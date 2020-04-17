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الرئيسية | مجتمع | إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. 245 حالة جديدة والحصيلة: 2528

إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. 245 حالة جديدة والحصيلة: 2528

إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. 245 حالة جديدة والحصيلة: 2528
هسبريس من الرباط
الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:10

كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 245 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 2528 حالة.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 9995 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد؛ إلى حدود الساعة العاشرة صباح هذا اليوم.

نفس المعطيات الرسمية أوردت أن عدد الوفيات ناهز 133 حالة بعد تسجيل 3 وفيات جديدة؛ بينما بلغ مجموع حالات التعافي 273 حالة، بزيادة 24 حالة جديدة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (86)

1 - mahroucha الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:18
لاحول و لا قوة الا بالله العظيم
لا يزال الخلل في مراقبة الطرقات و المصانع المكتظة بالعمال يجب وقف كل هاته المشبوهات.
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96
2 - عبد الله الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:18
يا ربي سلامة و تشوف من حالنا ارحمنا و ارحم و شافي مرضانا
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84
3 - التباعد الإجتماعي فرض عين .. الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:18
ارتفاع حالات الإصابة لمجرد تسجيل بؤرتين للتجمع دليل على أن لا بديل عن الحجر الصحي كسلاح واحد ووحيد لمواجهة هذا الوباء السريع العدوى والإنتشار.
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124
4 - khaald الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:18
اللهم أرفع عنا البلاء والوباء يا رب
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70
5 - الأسد الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:18
رحماك يألله
اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم
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42
6 - ام اميرة الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:20
دابا ملي تزادو المختبراات بدات القضية كتبان على حقيقتها ازديااد مخييف وبعض الناس ممتماتلينش للحجر الصحي بالكلية غير الله يلطف بنا وخلاص
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65
7 - الوجدي الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:20
الأرقام لا تبشر بخير أبدا. أوصي نفسي وإياكم بالتوبة والاستغفار فلربما تكون النهاية ووقت الرحيل لكثير منا.نتمنى أن تقبض أرواحنا وربنا راض عنا
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8 - yass الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:20
مااشتدت الا لتنفرج
وستنفرج بادن الله
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132
9 - وكواك الحق الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:21
السبب الوحيد : المغاربة لا يلتزمون بالحجر الصحي
يتجمعون و كأن الأمور عادية
ضرورة فرض القوة قبل فوات الأوان
الله يلطف بنا و يحد الباس فنحن ضعفاء ضعفاء ضعفاء
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78
10 - مصطفى الريش الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:21
اللهم اذهب الباس انت الشافي شفاء لا يغادر سقما
يارب ارفع عنا الوباء برحمتك نستغيث
اللهم احفظ الريش فإن لنا بها احبة واهلا وأصدقاء واحفظ اللهم المغرب الحبيب
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39
11 - فريد بني ملال الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:22
يارب سلامة اللهم نسألك الرحمة
هذا كله راجع إلى الاستهتار الذي حصل في الأيام الأخيرة وهذه هي النتائج نسمعها وتحصل الآن لأن أغلب كان يعتقد لان يحصل شيء ولا يلتزم بحجر الصحي الكافي.
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17
12 - بيضاوي محمد الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:22
لطفك يا الله مالنا سواك يا الله
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24
13 - ام نور الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:22
اللهم اشفي مرضانا و مرضى المسلمين...لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين...لا اله الا الله العظيم الحليم لا اله الا الله رب العرش العظيم لا اله الا الله رب السماوات و رب الأرض ورب العرش الكريم
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24
14 - هشام متسائل الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:23
527 تحليلة و 245 حالة مؤكدة بنسبة 46.5٪

غير زيدو في التحاليل راه عطى الله الخير
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26
15 - مغربي حر الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:23
اللهم انا مغلوبون فانتصر
اللهم ارفع عنا الوباء و الداء و انزل علينا الشفاء و الدواء
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19
16 - عبدو طنجة الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:23
إذا كانت الإصابات بالفيروس ترتفع في الآونة الأخيرة فلماذا إذن تستعد عدة شركات لاستئناف نشاطها يوم الإثنين القادم؟.
لم أفهم!
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40
17 - عبد العزيز الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:23
‏مرة أخرى ‏انطلاقا من موقعي كطبيب
‏هذه الأرقام لا تعني أي شيء الأرقام المهمه هي عدد الموتى وعدد المرضى الذين يدخلون إلى الانعاش فكلما نقصت هذه الأرقام كلما أتجهنا نحو القضاء على ‏هذه الجائحة.
‏وهذا هو الاتجاه التي تتجه إليها الدول المتقدمة والتي لها أرقام قياسية في هذا المرض في حين مع الاسف نحن ما زلنا لا نقوم إلا بتحليل قليلة جدا بالنظر إلى دولة أخرى التي تقوم ب 150 ألف تحليل في اليوم
‏نسأل الله للجميع الشفاء .
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53
18 - خلدون الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:23
يا لطيف الطف بنا برحمتك ورفع عنا هدا المرض وادهبه عنا فنحن ععبادك الضعفاء لا حيلة لنا امام جبروتك وقوتك اللهم يا قهار يا قوي يا متين يا منتقم يا جبار يا رحمان يا رحيم بكل اسم جليل سميت به نفسك ارحمنا برحمتك وعفوا عنا واغفر لنا سبحانك انت العزيز الكريم
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16
19 - محسن بلبصري الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:24
شكرا على مجهوداتكم لتوفير لنا المعطيات أو الحصيلة لفيروس كورونا المتعلقة ببلادنا و أيضا بعض النصائح و العلومات
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12
20 - Mohammed الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:24
le confinement reste notre seule issue, les chiffres s'accroissent exponentiellement
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10
21 - محمد الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:24
يارب احفظنا و ارفع عنا الوباء
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13
22 - الرامي الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:24
تحية . ربما هذه هي الموجة الكبيرة في البلد ووصلت ذروتها . بعد فحص المختلطين . لكن بعض المدن لايحترم الناس الحجر . يخرجون بكثرة ودون كمامات . سوق السمك في مدينتي ملييء ومكتظ ومتزاحم . دفعني ندفعك . وتنفس في نتنفس فيك . المسؤلون فعلوا وقالوا كل شيء . وينبغي تشديد الاجراءات جدا جدا جدا قبل الكارثة . حفظ الله الجميع
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10
23 - mohcine الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:24
ماحصل للمغرب في ازمة كورونا هو عندما يلعب فريق كرة القدم ويكون متفوقا على خصمه لكن احد لاعبيه يسجل ضد مرماه.
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24 - citoyenne الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:24
لا حول ولا قوة إلا باالعلي العظيم. هذا الإرتفاع خطير جدا. زد إلى ذلك ضعف عدد الأطباء و الممرضين .
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9
25 - رشيد الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:25
شيئ طبيعي أن تزداد عدد الحالات نظرا لزيادة عدد التحليلات و المخالطين نتمنى أن ينقرض هذا الوباء قريبا في المغرب
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18
26 - امين بومعاز الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:25
اللهم ارفع عنا هذا الوباء وأخرجنا منه سالمين معافين
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27 - ياس الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:26
لطفك يارب، ارتفاع كبير في يومين فقط، لطفك يارب
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11
28 - إبراهيم الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:28
اللهم في يوم الجمعة المباركة اجعل لكل من يمر بضيق فرجاً ولكل مهموم راحة ولكل حزين سعادة ولكل داع إجابة ولكل مريض شفاء يا أرحم الراحمين
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29 - amine الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:28
The god bless Morocco I hope all the world will be better soon
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30 - sanae الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:28
علاش مابقاوش يدكرو المدن فين هي الشفافية في نقل الخبر واش ممحقناش نعرفو معطيات كثر من هاذ التقشف لولاو يديرو مجرد رقم يذكر
من حقنا نعرف المدن ومن حقنا نعرفو اش هي الاستراتجية لعوالين يديرو باش ناس يغلسو فديورهوم راه مازالين الناس ممصوقينش ومجمعين هدا القهاوي واخا سادين هما غالسين حداهوم
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31 - هزيم اسامة الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:28
الخوت هادشي كان متوقع حيت زادو عدد الاختبارات و زيد عليها نصف الشعب مع الاسف ماواخدش الامور بجدية. حاولو ما امكن اخد فيتامين د و س و اخد معدن الزنك من اجل تقوية المناعة مع الصيام و الدعاء . الله يلطف بينا
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32 - said الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:28
اللهم ألطف بعبادك وارحمهم واشفيهم انك على كل شيء قدير الحصيلة تزداد ارتفاعا نرجو من الله تعالى أن يوقف زحف هذا الوباء الفتاك الأمور بدأت تصعب ولهدا الالتزام بالبيوت ربما نستطيع أن نخرج بأقل الخسائر الممكنة وجزاكم الله خيرا
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33 - مواطنة مغربية الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:28
اللهم ارفع عنا البلاد
الإعداد في تصاعد الله يحفظ. المرجو اعادة النظر في استعمال الكمامات ، هي وضعت لتفادي تطاير الرذاذ من الفم او اثناء العطس، وعلاش الناس كيديروها و ملي كيبغيو يتكلمو كيحيدوها، ما الفائدة إذن، او شخص أراد ان يعطس فحيدها حتى عطس ورجعها . والطامة الكبرى هي كيديروها غير ملي كيكون المخزن. هذه ربما تظهر أشياء بسيطة ولكن را كتساهم في انتشار العدوى.
واحد عندو الورقة للتبضع كيخرج يوميا ظانا ان كورونا عارفة راه عندو الورقة مغاديش تقيسو، لمذا لا تتدخل السلطة في هذه الحالة.
الجهل عار عار عار الله يلطف بنا.
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34 - rachid الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:29
اللهم الطف بنا ونجينا
نسبة الزيادة صراحة بزاف ولكن خاص الكل يعرف بأن السلطات مديراش خدمتها في كازا
حتى 6 عاد كيبان لك كيدورو وبالنهار كيضلو ناعسين
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35 - مرحلة الذروة الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:29
الوقت قد حان لا تياسوا لابد من مرور بهذه الفترة كل ما يجب هو الالتزام بالحجر الصحي فهو المنفذ الوحيد لتجاوز هذة الجائحة المرجو المكوث في منازلكم.
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36 - ياسين الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:29
منذ اليوم الاول و نحن نطلب الرفع من وتيرة الفحوصات لايجاد اكبر عدد من المصابين قبل نقلهم العدوى للاخرين. فبينما المانيا تجري مليوني تحليل في الشهر ارقام المغرب جد مضحكة، و كذلك يجب القيام بالتحاليل بمجرد ضهور بعض الاعراض و ليس الحمى و ضيق شديد في التنفس كما اجابني الو يقضة الدي اتصلت به مرتين(فاغلبية الناس تضهر عليهم اعراض طفيفة). بعد الرفع من وتيرة التحاليل الرقم سيرتفع كثيرا. الله يلطف بينا و ينجينا
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37 - مغربي هنا الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:30
الارتفاع مازال في متناول اليد بالحصر والضبط ومزيدا من الصرامة لا نريد الرقم ان يرتفع أكثر من 500 حالة يومية لأننا سنكون عندئذ في خطر ، لا تهاون لا اللعب بالصحة المواطنين كلنا نحتاج إلى حياتنا العادية فهدا اختبار من سبحانه و تعالى.
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38 - مغربي الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:30
السلام عليكم...الله يحد البأس..واش أعباد الله طلب منا الحجر الصحي و في نفس الوقت سمح للمعامل و المصانع بالاشتغال!!!! يعني شريحة كبيرة من الناس معفية من الحجر...لا يعقل نحبسوا المساجد و المدارس و نخليو الأسواق و المعامل و الشركات ووسائل النقل خدامة عادي!!! الحجر يجب أن يكون على الجميع إلا بعض الإستثناءات الضرورية ...مجرد رأي
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39 - hamid الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:30
ewa continuez de sortir et se caller sur des mûrs et des poteaux d'electricité et sourtout ne pas oublier de rendre visite chez les parents et les grand parents, aussi il faut pas déranger les centre-d'appel qui habritent des centaines d'agents sur 100 m².
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40 - منير الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:30
أقسم أن كورونا عقاب من الله البشرية على ذنوبهم و منكراتهم و ظلمهم و لن يرفع إلا بالرجوع إلى الله و شهر رمضان أعظم فرصة فلنغتنمها انظروا أكثر دولة متضررة هي أكثر الدول طغيانا اقصد امريكا ثم أوروبا الغربية أن فيروس كورونا رسالة لا يفهمها الا أولو الألباب لنخاف من الله لا من كورونا أو اي مخلوق
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41 - المصطفى الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:30
كما لو ان هذه الحملات و فرض حالة الطوارىء زادت من تشجيع الكثيرين و من الضالين و المغضوب عليهم ومن المستهترين لاظهار مواهبهم في الغباء و الجهل المركب ....
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42 - عبد الكريم ارويصة الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:30
لا تقلقوا أيها الإخوة والأخوات، ارتفاع الإصابات ناتج عن ارتفاع عدد التحليلات، وأقول لكم ما قاله نوح عليه السلام لابنه: (لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ رَحِمَ)
فلا ملجأ من الله إلا إليه.
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43 - عبدالرحيم الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:31
الله يلطف بنا .هي مسألة عادية إرتفاع الحالات بحكم ان عدد الاختبارات أصبح كبير وان شاء الله بتطبيق تعليمات السلطات سنتجاوز المحنة
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44 - حفيظ الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:33
راه ماشي المرض لي زاد وإنما التحاليل المخبرية لي زادت
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45 - مفقوص الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:33
وهالعار لما جلسو في ديوركم و كلاخ متشفي في نسبة كبيرة من الشعب تزاحمو في سواق عن عطارة عن مقدمين أي بلاصة و فقصتونا معاك شوية لوعي راه مرض صعيب الله يحد الباس عود واحد كبريت يحرق غابة
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46 - mouaad الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:33
الله الله الله اللطف يا لطيف الطف بنا يا عزيز
مواطنين مستهترين الله يهدينا وخلاص
يجب التشديد في اجراء الحجر الصحي
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47 - متصفح الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:34
سبب تزايد الإصابات المؤكدة ، يعزى إلى بعض أرباب الشركات الذين يعبثون بأرواح الأبرياء الذين لا حول لهم و لا قوة و يستغلون ظروفهم الإجتماعية ، في الوقت الذي يحرصون فيه هؤلاء الباطرونات على وضع أنفسهم بمعزل عن العمال و العاملات ، لتفادي إصابتهم
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48 - تعليق من النمسا الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:34
أنا لم أورد الدخول للمغرب لكي لا أجلب معي الوباء لإخواني المغاربة وأهلي وفضلت البقاء إتباع ما أوصانا به نبينا الكريم وهذا ما جناه الشعب المغربي من الجالية التي هرولت للمغرب فرارا وهم يحملون معهم الوباء ولكن اللوم ليس عليهم وإنما من سمح لهم بالدخول بدون فحص ولا حجر صحي
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49 - هل من مجيب الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:35
الملاحظ هو أن عدد الحالات متناسب مع عدد التحاليل، بمعنى، أن جمع كثير من الناس مصابون لاكنهم في عداد المنسيين لأن اختبار الكشف قليل
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50 - عبدالقادر الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:37
الله.يرحم.الموت في هدا اليوم الجمعة وايحد الباس من هدا المرض المعدي يارب العالمين.
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51 - fatyاسبانيا الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:37
الخبراء ا لاستراليون يقزلن ان هد الدواء يقتل الفيروس كرونة في 48ساعة Por fin buenas noticias

Científicos de la Universidad de Monash en Australia encontraron que un medicamento llamado Ivermectina logra matar al coronavirus dentro de las células en 48 horas.وارجو من الخبراء والاطباء المغاربة ان يبحتو في فعليات هد الدواء .
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52 - rahim driss الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:38
سلام عليكم طبيعي ارتفاع الحالات مع ارتفاع التحاليل المخبرية ولكن المهم كم
حالات الوفايات و حالات العناية المركزة يعني الوضع مسيطر عليه والحمد لله
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53 - الكرموسي الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:38
التزامنا البيوت في هاته الضرفية بالظبط أصبح ضروري بعد ظهور بؤر عائلية يعني إدا التزمنا بيوتنا فقد بدأنا في طريقنا إلى القضاء على الفيروس هدا شيئ عادي و كان منتضر أن ترتفع الحالات بعد زيادة مختبرات الكشف ووصول الفيروس إلى ذروة الإنتشار
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54 - عبد الرحمن الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:38
غادي نلعبو الفينال مع الدول الكبرى على هاد الحساب.
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55 - الاستعمار الفرنسي الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:38
السبب وراء الزيادة الأخيرة في عدد المرضى هو ان بعض الشركات أصبحت بؤرة للوباء بعد عدم التزامها بشروط الوقاية وفرضها العمل على مستخدميها الفقراء تحت طائلة الفصل من العمل
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56 - مغربي أصلي الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:38
الزموا بيوتكم وتستقبلوا أحدا ولو مقربا في فترة الحجر الصحي.
الأشخاص المكلفون بالتسوق أسركم أمانة في عنقكم ابتعدوا ما استطعتم من الناس لسلامتكم وسلامتهم
الأشخاص المكلفون بالتسوق لا تجلسوا مع أبنائكم على المائدة ولا تعانقوهم.
على الشخص المكلف أن يجعل الكمامة والنظارات وأن يغطي رأسه وإني أنصح بقص الشعر إلى درجة الصفر حتى تسهل نظافة الرأس وحتى يسهل علينا غسل رؤوسنا بعد كل عودة من الخارج رغم الكمامة والنظارات فإننا لا نعرف ما نزل فوق رؤسنا!!!!!
نعود للبيت نغسل أيدنا جيدا ولكن قد يكون شعرنا نزل عليه رذاذ متطايرفي أسواق التبضع فنقوم بحك رؤسنا ويلتصق الفيروس بأيدينا من جديد .
نفس الشيء بالنسبة للملابس ضعوا الملابس أو انشروهاعلى الحبل في الشمس
هذا والله خير حافظ .
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57 - اكرم الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:39
كيبان لي أن اليوم جميع التحاليل إيجابية
فقط 300 تحليلة وكلها تقريبا إيجابية
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58 - فتحية الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:39
اللهم الطف بالعباد و ارفع عنا الوباء ارحمنا يا ارحم الراحمين العدد في الارتفاع مع زيادة التحاليل المرجو المزيد من الالتزام والمكوت في المنازل لعلنا نسلم من هده الجائحة اللتي تحصد الارواح اللهم لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك العضيم
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59 - hamid Gouif الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:39
ياربي لك اللطف ارحمنا و تجاوز عن سيئاتنا
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60 - ياسر الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:39
من فضلكم، المرجو من السلطات منع الإحتفال بشفاء المرضى بالطريقة الحالية والتي تعرض من خلالها حياة المئات للخطر !!! إنه العبث.
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61 - said sousi الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:40
مع استمرار هذه الجائحة بدأت تظهر آثار جانبية أخرى قد تكون أسوأ من كورونا فقد بدأنا مؤخرا نرى بعض الآباء والأمهات في مقاطع فيديو يبكون على أحوالهم المعيشة إد بدأ الجوع ينتشر وبشكل سريع بين الفقراء بعد ان نفدت المؤونة وغياب المدخول
اللهم ألطف علينا
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62 - سعيد الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:40
بعض تعليقات تقول زيادة في عدد تحليلات, في 12 ساعة الاخيره تم انجاز فقط 527 تحليلة
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63 - مواطنة غيورة على وطنها الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:41
الله يلطف بنا ويحد الباس راه هاد الشي علاش كنا كنطالبو بالرفع من وتيرة التحاليل المخبرية بهاكا كنا غادي نحاصرو الحالات الحاملة للفيروس خاصة في ظل الحجر الصحي، ايوا على هاد القِبل احسن حاجة خاص تمديد حالة الطوارئ الصحية في بلادنا مع إجراءات صارمة كون ما تفرضش الحجر الصحي كون علم الله فين وصلنا بالحالات ديال المصابين، على العموم ماشي مشكل بادرة مزيانة ونتماناو إن شاء الله نزيدو نرفعو من عدد التحاليل حيث تقريبا 1000 تحليلة في 24 ساعة ماشي شي حاجة بالمقارنة مع دول اخرى حنا احسن منهم، 2528 انا كنشوفها أرواح بشرية ماشي مجرد أعداد، الله يشافيهم مساكن ويشفي جميع المسلمين وغير المسلمين في العالم أجمع، يا رب فهاد الشهر الفضيل وحنا على أبواب سيدنا رمضان نخرجو من هاد الكابوس بأقل الخسائر
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64 - نمودج المغربي الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:42
فاش دارت فرنسا الحجر الصحي كانو 7000 والان بعد شهر من الحجر الصحي اصبحو 165000 ..يعني ان المغرب مشا فيها لبقاو متبعين الحجر الصحي الجزءي...سدو كلشي سدو الحوانت و المعامل و الاسواق سدو كلشي ،،ديرو بحال العراق و الاردن ،،اولا العواقب غدا اكون وخيمة جدا جدا..
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65 - موووحا الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:44
كلما زادة نسبة الفحص اكتشفنا حقيقة المصابين لقد ارتفع الفحص الطبي إلى ألف تحليلة يوميا لا عليكم نعم هناك زيادات كبيرة ولكن في نفس الوقت شيئ اجابي كلما زاد الفحص طوقنا الفيروس والله أعلم
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66 - farid الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:45
السلام عليكم
الحجر الصحي ضروري وإلا الوباء سينتشر بسرعة ، في ما يخص الغرامة أو السجن لا يكفي في نظري ...((حنا عندنا لبراهش كثير ولمكلخين )) لماذا لم يبدل هذا القانون إلى الرصاص لكي يبقوا في منازلهم ؟ كما فعل الرئيس الفلبيني ، إذا رأيتم أحدا في الشارع فاقتلوه ، حكم صارم ولهذا ليس لديهم أموات ماعدا الحالات 268 فرد ....
مارأيكم ؟
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67 - Kénitra city الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:45
الخطأ الذي ارتكبته الدولة هو غلق الحدود متأخرة ونحن نعرف الاستهتار و اللامبالاة عند المغاربة .. فهو قادم بمرضة و يحضن و يقبل عائلته فالمرض سينتشر كالنار في الهشيم
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68 - ندى الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:45
اللهم اكشف عنا هذا الوباء، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، ندعوك بما اشتدت به فاقتنا، وضعُفت قوتنا،  وقلت حيلتنا، اللهم ارحمنا وأغثنا، والطف بنا، و تداركنا بإغاثتك، اللهم نتوسل إليك باسمك الواحد، الفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عنا ما أمسينا فيه، و ما أصبحنا فيه، أجرنا أجرنا أجرنا يا الله، يا كاشف الهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون.
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69 - كورونا الخفافيش الصينية الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:46
اللهم السلامة والعافية فين كان مخزون هذا الشيء؟
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70 - ABOUHAMZA الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:46
جمعة مباركة ..الحجر الصحي لبعض المغاربة هو العصا من طرف الجيش ...كما هو سار في الدول الاخرى ...رئيس روسيل قال لشعبه ...اختاروا الحجر الصحي ام خمس سنوات سجنا ...وملك الاردن كدالك اتبع نفس الخطة ..ادن الكل ينادي لا تخرجوا لا تخرجوا ومع دالك نر الناس في الاسواق في الشوارع ...غير مبالية بالوباء ...هده هي الغباوة بنفسها ...لان الحجر الصحي هو الدواء ...لاشيء في الصيدليات ضد هدا الفيروس المصنع من طرف البشر
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71 - عبد الإلاه الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:46
اللهم حفظ بلدنا من هذا الوباء،الهم اصرفه عنا في القريب العاجل
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72 - Mostafa الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:47
اللهم ارفع عن عبادك هذا البلاء هذه الحالات هي نتيجة الاستهتار والاهمال ديال بعض المصانع والمتاجر الكبرى التي لا تتوفر فيها ااوقاية اللازمة هاهما خرجو على عباد الله ويتحمل أوز ارها العمال المساكين
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73 - محمد ياسين الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:47
عوض الخاتمة نفسها في كل بلاغ، والتي حفظناها :
"وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية."
نريد معطيات أكثر، عن مكان الإصابات وعددها، حتى يتخذ الناس الحيطة جيدا.
أما إعطاء عدد إجمالي فيدل على عدم الشفافية لأن كل جهة تعرف عدد مصابيها، فإذا تم تسجيل 200 حالة بجهة واحدة وتم الإعلان عن 250 حالة في المغرب فتبدو قابلة للتصديق، لكن إذا أعلنت كل جهة عن عدد المصابين فيستحيل تزوير الأرقام، مثلا بجهة فاس نعلم عدد المصابين داخل فضاء كارفور وتصلنا معلومات شبه مؤكدة عن عدد المصابين وسيكون الأمر كذلك في أغلب الجهات.
ورقة الشفافية وورقة المواطن قبل الاقتصاد بدءتا بالسقوط مع تسجيل عمل شركات عدة وإصابة عمالها واستمرار عمل مراكز النداء وإصابة العاملين به.
الله يلطف ويحفظ.
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74 - معتوه الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:47
لا شك ان عجز الدولة عن تجهيز مختبىات في المستوى كان السبب وراء هذه النتيجة.
وهي عدم القدرة على اجراء التحاليل الكافية للكشف المبكر عن المصابين.
وانا اتسائل عن سبب توفر معهد باستور الفرنسي فقط على امكانيات وكوادر في المستوى؟
لماذا للتوفر جميع مدن المغرب على مختبرات قادرة على اجراء الاختبارات؟
الدولة ساهمت بشكل كبير في تفشي المرض ونقل احصائيات خاطئة عن اعدداد اىمصابين الحقيقية
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75 - Hmad الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:48
الحالات التي تكتشف ليست جديدة فهي كانت مشكوك فيها نظرا لانها مخالطة لحالات مؤكدة ومؤخرا بعد تسريع التحاليل يرتفع عدد الاصابات المؤكدة فقد أجريت اكثر من 1200 تحليلة في 24 ساعة لتكتشف 245 حالة ولو أجريت 2000تحليلة لكان العدد اكبر
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76 - غاضب الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:48
انا وابنائي في الحجر الصحي منذ البداية. وهذا مجهود جبار نقوم به. لكن انا اكاد انفجر من الغضب حين ارى ناس خارجين كيتساراو عادي، والاحياء مملوؤة ، كأن شيأ لم يكن. ولادي تيقولو حتى حنا بغينا نخرجو. المرجو من الجميع التزام التام بالحجر في صالح الجميع. لكي نخرج من هذا الوباء باقل الاضرار
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77 - مراد الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:48
حسبي الله فهاداك الفرنسيس مول المصنع ديال عين السبع لي تسبب في نقل العدوى للبنات مساكن والجهات اللي عطااو الرخصة باش ميوقفش الله ياخد فيهم الحق كاملين.
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78 - zakaria الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:48
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ها نتوما كتشوفو كل نهار ولينا كنتزادو ب 200 اذن ليس هناك احترام لقانون الحجر الصحي هاد الأرقام لا تبشر بالخير قبل من السبوع القادم كونو على يقين تام غادي نوصلو 3000 حالة الأرقام كتزاد او الناس ما بغينش جمعو ريوسهم كنقول ليكم اقسم لكم بالله العلي العضيم راه اللي مرض راه غادي نعس في زنقة المستشفيات غادي عمروا الدولة ياله مخصة 8000 سرير و والله اوما حترمتوش الحجر الصحي حتى تموت بالله ودخل ا صاحبي لدارك كون راجل ترجلو معنا في هاد المحنة جمعوا ريوسكم واش أعباد الله كلشي عندكم ضحك او لا مبالات الله رحم ليكم الوالدين إلى مترجلوا رجولة مواقف كون راجل في هاد الموقف اللي محتاجاك فيه بلادك او دخل دارك من بسالة
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79 - عبد الودود الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:49
جمعة مباركة
هذا شيئ عادي بعدما أصبحنا نقوم بأكثر من ألف تحليلة وهذه بادرة طيبة كلمل كان عدد التحليل أكبر كلما ربحنا كثيرا من الوقت للقضاء على الوباء
ربنا إرفع عنا هذا الداء وأنزل الشفاء ياحي وياقيوم برحمتك نستغيث
أمين
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80 - papi الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:52
تزادو عدد التحليلات في اليوم و تزادو معاه حالات الإصابة بالفيروس يعني كينين ناس بزاف حاملين الفيروس ويخرقون الحجر الصحي. اعباد الله الحجر الصحي مسؤلية كل مواطن. الدولة مغديش تدير وراء كل شخص رجل سلطة يراقبه بارك من الأنانية ونفكرو في اخوتنا المغاربة بعضنا البعض و من بغيوش ليهم الضرر.
اللهم في هذا اليوم العزيز عليك تقبل دعاء كل مسلم وارفع عنا هذا الوباء وارحم الموتى وشافي كل مريض يا أرحم الراحمين آمين يارب العالمين .
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81 - [email protected] الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:52
اللهم ارفع عنا البلاء التزمو بيوتكم لكي لاتترحمو على عائلتكم
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82 - الأمازيغية الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:52
مدام زادو المراكز التحليلة حاجة عادية يكون تزايد في الأعداد الله يسمعنا خبر الخير في الأيام المقبلة ان شاء الله يا رب
امين
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83 - mahmoud الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:53
كيف يمكن لنا أن نوقف هذه الجائحة اذا لم تتظافر الجهود بين السكان والمسؤولين. لذا وجب تحصين كل الأحياء الشعبية ومحاصرتها حتى لا ينتشر الوباء نطلب الله العلي القدير أن يلطف بعباذه . ولماذا؟ لأن أغلب الناس يتوهمون أن الأمر هين ولكن لا يعلم بخطره الا المصابون أو اولئك الجنود الذين يبيتون ليل نهار
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84 - loubna الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:54
احث علئ ضرورة اغلاق مراكز النداء اللتي تحوي عدد كبير من العمال و هذا يهدد حياتهم و حياة ذويهم.هم مهددون بالطرد من قبل مشغليهم بينما هذا الاخير مختبا في منزله لا يكترث لشيء الا لمدخوله.
ارجو من الجهات المعنية ان ينفذوا امر الاغلاق اجلا ام اجلا بكل المدن المغربية اللتي تحتوي علئ مراكز النداء هم البؤر الخطيرة لانتشار الفيروس.
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85 - Le citoyen الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:55
Que DIEU protège nos frères marocains de cette pandémie . Un algérien qui aime le Maroc et son peuple. Vive le peuple.
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86 - عبد ضعيف الجمعة 17 أبريل 2020 - 10:55
"قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ " صدق الله العظيم .
سيزول هذا الوباء في القريب العاجل ، لكن على امة محمد عليه الصلاة والسلام اخذ العبرة والموعظة ،بالرجوع إلى طريق الحق سبحانه وتعالى .
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