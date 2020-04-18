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الرئيسية | مجتمع | نقابة تنتقد غياب العدة والتكوين في "التعليم عن بعد"

نقابة تنتقد غياب العدة والتكوين في "التعليم عن بعد"

نقابة تنتقد غياب العدة والتكوين في "التعليم عن بعد"
حميد رزقي من الفقيه بن صالح
السبت 18 أبريل 2020 - 02:18

أعلن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بإقليم الفقيه بن صالح، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضه المطلق لإجراءات المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالفقيه بن صالح، التي تناسلت عنها ما أسماه بـ "الاستمارات وجداول المتابعة اليومية" لما يقدمه الأساتذة من دروس متجاهلة التضحيات التي يقوم بها رجال ونساء التعليم في غياب أي عدة لوجيستيكية أو تكوين فيما يسمى "التعليم عن بعد".

وأثار المكتب النقابي ذاته، من خلال بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، انتباه المديرية الإقليمية إلى أن ما يقدم حاليا من دروس لا يخرج عن إطار التطوع، وأن أي إجراء إجباري في هذا الصدد يعتبر غير مقبول لغياب أي سند قانوني أو تربوي له.

وثمنت الهيئة ذاتها قرار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الرافض للقرار التعسفي للحكومة المغربية بالاقتطاع الإجباري من أجور الأجراء والموظفين الذي يتناقض مع مبدأ التضامن الطوعي.

ونوه البيان بالتضحيات الجسام التي تقدمها شغيلة القطاع الطبي والصحي في تصديها لوباء كورونا المستجد، وبالإجراءات التي اتخذتها السلطات الصحية ببلادنا، وبالحس التطوعي لنساء ورجال التعليم "في إبداعهم لأساليب وصيغ تواصلية مع تلامذتهم من أجل مواكبتهم وتوجيههم والتعبير عن الاستعداد لتعويض الدروس وتقديم الدعم التربوي اللازم فور رفع حالة الحجر الصحي وعودة الدراسة الحضورية".

وذكر البيان أن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (CDT) يتابع باهتمام التطورات التي تعرفها البلاد جراء وباء كورونا، وما حمله ذلك من انعكاسات كبرى على جميع القطاعات وفي مقدمتها قطاع التعليم، حيث عمدت الوزارة الوصية على القطاع إلى توقيف الدراسة والسعي إلى تنزيل ما أسمته "التعليم عن بعد".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عجبا السبت 18 أبريل 2020 - 02:34
طفرها المغرب في جميع الميادين ملي ماكانش كورونا بغيتوا إطفرها دابا مع كورونا.الله الله البلاد مشات فيها.الحمد لله كورونا جعلت الجميع سواسية.لو كان هذا الوباء في المغرب فقط لرأيت ناهبي المال العام و آكلي ثروات البلاد يفرون هربا الى الخارج و الدول الغربية.لكن انتشار الوباء في العالم باسره جعلهم يلجؤون الى سياسة التبرع ببعض اموالهم لأنهم يعرفون انها لن تنفعهم اينما ذهبوا.الى المسؤولين اقول عاقوا بيكوم.هههه
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2 - بشرى السبت 18 أبريل 2020 - 02:35
كيف تغيب العدة والتكوين؟؟؟ يتحدثون كأننا كنا على علم بظهور هذا الوباء ....كيف يمكن الاستعداد للتعليم عن بعد من خلال توفير العدة وتكوين الأساتذة...وهو تعليم فرضته الظروف الراهنة والحجر الصحي..بدل تقديم الدعم المعنوي والشكر الأساتذة الذين يحاولون تعليم التلاميذ بهذه الطريقة الصعبة والمتعبة والعمل على أن يبقى التلميذ على صلة ولو نسبيا بالدروس ...نجد بعض من ينصبون انفسهم الناطق الرسمي باسم بعض القطاعات ينتقدون طريقة التعليم عن بعد بذريعة غياب التكوين والعدة..هل يجب توفير مراكز لتكوين المعلمين عن بعد؟؟ بالله عليكم كفانا نقدا من النقد ...ويجب ان يكون النقد البناء هو الاساس...وهل كنا على علم باجتياح هذا الوباء لكل البلدان...الدول القوية المتطورة وقفت عاحزة امام كورونا رغم انظمتها التعليمية والصحية والعلمية المتطورة ...وانتم تقولون انعدام التكوين..هل التكوين في الاحلام ...نشكر الأساتذة الذين يحاولون تقديم الدعم والمعلومة لتلاميذنا بامكانياتهم الخاصة مهما كانت بسيطة...
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3 - مواطن وطني السبت 18 أبريل 2020 - 02:36
أتمنى أن تلغى هده السنة العطلة الصيفية بحيث نستدرك فيها ما فات من الدروس والامتحانات الاشهادية.وبعد صدور النتائج ننتقل تلقائيا للسنة الدراسية الموالية.من الممكن أن يكون هناك هامش أسبوع أو أسبوعين على أقصى تقدير كفاصل بين السنتين الدراسيتين.
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4 - Mourad السبت 18 أبريل 2020 - 02:56
دبا دخلنا عليكم بالله واش هذا زمن الانتقادات و الله يستاهلون تكون عاشين في المغرب
و مواقفكم عيينا بيها في بغبين تمشيوش بهاد البلاد
لا تريدون الاقتطاع من أجرة الموظفين باش غا نعيشوا حنا لي معندناش الخالصة دبا
أتقوا الله في هذا الوطن
دعيناكم الله أ الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بغيتو تخرجوا على البلاد هاذ الوقت لي تيبان فيها الوطني من غير الوطني
لا حول و لا قوة إلا بالله
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