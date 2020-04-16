نقابة "بيجيدي" ترفض إجبارية اقتطاع أجور الموظفين

هسبريس من الرباط

أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفضه قرار رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، القاضي بإجبارية الاقتطاع من أجور الموظفين للمساهمة في صندوق مواجهة جائحة كورونا، داعيا إلى جعل المساهمة اختيارية.

جاء ذلك خلال انعقاد لقاء ترأسه وزير الشغل والإدماج المهني، وحضره ممثلو المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، ويأتي استكمالا للاجتماع الذي عقد مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

بلاغ لنقابة العدالة والتنمية قال إنه في ما يتعلق بالمنشور الأخير لرئيس الحكومة، القاضي باقتطاع يوم عمل من أجور الموظفين عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر، مساهمة في صندوق مكافحة آثار كورونا، فقد أوضح نائب الأمين العام أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سبق له أن أصدر بلاغا بتاريخ 19 مارس 2020، يدعو فيه كافة مناضليه وعموم الشغيلة المغربية إلى المسارعة بالمساهمة في الصندوق بطريقة تطوعية تعكس روح التضامن التي تميز الطبقة العاملة، متسائلا عن وضعية الموظفين الذين سبقت لهم المساهمة الفعلية في الصندوق بطريقة تطوعية.

وخلال مداخلته باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أعرب محمد الزويتن، حسب البلاغ، عن تقديره للمجهودات المبذولة من طرف مختلف الجهات المسؤولة لمواجهة وباء كورونا، منوها بانخراط الشعب المغربي عموما في الطوارئ الصحية حفاظا على صحته وسلامته.

ودعا الزويتن الحكومة إلى مزيد من التواصل مع مختلف الوحدات الإنتاجية في مختلف المناطق الصناعية لتشجيع هذه المقاولات وتحفيزها، بالنظر إلى ضرورة اشتغالها لتوفير القوت اليومي للمغاربة، مع ضرورة تقديم الدعم اللازم وتوفير أجواء الصحة والسلامة المهنيين وتمكين العمال والعاملات من كافة حقوقهم المشروعة.

وجدد النقابي ذاته، حسب البلاغ، التذكير بضرورة التدخل لدى عدد من المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي، التي مازالت تفرض على مستخدميها الدخول في عطلة قسرية في مخالفة واضحة لمنشور وزير الاقتصاد والمالية.