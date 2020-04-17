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الرئيسية | مجتمع | الموت في زمن كورونا .. وداع الأحباب بلا عزاء

الموت في زمن كورونا .. وداع الأحباب بلا عزاء

الموت في زمن كورونا .. وداع الأحباب بلا عزاء
حسين الحساني*
الجمعة 17 أبريل 2020 - 12:41

مشهد مهيب ذلك الذي يرافق تشييع الجنائز في زمن كورونا. رحيل صامت يقطع الأنفاس. عائلات تودع أحبابها بلا سند أو مواساة لتواجه منفردة مصيبة الموت. الجائحة تقتل مرتين؛ تخطف الأقارب من ذويهم، وتحرم هؤلاء من إلقاء نظرة أخيرة عليهم.

فالتزاما بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها السلطات لمنع تفشي الوباء، تمضي الجنائز بلا طقوسها المعتادة، وجثمان الفقيد يوارى الثرى بلا معزين ولا مصلين إلا من ندر منهم، ويتصبر أهله على مصابهم الجلل بلا مواساة تداوي حرقتهم، ولا سلوان يخفف عنهم مواجع الفقد ووطأة الفراق كأن حزنهم على وداع فلذات كبدهم لم يشف غليل الجائحة لتزيدهم حزنا على حزن بحرمانهم من لمس أحبتهم قبل تشييعهم إلى مثواهم الأخير.

وتجتمع في المقبرة بعض الوجوه المتوارية وراء الكمامات الواقية من وباء لم تنجح المختبرات بعد في فض أسراره، لتودع فقيدها الغالي في كفن محكم بقيود الحجر الصحي التي تقبض على جسده إلى أن يوارى الثرى في قلب الأرض، بحكم أن الجثة تبقى مصدرا محتملا للعدوى وخطرا حتى على الأقارب والأصحاب. الموت اليوم بلا عزاء!

فقد اتخذت وزارة الصحة جملة من الإجراءات الخاصة بتدبير حالات الوفيات الممكنة أو المؤكدة بمرض "كوفيد-19"، على رأسها تعيين فرق مسؤولة عن تدبير حالة الوفاة والتعامل مع الجثة والتواصل مع الأسرة ومحيطها، وضمان توافر المعدات اللازمة لتدبير الوفيات بالمستشفى من أدوات وقاية شخصية وأغطية وشراشف وأكياس جثث ونعوش ومحاليل مطهرة قاتلة للفيروسات.

وبخصوص غسل الميت ونقل جثته ودفنها، يشرف طاقم التدبير المحلي، المكون من مهنيين من مندوبية وزارة الصحة وطاقم من المكتب الجماعي لحفظ الصحة، على طقوس غسل الجسد بمستودع الأموات للمستشفى أو بالمستودع البلدي للأموات، وذلك باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة، ويحرص على احترام تدابير النظافة والعزل للجثة أثناء نقلها، وتطهير العربة بعد ذلك، ثم يسهر على الدفن السريع والآمن على مستوى العمق المعتاد في مكان مراقب بالمقبرة.

أما عن كيفية التعامل مع الجثة داخل المنزل أو بوحدة التكفل، فتشدد الوزارة على وضع عملية تدبير الجثث تحت مسؤولية المهنيين المعينين والمؤهلين، وعزلها على الفور وحجر أفراد عائلتها حتى يتم التقييم الطبي، ثم تطهير منزل المتوفى من قبل فريق المكتب الجماعي لحفظ الصحة، مؤكدة على عدم تعامل أفراد الأسرة مع الجثة أو تقبيلها أو لمسها أو الإمساك بها، وكذا تطهير أو حرق جميع الأشياء التي كان يمتلكها المتوفى.

وفي هذا الصدد، أكد عمدة مدينة الرباط، محمد الصديقي، في تصريح صحافي، أنه خلافا لطقوس الدفن في الحالات والظروف العادية، فإن عملية دفن موتى "كوفيد-19" تخضع لمسطرة استثنائية تنظمها دوريات وزارة الصحة وفق إجراءات مشددة لا تحتمل الخطأ، منها ضرورة مواكبة الأطر الطبية للمكتب الصحي للجماعة قصد الامتثال لبروتوكول حماية المهنيين، وعائلات المتوفين، والمكلفين بنقل الجثث، والإشراف على طقوس الدفن بالحرص على حضور شخصين على الأكثر.

من جانبه، شدد المفوض بقطاع الصحة والسلامة العمومية والمحافظة على البيئة نائب عمدة مدينة الرباط، عبد الرحيم لقرع، على أن مسطرة التعامل مع المتوفى تبدأ بتنقل الفرق المعنية إلى عين المكان لتعقيم منزل الهالك وكل ما يحيط به، موضحا أنه حتى الوثائق المرتبطة بالإذن بعملية الدفن يتم تعقيمها بماسح ضوئي.

وأضاف أن المتوفى يخضع بالمستشفى، بعد التأكد من وفاته، لجملة من التحاليل الطبية الغاية منها كشف ما إذا كان حاملا للفيروس قبل الوفاة، موضحا أنه إذا جاءت النتائج إيجابية يتم إخبار عائلته قبل أن تطبق عليه مسطرة الدفن الاستثنائية بتنسيق مع كافة المصالح المعنية.

ومن عاداتنا زيارة أهل الفقيد لتعزيتهم ومواساتهم قصد تسكين القلوب والترويح عن النفوس، فشعور الفقد لا يشبهه شعور. لكن، وبعد أن أصحبت الجنائز وبيوت العزاء تشكل بؤرا لتفشي الوباء، فقد أضحى من الواجب تجنب المخالطة والاستعاضة عن إقامة مراسم العزاء الجماعي بتقبله عبر وسائل أخرى بديلة، مؤقتا، على غرار المكالمات الهاتفية أو وسائل التواصل الاجتماعي.

وتشاء الأقدار أن يفقد المرء أقاربا وأحبابا في زمن كورونا، وتكون أقصى أمانيه رسم قبلة على جبين الفقيد، لكنه لا يستطيع لذلك سبيلا. ويحدث أن يرغب الجار في الانضمام إلى جاره لعناقه ومشاركته أحزانه، لكن شعورا بالعجز يتملكه ليكتفي بالنظر إليه من نافذة البيت ويستسلم للتوجع في خلوته.

رغم هذا وذاك، وبعزاء أو بدونه، تبقى ذكرى موتانا طيبة في النفوس والقلوب لن يزورها النسيان ولن تمحيها السنين. أما الجائحة فهي زائلة لا محالة!

*و.م.ع

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - بني ملال الجمعة 17 أبريل 2020 - 12:51
ان لله وان اليه راجعون الله يرحمهم يارب والله ملي كيموتو خوتنا كنتحرق من داخل ديالي ربي يصبر كل واحد فقد شي حد من عائلته ان لله وان اليه راجعون الله رحمهم الله وسكنهم جنة الخلد الحمد لله راهم مجاهدين ربي يرحمهم يارب
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37
2 - سعيد الجمعة 17 أبريل 2020 - 12:54
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر إلهم جميع
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21
3 - مواطنة الجمعة 17 أبريل 2020 - 12:54
يا الله ما هذآ الابتلاء اللهم ارفعه عنا وارحمنا بجاه وجهك الكريم وارحم جميع امواتنا وانزلهم منزلة الشهداء والصديقين.
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4 - مواطنة الجمعة 17 أبريل 2020 - 12:54
يا الله ما هذآ الابتلاء اللهم ارفعه عنا وارحمنا بجاه وجهك الكريم وارحم جميع امواتنا وانزلهم منزلة الشهداء والصديقين.
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8
5 - الهلالي الجمعة 17 أبريل 2020 - 12:55
اللهم ارحمهم برحمتك الواسعة واحتسبهم عندك من الشهداء والصديقين والصالحين وارزق دويهم الصبر والسلوان
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6 - lchlavze الجمعة 17 أبريل 2020 - 12:55
اللهم اكرم نزلهم و طهرهم من الدنوب و الخطايا
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7 - جمال الجمعة 17 أبريل 2020 - 12:55
اللهم ارحم موتلنا وموتى المسلمين أجمعين وارفع عنا هذا الوباء بقدرتك يا عزيز يا قدير.
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8 - مريم الجمعة 17 أبريل 2020 - 12:59
لله ما أعطى و لله ما أخذ و إنا لله و إنا إليه راجعون
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8
9 - قدر الله الجمعة 17 أبريل 2020 - 13:01
لا إله إلا الله اللهم ألطف بنا ولا تؤاخدنا بما اخد السفهاء منا وارحمنا وارحم جميع امواتنا
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10
10 - سعاد الجمعة 17 أبريل 2020 - 13:01
لا يسعنا الا ان ندعو لهم و إيانا بالمغفرة و الثواب و أن يسكنهم الله فسيح جنانه و أن يلهم أهليهم الصبر والسلوان..فهم شهداء هذا الوباء..و إنا لله وانا اليك راجعون
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11 - Observateur الجمعة 17 أبريل 2020 - 13:02
في مدينة الناظور متوفي شارب للخمر ومستهلك للمخدرات وأشياء أخرى، لأن والده ملياردير، حضر في جناسته أمواجا من البشر!! الفقير عندما يموت، جناسته لا يحضرها إﻵ القليل القليل حتى وإن كانت أعماله نقية!! هذا ينطبق على الجميع
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12 - خديجة حجوجي الجمعة 17 أبريل 2020 - 13:02
اللهم رحمتك يارب .. اللهم لطفك
يا من لا يستعصى عليه أمر، الطف بنا و اخرجنا من هذا المأزق القاتم الطاغي ، لا جبروت إلا جبروتك يا رب
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13 - سؤال الجمعة 17 أبريل 2020 - 13:02
واش الإنسان واخا يموت يقدر يعدي؟
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14 - خائفة من الوضع الجمعة 17 أبريل 2020 - 13:06
ربي يدير لخير وصافي هاد لقضية ليخلعني أنا ديال الموت أنا بعيدة على ماما وخايفة عليها من هذ المرض وتموت ومنقدرش نجي نشوفها أنا كنبكي من لخلعة اصلا ماما مسكينة مريضة بزاف
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15 - حفيظة الجمعة 17 أبريل 2020 - 13:06
تبارك الله على صاحب الكتابة اسلوب جد مؤثر وكأنني أعيش كلماته نسأل الله اللطف والسلامة للجميع شكرا هسبريس
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