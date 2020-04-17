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المغرب يسجل 281 إصابة جديدة مؤكدة لكورونا خلال 24 ساعة

المغرب يسجل 281 إصابة جديدة مؤكدة لكورونا خلال 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الجمعة 17 أبريل 2020 - 18:10

كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم، عن تسجيل 281 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 2564 حالة.

وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل 5 وفيات جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 135 حالة إلى حدود السادسة مساء.

وتم تسجيل 32 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 281 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 10388 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - إن شاء الله اكون خير الجمعة 17 أبريل 2020 - 18:18
السلاح بين ايدينا والقضاء على هذا الفيروس هو الالتزام للبيوت بطريقه صحيحه 100/100 وتعود الحياة الطبيعية كما كانت ونعود المساجد واشغالنا يارب
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59
2 - بوعلام الجمعة 17 أبريل 2020 - 18:19
اللهم ارفع عنا البلاء فشعبنا لا يتحمل أكثر وإيمانه ضعيف بالله...
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31
3 - يد في يد الجمعة 17 أبريل 2020 - 18:19
التفاؤل شيئ رائع

  خاص يكون عندنا يقين بأنه غادي يجي النهار لي يخرج الدكتور اليوبي للاعلام وبدون ورقة ويقول للمغاربة 0 حالة إصابة ، ولا حالة وفاة وشفاء جميع المرضى ان شاء الله .

  داك النهار غادي يجي ان شاء الله، فقط نبقاو فديورنا، ونحاولوا نتعاونوا باش نقدروا نوصلوا ليه. ونضبطوا ونلتزموا بوسائل الوقاية، أكثر من أي وقت آخر.

  قادرين نصنعوا الفرق حنا كاملين، وقادرين نأثروا فالمحيط ديالنا.

  بقى_فدارك
  سننتصر_بإذن_الله
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111
4 - البيضاوي الجمعة 17 أبريل 2020 - 18:19
السلام خير الكلام ماوقل و دل
ماذام الشعب جاهل مدخالش لداروا
ماذام السلطة و الشرطة لا تتعامل مع الجهلة بالحزم
ماذام التهاون من طرف أعوان السلطة
أقولها شئتم أم أبيتم إنتظروا الأسوأ
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9
5 - aziz الجمعة 17 أبريل 2020 - 18:20
أقولها مرة أخرى : الرفع من وتيرة إجراء التحاليل لا يعني بالضرورة السير في طريق القضاء على الوباء، لأنه لا معنى لذلك إن كنا نضبط بعض الحالات وتظهر كل مرة أضعافها، فسنكون كمن يدور في حلقة مفرغة. ففي اعتقادي فالحل يكمن في اتخاد قرارات أخرى إضافية أكثر صرامة وجريئة على الاقل لمدة شهر مادام أن وزارة الصحة أقرت بأن البؤر العائلية وبعض الوحدات التجارية والصناعية تواصل في "تفريخ" حالات كورونا بالمغرب. فلما لا يتم إغلاق هذه الوحدات بالمرة خلال هذه المدة لأن بسببها ستنقل العدوى إلى العائلات، ونفس الشيء بالنسبة للإدارات والشركات والوكالات ...التي مازالت تعمل، وتخصيص يوم واحد في الأسبوع لفتح محلات مواد التغذية، وغيرها من الإجراءات المماثلة وذلك لتقليص تحركات المواطنين مشيا أو عبر وسائل النقل المختلفة ولزوم الجميع بيوتهم....فكورونا لا تتنقل لوحدها فنحن من ينقلها لبعضنا البعض، "لنتبث على الأقل شهرا واحدا" مع الإلتزام بتدابير الوقاية المعمول بها لحد الساعة. والحافظ الله...
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22
6 - خير الجمعة 17 أبريل 2020 - 18:20
اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وسننتصر أن شاء الله على هذا الوباء قبل رمضان واتمنى الخير للجميع وتعود الحياة الطبيعية وسنعود للمساجد واشغالنا ان شاء الله
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22
7 - جمال الجمعة 17 أبريل 2020 - 18:20
اللهةيلطف بينا الله يشافي جميع المرضى ويرحم جميع الموتى ويجعل مثواهم الجنة ويخفظ الجميع يا رب.
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16
8 - ماجد الجمعة 17 أبريل 2020 - 18:20
ابشروا الفرج قريب إنشاء الله الصيام يقضي على جميع الفيروسات
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18
9 - مواطن من الناظور الجمعة 17 أبريل 2020 - 18:20
أعتقد أنه في هته الظرفية الصعبة، يجب على الحكومة منع كل الواردات من سلع الرفاهيات، مثلا الهواتف النقالة التي يتجاوز ثمنها 5000 درهم، العطور، ماركات الملابس الغالية، السيارات التي يتجاوز ثمنها 500.000 درهم و قطع غيارها، المجوهرات، ألعاب الفيديو، حقوق بث الأغاني و المسلسلات و الأفلام و المباريات الرياضية بالنسبة لقنوات التلفزة و الراديو، الاشتراكات في قنوات البث على الأنترنت مثل نيتفليكس، الماكياجات، ساعات اليد، و غيرها كثير من الكماليات. فكل هته الأشياء ندفع ثمنها بالعملة الصعبة و تؤثر سلبا على ميزان العملات.
لا نريد أن نقول يوما أننا لا نملك ما يكفي من الدولار لشراء القمح و البترول، لأننا صرفنا دولاراتنا على ما ذكرت من الكماليات.
يجب حالا بيع سيارات المصلحة التي يستفيد منها موظفون لا نستفيد منهم ولا من سياراتهم..
المغرب هو أول دولة في العالم من حيث عدد سيارات الدولة..
يجب بيعها والتخلص من مصاريفها الضخمة من بنزين وغازوال
أغلبها يستعمل في توصيل الابناء للمدارس والجولات السياحية
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16
10 - abde الجمعة 17 أبريل 2020 - 18:20
اللهم اللطف هدا الارتفاع بسبب ارتفاع نسبة التحاليل ومع دلك مزال ناقصة
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8
11 - مغربي أمازيغي الجمعة 17 أبريل 2020 - 18:20
الأسباب الرئيسية لانتشار فيروس كورونا هي :
- الازدحام في الطرامواي ( لماذا لم توقف السلطات خدمة الطرامواي ؟ ) .
- مراكز الاتصال ( لماذا لم تغلق السلطات مراكز الاتصال ؟ ) .
- الازدحام في المصانع ( لماذا لم تغلق السلطات المصانع التي لا تنتج مستلزمات كورونا ؟ ).
- الازدحام في المراكز التجارية .
- الازدحام في الأسواق .
- اجتماع السكان في أسطح العمارات .
اللهم اجعل موتانا من ورثة الفردوس الأعلى
اللهم اشف مرضانا
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19
12 - خالد حوحو الجمعة 17 أبريل 2020 - 18:20
القاضية بدات تحماض اللهم اشملنا بعفوك ورحمتك
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7
13 - رضوان الجمعة 17 أبريل 2020 - 18:21
سوف أقول اننا وللأسف: لقد وقعنا في الفخ .
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5
14 - موسى الجمعة 17 أبريل 2020 - 18:21
يا ربي سلامة وسترك باربي انكا على كل شيء قديى
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4
15 - منصف التازي الجمعة 17 أبريل 2020 - 18:22
الناس الاغلبية الكبيرة ملتزمة بالحجر الصحي
اين الخلل
سؤال مهم اين الخلل . الي كان على الوزارة الوصية بقطاع قلة الصحة في اول الايام ترفع الفحوصات لما كنا بقينا متاخرين اكيد يوجد الاف مصابين و لا تظهر عليهم الحالة و يخرجون للتسوق اضعف الايمان يخرج قرب بيته يعدي جاره
الله يلطف بنا من كارثة لا يعلم عواقبها الا الله
لو كان اغلقت المطارارات من شهرين يوم الاعلان عن الوباء و ليس اكتب على ورقة كم درجة حرارتك و ادخل الى مراكش او الجاليات التي زارت اهلها روقبت لما وصلنا للموقف الدي لا يبشر بالخير
لست متشائم سياسة مناعة القطيع لم تجدي مع العرب . الله يلطف و ينجينا من دخول نفق ضرورة المستشفيات
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2
16 - عبدو من وزان الجمعة 17 أبريل 2020 - 18:22
طبعا الأمر عاد جدا، فهذا ما كنا نتوقعه لأن العديد من الناس لا يلتزمون بالحجر الصحي ولا يلتزمون بقواعد النظافة. بالإضافة إلى من لا زال يعتقد أن كل ما يقع هو مجرد إشاعة.
للأسف يبدو أن الأسوء لم يصل بعد.
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-1
17 - ماجد الجمعة 17 أبريل 2020 - 18:22
ابشروا الفرج قريب إنشاء الله، الصيام يقضي على جميع الفيروسات
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6
18 - ام اية الجمعة 17 أبريل 2020 - 18:22
لطفك يا رب العالمين العدد غادي و يزيد لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
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2
19 - rayan الجمعة 17 أبريل 2020 - 18:22
يارب. الطف. بنا. وشافي. مرضانا. ورحم. موتنا
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20 - Mahzala الجمعة 17 أبريل 2020 - 18:22
تتبع المخاليطين فكرة غير فعالة اما الفحص والفحص والفرز والعزل افضل طريقة
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-1
21 - USK SIDI KACEM الجمعة 17 أبريل 2020 - 18:23
لا داعي للخوف ا خوتي... رفع عدد الإختبارات ناتج عنه هذا العدد المهول من الإصابات
اواخر ابريل المرض سيف يحصر بإذن الله
لا تخافو وبقاو فديوركم
المغاربة احبكم من اخوكم قاسمي
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2
22 - adam الجمعة 17 أبريل 2020 - 18:23
الحالات لدزادو قد الحالات ليتشفاو صدفة غريبة
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23 - jamit الجمعة 17 أبريل 2020 - 18:23
تفشي الوباء بهذه السرعة القياسية نتيجة عدم الالتزام بالحجر الصحي لمجموعة من لمواطنين المتهورين
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24 - عبدو 67 الجمعة 17 أبريل 2020 - 18:24
الحصيلة ترتفع ،ومهما ارتفعت فاملنا في القضاء على هذا الوباء كبيرة لاننا مؤمنون بقدرة الله على القضاء عليه. والمؤمن ملزم بتقبل القدر خيره وشره.اللهم ارفع غضبك ومقتك عنا يا ارحم الراحمين
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2
25 - akram الجمعة 17 أبريل 2020 - 18:24
صبرا صبرا ... لعل بعد ذلك خير ان شاء الله
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3
26 - said الجمعة 17 أبريل 2020 - 18:24
لا دعي للقلق كلما ارتفع عدد التحليل ارتفع عدد الإصابات وهذا إيجابي حتى ناخد الاحتياطات اللازمة وإنشاء الله سنجتاز هذه المحنة العصبية إن مع العسر يسرا الله يحفظنا واحفظ جميع المسلمين والمسلمات
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2
27 - adil الجمعة 17 أبريل 2020 - 18:25
الرقم التصاعدي يُسائل مدى نجاعة الأعمال المتخذة لتسيير الازمة. هناك خلل ما يجب ضبطه بسرعة لتفادي الكارثة.
نطلب من الجميع الحزم بقوة لتطبيق نظام فعال و يجب التفكير في عزل المدن الموبؤ ة
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28 - مغربنا الجمعة 17 أبريل 2020 - 18:25
المغرب يقترب من دروة المرض ربما بعد اسبوع من الان سيدخل المغرب دروة في تسجيل الحالات المصابة نسال الله ان تمر بسلام وان يستطيع المغرب بادن الله تجاوز المرحلة باقل الاضرار ويخرج منها بثقة فالنفس بجميع الاقطاعات د
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0
29 - A man from this world الجمعة 17 أبريل 2020 - 18:25
إخوتي المغاربة حفظكم الله وأسعدكم دنيا واخرة، نصيحتي لي ولكم:
* أطيعوا ولاة أموركم بالمكوث في بيوتكم قدر المستطاع واصبروا واحتسبوا حتى يُحسب أجركم عند الله.
* تضرعوا إلى الله واستغفروه عسى أن يرفع عنا البلاء، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رُفع إلا بتوبة.
* إياكم أن تتضرعوا إلى الله بما لم يأمر به الله ورسوله فإن ذلك بدعة ويُخشى أن تَجُرّ علينا عقوبة وبلاء أشد، لأن الله لا يُعبد إلا بما شرع.
* تفاءلوا بالخير فإن الفأل الحَسَن وحُسن الظن بالله من صفات نبينا ﷺ
انشري يا هسبريس مشكورة
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0
30 - Sabrina الجمعة 17 أبريل 2020 - 18:25
اظن ان الطاقم الطبي المغربي اصبح على دراية ومعرفة جيدة بالمرض .وسيصبح التعامل معه مثله مثل الانفرونزا العادية عما قريب .
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31 - كولوخونا الجمعة 17 أبريل 2020 - 18:25
بعدو على الجوقة والزحام وماتيقوش بنصابة الدين والتغدية را ماكاين حتى دوا لكورونا وماكايناش دكتوراه في التغذية.فيقو ماتبقاوش كولوخونا
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-4
32 - الله الأمر من قبل ومن بعد. الجمعة 17 أبريل 2020 - 18:25
ينبغي إغلاق الأحياء التي في إصابات كثيرة والحرص على التطبيق الصارم التدابير الوقائية واحترام حالة الطوارىء سواء في الشوارع - وخاصة المتسكعين- أو الاسواق والوحدات الإنتاجية والتجارية..
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1
33 - De Rabat الجمعة 17 أبريل 2020 - 18:26
الحمد لله, malgré a hausse des personnes atteintes du virus je vois que notre pays est sur la bonne voix, je n’arrive pas à comprendre pourquoi on nous communique pas le nombre par ville, on a besoin de savoir où est ce qu’elle située notre ville par rapport à la pandémie.
Merci Hespress.
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0
34 - محند يامنة الجمعة 17 أبريل 2020 - 18:26
يجب على الدولة أن تفعل الحجر الصحي شاملا يومي السبت والأحد في الأسبوع
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35 - ملاحظ الجمعة 17 أبريل 2020 - 18:26
المرجو من ولاة وعمال الجهات والمدن التي تعرف انتشار الوباء بحدة الحزم في فرض الحجر الصحي بتنسيق مع كل المصالح،وإغلاق كل المعامل لمدة 20 يوما على الاقل ابتداء من يوم الاثنين 20 أبريل 2020.
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36 - jalil الجمعة 17 أبريل 2020 - 18:27
الارتفاع كبير جدا من 50 الى 100 اليوم مئتان واكثر
الله يحفظ
يجب تمديد الحجر الصحي الى ماوراء رمضان والا هذه الجائحة لن تبقي ولن تذر
خاصة وان الذي يؤسس لسياسة مواجهة الفيروس ليسوا علماء
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