الاوبئة بشرح هزيل ومونوتوني لاوجود لارقام بالبيانات. أين شاشات العرض الالكتروني وأين الاحصائيات والتبيانات والارقام بالاعمار والوفيات بالاعمار كذلك. الا نستحق توضيح أفضل؟
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18
68 - امازيغي الخميس 16 أبريل 2020 - 18:41
نتمى سلامه لجميع إبناء الوطن
هذه ثمار رفع من عدد تحاليل، رغم ان العدد صادم الا ان فرص انتشار العدوى تقل.
كلس فدارك
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-1
69 - محمد جام الخميس 16 أبريل 2020 - 18:41
مصيبة الآن بدأت الجائحة. اللهم خفف و اشفي المصابين. و ارفع عنى الوباء.

اليوم شعرت بالخوف. على السلطة العمل الجاد و أن لا تتراخى. فالأرقام في تصاعد.

لابد من غلق السويقات و كل شخص يجب عليه الشراء من منطقته و عدم الذهاب للسويقات و الهريان لتقليل الاكتضاض.
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3
70 - محمد الخميس 16 أبريل 2020 - 18:41
إنها الذروة نسأل الله السلامة. آن الأوان للتطبيق الصارم للحجر و حالة الطوارئ الصحيين قبل فوات الآوان.
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0
71 - غيور الخميس 16 أبريل 2020 - 18:42
ان لم نلجأ إلى الحجر الصحي الكامل، فلن نخرج من هدا الكابوس الا بمعجزة، أو على الأقل الحجر الصحي الكامل في المدن التي تفشى فيها الفيروس العابر للقارات
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0
72 - رد البال الخميس 16 أبريل 2020 - 18:42
في حالة الخروج لعذر قاهر قم بهاته النصائح:
-لا تلمس وجهك الا بعد غسل اليدين بالصابون 20+ثانية
- تجنبو الازدحام واتركو مسافة الامان 1,5 متر
-كثرة الاستنشاق +شرب الليمون بزنجبيل
-تجنبو لمس الاماكن الحساسة(مقابض الابواب.....)

احسن الحلول:ابق في دارك
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73 - خالد حوحو الخميس 16 أبريل 2020 - 18:43
اللهم اشف انت الشافي لا شفاء الا شفائك شفاء لا يغادر سقما
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0
74 - صابر على الهم الخميس 16 أبريل 2020 - 18:43
يا ستار يا عليم ......
و كأني بشيطان كورونا وجد الترحاب عند المتلاعبين بحياة الناس و المستهترين و الاغبياء .....
حرام ان تضيع مجهودات السواد الأعظم من المجتمع هكذا سدى .....
و ذلك من خلال المتهورين و الضالين ..
حرام ان يذهب احتراق الاطباء و الممرضين و رجال الامن و الشرفاء من الشعب هكذا .....
حرااااااااااام
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2
75 - وطني حتى النخاع الخميس 16 أبريل 2020 - 18:43
قل للحكومة دق على ابواب المعوزين الحقيقيين الذين يستحقون الدعم المالي والغذاىي امثال ساىقي سيارات الأجرة والبائعبن المتجولين ورجال الموقف واصحاب الحرف الذين يترقون كل يوم لأعالة ذويهم وهم الأن لا عمل ولا مساعدة مالية قس على ذلك الحجر الثحي الذي يزيدهم اضطارابات نفسية. الدول التي قامت بالحجر الصحي تعلم بكل المحتاجين في بلدها فمنحت لهم المساعدات المستحقة لهذه الجائحة مثل فرنسا التي نتبعها في الثغيرة والكبيرة إلا في هذه.
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1
76 - Lhachmi الخميس 16 أبريل 2020 - 18:43
بدأت تظهر بوادر مراكز التحليلات الجديدة وبدأ معها تشنشيط الحالات المؤكدة ناهيك عن بؤرة مصنع عين السبع. اللهم ارفع عنا هذا البلاء لأن استهتار و بلادة الكثير من الناس سيجرنا نحو حجر دائم و ليس لأسابيع.
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3
77 - AZZARO الخميس 16 أبريل 2020 - 18:44
أنا أتسائل لماذا نسبة الوفيات 5.6% مرتفعة عندنا في حين أن أغلب الدول كمصر و العراق و تونس ٠٠٠ ، تتراوح بين 2% حتى 3% ، كذلك معدل التعافي منخفض عندنا مقارنة مع دول لها نفس إمكانياتنا كالجزائر مثلا ، أنا أرى أن هناك شي غير صحيح في التعامل مع هذا الطاعون و نسأل الله أن يرفع عنا هذه الجائحة التي أهلكت الحرث و النسل
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4
78 - محمد الخميس 16 أبريل 2020 - 18:44
كلما زادت الاختبارات كلما زاد عدد الإصابات وبالتالي التحكم في الوباء وعزل المصابين اللهم نسألك اللطف
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79 - وطني الخميس 16 أبريل 2020 - 18:44
نريد من المختصين بهدا الفروس من اطباء او مسؤولين او...ما هو سبب ارتفاه الحاات يوم بعد يوم؟؟
ننتظر العد العكسي بفارغ الصبر ولا ندري من اين الخلل؟؟
وشكرا
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80 - azul الخميس 16 أبريل 2020 - 18:45
شيء متوقع بزيادة عدد التحاليل للكشف عن الفيروس الله يحد الباس
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81 - العمراني رشيد الخميس 16 أبريل 2020 - 18:46
اللهم اشفي مرضانا وتجاوز عنا هدا المكروه يارب العالمين
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0
82 - المتابع بموضوعية الخميس 16 أبريل 2020 - 18:46
أغلبية المغاربة تحلو بروح الانضباط خلال الأربع الأسابيع الأخيرة و هذا يعكس الوعي الكبير لديهم لكن هناك أقلية لا تلتزم بهذا الحجر لذلك ينبغي أن نتعاون جميعا و بدون استثناء للتغلب بإذن الله على وباء كورونا و سينصرنا ربنا بفضله سبحانه و بصبرنا على البقاء في بيوتنا
حفظ الله المغرب و المغاربة و شكرا لجلالة الملك و للحكومة على حسن تدبيرها لهذه الجائحة
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0
83 - اش جا يدير جابو لهوا الخميس 16 أبريل 2020 - 18:47
المغرب ما عندو لا الصحة لا والو بارك دركو الشمس بالغربال عندو غير الآلة القمعية المخزنة ولاكن نحن لا نبالي لي رقصاتهم المشلولة
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2
84 - وصول اهم من عدمه الخميس 16 أبريل 2020 - 18:49
اضن ان المختبرات بدأت تأتي ثمراها .لقد اصبحنا نفتح هواتفنا ب قول الهم الطف بنا.
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85 - nederlander الخميس 16 أبريل 2020 - 18:49
العدد الحالي للمصابين بالمغرب دو 30 مليون نسمة أو أكثر بقليل بالمقارنة مثلا بإسبانيا 50مليون، فرنسا و ايطاليا أكثر من 60مليون بالحجر الصحي ساعد كثيرا في تقليص عدد المصابين بالمغرب
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2
86 - يعقوب الخميس 16 أبريل 2020 - 18:49
ماذا تنتظر الوزارة لاقفال مدينة الدارالبيضاء وشل الحركة فيها من أجل محاصرة الفيروس المدينة لها كثافة سكانية ضخمة ومترامية الأطراف يجب وقف الترامواي ووسائل النقل ومنع التجول اكبر وقت ممكن
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87 - الحمداني الخميس 16 أبريل 2020 - 18:49
خوتي خوتتي لمغربة راه حتى واحد مغيموت بجوع الى كلسنا فديورنا ولكن الى ملتزمناش لانت ولا أنا غنكونوا حنا هما السباب ولبكة مور لميت خسارة .
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88 - jalil الخميس 16 أبريل 2020 - 18:50
اصحاب ارتفاع عدد الاصابات بسبب ارتفاع عدد التحاليل احترموا عقولنا وكفى من السخرية فالموضوع جدي
ارتفاع عدد المصابين معناه انشار قوي وسريع للفيروس
فحتى الطفل الصغير سيفهم هذه المعادلة البسيطة

احترموا قواعد الحجر الصحي والوقاية ولن تنتشر العدوى
وعندها حتى لو ارتفع عدد التحاليل ستكون النتائج سلبية لان العدوى توقفت اعينونا فقط بالدعاء والبقاء في البيوت
وتمديد الحجر الصحي حتى نصل 0 حالة وبعدها يمكن رفع الحجر تدريجيا مع الحيطة والحذر
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89 - العار الخميس 16 أبريل 2020 - 18:50
بسبب الجهلاء الذين لا يعرفون قوة الكارثة التي حلت بالعالم سنذفع الثمن غاليا..
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90 - محمد التوارسي الخميس 16 أبريل 2020 - 18:51
مايفزعني اكثر هو اني ارى الكثير من الناس مازالون يتقاربون. لكي نسمع عدد الاصبات قليل علينا ان نتباعد خصوصا خارج البيوت. ولا يخرج احدا الا الظرورة. وارتداء الكمامات لا مناقشه فيه. ومن لم يجد كمامة لا يخرج من بيته. يجب الصرامة ثم الصرارمة لنخرج من هاته الجائحة في اقرب وقت اذا التزمنا. اللهم ابعد عنا هذا البلاء.
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91 - رجاوي الخميس 16 أبريل 2020 - 18:52
بسم آلله
يجب على وزارة الداخلية تمديد الحظر شهر اضافي
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92 - Mohamed الخميس 16 أبريل 2020 - 18:54
الله يجازكيكم بخير اعطيونا النتائج حسب المدن بدل الجهات
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93 - شاهد على عصره الخميس 16 أبريل 2020 - 18:54
هذه الارقام تبقى مرشحة الارتفاع في الايام و الاسابيع المقبلة. لماذا؟ الجواب لان الجهل و انعدام الوعي يدفع الآلاف من الرعية الى عدم احترام التعليمات و الاساليب الوقائية كان كورونا هي ضرب من الخيال و لا توجد على أرض الواقع. كورونا تصيب الناس الاخرين و لا تصيبهم هم. ما معنى ان لا يضع الواحد منهم المنامة الواقية او يضعها في جيبه او على دقنه . ما معنى ان لا يحترمو ا المسافة الضرورية بينما هم في باب متجر ينتظرون دورهم؛ ....
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94 - متابع للوضع الخميس 16 أبريل 2020 - 18:55
يجب على وزارة الصحة الرفع من عدد الفحوصات  كما في اوروبا وامريكا. فقلة الارقام في افريقيا و امريكا الجنوبية هي قلة عدد الفحوصات فقط و ليس ضعف وباء. مثال هذا الخبر التالي :
باحثون AFP
عدد الإصابات بـ كورونا في البرازيل أكبر بـ 15 مرة من الأرقام الرسمية بسبب قلة
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95 - أسماعيل الماموني الخميس 16 أبريل 2020 - 18:56
أنا لا أفهم لماذا بعض الناس متشائمون وفاقدون للأمل لماذا لا نيسر عوض أن نعسر؟ الله وحده الذي يعلم ماذا سيكون غدا ولا يجب أن لا نفقد الثقة بالله عز وجل والقادم خير بأذنه، لنتفاءل خيرا لا شرا
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96 - نورالدين ميلانو الخميس 16 أبريل 2020 - 19:00
الإغلاق التام لمدة أسبوعين و تكتيف التحاليل الطبية في مختبرات
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97 - kar الخميس 16 أبريل 2020 - 19:01
Il ne faut pas s’inquiéter du nombre atteint en plus car le Maroc a plus que multiplié les testes
Donc c’est normale qu’on trouve plus de personne qui sont atteintes du coronavirus
Il vaut mieux les trouver maintenant que ils provoquent des contaminations de leur proche et leur amis
Et en plus on pourrait les soigner avant que leur santé soit détériorée
De toute façon il ne faut relâcher encore de la patience
Restez chez vous s’il vous plaît
Tout les pays le dit pour l’instant le meilleur moyen pour se débarrasser de ce virus il faut se confiner et empêchez le de se multiplier
En France ils nous ont rajouté encore un mois c’est a dire le confinement va durer jusqu’à le 15 Mai
Et ce n’est pas encore sûr ça pourrait durer 15 jour de plus
Restez chez vous
J’ai vu sur internet en Espagne la police emploie vraiment de la violence En Inde aussi
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1
98 - كونو رجالة الخميس 16 أبريل 2020 - 19:02
السلام عليكم ورحمة الله اللهم انك عفو تحب العفو فاعفو عنا امين يا رب
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99 - الناقد الخميس 16 أبريل 2020 - 19:03
نرجو من الله تعالى ان تكون مرحلة الذروة بهذه الارقام الثلاثية التي تبقى ضعيفة جدا مقارنة مع دول اروبا الغربية. فلا داعي للخوف من جراء تصاعد الارقام فهذا حال الفيروس. يمر للسرعة القصوى قبل انحساره.
على المغاربة ان يلزموا بيوتهم وان يحفظوا انفسهم ووطنهم من شر هذا الفيروس المميت.
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100 - ETAMINE الخميس 16 أبريل 2020 - 19:05
Soyons positifs et cette période n'est qu'une parenthèse dans notre vie : qu'est ce qu'un mois, deux, trois mois dans une vie ? Respectons les consignes des autorités et regardons les choses positives de cette pandémie (tout le monde les a lues sur les RS), mais une qui est exceptionnelle c'est qu'on est la première génération de musulmans depuis plusieurs siècles qui passera Ramadan à la maison sans la ferveur des mosquées. Peut-être aussi sans Fêtes d'el-fitr ni d'aldaha : cela veut dire que les personnes qui ont vécu ce drame renteront dans l'Histoire. Nous sommes adultes, croyants et on doit accepter ce destin et regarder la réalité en face : Une vie normale ne sera pas possible avant septembre 2020
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101 - ابو زيد الخميس 16 أبريل 2020 - 19:06
متخافوش مزيان هذ شي حينتي تحليلات كترو الاسبوع الماضي غادي بقا صفر اصابة بإذن الله
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102 - [email protected] الخميس 16 أبريل 2020 - 19:07
السلام وعليكم الملاحظة هي نسبة الشفاء في الدول العربية المجاورة مرتفعة بكثير مثلل للجارة الجزائر والله يشافي الجميع
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103 - ولد حميدو الخميس 16 أبريل 2020 - 19:08
قبل السادسة شاهدت شبانا مجتمعون يتحدثون و لا واحد بالكمامة و كان واحد منهم يبصق على الارض من حين لاخر و لا واحد يكثرت لدلك حتى اصبحت اقول في نفسي
ربما الدين يحتاطون كثيرا هم الاكثر عرضة للاصابة

واحد يبني و الاخر يهدم
و كدلك البارحة في منتصف الليل شاهدت من النافدة شابا و فتاتان سكارى و يتفوهون بكلام مخجل لانهم اصبحوا يعرفون مسار و توقيت مرور السلطات و غالبا لا يدخلون بعض الازقة و لهدا اتمنى مرورهم و لو من حين لاخر لجميع الاماكن او الاستعانة ببعض الكاميرات و سيرون العجب لانه لا يمكن للسلطات بان تقوم بعمل فوق طاقتهم
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104 - Conseiller client fes الخميس 16 أبريل 2020 - 19:09
استغربت اليوم 16ابريل2020بقيام لجنة خاصة لاحد اكبر مراكز النداء بفاس بعد تنسيق مسبق واخبار لإدارة مركز النداء بهذه الزيارة التي من المفروض ان تكون مفاجئة لكن كانت مسرحية بامتياز بجميع فصولها فهل هكذا يتحارب وزارة الصحة واللجان التابعة لها هذا الوباء. لانه من المفروض بما اننا في حالة طوارئ يجب أن تكون اللجان صارمة في رقابتها وليس ان تقوم بمسرحيتها الصباحية لهذا اليوم ونطالب من هذا المنبر من وزارتي الصحة والداخلية ان تفتحا تحقيقا صارما بخصوص المسرحية الهزلية لصباح اليوم بأحد اكبر مراكز النداء بفاس الذي سجل احد فروعه اربع حالات مصابة بفيروس كوفيد 19 وما خفي كان أعظم.
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105 - احمد الخميس 16 أبريل 2020 - 19:10
اللهم رب الناس اذهب البأس اشف انت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما.
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106 - هشام الخميس 16 أبريل 2020 - 19:11
الى التعليق رقم 15
بياناتك غلط. نسبة الوفيات بسبب الوباء في المغرب هي 5,7% و ليس 34% كما تدعي اخي l'ingénieur .
اللهم ارحم جميع الأموات و اشفي المصابين
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107 - كلكم الخميس 16 أبريل 2020 - 19:12
كورونا علمات المغربة اشني هي النظافة والوقاية من قبل كورونا لي قلتي ليه غسل يدك بالصابون على الاقل ملي تبغي تاكل يسخر منك و يحسبك كاتفلسف واخا هو اصلا لايعرف الفلسفة . و قول ليك الماء يغسل الجدام و تلقى في البيوت يستعملون نفس الاناء لشرب الماء ونفس المنشفة الفو طة معلقة الكل يمسح عليها جراتمه واوساخه .والسبب شنو هو؟؟ الجهل الجهل .العلم نور والجهل ظلمات مازال خاصنا واحد 400عام باش نوصلو دوك الدول لي في المقدمة بشرط واحد واقفو تساناونا
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108 - Opticien الخميس 16 أبريل 2020 - 19:12
اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا السلاح بين ايدينا والقضاء على هذا الفيروس هو الالتزام للبيوت بطريقه صحيحه 100/100 وتعود الحياة الطبيعية كما كانت ونعود المساجد واشغالنا يارب
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109 - متتبع2020 الخميس 16 أبريل 2020 - 19:13
في تزايد راه بسباب الظلم لي تنعيشوه في هاد البلاد ..كيفاش بغينا نتجاوزو هاد الكارثة أومزال ناس لي محتاجين تيدورو باش ياكلو طرف ديال الخبز في ظل غياب الدعم لي خصص ليهم الصندوق لا من جهة la cncc ولا من جهة الراميد ولا حتى ناس لي معندهم راميد ...شي واخد أوشي باقي راه حشومة أوهادشي هو لي غيخلي البلاد غتغرق..عطيو ناس حقها أوخليوهم يرتاحو في ديورهم أويقابلو وليداتهم ولا غيجي واحد نهار تندموا عليه لي متنفع فيه ندامة ...هادي نصيحة من مواطن غيور على بلادوا نتمنى تاخدوها بعين الاعتبار و شكرا.
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110 - مغربي الخميس 16 أبريل 2020 - 19:13
وا عباد الله فكروا بعقلكم شكون احسن .
واش تبقاو واحد 15 يوم كاملين فديورنا و ينتهي هاد الوباء و نخرجوا موراها كاملين مرتاحين ، ولا يبقى واخد العدد كبير تيخرج منسواقش و فالاخير الوباء يزيد ينتشر و تزاد المدة ديال الحجر شهر أو أكثر و حتى واحد متيخرج مرتاح
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111 - عبد المجيد الخميس 16 أبريل 2020 - 19:14
الكل ينصح بالالتزام بالحجر و عندما تخرج تجدهم بالشارع من سيطبق الحجر؟ الله اعلم ، النصيحة هي كلنا نطبق الحجر فعلا و ليس بالكلام
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112 - said الخميس 16 أبريل 2020 - 19:14
هل الشركات الفرنسية بالمغرب لا يطبق عليها قانون الحجر الصحي
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113 - sat med الخميس 16 أبريل 2020 - 19:15
اتساءل وانا اتابع كل يوم مستجدات انتشار فيروس كورونا ببلادنا ، عن مصدر او مصادر الخطاب المزدوج الذي يواكب هذه الآفة ببلادنا ، فإلى جانب الزامية الكمامات والتي هي غير موجودة اصلا وقد مضى عن فرضها اكثر من عشرة ايام ، اتساءل هل الدولة لم تكن على علم بنشاط معمل عين السبع ، ام ان المؤسسات الصناعية لم يشملها الحجر الصحي ، علما اننا عاينا توقف بعض المصانع الكبيرة والمهمة .....فمن يحمي من .....؟ ومن كان وراء هذه الجريمة فعلى القانون ان يقول كلمته في حقه.
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114 - سميغل الخميس 16 أبريل 2020 - 19:16
السلام عليكم الله يرحم اللي ماتوا ويشافي اللي مراض
لم يعد الحجر الصحي هو الحل بل الحل هو رفع وتيرة التحاليل المخبرية، الحجر الصحي وحده سيجعل رقعة المرض تتوسع شيئا فشيئا، انذاك الطامة الكبرى الله يستر نحن بين يدي الله و لا احد سواه سينقذنا مكاين لا دولة لا سيدي زكري.
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115 - Verifier la temperature الخميس 16 أبريل 2020 - 19:21
On doit prendre la temperature de Chaque personne a l’entree de chaque usine. Celui qui a une temperature elevee doit retourner chez lui.
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116 - محمد جديدي الخميس 16 أبريل 2020 - 19:22
اليوم :259حالة مؤكدة
الوفيات 3 المجموع 130
الشفاء:20 المجموع249
عدد الاختبارات:(9713-8626)+259=1346
اليوم تضاعف عدد الاختبارات بالنسبة للأيام السابقة،وهذا مؤشر إيجابي .الله يكون في عون جميع من يسهر على نجاح البلادفي التصدي لهذه الجائحة والخروج بأقل الأضرار ،إن شاء الله الفرج قريب.
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117 - ahmad الخميس 16 أبريل 2020 - 19:22
قاليك المواطن قبل الاقتصاد ههههه بقات في السنيما .المعامل كلها خدامة .من جيهة أخرى في المغرب تيديرو اقل من 500 تحليل في النهار في اروبا الدولة كدير حتى 80000 تمانين ألف في النهار متل المانيا .خاص الدولة تشري الاجهزة باش تفك عليها هاد الحريرة قبل ما توقع شي كارثة
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118 - abdellatif bourhazzal الخميس 16 أبريل 2020 - 19:23
ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبة. نستغفرك اللهم من كل ذنب ونتوب اليك فاغفر لنا و ارفع عنا الوباء يا ذا الجلال والاكرام.
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119 - rachid الخميس 16 أبريل 2020 - 19:25
انا اسكن في اكبر حي في كازا من حيث عدد النسمة وهو البرنوصي ماكينش ابدا حالة الطوارئ كلشي خارج كلشي كيهبط للبحر يلعبو ماتش ويرجعو الاسواق عامرة الحي الصناعي عامر والشركات الاكتضاظ راكم عارفين قطاع النسيج وغيره والسلطة ماتشوفها حتى السادسة عشية وكيدورو والكاميرا من ور
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120 - مواطنة مغربية الخميس 16 أبريل 2020 - 19:31
الله الطف بنا ويدخل علينا هاد الشهر الفضيل بالسلامة و يرفع عنا هذا الوباء و من الضروري أن حالة الطوارئ تمدد و يجب التصريح عنها مبكرا الله احفظ ملكنا ولادنا والدينا وحنا والناس اجمعين يارب
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121 - هشام متسائل الخميس 16 أبريل 2020 - 19:32
غدا تجاوز 2500 حالة وبعد غد 3000 حالة

رفع عدد التحاليل بدأ في إعطاء النتائج

شيء جيد كشف البؤر
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122 - افريقي مغربي الخميس 16 أبريل 2020 - 19:32
اتمنى استمرار الحجر الصحي طيلة فصل الصيف لنرتاح من قطاع الطرق والمشرملين والدخان المنبعث من السيارات والتلوث الصوتي للاعراس في الليل لي كيخرج يتدافع على قوام سفوف وشباكية راه كيعيط لكرونا نيشان بعض المغاربة لم يستوعبو خطروة هاد الفيروس ولكن غادي يعرفو بحقو ملي يولي طايح كتر من الواقف هاديك ساعة قولهم يدفنو معاك سفوف والحريرة وزيد حتى بولفاف افريقي مغربي ملنزم بالحجر الصحي وضارب عرض الحيط تقاليد التغلاق والشهيوات الرمضانية دشيشة السردين والعدس
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123 - يوسف الخميس 16 أبريل 2020 - 19:35
انا ارى ان فئة مهمة من الشعب لا تلتزم بالحجر الصحي مما يعود سلبا على الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي. في نظري المتواضع نلجأ الى خطة اليابان وهونغ كونغ والمانيا وكندا وهي الالتزام بتدابير السلامة الصحية بما فيها الكمامات والمعقمات وغسل اليدين وترك مسافة الامان..ثم العودة الى الحياة الطبيعية مع اخذ الاحتياطات الازمة
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124 - محمد الخميس 16 أبريل 2020 - 19:36
مؤشر إيجابي لتطويق الوباء بسرعة. و يرجع هذا إلى جهوية الكشف بالتوسيع من نقطتين 2 فقط إلى 9 نقط للكشف. و النقطة الإيجابية الثانية هي الضبط التقريبي للحالات الموجودة فعلا في الجهات و ليس المنتقاة بالأولوية للحالات المشكوك فيها . هذه فرصة أيضا لدق ناقوس الخطر لأولئك الهورين الذين لا زالوا لم يمتثلوا للحجر الصحي علهم يعقلون و يتعقلون.
الشكر لله على الإجراءات الاستباقية.
والله حافضنا جميعا.
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