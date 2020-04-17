المغرب يسجل 281 إصابة جديدة مؤكدة لكورونا خلال 24 ساعة

هسبريس من الرباط

كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم، عن تسجيل 281 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 2564 حالة.

وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل 5 وفيات جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 135 حالة إلى حدود السادسة مساء.

وتم تسجيل 32 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 281 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 10388 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.