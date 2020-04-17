24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:21
|06:52
|13:32
|17:06
|20:04
|21:23
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- التبرع لصندوق كورونا
- مندوبية التخطيط تدرس تأثير الجائحة على المغاربة
- دول إسكندنافية تجلي 300 من مواطنيها بالمغرب
- حرائق قرب "تشيرنوبل" تجعل هواء كييف الأكثر تلوثا في العالم
- مرضى "كوفيد 19" يستجيبون لعقار تجريبي أمريكي
باحث يضع قرار الاقتطاع من أجور الموظفين تحت مجهر القانون (5.00)
استمرار حصار الجزائر لمخيمات "تندوف" يُنذر بوقوع كارثة إنسانية (5.00)
مجاهد: قطاع الصحافة منكوب .. ومستقبل الجرائد الورقية مجهول (5.00)
- إصابات كورونا تواصل الارتفاع.. 245 حالة جديدة والحصيلة: 2528 - (158)
- باحث يضع قرار الاقتطاع من أجور الموظفين تحت مجهر القانون - (121)
- صندوق الزكاة .. مورد مالي ضخم ينتظر التفعيل منذ أربعين عاما - (118)
- مرسوم جديد يشدد معايير استفادة الأجراء من دعم "صندوق كورونا" - (105)
- رقم قياسي.. المغرب يُجري أزيد من ألف تحليلة كورونا في يوم واحد - (97)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 281 إصابة جديدة مؤكدة لكورونا خلال 24 ساعة
كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم، عن تسجيل 281 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 2564 حالة.
وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل 5 وفيات جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 135 حالة إلى حدود السادسة مساء.
وتم تسجيل 32 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 281 حالة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 10388 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (36)
خاص يكون عندنا يقين بأنه غادي يجي النهار لي يخرج الدكتور اليوبي للاعلام وبدون ورقة ويقول للمغاربة 0 حالة إصابة ، ولا حالة وفاة وشفاء جميع المرضى ان شاء الله .
داك النهار غادي يجي ان شاء الله، فقط نبقاو فديورنا، ونحاولوا نتعاونوا باش نقدروا نوصلوا ليه. ونضبطوا ونلتزموا بوسائل الوقاية، أكثر من أي وقت آخر.
قادرين نصنعوا الفرق حنا كاملين، وقادرين نأثروا فالمحيط ديالنا.
بقى_فدارك
سننتصر_بإذن_الله
ماذام الشعب جاهل مدخالش لداروا
ماذام السلطة و الشرطة لا تتعامل مع الجهلة بالحزم
ماذام التهاون من طرف أعوان السلطة
أقولها شئتم أم أبيتم إنتظروا الأسوأ
لا نريد أن نقول يوما أننا لا نملك ما يكفي من الدولار لشراء القمح و البترول، لأننا صرفنا دولاراتنا على ما ذكرت من الكماليات.
يجب حالا بيع سيارات المصلحة التي يستفيد منها موظفون لا نستفيد منهم ولا من سياراتهم..
المغرب هو أول دولة في العالم من حيث عدد سيارات الدولة..
يجب بيعها والتخلص من مصاريفها الضخمة من بنزين وغازوال
أغلبها يستعمل في توصيل الابناء للمدارس والجولات السياحية
- الازدحام في الطرامواي ( لماذا لم توقف السلطات خدمة الطرامواي ؟ ) .
- مراكز الاتصال ( لماذا لم تغلق السلطات مراكز الاتصال ؟ ) .
- الازدحام في المصانع ( لماذا لم تغلق السلطات المصانع التي لا تنتج مستلزمات كورونا ؟ ).
- الازدحام في المراكز التجارية .
- الازدحام في الأسواق .
- اجتماع السكان في أسطح العمارات .
اللهم اجعل موتانا من ورثة الفردوس الأعلى
اللهم اشف مرضانا
اين الخلل
سؤال مهم اين الخلل . الي كان على الوزارة الوصية بقطاع قلة الصحة في اول الايام ترفع الفحوصات لما كنا بقينا متاخرين اكيد يوجد الاف مصابين و لا تظهر عليهم الحالة و يخرجون للتسوق اضعف الايمان يخرج قرب بيته يعدي جاره
الله يلطف بنا من كارثة لا يعلم عواقبها الا الله
لو كان اغلقت المطارارات من شهرين يوم الاعلان عن الوباء و ليس اكتب على ورقة كم درجة حرارتك و ادخل الى مراكش او الجاليات التي زارت اهلها روقبت لما وصلنا للموقف الدي لا يبشر بالخير
لست متشائم سياسة مناعة القطيع لم تجدي مع العرب . الله يلطف و ينجينا من دخول نفق ضرورة المستشفيات
للأسف يبدو أن الأسوء لم يصل بعد.
اواخر ابريل المرض سيف يحصر بإذن الله
لا تخافو وبقاو فديوركم
المغاربة احبكم من اخوكم قاسمي
نطلب من الجميع الحزم بقوة لتطبيق نظام فعال و يجب التفكير في عزل المدن الموبؤ ة
* أطيعوا ولاة أموركم بالمكوث في بيوتكم قدر المستطاع واصبروا واحتسبوا حتى يُحسب أجركم عند الله.
* تضرعوا إلى الله واستغفروه عسى أن يرفع عنا البلاء، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رُفع إلا بتوبة.
* إياكم أن تتضرعوا إلى الله بما لم يأمر به الله ورسوله فإن ذلك بدعة ويُخشى أن تَجُرّ علينا عقوبة وبلاء أشد، لأن الله لا يُعبد إلا بما شرع.
* تفاءلوا بالخير فإن الفأل الحَسَن وحُسن الظن بالله من صفات نبينا ﷺ
انشري يا هسبريس مشكورة
Merci Hespress.
الله يحفظ
يجب تمديد الحجر الصحي الى ماوراء رمضان والا هذه الجائحة لن تبقي ولن تذر
خاصة وان الذي يؤسس لسياسة مواجهة الفيروس ليسوا علماء