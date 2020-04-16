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نقابة "بيجيدي" ترفض إجبارية اقتطاع أجور الموظفين

نقابة "بيجيدي" ترفض إجبارية اقتطاع أجور الموظفين
هسبريس من الرباط
الخميس 16 أبريل 2020 - 23:36

أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفضه قرار رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، القاضي بإجبارية الاقتطاع من أجور الموظفين للمساهمة في صندوق مواجهة جائحة كورونا، داعيا إلى جعل المساهمة اختيارية.

جاء ذلك خلال انعقاد لقاء ترأسه وزير الشغل والإدماج المهني، وحضره ممثلو المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، ويأتي استكمالا للاجتماع الذي عقد مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

بلاغ لنقابة العدالة والتنمية قال إنه في ما يتعلق بالمنشور الأخير لرئيس الحكومة، القاضي باقتطاع يوم عمل من أجور الموظفين عن كل شهر على مدى ثلاثة أشهر، مساهمة في صندوق مكافحة آثار كورونا، فقد أوضح نائب الأمين العام أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سبق له أن أصدر بلاغا بتاريخ 19 مارس 2020، يدعو فيه كافة مناضليه وعموم الشغيلة المغربية إلى المسارعة بالمساهمة في الصندوق بطريقة تطوعية تعكس روح التضامن التي تميز الطبقة العاملة، متسائلا عن وضعية الموظفين الذين سبقت لهم المساهمة الفعلية في الصندوق بطريقة تطوعية.

وخلال مداخلته باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أعرب محمد الزويتن، حسب البلاغ، عن تقديره للمجهودات المبذولة من طرف مختلف الجهات المسؤولة لمواجهة وباء كورونا، منوها بانخراط الشعب المغربي عموما في الطوارئ الصحية حفاظا على صحته وسلامته.

ودعا الزويتن الحكومة إلى مزيد من التواصل مع مختلف الوحدات الإنتاجية في مختلف المناطق الصناعية لتشجيع هذه المقاولات وتحفيزها، بالنظر إلى ضرورة اشتغالها لتوفير القوت اليومي للمغاربة، مع ضرورة تقديم الدعم اللازم وتوفير أجواء الصحة والسلامة المهنيين وتمكين العمال والعاملات من كافة حقوقهم المشروعة.

وجدد النقابي ذاته، حسب البلاغ، التذكير بضرورة التدخل لدى عدد من المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري والصناعي، التي مازالت تفرض على مستخدميها الدخول في عطلة قسرية في مخالفة واضحة لمنشور وزير الاقتصاد والمالية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - بشر الخميس 16 أبريل 2020 - 23:45
طلع الكرمة،هبط شكون قالهاليك..هذا ما يسمى بالضحك على الدقون.
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6
2 - مهتم جدا الخميس 16 أبريل 2020 - 23:49
در الرماد في العيون ليس الا لان إجراء الاقتطاع في غياب أي موقف او بيان منكم يورطكم و يضرب قاعدة المنخرطين عندكم
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6
3 - جبال باني الخميس 16 أبريل 2020 - 23:50
لا مشكلة في الاقتطاع للتخفيف من هول هذه الجائحة على من هو في وضع اقتصادي واجتماعي هش، مع الحرص كل الحرص ان تصل هذه الأموال إلى مستحقيها
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3
4 - مغربي الخميس 16 أبريل 2020 - 23:51
للتوضيح فقط. بالنسبة لبعض اللي ما عارفين والو وينتقدون الموظفين وخاصة رجال ونساء التعليم ويتهمونهم بالبخل وووو ... خاصهم يعرفو ان المسألة ما كتعلقش باحبارية الاقتطاع في حد ذاته وانما باقي حوتنب الحيف الحكومي واخص بالذكر : تجميد الترقية (راه بزاف ديال الموظفين كان معول على 2000درهم تقريبا تزاد ليه فالصالير) زيد عليها المساهمة في صندوق الكوارت بواحد 200درهم تقريبا بالنسبة لي عندهم سيارة.او عاد الاقتطاع لي خلا البعض يحل فمو على الموظفين او هاد النقطة كتهم الموظفين منهم اللي فالواحهة دابة مع كورونا هذا ماشي ظلم. قبل ما يخل بنادم فمو يعر شوية علاش يهضر.
تحية لكل شخص موضوعي وراق في تفكيره
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-1
5 - اباضة المنتصر بالله الخميس 16 أبريل 2020 - 23:56
اين واجب التضامن؟ متى؟ في الازمنة و الحالات العادية ام في اوقات الشدة و الحزة و الازمة؟ ثم غالبية رجال و نساء التعليم لا يشتغلون الا من بيوتهم و بالتالي لا يتحركون لا يسافرون لا يأخدون قهوة او شاي و لا يذهبون الى الاماكن العمومية و قللوا من التسوق الخ اي تكاليف معينة نقصت و منطقيا وجب مد العون الى المغاربة من غير الموظفين (الا الصحة و الامن الخ) لان باب الرزق سد في وجوههم و بالتالي ما علينا الا الصبر و التعاون و الاكتفاء بالضروري و الا ننسى اخواننا المغاربة الاخرين - ثم ان رمضان مقبل و لن نموت جوعا ابدا بجهد الله "ان بعد العسر يسرا" و لكن متفائلين...اقتطاع 3 ايام اي يوم عن كل شهر امر بسيط و نحيي الحكومة على قرارها النبيل...
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6
6 - Meryem الخميس 16 أبريل 2020 - 23:57
أليست النقابة المسماة بالاتحاد الوطني للشغل من ضمن النقابات التي اقترحت على الحكومة الاقتطاع من راتب الموظفين؟ الان تخرج رافضة تفعيل القرار حتى تبين للمواطن المغربي أنها تدافع عنه كفى من التمثيل أبنتم عن نواياكم.
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4
7 - الهادي الخميس 16 أبريل 2020 - 23:57
باراكة من المسرح باراكة من التمثيل أمين الحزب يقول يجب أن......... والنقابة التابعة للحزب تعارض هذا لم نره ولم نعشه مع جميع الاحزاب ساء منها اليمينة او الوسطية او اليسارية وحتى منهم المتطرفة.
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4
8 - مواطن الخميس 16 أبريل 2020 - 23:59
فرنسا كرمت الشغيلة الصحية ونحن اقتطعنا من أجرها. اقتطعوا من رواتب الموظفين الجالسين في البيوت وليس الموجودين في الشوارع والمستشفيات.مثلا المعلمون موظفو الإدارات بشتى أنواعها هؤلاء أصلا محظوظون وكورونا بالنسبة إليهم فأل خير.
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-2
9 - adnane الجمعة 17 أبريل 2020 - 00:01
حتى في حالت قرر السيد العثماني ومن خلفه ان يجعلها إجبارية فلتكن 100 درهم مساهمة منا مرة واحدة كيفما كان الحال سنقدر الموقف ونستسيغها رغم صعوبة الحال وليس بهذه الطريقة المستفزة والقاسية ثلاثة أيام من الراتب دفعة واحدة لمدة ثلاثة أشهر هذا انتقام وليس تضامنا كما يدعون
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3
10 - الضاوي الجمعة 17 أبريل 2020 - 00:02
الادارة قررت اقتطاع 10 فالمائة من راتب هذا الشهر والنقابات 3 ايام اي تقريبا 10 فالمائة اخرى !!!
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0
11 - مغربي... الجمعة 17 أبريل 2020 - 00:02
ياحليلي.... ياله فقتو وفين كنتو ملي بن كيران افسد التقاعد ولم يصلحه وفين كنتو ملي اصبحت الخدمة في الوظيفة العمومية بالتعاقد .... وماقلتو والو. تريدون اصلاح ماء الوجه على حساب كورونا. كورونا فيروس خبيث ولكن من مميزاته انه بين لنا خبث السياسين والنقابيين في هاد البلاد
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12 - متابع الجمعة 17 أبريل 2020 - 00:03
در الرمال على العيون بعد أن سبق السيف العدل
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0
13 - المخلوف الجمعة 17 أبريل 2020 - 00:04
كفانا من اامراوغات،اليست نقابة العدليين هي التي بخست وأذلت وتآمرت على العمل النقابي.،تقررون ما يجحف الطبقة العاملة في الكواليس وتتظاهرون في العلن اكم الى جانبها.
منذ ان سيطر العدليون على السلطة والطبقة العاملة في تأزم.
كفانا الله شركم
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14 - rachid الجمعة 17 أبريل 2020 - 00:04
قرار منتظر من بطون جائعة وملهوطة
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15 - ميدلت الجمعة 17 أبريل 2020 - 00:05
اين الوطنية والتضحية في وقت نداء الوطن
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16 - موظف الجمعة 17 أبريل 2020 - 00:05
سنصدق رفضكم لمنشور رءيس الحكومة إذا تم التراجع عنه. أما إذا تم تنفيذه فلن نعتبر موقف نقابتكم إلا في قليل الأكل مع الذئب و البكاء مع الراعي
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17 - hamza الجمعة 17 أبريل 2020 - 00:06
نقابة البيجيدي ترفض قرار رئيس الحكومة وأمين عام حزب البيجيدي منكم وإليكم وهو نفس الحزب الذي ينتمي إليه بوانو خرج بتصريح ينتقد ويهجم فيه على بلافريج عندما رفض هذا الأخير التصويت على لجوء الحكومة لطلب قرض من صندوق النقد الدولي صراحة أنا كمواطن أرى أنه لا حاجة لنا بالأحزاب والنقابات فهي فقط تستهلك أموال الضرائب بدون تقديم أي خدمة للوطن والمواطن كما يجب إعادة النظر في الجمعيات ومن خلفها وماذا قدمت لمحيطها فهي أيضا تتلقى الدعم والأغابية الساحقة لا تقدم أي خدمة للمواطن بل تفتح مقراتها لدروس الدعم بالمقابل
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18 - عاد فقتو.. الجمعة 17 أبريل 2020 - 00:06
هذه نقابة تتبادل الادوار مع الحكومة لما كان حزبها في المعارضة كانت كثيرة الاضرابات ولما اصبح في الحكومة غابت واصلا هل يؤمن الاسلاميون بحقوق العمال .لقد اجهز بنكيران على حقوقهم واعتبر الاقتطاعات بسبب الاضراب اهم انجازاته .الذاكرة لاتنسى ايها الباجدة
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19 - موظف الجمعة 17 أبريل 2020 - 00:12
لتعلموا ويعلم رئيس الحكومة أن الموظف محاط باقارب وجيران في أمس الحاجة إلى الدعم في الأيام العادية فما بالكم في هذه الظروف الاستثنائية.
وحتى الذين تقدموا بطلبات الاستفادة من دعم الصندوق الخاص بالوباء لم يتوصلوا باي شيء لحد اليوم. والموظف يفضل أن يبادر إلى تقديم الدعم مباشرة بدل مروره من هذا الصندوق سواء وفق طرحكم التطوعي أو وفق الاقتطاع المفروض.
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