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دول إسكندنافية تجلي 300 من مواطنيها بالمغرب

دول إسكندنافية تجلي 300 من مواطنيها بالمغرب
هسبريس من الرباط
الجمعة 17 أبريل 2020 - 15:15

نظمت البلدان الإسكندنافية، اليوم الجمعة، رحلة خاصة من المغرب لإجلاء 300 من مواطنيها كانوا عالقين إثر وقف المملكة كافة الرحلات الدولية في إطار التدابير المتخذة للتصدي لجائحة كورونا.

وأعلنت سفارات الدول الإسكندنافية بالرباط عن تنظيم رحلة من مطار محمد الخامس بالدار البيضاء في اتجاه العاصمة السويدية ستوكهولم.

ويتعلق الأمر، وفق المصادر ذاتها، بمواطنين من السويد، وإيسلندا، وفنلندا، والنرويج، والدنمارك.

وإلى حدود اليوم، سمحت السلطات المغربية بتنظيم أزيد من 500 رحلة لإجلاء الرعايا الأجانب بالمملكة، بمجموع أزيد من 80 ألف شخص.

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