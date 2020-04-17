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كُتّاب وآراء
حكومة العثماني تتجه إلى تمديد حالة الطوارئ الصحية في المملكة
قال مصدر حكومي، لهسبريس، إن المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الجمعة برئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تداول في مسألة حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وأكد المصدر الحكومي، في حديث مع هسبريس، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اقترح تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب لفترة جديدة بعد نهاية الفترة الأولى يوم الإثنين المقبل، دون أن يتم الحسم من طرف الحكومة في الموضوع.
ورجح المصدر الحكومي أن يتم التمديد لحوالي أربعة أسابيع أخرى، مؤكدا أن التوجه العام لدى الحكومة هو تمديد حالة الطوارئ، وذلك ضمن الإجراءات التي اعتمدها المغرب لمحاصرة انتشار وباء كورونا.
وجوابا عن سؤال حول المصادقة على مرسوم القرار الذي سيوقعه رئيس الحكومة، أكد المصدر الحكومي الذي رفض الكشف عن هويته أنه "يمكن أن يتم توقيع المرسوم من طرف رئيس الحكومة عن بعد"، مضيفا أن "ذلك يمكن أن يتطلب مجلسا حكوميا نهاية الأسبوع الجاري أو يوم الإثنين".
وكانت الحكومة أقرت حالة الطوارئ بداية من 20 مارس الماضي إلى حدود 20 أبريل الجاري، إذ صادقت على مرسوم رقم 2.20.293 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ويؤهل المرسوم السلطات العمومية المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمحال سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (119)
"إن الدواء الوحيد المتوفر لعلاج فيروس "كورونا" إلى حد الآن، "هو تبقا فدارك"، مبرزا أن إيجاد لقاح لهذا الفيروس قد يستغرق ما بين سنة وسنة ونصف، وهو ما يوجب امتثال المواطنين للإجراءات والتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية، وفي مقدمتها البقاء في البيت، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وأضاف: "إلى حد الآن كل الأدوية المتوفرة لم تثبت فعاليتها بشكل كامل، ولو أن هناك مستشفيات في فرنسا والمغرب تتحدث عن نتائج إيجابية لبعض الأدوية، ولكن أرقام المتعافين بفضل استعمالها قليلة جدا، لذلك فالحل الوحيد للحد من انتشار الفيروس هو 'تبقا فدارك'". وأكد المتحدث على ضرورة غسل اليدين لمدة عشرين ثانية بالصابون، وفسّر ذلك بكون "كوفيد-19"، يتكون من مادة شحميّة، لا بد من إطالة مدة فرك اليدين لكي تتحلّل". هذا إلى جانب التدابير الاخرى الكفيلة بالوقاية من الفيروس.
رمضان بلا مساجد بلا احباب بلا صلة رحم صعيييب
التدابير الإحتياطية للحكومة بأمر من صاحب الجلالة آتث أكلها، يجب الآن علينا كمواطنين ان نقوم بدورنا و نلتزم، فيد الله مع الجماعة كلنا في نفس المركب، و نتقاسم نفس المصير.
كما وجب التشدد في استعمال القوة ولا شيء غير القوة والعقوبات
لأننا سندفع الثمن باهضا
بسبب بعض المستهترين والجهلة
فالمغرب سيفعل نفس الشيء.
فقط نتمنى أن يكون رفع حالة الطوارئ بالتدريج إن شاء الله.
أنا أشم رائحة كساد اقتصادي خطيييييير جدا . لأن كورونا لن ترحل سواءا في شهر 05 ولا غيره ستستمر الى مابعد سنة 2021 ، وعندما نشاهد السكان في مدينة مشيغان وديترويت في أمريكا يتظاهرون بأسلحة هجومية فهذا لايبشر بالخير على المستوى العالمي ، وكذب عليكم من قال لكم أن الصين وروسيا ستتعاونان ، التاريخ يعيد نفسه ، سينقسم العالم مرة أخرى الى معسكر شرقي ومعسكر غربي ... والذي سينتهي حتما الى ما لايحمد عقباه .
للاسف الشديد شريحة كبيرة من المغاربة غير ملازمين بالجلوس في بيوتهم ، وهؤا كايشكل خطرا على المجتمع ككل .. مالفائدة من التزام مجموعة من الناس دون غيرهم .. لابد من ضرب بيد من حديد على كل كن خالف حتى لا تغرق السفينة بينا جميعا .
انشري تعليقي يالهسبريس
نقوم بما قاموا به.
ونرى هذا واضحا في ألا حياء الشعبية، حيت مازال المواطنين يمارسون طقوس حياتهم غير مبالين بحالة الطوارئ التي تعيشها البلاد.
اذا لم يلتزم الكل بالخطط المعدة من طرف اجهزة الدولة فان الحجر سيمتد الى بداية شهر يونيو على آلا قل.
lieu de le faire pour tout le terrritoire .ceci va librer les villes
peu a peu .. .et aider le secteur économique de minimiser les pertes inchaalh ,
slts
khalid boudlal
را هادشي بزاف والله
شهر من الإقامة الإجبارية
هدا ليس خطأنا قلنا لكم أكثروا من التحاليل و تكون عامة في البلاد، بقيتو كتعطيونا الأرقام بعشرة و بعشرين!
لنا الله
رمضان مبارك للجميع
وأكثروا من الدعاء في هذه الأيام المباركة.
مزيد من الصرامة والمسؤولية
والانضباط ..والتضامن.
والحل هو مزيد من تمديد حالة الطوارئ.....!
مدام الجهل متفشيا فالمجتمع فلابد من القمع و العصا لان امثال هؤلاء لايخافون الا من الاجهزة المخزنية .
نحن لا نكلك امكانيات الدول المتقدمة فسلاحنا الوحيد من بعد الله هو ردع المتخلفين
-أن تسمح للجالية المغربية بالعودة الى بلدان الإقامة للإ لتحاق بعملها و أسرها .
كفاكم لعبا بمشاعرنا فنحن نريد العودة و نتحمل العواقب .
ما أتار في ذهني.... أن العقلية المغربية لا تريد أن تفهم أننا نعيش في كابوس ورعب....أيها المغاربة بالله عليكم كونوا صفا واحدا يدا في يد ....
ما أراه مع الأسف أن هنالك شريحة في مجتمعنا وللأسف لا تريد أن تستوعب أن هذا الفيروس خطير وخطير وخطير...
أنا مع التمديد في حالة الطوارئ ويا حبذا أن تكون الصرامة ولا للعنف
نرجوا من الله الواحد القهارأن يزول هذا الوباء وأن تعم علينا كل ما هو جميل.
الله الوطن الملك
أنا ( الموطن أخر درجة ) لكي أخرج من البيت أبحث :
1 رخصة الخروج التي أصبحنا نسميها في حومتنا ( Passe porte )
2 الكمامة ، و هي لتخفي عن الدائنين .
3 دريهمات لشراء الدقيق و الزيت و العدس أو اللوبيا
هذه الشروط قد لا يعرفها أعضاء الحكومة في وقتهم هذا ، فهم أصبحوا مواطنين درجة أولى .
تحية الشرطي - كمامة من النوع الممتاز - لا يتسوق فهناك من يقوم بذلك ، من باب احترام الحجر الصحي.
المهم أنني مرتاح على أنهم ربما ( فقط ربما ) يعانون من الحجر الصحي مع الخارج