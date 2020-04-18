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الرئيسية | مجتمع | تقرير رسمي يدعو إلى إلغاء "زعزعة العقيدة" من القانون الجنائي

تقرير رسمي يدعو إلى إلغاء "زعزعة العقيدة" من القانون الجنائي

تقرير رسمي يدعو إلى إلغاء "زعزعة العقيدة" من القانون الجنائي
هسبريس - محمد الراجي
السبت 18 أبريل 2020 - 12:00

عبّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن عدم اتفاقه مع مقتضيات القانون الجنائي المتعلقة بحرية ممارسة الشعائر الدينية، خاصة ما ورد في الفصل 220 منه من عقوبات اعتبرها "لا تنسجم مع مقتضيات الدستور، ولا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وذهب المجلس إلى المطالبة، في التقرير السنوي الذي أصدره حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب سنة 2019، بحذف الفقرة الثانية من الفصل 220 من القانون الجنائي، التي تتضمن العقوبة المتعلقة بـ"زعزعة عقيدة مسلم".

وتنص الفقرة المذكورة على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائة إلى خمسمائة درهم من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، وذلك باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة أو الملاجئ أو المياتم.

كما دعا المجلس إلى حذف الفصل 222 المتعلق بعقوبة الإفطار العلني لرمضان، الذي ينص على أن "كل من عُرف باعتناقه للدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار العلني في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة وعشرين درهما".

من جهة ثانية، في ظل استمرار ورود شكايات تتعلق بمزاعم تعرّض معتقلين للتعذيب، سواء خلال عملية توقيفهم أو داخل السجون، كما هو الحال بالنسبة لمعتقلي حراك الريف، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتقوية آليات مكافحة إفلات مرتكبي التعذيب وسوء المعاملة من العقاب، نظرا لما تكتسيه هذه الجريمة من خطورة.

ودعا المجلس، في تقريره السنوي، إلى أن يعاقَب بنفس العقوبة المتعلقة بجريمة التعذيب الرئيس الذي كان يعلم أنّ أحد مرؤوسيه أو من يعملون تحت إمرته أو رقابته الفعليتين قد ارتكب أو كان على وشك ارتكاب التعذيب، أو تعمّد إغفال معلومات كانت تدل على ذلك بوضوح.

واستعرض التقرير عددا من حالات مزاعم التعذيب التي سبق أن أعدّ حولها المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقارير في وقت سابق، مثل حالة ناصر الزفزافي وبعض معتقلي حراك الريف، التي قال المجلس إنه سيتطرق لها بالتفصيل في تقرير سيصدره مستقبلا حول أحداث الريف.

وشدد CNDH على "عدم التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من سلطة عامة مدنية أو عسكرية أو غيرها لتبرير جريمة التعذيب"، كما أوصى بإضافة مقتضى جديد في مشروع القانون الجنائي، المعروض على البرلمان، ينص على عدم تقادم جريمة التعذيب، ونشر نتائج التحقيقات التي تقوم بها النيابة العامة حتى لو تنازل المشتكي عن شكاية ادّعاء التعذيب.

وبخصوص التظاهر السلمي في الشارع، قال المجلس إنه رصد تزايدا للحركات الاحتجاجية، إذ يصل المعدّل إلى 46 مظاهرة في اليوم؛ كما سجّل أن المحتجين "غالبا لا يتقيدون بالإجراءات القانونية والمسطرية المؤطرة لممارسة هذا الحق على أرض الواقع"، معتبرا أن هذا النزوع المميز للتعبيرات الاحتجاجية "غالبا ما يتسبب في الرفع من منسوب التوتر بين المتظاهرين والسلطات المسؤولة عن إنفاذ القانون والحفاظ على الأمن".

وقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مجموعة من الحركات الاحتجاجية التي رصدها مراقبوه، محمّلا مسؤولية التدخل الأمني في بعضها إلى المتظاهرين، كما هو الحال في المسيرة المنظمة في ذكرى تأسيس "حركة 20 فبراير" بالرباط، حيث سجّل أن "المتظاهرين تم تنبيههم عبر مكبر الصوت من طرف عميد الشرطة الذي كان يحمل شارة وأمر بتفريق المظاهرة"، وزاد: "وأمام عدم تفرق المحتجين، استعملت القوات العمومية خراطيم المياه والقوة من أجل تفريقهم".

ولتجاوز التوتر القائم بين السلطات والجهات التي تقود المظاهرات الاحتجاجية السلمية، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ"عدم إخضاع الحق في التظاهر والتجمع لتقييدات غير تلك المسموح بها طبقا للمقتضيات الدستورية والقانونية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وضمان حق التظاهر والتجمع السلمي وإن لم يستوفِ مسطرة التصريح والإشعار، والتنصيص على إخضاع عملية استعمال القوة لمراقبة النيابة العامة".

وفي ما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إنه سجل بانشغال إدانة بعض المتابعين بسبب نشر مضامين في الفضاء الرقمي، بعقوبات سالبة للحرية، خاصة أن بعض أشكال التعبير التي تُوبع بها بعضهم تحظى بالحماية في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

وتوقف تقرير المجلس عند عدد من القضايا المتعلقة بمتابعة الصحافيين، ومنها قضية متابعة أربعة صحافيين، والحكم عليهم بستة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية، بتهمة نشر معلومات تتعلق بأعمال لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول الصندوق المغربي للتقاعد، إذ اعتبر أن العقوبة السجينة الصادرة في حقهم، وإن كانت موقوفة التنفيذ، إلا أنه ينبغي أن يتم احترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.

ودعا المجلس السلطات القضائية إلى التشبث بمبدأي الضرورة والتناسب بما لا يمس الحق في حرية التعبير وحرية الصحافة، وجعلهما في منأى عن كل عقوبة سالبة للحرية، كما دعا إلى تعديل جميع أحكام القانون الجنائي المتصلة بموضوع حرية التعبير، بما يتوافق مع المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (36)

1 - زمن كورونا السبت 18 أبريل 2020 - 12:11
اذن هؤلاء الذين يطالبون بإلغاء ذاك البنذ في رؤوسهم العجينه او من وراءهم دوافع أخرى تمهيدا لعلمنة الدولة وإلغاء إمارة المؤمنين
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92
2 - سعيد السبت 18 أبريل 2020 - 12:12
واش نتبعو حقول الانسان المفتن أو حقوق الله. فالحرية المفرطة تجعل خروج فيروسات للطعن في ديننا وهو أخبث الناس فإنكار المحرقة حرام والطعن في الدين حلال انها فكرة مقرفة وخاصنا هناك أميين سهل ان يواكبو الفكرة ويضيع البلد في الجهل. نعم لمناقشة الفكر اما الطعن جريمة شنعاء
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88
3 - نورالدين بني ملال السبت 18 أبريل 2020 - 12:12
المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا يمثلني.
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131
4 - الحمد لله السبت 18 أبريل 2020 - 12:12
لاحول ولا قوة الا بالله الا يكفيكم ما يحصل الآن من غضب رب السماوات علينا
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99
5 - simojmm السبت 18 أبريل 2020 - 12:12
لما لا يطالب بحذف المادة التي تنص على ان الديانة الرسمية للمملكة هي الإسلام؟ ولا احشم؟ هذا المجلس يجب أن يعمل باعتبار ان الإسلام هو الدين الرسمي للبلاد. مجالس حقوق الإنسان هدفها الأول هو محاربة ديننا الإسلامي.
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93
6 - راي السبت 18 أبريل 2020 - 12:13
هدي هي احسن وقت للقيام بمثل هكذا افعال في ظل أزمة كورونا . صراحة ما بقا ما يقال مع هد مجلس حقوق الانسان
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41
7 - عادل السبت 18 أبريل 2020 - 12:15
الدستور المغربي يؤكد على أن دين الدولة هو الإسلام، فلا داعي للمزايدات الفارغة، وبالنسبة لرمضان فمن أراد أن يفطر فليغلق عله بيته وليشرع في أكل ما لذ وطاب، ...أما الإفطار العلني فيهدد سلامة المفطر أولا فالمغاربة يعتبرون الصيام خطا أحمرا
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82
8 - عثمان المغربي السبت 18 أبريل 2020 - 12:16
هل هاده منظمة حقوق الإنسان أم منظمة محاربة الإسلام ، جمعية باسم المغاربة وأنا كمغربي لا تمثلني ولا تشرفني ، بدل أن تحارب الفساد والشدود والمعاصي وتحترم دستور ومبادئ المغاربة وعرفهم هاهي تدعو لمناصرة الجهر بالإفطار علانية وتستعمل غطاء الحقوق لتهدم قيم المسلمين والمغاربة ، من ابتلي فليستتر .
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78
9 - Abou Walid السبت 18 أبريل 2020 - 12:17
إستغلال انشغال الناس بجائحة الكورونا لتمرير هذا القانون ولا كيفاش ؟
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41
10 - بوخريص السبت 18 أبريل 2020 - 12:19
أحب من أحب كره من كره. المغرب كان و سيبقى بلادا للاسلام, فلا داعي لبث السم و الكراهية و الفتن تحت غطاء الحريات, أنا لست ضد الديانات الأخرى و لست ضد تواجد غير المسلمين في بلادنا بل بالعكس كلنا شعوب تنعارف فيما بعضنا. لكن يجب مراعاة عقائد المسلمين عند زيارة بلدانهم و هذا فيه احترام لهم, للأسف هناك عقائد عدة لا تراعي مشاعر المسلمين و لهذا فوجب وضع قانون في هذا الاطار.
سيسأل السائل و لماذا يمارس المسلمين شعائرهم بحرية في غير بلدانهم. أقول له "قل هل يستوي الظلمات و النور" ليس هناك أي داع يدعو لمنع المسلم من ممارسة شعائره و ذلك راجع لجمال الاسلام و نقائه و طهره و احترامه للآخرين.
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42
11 - المكر السبت 18 أبريل 2020 - 12:22
تحت مسميات و أغطية و ألوان متعددة و يبقى الهدف واحد وهو محاربة الدين الاسلامي الحنيف لكن هذه المرة بواسطة بني جلدنا " ويمكرون و يمكرو الله و الله خير الماكرين"
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10
12 - جليل السبت 18 أبريل 2020 - 12:22
لكن هذه القوانين من الناحية النظرية هي تعبير عن ارادة الشعب
مادام ممثلي الشعب المنتخبين ديموقراطيا هم من صاغوها وصوتوا عليها
بأي حق يمكن للجنة او مجلس لا نعرف ما هي خلفياته ولا هي مرجعياته ولا من يحركه ان يتدخل في ارادة الشعب ودين الاسلام الذي هو وحي من الله وبالتالي فهو اسمى من كل المعاهدات والمواثيق الدولية.
من فضلكم لا تتدخلوا في شؤون المغاربة المغاربة صوتوا على ممثليهم الذين يتحدثون باسمهم انتم من اي كوكب جئتم ومن خولكم الحق للكلام باسم الشعب انتم مجهولو الحال ولا قيمة لكلامكم ولا اجتماعاتكم ولا تقريراتكم
المغرب بلد له سيادة وهو كما قال الملك وفقه الله : المغرب لا يتلقى الاوامر من احد
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9
13 - hamza السبت 18 أبريل 2020 - 12:22
المجلس الوطني لحقوق الإنسان لكل دولة ثقافتها ويجب مراعاة الدين الذي هو الإسلام والإسلام قبل كل شئ لا طاعة لمخلوق في معصية والخالق وتدعون إليه هو بمثابة حملة تبشيرية وعلى المجلس أن يعلم أن قواعد اللعبة تغيرت في زمن وما بعد زمن كورونا فالعولمة و الأمم المتحدة لن يبقى لها دور راسي يا راسي فكفا
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4
14 - Mohamed السبت 18 أبريل 2020 - 12:24
كلام منطقي ،من شاء فليؤمن و من شاء فليكفر ،كل واحد بينو وبين الله، أنا الى مؤمن بالله و صائم لله مغاديش يزعزعني واحد غادي كياكل ف زنقه.
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-13
15 - شاب مغربي مسلم و متقبل للآخرين السبت 18 أبريل 2020 - 12:24
أظن و الله أعلم... ترك الامور كما هي. فهكذا و تبعا لهذه القوانين عشنا كل هذه السنين دون فتن.. لكن في حالة ألغيا فستقوم طائفة مسلمة ترفض رفضا شديدا بينما تواجهها طائفة توافق و قد يصبح هذا صراعا أهليا لا حاجة لنا به.. قبل التفكير في إبقاء هذا القانون أو حذفه أظن أنه لا يزال علينا تربية أنفسنا و أبنائنا و تغيير مجتمعنا إلى مجتمع متسامح متقبل لباقي المعتقدات.. إلى مجتمع لا يتعصب لرأيه فقط.. لأنه حاليا مجتمعنا كأغلب المجتمعات العربية مجتمع يميل إلى التشبت بفكرة أنه هو على حق بينما الآخرون على خطأ و تجب إبادتهم إن لم يوافقوه... ناسيا أن الله هو الحق و أن الله هوالكامل و كلنا قد نكون على خطأ و لو اعتقدنا العكس.. يجب علينا تربية أنفسنا على تجنب التعصب و حين نصل إلى تلك المرحلة يمكن أن نطبق مثل هذه الإجراءات.
و الله أعلم.
و الله أحكم.
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-1
16 - الأصيل العربي السبت 18 أبريل 2020 - 12:25
العلمانيين والملحدين يستغلون الحجر الصحي ليبدؤ في ترويج معتفاداتهم اله
دامة والاباحية المغرب بلد إسلامي احب من أحب او كره من كره ومن أراد أن يفطر رمضان بدون عدر شرعي فليبقى في منزله اللهم بلغنا رمضان.
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6
17 - kamal السبت 18 أبريل 2020 - 12:26
اكبر تخربيقة في القانون , يا اخي الذي ستتزعزع عقيدته فالمشكل فيه , وهي ضلم لباقي الفءات اغير المسلمة , فمتلا شخص لا ديني يريد ان يفطر دعوه , فهدا ااقانون تعصب متله متل تعصب عباد البقر
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-6
18 - med السبت 18 أبريل 2020 - 12:26
dites ouvertement que le pays n est plus musulman...dites le...il est laïc..et comme ça tous ceux qui se ressemble se semble...
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0
19 - immad السبت 18 أبريل 2020 - 12:26
اذا لم تستح فاصنع ماشئت ...الم تجدوا سوى هذا الظرف الخطير الذي نعيشه لتطرحوا ترهاتكم....ىماذا لم تقترحوا حلولا لمواجهة ازمة كورونا ....عموما هناك العدالة الالاهية ستقوم باللازم..
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4
20 - متتبع السبت 18 أبريل 2020 - 12:27
هؤلاء الشردمة يدعون إلى الفتنة فإذا كان هدفهم العلمانية فكان بالأحرى بهم أن يدعوا إلى إسقاط إمارة المسلمين التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالبيعة أما التطاول على المعتقد من النوافد لايعد من شيم الرجال،
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2
21 - مرجان الرباطي السبت 18 أبريل 2020 - 12:27
حسبنا الله ونعم الوكيل
هؤلاء يريدون أن تفرغ لهم الساحة حتى يقدحوا في الإسلام والمسلمين كيف شاءو دون حسيب أو رقيب ..ولو سُلم لهم بهذا فسيطالبون بأكثر منه حذاري ثم حذاري
ولا ننسى والحمد لله أن بلدنا الحبيب يترأسه صاحب الجلالة والمهابة أمير المؤمنين محمد السادس حفظه الله
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5
22 - محمد السعيد السبت 18 أبريل 2020 - 12:28
إن تركيز المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ترسيم حرية المعقد في حين هناك حقوق أساسية لا يتم الالتفاف إليها من طرف المجلس إلا لماما تطرح أكثر من سؤال... فهل من جواب؟؟؟
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3
23 - عقوق الانسان السبت 18 أبريل 2020 - 12:29
لا حول ولا قوة الا بالله، الغاء الاعدام، الغاء زعزعة عقيدة مسلم، الغاء الارث، وغدا الغاء الاسلام دين الدولة، فين باغين توصلوا... على مايبدو لم يأخذ الانسان العبرة من كورونا بعد.
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4
24 - lazaret السبت 18 أبريل 2020 - 12:29
أين أنت يا حسن آلثاني؟؟؟؟ لو كنت هنا لم فتحت هذه الأبواق بزأرة واحدة منك.
رحمك الله.
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3
25 - رضوان السبت 18 أبريل 2020 - 12:31
ليدهب هذا المجلس إلى نار جهنم وليتركنا ننعم بالجنة التي رفض الدخول إليها!!!
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1
26 - hamza السبت 18 أبريل 2020 - 12:32
المؤسسات الحقوقية و الجمعيات مقتحمة من طرف الشيعه و الملحدين...يجب على المغاربة ان يكونو حذرين. حريه المعتقد هي أن تمارس شعائرك بحريه و دون إثاره الفتنة و لكن ليس في إطار تجمعي لان خصوصيه الدولة الدينيه واضحه
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5
27 - مغربي مسلم السبت 18 أبريل 2020 - 12:32
هذا المجلس لا يمثلني كمواطن مغربي ، و كل من يزعزع عقيدة المغاربة المسلمة منذ عبق التاريخ و بها عزتنا و لحمتنا و تراحمنا ، هؤلاء المنحلين لا يريدون خيرا للأمة المغربية و غدا قد يطالبون بإلغاء إمارة المؤمنين و إلغاء الإسلام كدين للدولة ، الحذر و الحذر من هؤلاء ليس من حقهم أن يقرورا في قوانيننا و مبادئنا كمغاربة مسلمين معتزين بديننا و مغربيتنا . و شعارنا الخالد بإذن الله ، "الله الوطن الملك ".
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7
28 - مغربي وطني السبت 18 أبريل 2020 - 12:33
كمغربي لا يمثلني المجلس الوطني لحقوق الانسان.مادما انه يريد ازلة بندين من الدستور .الذي يضفي الشرعية لامارة المؤمنين.فنحن في دولة دينها الاسلام كما في الدستور.فلماذا يادفع هشا المجلس عن العلمانية الغربية.
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6
29 - لن يرتاحوا حتى... السبت 18 أبريل 2020 - 12:34
لن يرتاحوا حتى يرو الزنى والخمر واللواط انتشر وكل الموبقات في كل مكان من بلدنا الحبيب وكله باسم الحرية، لن يرتاحوا حتى يغيرو دين الدولة إلى العلمانية! لن يرتاحوا حتى يدمرو ما بقى من أخلاق ومبادئ عند المغاربة. لن يرتاحوا حتى يرو الاب يزني بابنته والام تزني مع ابنها وكله باسم الحرية ..لن يرتاحوا حتى وحتى.. ..!
إلى متى التساهل مع هذه الشرذمة من الملاحدة والعلمانيين والجهال. يريدون ان يغيرو القوانين حتى يتسنى لهم نشر مخططهم من السموم في المجتمع المسالم.
يجب على الدولة ان تضرب من حديد كل من تجرأ على زعزعة عقيدة المغاربة، سيبقى المغرب بلدا طيبا مسلما لا يرضى اهله الرذيلة والانحراف ولا يقبلون بالفسق والفجور والانحلال، سيبقى المغاربة على أصولهم الطيبة بجميع أطيافهم. قاتلهم الله، ينطبق عليهم المثل الذي يقول
" مددت له اصبعي فأخذ يدي كله"
اللهم احفظ بلدنا من مكر الماكرين، اللهم امكر بهم كما يمكرون بالمسلمين.
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7
30 - Aziz السبت 18 أبريل 2020 - 12:35
Et le peuple marocain demandé aux autorités de faire le nécessaire et d arrêter des gens en attendant de les faire passer au tribunal. Car se sant des criminels et touche le fond d un peuple musulman et car ils appellent a la fitna en ce moment difficile que le maroc traverse et aussi se sant des gens qui menace l unité nationale et l intégralité du payé comme la bande de criminels du polisario.vive l islam et vive le maroc
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4
31 - عمر السبت 18 أبريل 2020 - 12:36
من الذي نصبكم علينا لكي تتكلموا بااسمنا دافعوا عن أنفسكم واتركوننا وشاننا
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7
32 - مغربي السبت 18 أبريل 2020 - 12:37
بسبب هذه المؤسسات الذين يريدون تعطيل حدود الله اجتاحت كورونا العالم
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3
33 - الأزهري السبت 18 أبريل 2020 - 12:38
نحن مملكة إسلامية و لا مكان للعلماني بيننا و كلنا جند مجندود وراء ملكنا لمحاربة رؤس الفتنة و لو كلفنا ذلك حيتنا . عاشت المملكة المغربية الإسلامية
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3
34 - ابن المغرب السبت 18 أبريل 2020 - 12:38
هذا المجلس المقرف، لا يمثلني، انا مغربي، ولدينا المجلس العلمي الأعلى يبث في كل ما يتعلق بديننا الحنيف، انظروا إلى حالكم وانتم تغردون خارج السرب، يكفيكم تعليقات القراء لتعرفوا مدى شرعية تمثيليتكم، انتم في مزبلة التاريخ بلا شك...... شكراً هسبريس
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5
35 - أبو ريتاج السبت 18 أبريل 2020 - 12:40
.القانون هو القانون والحق محقوق من الله تعالى .
الله يهديكم ياهد الناس راه حنا عارفينكم مبغينش الخير للاسلام .
هاد الاجتهاد القضائي ديالكم غير صالح للشعب المغربي. بعدوا من القوانين والدستور وخليونا هانين.
والله يحفظ سيدنا محمد السادس نصره الله.
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5
36 - كاتبون السبت 18 أبريل 2020 - 12:41
قرار حكيم سيدخل المغرب الى مصاف الدول التي تحترم مواطنيها..فمعتقد الناس ليس بعمود إنارة حتى يتم زعزعته..هذه القرارات كافية لخلق جو أقل ضغطا بالنسبة للشباب..الوقت تبدلات و لا يمكن إخفاء الشمس بالغربال..شباب اليوم يناقش الفلسفة و السياسة و الجنس و الدين على مواقع التواصل الاجتماعي و من غير المقبول الزج بهم في السجن لأنهم ناقشوا فكرة..فنحن في المغرب و لنا أمير المؤمنين..جميع المؤمنين حتى من يؤمن بالعدم و من حول دينه.
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-5
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