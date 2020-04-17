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- إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. 245 حالة جديدة والحصيلة: 2528 - (86)
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كُتّاب وآراء
إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. 245 حالة جديدة والحصيلة: 2528
كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 245 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 2528 حالة.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 9995 منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد؛ إلى حدود الساعة العاشرة صباح هذا اليوم.
نفس المعطيات الرسمية أوردت أن عدد الوفيات ناهز 133 حالة بعد تسجيل 3 وفيات جديدة؛ بينما بلغ مجموع حالات التعافي 273 حالة، بزيادة 24 حالة جديدة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (86)
لا يزال الخلل في مراقبة الطرقات و المصانع المكتظة بالعمال يجب وقف كل هاته المشبوهات.
اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم
يتجمعون و كأن الأمور عادية
ضرورة فرض القوة قبل فوات الأوان
الله يلطف بنا و يحد الباس فنحن ضعفاء ضعفاء ضعفاء
يارب ارفع عنا الوباء برحمتك نستغيث
اللهم احفظ الريش فإن لنا بها احبة واهلا وأصدقاء واحفظ اللهم المغرب الحبيب
هذا كله راجع إلى الاستهتار الذي حصل في الأيام الأخيرة وهذه هي النتائج نسمعها وتحصل الآن لأن أغلب كان يعتقد لان يحصل شيء ولا يلتزم بحجر الصحي الكافي.
غير زيدو في التحاليل راه عطى الله الخير
اللهم ارفع عنا الوباء و الداء و انزل علينا الشفاء و الدواء
لم أفهم!
هذه الأرقام لا تعني أي شيء الأرقام المهمه هي عدد الموتى وعدد المرضى الذين يدخلون إلى الانعاش فكلما نقصت هذه الأرقام كلما أتجهنا نحو القضاء على هذه الجائحة.
وهذا هو الاتجاه التي تتجه إليها الدول المتقدمة والتي لها أرقام قياسية في هذا المرض في حين مع الاسف نحن ما زلنا لا نقوم إلا بتحليل قليلة جدا بالنظر إلى دولة أخرى التي تقوم ب 150 ألف تحليل في اليوم
نسأل الله للجميع الشفاء .
من حقنا نعرف المدن ومن حقنا نعرفو اش هي الاستراتجية لعوالين يديرو باش ناس يغلسو فديورهوم راه مازالين الناس ممصوقينش ومجمعين هدا القهاوي واخا سادين هما غالسين حداهوم
الإعداد في تصاعد الله يحفظ. المرجو اعادة النظر في استعمال الكمامات ، هي وضعت لتفادي تطاير الرذاذ من الفم او اثناء العطس، وعلاش الناس كيديروها و ملي كيبغيو يتكلمو كيحيدوها، ما الفائدة إذن، او شخص أراد ان يعطس فحيدها حتى عطس ورجعها . والطامة الكبرى هي كيديروها غير ملي كيكون المخزن. هذه ربما تظهر أشياء بسيطة ولكن را كتساهم في انتشار العدوى.
واحد عندو الورقة للتبضع كيخرج يوميا ظانا ان كورونا عارفة راه عندو الورقة مغاديش تقيسو، لمذا لا تتدخل السلطة في هذه الحالة.
الجهل عار عار عار الله يلطف بنا.
نسبة الزيادة صراحة بزاف ولكن خاص الكل يعرف بأن السلطات مديراش خدمتها في كازا
حتى 6 عاد كيبان لك كيدورو وبالنهار كيضلو ناعسين
فلا ملجأ من الله إلا إليه.
مواطنين مستهترين الله يهدينا وخلاص
يجب التشديد في اجراء الحجر الصحي
Científicos de la Universidad de Monash en Australia encontraron que un medicamento llamado Ivermectina logra matar al coronavirus dentro de las células en 48 horas.وارجو من الخبراء والاطباء المغاربة ان يبحتو في فعليات هد الدواء .
حالات الوفايات و حالات العناية المركزة يعني الوضع مسيطر عليه والحمد لله
الأشخاص المكلفون بالتسوق أسركم أمانة في عنقكم ابتعدوا ما استطعتم من الناس لسلامتكم وسلامتهم
الأشخاص المكلفون بالتسوق لا تجلسوا مع أبنائكم على المائدة ولا تعانقوهم.
على الشخص المكلف أن يجعل الكمامة والنظارات وأن يغطي رأسه وإني أنصح بقص الشعر إلى درجة الصفر حتى تسهل نظافة الرأس وحتى يسهل علينا غسل رؤوسنا بعد كل عودة من الخارج رغم الكمامة والنظارات فإننا لا نعرف ما نزل فوق رؤسنا!!!!!
نعود للبيت نغسل أيدنا جيدا ولكن قد يكون شعرنا نزل عليه رذاذ متطايرفي أسواق التبضع فنقوم بحك رؤسنا ويلتصق الفيروس بأيدينا من جديد .
نفس الشيء بالنسبة للملابس ضعوا الملابس أو انشروهاعلى الحبل في الشمس
هذا والله خير حافظ .
فقط 300 تحليلة وكلها تقريبا إيجابية
اللهم ألطف علينا
الحجر الصحي ضروري وإلا الوباء سينتشر بسرعة ، في ما يخص الغرامة أو السجن لا يكفي في نظري ...((حنا عندنا لبراهش كثير ولمكلخين )) لماذا لم يبدل هذا القانون إلى الرصاص لكي يبقوا في منازلهم ؟ كما فعل الرئيس الفلبيني ، إذا رأيتم أحدا في الشارع فاقتلوه ، حكم صارم ولهذا ليس لديهم أموات ماعدا الحالات 268 فرد ....
مارأيكم ؟
"وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية."
نريد معطيات أكثر، عن مكان الإصابات وعددها، حتى يتخذ الناس الحيطة جيدا.
أما إعطاء عدد إجمالي فيدل على عدم الشفافية لأن كل جهة تعرف عدد مصابيها، فإذا تم تسجيل 200 حالة بجهة واحدة وتم الإعلان عن 250 حالة في المغرب فتبدو قابلة للتصديق، لكن إذا أعلنت كل جهة عن عدد المصابين فيستحيل تزوير الأرقام، مثلا بجهة فاس نعلم عدد المصابين داخل فضاء كارفور وتصلنا معلومات شبه مؤكدة عن عدد المصابين وسيكون الأمر كذلك في أغلب الجهات.
ورقة الشفافية وورقة المواطن قبل الاقتصاد بدءتا بالسقوط مع تسجيل عمل شركات عدة وإصابة عمالها واستمرار عمل مراكز النداء وإصابة العاملين به.
الله يلطف ويحفظ.
وهي عدم القدرة على اجراء التحاليل الكافية للكشف المبكر عن المصابين.
وانا اتسائل عن سبب توفر معهد باستور الفرنسي فقط على امكانيات وكوادر في المستوى؟
لماذا للتوفر جميع مدن المغرب على مختبرات قادرة على اجراء الاختبارات؟
الدولة ساهمت بشكل كبير في تفشي المرض ونقل احصائيات خاطئة عن اعدداد اىمصابين الحقيقية
هذا شيئ عادي بعدما أصبحنا نقوم بأكثر من ألف تحليلة وهذه بادرة طيبة كلمل كان عدد التحليل أكبر كلما ربحنا كثيرا من الوقت للقضاء على الوباء
ربنا إرفع عنا هذا الداء وأنزل الشفاء ياحي وياقيوم برحمتك نستغيث
أمين
اللهم في هذا اليوم العزيز عليك تقبل دعاء كل مسلم وارفع عنا هذا الوباء وارحم الموتى وشافي كل مريض يا أرحم الراحمين آمين يارب العالمين .
امين
ارجو من الجهات المعنية ان ينفذوا امر الاغلاق اجلا ام اجلا بكل المدن المغربية اللتي تحتوي علئ مراكز النداء هم البؤر الخطيرة لانتشار الفيروس.
سيزول هذا الوباء في القريب العاجل ، لكن على امة محمد عليه الصلاة والسلام اخذ العبرة والموعظة ،بالرجوع إلى طريق الحق سبحانه وتعالى .