إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. 245 حالة جديدة والحصيلة: 2528

هسبريس من الرباط

كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 245 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 2528 حالة.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 9995 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد؛ إلى حدود الساعة العاشرة صباح هذا اليوم.

نفس المعطيات الرسمية أوردت أن عدد الوفيات ناهز 133 حالة بعد تسجيل 3 وفيات جديدة؛ بينما بلغ مجموع حالات التعافي 273 حالة، بزيادة 24 حالة جديدة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.