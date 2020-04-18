الزاوية الريسونية تنخرط في إنعاش صندوق كورونا

أيوب صدور من تطوان

قررت الزاوية الريسونية تخصيص جزء من المداخيل المادية من أراضيها المحبسة من بقعة معركة وادي المخازن، التي أوقفها لفائدتها السلطان السعدي المولى أحمد المنصور الذهبي بعد الدعم الحاسم لجهاد القبائل الجبلية تحت لواء الزاوية للجيش النظامي المغربي في تلك المعركة، لإنعاش صندوق مكافحة جائحة كورونا.

ويأتي انخراط الزاوية الريسونية في سياق مساهمات كل الأطياف المغربية والهيئات والمؤسسات والشركات وأصحاب المال والتجارة لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية للجائحة وتعزيز الخدمات الطبية بالمملكة، وذلك تجسيدا لروح التعاون والتضامن، وإبرازا لقيم ديننا الإسلامي الحنيف وروابطه الروحية المتينة.

واستحضر بلاغ المساهمة، تتوفر هسبريس على نسخة منه، دور الزوايا المغربية في معالجة الأزمات وعند ظهور المجاعات وانتشار الأوبئة وعند حدوث الزلازل والكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى أدورها الجهادية والتعليمية والاجتماعية من إخراج الصدقات، وإطعام الفقراء والمحتاجين، وإيواء المتشردين، واحتضان الأطفال المتخلى عنهم، والاعتناء باليتامى والنساء المطلقات، وغير ذلك من أنواع البر والإحسان.