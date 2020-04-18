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كُتّاب وآراء
نقابة تنتقد غياب العدة والتكوين في "التعليم عن بعد"
أعلن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بإقليم الفقيه بن صالح، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضه المطلق لإجراءات المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالفقيه بن صالح، التي تناسلت عنها ما أسماه بـ "الاستمارات وجداول المتابعة اليومية" لما يقدمه الأساتذة من دروس متجاهلة التضحيات التي يقوم بها رجال ونساء التعليم في غياب أي عدة لوجيستيكية أو تكوين فيما يسمى "التعليم عن بعد".
وأثار المكتب النقابي ذاته، من خلال بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، انتباه المديرية الإقليمية إلى أن ما يقدم حاليا من دروس لا يخرج عن إطار التطوع، وأن أي إجراء إجباري في هذا الصدد يعتبر غير مقبول لغياب أي سند قانوني أو تربوي له.
وثمنت الهيئة ذاتها قرار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الرافض للقرار التعسفي للحكومة المغربية بالاقتطاع الإجباري من أجور الأجراء والموظفين الذي يتناقض مع مبدأ التضامن الطوعي.
ونوه البيان بالتضحيات الجسام التي تقدمها شغيلة القطاع الطبي والصحي في تصديها لوباء كورونا المستجد، وبالإجراءات التي اتخذتها السلطات الصحية ببلادنا، وبالحس التطوعي لنساء ورجال التعليم "في إبداعهم لأساليب وصيغ تواصلية مع تلامذتهم من أجل مواكبتهم وتوجيههم والتعبير عن الاستعداد لتعويض الدروس وتقديم الدعم التربوي اللازم فور رفع حالة الحجر الصحي وعودة الدراسة الحضورية".
وذكر البيان أن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (CDT) يتابع باهتمام التطورات التي تعرفها البلاد جراء وباء كورونا، وما حمله ذلك من انعكاسات كبرى على جميع القطاعات وفي مقدمتها قطاع التعليم، حيث عمدت الوزارة الوصية على القطاع إلى توقيف الدراسة والسعي إلى تنزيل ما أسمته "التعليم عن بعد".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
و مواقفكم عيينا بيها في بغبين تمشيوش بهاد البلاد
لا تريدون الاقتطاع من أجرة الموظفين باش غا نعيشوا حنا لي معندناش الخالصة دبا
أتقوا الله في هذا الوطن
دعيناكم الله أ الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بغيتو تخرجوا على البلاد هاذ الوقت لي تيبان فيها الوطني من غير الوطني
لا حول و لا قوة إلا بالله