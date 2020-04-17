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الرئيسية | مجتمع | حكومة العثماني تتجه إلى تمديد حالة الطوارئ الصحية في المملكة

حكومة العثماني تتجه إلى تمديد حالة الطوارئ الصحية في المملكة

حكومة العثماني تتجه إلى تمديد حالة الطوارئ الصحية في المملكة
هسبريس من الرباط
الجمعة 17 أبريل 2020 - 18:55

قال مصدر حكومي، لهسبريس، إن المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الجمعة برئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تداول في مسألة حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد المصدر الحكومي، في حديث مع هسبريس، أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اقترح تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب لفترة جديدة بعد نهاية الفترة الأولى يوم الإثنين المقبل، دون أن يتم الحسم من طرف الحكومة في الموضوع.

ورجح المصدر الحكومي أن يتم التمديد لحوالي أربعة أسابيع أخرى، مؤكدا أن التوجه العام لدى الحكومة هو تمديد حالة الطوارئ، وذلك ضمن الإجراءات التي اعتمدها المغرب لمحاصرة انتشار وباء كورونا.

وجوابا عن سؤال حول المصادقة على مرسوم القرار الذي سيوقعه رئيس الحكومة، أكد المصدر الحكومي الذي رفض الكشف عن هويته أنه "يمكن أن يتم توقيع المرسوم من طرف رئيس الحكومة عن بعد"، مضيفا أن "ذلك يمكن أن يتطلب مجلسا حكوميا نهاية الأسبوع الجاري أو يوم الإثنين".

وكانت الحكومة أقرت حالة الطوارئ بداية من 20 مارس الماضي إلى حدود 20 أبريل الجاري، إذ صادقت على مرسوم رقم 2.20.293 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ويؤهل المرسوم السلطات العمومية المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمحال سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (119)

1 - yaaaaaaaaadris الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:05
نتمنى من العلي القدير أن يزيل هذه الغمة،
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252
2 - aziz الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:05
محمد بوتجدير، رئيس قسم أبحاث القلب بجامعة نيويورك وأستاذ جامعي بنفس الجامعة وهو بالمناسبة مغربي قال :
"إن الدواء الوحيد المتوفر لعلاج فيروس "كورونا" إلى حد الآن، "هو تبقا فدارك"، مبرزا أن إيجاد لقاح لهذا الفيروس قد يستغرق ما بين سنة وسنة ونصف، وهو ما يوجب امتثال المواطنين للإجراءات والتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية، وفي مقدمتها البقاء في البيت، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وأضاف: "إلى حد الآن كل الأدوية المتوفرة لم تثبت فعاليتها بشكل كامل، ولو أن هناك مستشفيات في فرنسا والمغرب تتحدث عن نتائج إيجابية لبعض الأدوية، ولكن أرقام المتعافين بفضل استعمالها قليلة جدا، لذلك فالحل الوحيد للحد من انتشار الفيروس هو 'تبقا فدارك'". وأكد المتحدث على ضرورة غسل اليدين لمدة عشرين ثانية بالصابون، وفسّر ذلك بكون "كوفيد-19"، يتكون من مادة شحميّة، لا بد من إطالة مدة فرك اليدين لكي تتحلّل". هذا إلى جانب التدابير الاخرى الكفيلة بالوقاية من الفيروس.
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56
3 - اسماعيل الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:06
الله يفرج علينا خلاص
رمضان بلا مساجد بلا احباب بلا صلة رحم صعيييب
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122
4 - ملاحظ الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:06
اعتقد ان حالة الطوارىء سيتم تمديدها لمدة 15 يوما..
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-5
5 - مواطنة انا الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:06
نرجو من العثماني ان يغير اجراءات الحظر خصوصا في الصباح
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-8
6 - الصراحة على عين ميكا الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:06
تمديد وما الفائدة وراءه اذا كانت بؤر الانتشار هي المصانع التي تشتغل على مدار اليوم وتمنعون إقامة الصلاة التي لا تتجاوز عشر دقائق.
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79
7 - جميعا من أجل التمديد الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:07
نعم قرار الحكومة صائب جميعا من أجل التمديد إلى غشت المقبل حتى تصفى القضية
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-91
8 - إبراهيم القياضي الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:08
موفقين ونسأل من الله السلامة للمغرب الحبيب
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55
9 - [email protected] الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:08
انا متأكد ان استمر الحجر الصحي الى 30 ماي .ستعود الحياة الى طبيعتها بي 0 حالة وسيرجع التلاميد إلى امتحاناتهم وسيقضي الجميع عطلة الصيف برافهية عالية إن واضبنا على التزام المنازل
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48
10 - حسام الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:08
الأمر كان واضح و سيتم التمديد،. يجب فقط تشديد الإجراءات، و توفير الكمامات لكافة المواطنين، و منع تجمع اكثر من شخصين و ليس 5 أشخاص، و لنتجاوز الأزمة أقترح الدخول في حجر صحي كلي علي الأقل 5 أيام ( بالرغم من صعوبته مع اقتراب شهر رمضان)
التدابير الإحتياطية للحكومة بأمر من صاحب الجلالة آتث أكلها، يجب الآن علينا كمواطنين ان نقوم بدورنا و نلتزم، فيد الله مع الجماعة كلنا في نفس المركب، و نتقاسم نفس المصير.
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28
11 - مواطن الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:08
من الضروري تمديد فترة الحجر لربح ما تم إنجازه
كما وجب التشدد في استعمال القوة ولا شيء غير القوة والعقوبات
لأننا سندفع الثمن باهضا
بسبب بعض المستهترين والجهلة
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33
12 - مراكش الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:08
عطيونا منصرفو شهر اخر ومكينش مشكل .
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107
13 - سقراط الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:08
التمديد ماشي حل وغير كافي بارك ظحكا على العباد
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-58
14 - الحسين الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:08
المغرب على خطى ماما فرنسا مع أن فرنسا مدت حالة الطوارئ إلى منتصف شهر ماي
فالمغرب سيفعل نفس الشيء.
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-39
15 - wow الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:09
apres le mois de Mai,,,c,est la faillette,
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-10
16 - نعم للحجر الصحي الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:09
مسألة التمديد للحجر الصحي واردة واجبارية لكن هل هنالك تعديل بخصوصها ام فقط العشوائية
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24
17 - Brahim bakham الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:09
نريد انجاح جميع التلاميذ كما فعلت باقي الدول او اعتماد نتائج الدورة الأولى
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-38
18 - تعليق الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:09
لماذا لا تزال الجهات الرسمية تعتم على اصابة 160 جندي بكورونا في بنجرير؟؟؟؟
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34
19 - rachid الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:10
مع الحماية والتمديد لكن ما دا قدمتم لعموم المواطن الناس جد متضررة محلات غداءية ومعيشية ووو. الناس تشكي وتبكي أين البديل.لتعويض الضرر. الناس مرضت نفسيا وماديا. وهناك تقصير لمادا لم يكن هناك احترازات وقاءية في المحلات الكبرى والشركات التي رفعت من قيمة المصابين أين هي الحكومة.
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31
20 - مصطفى الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:10
الظروف غير ملائمة لرفع حالة الطوارئ ....
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17
21 - yousaf tahiri الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:10
يارب ترفع عنا هد الوباء الصرمة ثم الصرمة الغير الملتزمين
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7
22 - التمطيط الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:10
و الله لو مددتم عشر سنوات من حبس المواطن لما زال المرض بالعكس سوف يزيد من الانتشار . العالم كله يخطط لتخفيف الإغلاق و البحث عن حل بديل و أنتم تلجأون الى الحل السهل . سد على بنادم و قولي كنحارب كورونا لواه البرد
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40
23 - محمد الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:10
ادا كان لابد من التمديد فلابد من التفكير في الفئات الهشة خصوصا مع شهر رمضان الكريم
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63
24 - [email protected] الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:10
مع الارتفاع الكبير هذا اليوم 17/04 لحالات الإصابة لما يقارب 300 حالة، وجب تطبيق الحجر الصحي بحذافيره، وعلى الأقل زيادة شهر آخر من الحجر، ونسأل الله أن يلطف بنا فيما جرت به المقادير.
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12
25 - محمد المغربي الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:11
شيء طبيعي.
فقط نتمنى أن يكون رفع حالة الطوارئ بالتدريج إن شاء الله.
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15
26 - محمد زياني الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:11
مرحبا بتمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب لفترة جديدة،إجراء صائب من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19".
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6
27 - medoujda الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:11
مدامت الإصابات تنضاف كل ٢٤ ساعة و بعض المواطنين لا يحترمون حالة الطوارىء فلابد من تمديد حالة الطوارئ حتى ولو تطلب الأمر ٣ أشهر أخرى أو أكثر...
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5
28 - الحسين الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:11
نعم من الافضل تمديد الحجر الصحي الى نهاية شهر رمضان.لان الحالات المتزايدة تدل على اننا في مرحلة ثالثة و التي تحتاج مزيدا من الحجر الصحي اكثر من المراحل السابقة. دخلو داركم اصوموا صيامكم
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12
29 - مواطن الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:11
أنا مع التمديد ، لكن راه الجوع قهرنا ، واش اعباد الله حنا في كوريا الشمالية ...، والاكثرية معندهوم الضمان الاجتماعي لانه لايتم التصريح عنهم من طرف مشغليهم المجرمين الظالمين أكلت السحت ، لعنة الله عليهم
أنا أشم رائحة كساد اقتصادي خطيييييير جدا . لأن كورونا لن ترحل سواءا في شهر 05 ولا غيره ستستمر الى مابعد سنة 2021 ، وعندما نشاهد السكان في مدينة مشيغان وديترويت في أمريكا يتظاهرون بأسلحة هجومية فهذا لايبشر بالخير على المستوى العالمي ، وكذب عليكم من قال لكم أن الصين وروسيا ستتعاونان ، التاريخ يعيد نفسه ، سينقسم العالم مرة أخرى الى معسكر شرقي ومعسكر غربي ... والذي سينتهي حتما الى ما لايحمد عقباه .
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24
30 - ملتزم بالحجر الصحي الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:12
لابد من تمديد مدة الحجر الصحي مع التشديد وتطبيق القانون ضد من يخالف هذا الاجراء الوقائي ..
للاسف الشديد شريحة كبيرة من المغاربة غير ملازمين بالجلوس في بيوتهم ، وهؤا كايشكل خطرا على المجتمع ككل .. مالفائدة من التزام مجموعة من الناس دون غيرهم .. لابد من ضرب بيد من حديد على كل كن خالف حتى لا تغرق السفينة بينا جميعا .
انشري تعليقي يالهسبريس
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5
31 - oujdii الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:12
حاجة طبيعية تمديد حالة الطوارئ اللي خاص الناس تستغلها و تبقا فدارها حتى يزول هاد فيروس و الله المعين
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2
32 - حسن 17/4/20 الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:13
افتحوا الحمامات ومحلات الحلاقة وضعوا شروطا لاشتغالها لتفادي الامراض التي تنتج عن قلة نظافة الابدان.لم اعد احتمل العيش بدون حمام ولا حلاقة الشعر ارجوكم ارحمونا
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-3
33 - مستغرب الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:13
مافائدة تمديد أربع أسابيع أو حتى مليون أسبوع مادام هناك تخاذل في الإلتزام بالحجر الصحي و تهاون من طرف السلطات في إحتواء الفجوات من طرف المواطنين التي نراها كل يوم .
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9
34 - عبد العالي الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:13
وماذا عن الشركات الذي سببت في الكارتة في كازا وفاس وطنجة ..اغلقو المساجد والمقاهي..ومنعو التجمعات..والخروج من المنازل..والشركات الفرنسية خارجة عن السرب..الذي يشتغل فيها اكثر من 500 شخص في كل وحدة...حتى انفجر الوضع..واصبحو بؤر الوباء..ماهو المعمول معهم من جرف السلطات المحلية والعامة ؟؟؟
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28
35 - مهتم الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:13
نتمنى من الله أن يرفع عنا هذا اابلاء ، لأن أسباب الأرض انتهت ، الأمر متروك لخالق الكون ورب السماء ، القادر على كل شيء.أمر التمديد كان متوقعا بالنظر إلى الاعداد المتزايدة للمصابين ، التي تفوق200 حالة خلال 24 ساعة.لطفك يا رب
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11
36 - أمينة اليملاحي الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:13
نتمنى عدم اللجوء إلى التمديد في حالة الطوارئ ، بالرغم من نجاعته باعتباره السبيل الوحيد لمكافحة الجاءحة وحصرها المرجو اتخاذ تدابير وقاءية احترازية جد فاعلة للتصدي للوباء في الوسط العالي والمهني. القضاء على الوباء مسؤولية جماعية ندعو الجميع الالتزام بالشروط الوقائية السلاح القوي ضد كوفيد19.تحية طيبة تضامنية لجميع المغاربة الأحرار.
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7
37 - 2020 الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:14
هذا هو الحل و لكن أن كان بهاته الطريقة كما الآن فبدون جدوى
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5
38 - يونس الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:15
أعتقد أن الأفضل حالة طوارئ دون تحديد، و حسب الظروف ننهيها، خصوصا أن المتخصصين يتكلمون عن أواخر يونيو.
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-1
39 - med الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:15
أتمنى من الله أن يرفع عنا هذا الوباء. والحجر الصحي قهرنا نحن الحرفيين .
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7
40 - بن صالح الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:16
الشعب من يريد التمديد بعد فشل إجراءات حكومة العثماني .
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-3
41 - Abdelkhalek الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:16
نخن مغاربة عليقين في الجزائر شقيقة واش معدناش حق ندخلو لبلادنة رحنا حصلين 30%راها في الفنديق وا 70% مكينش لي كيهدار عليها ولينا كنمشيو هي القنصلية كيجري علينا شرطة الله يخد حقنا
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4
42 - muhajir الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:16
و ماذا عن الطيران و المغاربة المحاصرين خارج الوطن! هل تم مناقشة فتح خطوط جوية لاسترجاع من يريد العودة للوطن!؟ أعطونا أجوبة شافية بدون لغة الخشب.. دولة القرارات الفاشلة..
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14
43 - imaaaaad الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:16
نتمناو تكون الإجراءات مشددة هاد المرة، راه ناس تاتخرج كولا نهار تقدا و تتعتبر هادي هي الحالة القصوى فنظارها، خاص اتبق كولا واحد خرج طبع ليه فل الورقة ديالو امتا خرج و ميخرج حتال الأسبوع المقبل و خاص ناس ديال الأمن تزيد فالخدمة ديالها خصوصا فالأحياء الشعبية
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5
44 - هبة الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:17
يجب أن يكون التجميد كلي و إما لن نصل إلى أية نتيجة
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3
45 - ايت الحسين ادار الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:17
في الحقيقه عدد من أصحاب لمهم الحرة متضررين من هد لقرار لهم ديون بنكيه وعاإليه والتزامات سومة لكراءيه وبعضهم وليس لهم لحق في لستفاده من رميد او حت تقاعد هزيل بنسبه لبعض الأسر نرجو من حكومه ان تراجع هد لقرار لانه يضر بمصاليح اكثر من 16مليون مغربي اد استتنينا أصحاب لوظاإف ومناصب ومتيازات تعويضات َبريمات كل شي مضمون لهم ولربم لحجر صحي في مصلحتهم متضرر شفورات ومكتري الخ
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8
46 - لمعقول الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:17
والله المغرب يجب اعلان حالة الطوارء لاخدمة لا تاجة مدة اسبوعين باش لفيه المرض ايكون في المنزل ديلو اسبوعين و الجيش في كل الضوحى اما هكا فحل تتخوي الماء في رملة ايطاليا مزل الوفيات و الاصابات اسبوعين ديل الأزمة او الأزمة سنة او اكثر... فقط حيت حنا معكسين...
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5
47 - Hassan D الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:17
أعتقد خاص من الآن إگونو حلول معقولة وبسرعة مثلا إمداد جميع السگان بالمعيش الأسبوعي إلى منازلهـم بحضور السلطة وثمن معقول حتى يظل الگل في المنازل حتى نتجنب الأسوء خاص المغربة گاملين إلتزمو وفي نفس الوقت مساعدتهـم
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7
48 - med الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:17
نسأل الله اللطف، حتى ولو تم التمديد لفترة أظن أن الأمور لن تتحسن مادام بعض المواطنين لا يلتزمون بالتادبير التي يجب احترامها
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5
49 - حاتم الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:17
الله يحد البأس ،و نخرجو من هاد الوباء بصحة وأمان إن شاء الله
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7
50 - قولوا العام زين الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:17
انجيلا ميركل دعت المواطنين الالمان بتسجيل صوتي للالتزام بالحجر الصحي والكل التزم مند شهر واليوم صرحوا بتطويق الوباء وستبدأ بالرجوع إلى الحياة الطبيعية.تدريجيا وداك بفضل الصبر والالتزام التام بالحجر الصحي صبروا وبقاو في ديوركم شدة وتزول بإدن الله
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11
51 - mbarek الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:18
نتمى من الحكومة أن تتخد قرار بالنسبة للاشخاص العاقين بين المند،فكيف يعقل أن يجلس الشخص مرتاح البال وقد تر اسرته بدون معيل،مثلي مثلا تركة زوجتي و طفلة صغيرة عمرها 4 أشهر،فكيف يعقل أن ارتاح وألتزم بالجحر وأنا بعيد عنهم 1700كلم،نتمى من الحكونة أن تجد لنا حلا
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14
52 - الصويري الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:18
تمديد حالة الطوارئ امر لا شك فيه لكن يجب الاهتمام باالاسر المتضررة وتقديم لهم المساعدات وإعادة تصحيح بعض الأخطاء المرتكبة خصوصا من الضمان الاجتماعي أو بعض الوزارات والا فاالقادم اسوء من لم يمت بالمرض يموت جوعا ان صح التعبير
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15
53 - مغربي حر الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:18
انا بعد مابقيت فاهم والو زيدو ف الطوارئ الناس ماتغدرش مقر سكناها. يخرج الا للضرورة القصوى. إغلاق المحلات والمؤسسات..... واش كاينة شي استراتيجية شاركوها معانا لان البال أصبح جد مشوش حيت مابقيت عارف والو كل نهار كتجبدو قرار تخلطات الدنيا عليا... الله يلطف بنا
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2
54 - ميلود الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:18
اطلاق بعض المهن مع وضع شروط الامان والسلامة والبعد الاجتماعي
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13
55 - عثمان اراب الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:18
اللهم رب الناس اذهب البأس و إشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاءا لا يغاذر سقما.
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1
56 - marwan الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:19
نرجو إغلاق المصانع التي لاعلاقة لها بالضروريات ضد كورونا و لو كان مسثتمر أجنبي لأن صحة المواطن على المحك وشكرا
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0
57 - azul hassan الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:19
ضروري من تمديد حالة الطوارئ لأن هذا هو الدواء الوحيد الذي تملكه الدول الضعيفة مثل المغرب في البنية التحتية الصحية
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0
58 - هشام كولميمة الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:19
لابد من تمديد حالة الطوارئ الصحية مع تشجيع الأطقم الطبية و الأمن بشتى أنواعه و خصوصا تقديم المساعدات للفقراء و المحتاجين.
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0
59 - OUSSAMA الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:19
مسألة طبيعية و متوقعة لأسباب عدة أبرزها عدم إلتزام بعض المواطنين بالإجراءات المتخدة من طرف السلطات و إرتفاع عدد المصابين بالفيروس و الدي وصل عددهم إلى حدود السادسة من عشية اليوم الجمعة إلى 2544 على بعد يومين من التاريخ المحدد لرفع الحجر أي عشرين أبريل و أعتقد سيمتد إلى شهر أخر و بعدها حسب النتايج يرفع بطريقة تدريجي على غرار باقي ألدول و حسب توصيات المنظمة العالمية للصحة
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60 - مسكين الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:19
اليوم قرات ان المانيا قضت نهائيا على الوباء.

نقوم بما قاموا به.
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61 - نسيم الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:19
وهل هذا يحتاج إلى التريث او يحتاج إلى اخبار عاجلة!! كل المغاربة كانوا يعلمون أنه سيتم تمديد الحجر الصحي كباقي دول العالم .. أصبحت كلمة عاجل موضة المواقع الإلكترونية بعد عبارة حصريا طبعا !!!
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62 - محمدابو القاسم الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:20
كيف لا يتم تمديد فترة الحجر الصحي من طرف الحكومة واخواننا التجار يخرقونه في سوق القدس بمدينة وجدة بشكل سافر دون اتخاذ أي اجراء من إجراءات السلامة في الوقت الذي نجد أسواقا أخرى تحترم هذا الإجراء كتجار سوق امليلية المحترمين . فان كان تجار السوق المذكور قد اغلقوا دكاكينهم بداية الحجر فانهم عادوا ليفتحوها من جديد منذ قرابة أسبوع ضاربين عرض الحائط توصيات السلطة والمجلس البلدي بوجدة . فيارب لاتحاسبنا بما فعل السفهاء منا
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63 - الأخ عادل الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:20
حتى ولو تم تمديد الحجر الصحي شهرين من المستحيل محاصرة الوباء ب 1000 تحليلة في اليوم، فألمانيا التي قامت بحصر الوباء كانت تفعل أكتر من 80 ألف تحليلة و هو تقريبا ضعف 80 تحليلة لنا و و بحجر منزلي دام شهر، فصحيا و إقتصاديا من الأفضل العودة إلى حياتنا الطبيعية و التعايش مع الوباء مع أخد الحيطة و الحذر كالتعقيم و غسل اليدين و إغلاق الأماكن الغير الضرورية التي يجتمع فيها الناس كالمطاعم و المساجد و الملاعب إلغ... حتى ظهور لقاح لهذا الوباء، أما تمديد الحجر الصحي لأشهر فسيشكل خطر على الصحة و على إقتصاد الدولة لأن الناس لديها ديون وعليها العمل لكي تكسب قوت يومها أيضا المكوت في المنزل طوال اليوم لأشهر سيسبب أمراض نفسية و أفكار إنتحارية و أيضا قد يتمرد الشعب و تكون هناك فوضى...
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64 - اخوكم في الصف التاني الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:20
الحمد لله على كل حال . قل ما يصيبنا الا ما كتب الله لنا . المرجو من المواطنين رفع درجة الوعي الفردي والجماعي و اخاد جميع اجراءات الوقاية عسى الله يحدت بعد ذلك أمرا.شكرا هسبريس
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65 - Lbouhali الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:21
ماعندكم غراض مددو حيت الشهرية مظمونة أما المواطن البسيط المغلوب على أمره عندوا الله حسبنا الله ونعم الوكيل فالمسؤولين الشفارى لي شادين المناصب ب باك صاحبي
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66 - كازاوي الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:21
إلا كان التمديد في مثل هد التجاوزات غير بلاش،اولا إلى كنتوا كتسميو هدا حجر صحي را أقسم بالله حتى راكم غالطين،أما إلا كنتوا غادين طبقوا الحجر ديال بصح أو ممنوع طل في الزنقة مكين باس نزيدوا نصبروا حتى يفرج الله
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67 - حاميدو الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:21
الحجر الصحي على الطريقة المغربية لا يجدي نفعا....عفاكوم دخلو لديوركوم...الله يخليكوم ما تبقاوش فالزنقة والنتيجة الإصابات بالمئات...نحن في حاجة إلى حجر صحي صارم ومؤلم على طريقة كيم جونغ أون بعده بأسبوع لن نسمع عن الوباء.
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68 - ABDOU الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:21
لا يجب تنميطها على جميع الترابي .بحيث ان السلطات تتوفر على خريطة واضحة لانتشار الوباء بالمغرب ليس كما كان عليه الامر قبل 20 مارس.بمعنى اوضح لماذا سيطبق نفس الاجراء المطبق في منطقة موبوءة بشكل كبيرعلى المنطقة التي لم تسجل فيها اية اصابة او سجلت اصابات محدودة. وحتى في فرنسا التي..... طرحت فيها مسالة تعميم الحجر الصحي بنفس الشكل على كافة التراب الفرنسي .
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69 - rahimoun الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:22
نعم لتمديد حالة طوارئ لكن اولا نطلب من الحكومة بان تصرف الدعم عاجلا لجميع فئات راميد وفئة قطاع غير مهيكل وان تفتح اجال استثنائية للفءتين معا لان معظم المواطنين لم يكن لهم علم او كانت هناك اعطاب في لهواتف او العادية المهم نلتمس منكم فرصة استدراكية لكي يستفيد الجميع ثم نصفق ونعلن تمديد حالة طوارئ بصدر رحب ، المهم والعاجل هو هذا.
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70 - عبدالاله الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:22
عدم تمديد الطوارئ الصحية سيكون كارتة بكل المقاييس.يجب فقط مد يد العون للمحتاجين وهذا ليس فقط مسؤولية الدولة بل كمواطنين نحن ملزمون بمساعدة من ضاقت به الدنيا بسبب هذه الجائحة.
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71 - جوقة وزحام الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:23
بعدو على الجوقة والزحام وماتيقوش بنصابة الدين والتغدية را ماكاين حتى دوا لكورونا وماكايناش دكتوراه في التغذية.فيقو ماتبقاوش كولوخونا
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72 - Hassan الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:23
لاشك في أن الحكومة سوف تمدد حالة الطوارئ؛فأرقام الإصابات في تزايد . نسأل الله تعالى أن يرفع هذا البلاء في أقرب وقت ويحفظ مغربنا ومواطنينا.
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73 - Houcine الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:23
اظن ان التمديد يفرض نفسه، فبعض الناس لم يدخلوا في الحجر الصحي بعد.
ونرى هذا واضحا في ألا حياء الشعبية، حيت مازال المواطنين يمارسون طقوس حياتهم غير مبالين بحالة الطوارئ التي تعيشها البلاد.
اذا لم يلتزم الكل بالخطط المعدة من طرف اجهزة الدولة فان الحجر سيمتد الى بداية شهر يونيو على آلا قل.
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74 - [email protected] الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:24
je propose que le confinement sera prolongé pour les villes qui ont plus de cas positif au
lieu de le faire pour tout le terrritoire .ceci va librer les villes
peu a peu .. .et aider le secteur économique de minimiser les pertes inchaalh ,

slts
khalid boudlal
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75 - صوت اسفي الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:24
يجب تمديد الحجر الصحي ولاكن نرجو ان لا تتكرر بعد الاخطاء التي وقعت فيها الحكومة تركت بعض المصانع الكبرى تعمل وممكن تشكل بأر كبيرة في انتشار الوباء بشكل لايمكن السيطرة علية الى في حالة من الضرورة تشغيل بعض المصانع يجب فرض سلطة مكلفة للوقوف على التعقيم الإجباري وفرض البدلة الواقية على جميع المستخدمين يعني تدابير صارمة او التوقف عن العمل لمدة معينة والله يحفض المغرب والمغاربة اجمعين
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76 - فاطمة الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:24
وَإِنْ عُدتُّمْ عُدْنَا +++++++
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77 - msimo الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:24
لمادا التمديد باقتراح لفتيت؟ هل هو وزير الصحة؟؟ غريب
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78 - youssef الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:24
على الجميع احترام الحجر الصحي لان الفرج قريب من الله سبحانه و تعالى
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79 - أيمن الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:24
هذا هو الحل الذي أمام الحكومة كونها فشلت في محاصرة الفيروس رغم كونها السباقة إلى فرض الحجر مما يستدعي إلى مراجعة تلك الاجراءات الاحترازية الفاشلة و الغير النافعة من أجل الخروج من هذه الازمة في أقرب وقت
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80 - زكي مراكش الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:25
بعض الأحياء الشعبية كايتصرفو بحال ايلا ما واقع والو الناس مزاحمة ومامسوقاش الشباب كالس مجموع للتدخين والنساء مجموعين عند الخضار و شي داير لكمامة فعنقو وزيد وزيد.....المهم ايلا بقينا هاكا غادي يمددو الحجر الصحي شي عام ولا عامين ماشي شهر او شهرين
را هادشي بزاف والله
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81 - مواطن غيور. الإقامة الإجبارية الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:25
السلام عليكم
شهر من الإقامة الإجبارية
هدا ليس خطأنا قلنا لكم أكثروا من التحاليل و تكون عامة في البلاد، بقيتو كتعطيونا الأرقام بعشرة و بعشرين!
لنا الله
رمضان مبارك للجميع
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82 - ندى الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:25
المشكل الناس مدايراش الحجر مكانش الوعي ومسهلين هاد شي الله يلطف بينا كتشوف العيلات خارجات والوليدات صغار ليمفهمتوش واش مكيشفوش التلفزة
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83 - مواطن غيور على بلده الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:25
اهم عبرة يمكن استخلاصها من الحجر الصحي ونحن على وشك استقبال الشهر الفضيل رمضان الكريم هي :القطيعة مع الزيادة في الاستهلاك المضاعف والتهافت الكبير على المواد الغذائية .فبلادنا والحمد لله تنعم بخيرات كثيرة نسأل الله تعالى أن يديمها علينا .كما نطلبه تعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان ويرفع عنا هذا الوباء انه سميع الدعاء.
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84 - ياسين الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:25
والله حتى حشومة مخلينا في بلدان الناس وعارفين مانديرو لا فلوس لا سكن واش بغيتونا نطلبو باغي نعرف واش شعب المغربي معندو لي هدر عليه أولا مقاديش علينا قولها لينا دول العالم جابو أبناء ديالهم إلى المغرب
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85 - eksellance الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:26
جميع المؤشرات تشير إلى تمديد حالة الطوارئ، خصوصا مع تزايد الحالات المؤكدة المصابة بالفيروس خلال هذا الأسبوع عقب إضافة ست مراكز للتحليل. أما الحالات الخفية الله أعلم كم عددها الحقيقي.
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86 - مواطنة مغربية الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:26
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مع تمديد الحجر الصحي إلى نهاية رمضان، أي بعد العيد يستأنف العمل و الدراسة، لأنه يوجد بعض الناس لا علاقة لهم لا بالحجر الصحي و لا بالتدابير الاحترازية، نهار كامل غاديين جايين يتسولون ملايين مع بعضهم، شي عامل الكمامة تحت أنفه، شي عاملها في عنقه كأنها ربطة العنق، شي ما عاملهاش الدنيا هانية عندو لي باغي يموت يموت ولي باغي يعيش يعيش، و نزيدكم علاقات العشق و الغرام في حديقة قبالة العمارة شفتهوم اليوم بعيني من الشرفة، ما نكذبش عليكم بقيت كندعي عليهم في هاد الجمعة وباقية كندعي عليهم.
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87 - زكرياء تيفلت الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:27
يجب أن يكون الحجر الشامل واغلاق جميع الشركات والمصانع و المحلات التجارية لمدة شهر باش مايوقع بحال ليطرا في شركة كازا
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88 - [email protected] الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:27
كانظن بأن السبب ديال إرتفاع عدد الإصابات هو الخلط اللي واقع ماشي غي عند الفئات الشعبية بل حتى عند ناس من طبقات متوسطة وأكثر بين هاد الوباء والزكام أو الرواح، كلشي حسابلو القضية فيها العطيس والكحة وصافي، منين كاتمشي تقضى كايبانلك شي لاصق فشي وقليل لي كايخلي مسافة الأمان!!!هادشي باش الفيروس شمت الناس ومازال كايشمت الغافلين والمغفلين لأنه كاينتقل باللمس، ماتبقاوش تهضرو غي على الأحياء الشعبية والقرى، الأسواق الممتازة فين كاينة وشكون لي كايمشي ليها؟!!حتى منين كايخرجو الناس ديال السلطة كانشفوهوم كايتقايسو بالكم والكتف مع الأعوان لي معاهم وشفت شخصيآ فالحانوت ناس قارية وناس لباس عليها وشفت ناس فأجهزة أمنية كايلصق فيك وإدا قلتيليه خويا مسافة الأمان يخنزر فيك،كان لي كايتهكم وكايردك فيك العياقة وكاين لي ينوضها معاك!!!شوفو شنو وقع فكلينيك كازا لي خرجو منها الناس اللي تشافاو فوسط الزحام آشنو قال ياحسره الدكتور مول المصحة؟!!: الناس فرحانة وكولشي داير كمامة!!إوا أمولاي اللمس نسيتيه؟!!هادا دكتور وتخالطاطلو كورونا مع ترويحة!!!
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89 - عنتر الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:27
الحمد لله اصبحنا ننعم بالهدوء التام بالمدينة،بعدما كانت من ذي قبل كأنها سوق عشوائي زاءد الفوضى العارمة في كل اتجاه ،انها فاس .
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90 - ايوب الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:28
الدول الغنية و اللي فيها الوفيات بالالاف ابدات ترفع الحجر واحنا اللي دايزا فينا الصدقة قاليك انزيدو أشهر.اسيدي لبلاصة اللي امريضة ديرليها الحجر التام واللي ما فيها والو أطلق الناس يسترزقو الله.واش الفاين درهم باقي ايعيش بيها ابنادم دبا افهاد الوقت.
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91 - ياسين لمرابط الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:28
أتمنى أن لا تتم اضافة شهر كامل وان تتم فترة التمديد تدريجيا كاضافة اسبوعين مثلا وبعدها اسبوع... لان الفيروس النفسي الذي سيصيب المغاربة سيكون أكثر حدة من فيروس كورونا.
وأكثروا من الدعاء في هذه الأيام المباركة.
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92 - Said الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:29
الله اكبر الله يصبرنا ويصبر جميع المؤمنين المرجوا من المسؤلين اشفوا حل لاصحاب المقاهي والمطاعم راه الكرا قهرنا انا بعدا كري ب9000 درهم لشهر زائد المصاريف زائد الماءوضوء زائدالخدامة الرسميين اللم يشوف من حالتنا ادعوا اله يفرجها من عندو
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93 - نعم لمزيد من حالة الطوارىء الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:29
من اجل محاصرة الوباء لابد من
مزيد من الصرامة والمسؤولية
والانضباط ..والتضامن.
والحل هو مزيد من تمديد حالة الطوارئ.....!
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94 - رضوان الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:30
نحن مع التمديد لأن الحجر الصحي السابق لم يطبق كما كان مخطط له ،فسنعتبره مرحلة إختبار فقط و الحجر الصحي القادم سيكون تطبيق فعلي .وأنا متفائل ستكون نسبة الإصابة صفر إنشاء الله .
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95 - مغربي الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:30
يجب تمديد الحجر و ضرب بيد من حديد على المتخلفين و الجهلة الذين يجوبون الشوارع والازقة فكيف يعقل ان البعض يلتزم بالحجر الصحي بكل دقة وياتي كائن جاهل يكسر مابناه العقلاء من هاته الامة .
مدام الجهل متفشيا فالمجتمع فلابد من القمع و العصا لان امثال هؤلاء لايخافون الا من الاجهزة المخزنية .
نحن لا نكلك امكانيات الدول المتقدمة فسلاحنا الوحيد من بعد الله هو ردع المتخلفين
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96 - Driss الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:30
ما مصير المعلقين في مدن اخرى فقد مر بنا هذا الشهر بصعوبة وليس لدينا القوة لشهر اخر اتمنى من الحكومة ان تجد لنا حلا
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97 - سارخ الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:30
اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادر،.. آمين. كين ناس اسي المغربي،. كيستحقو تلك المنحة التي أدخلت السرور، والقليل من الإطمئنان على قلوب من توصلوا بهذه المال. هناك أسر لاحول ولا قوة إلا بالله.. أحييهم على صبرهم، وشجاعتهم. حمدا لله أن المغاربة يتآزرون في ما بينهم... عند ساعة الشدة. ياربنا يا خالقنا أبذل اللهم حال العسر يسرا كما يسرت لأي هارب إلى طاعتك
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98 - Marroquí الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:31
إذا كانت تعتزم تمديد حالة الطوارئ، فعليها اولا :
-أن تسمح للجالية المغربية بالعودة الى بلدان الإقامة للإ لتحاق بعملها و أسرها .
كفاكم لعبا بمشاعرنا فنحن نريد العودة و نتحمل العواقب .
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99 - مجرد ملاحظ قروي الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:31
التمديد واضح لاسيما مع حلول شهر رمضان المعظم ادخله الله علينا نحن المغاربة جميعا بالامن و الامان و رفع البلاء و الوباء - لنجعل من الشهر الكريم الذي انزل فيه القرآن الكريم فرصة لكبح و الانتهلاء كليا من حائحة كورونا و لنا في ثقافتنا و ديننا الحنيف و تاريخنا ما يحثنا على ذلك بقيادة الملك محمد 6 الرشيدة و الحكيمة و الانسانية و الفعالة جدا - المغرب مروا بمحن و تجارب جماعية كثيرة لا تزال حية في الذاكرة الجمعية و التاريخ الوطني- و هذه الجائحة ايضا كشفت كثيرا من الاشياء على المستوى الدولي لاسيما جشع بعض الاقوام و شراهتها الغير معقولة و الغير مفهومة كليا للهيمنة و السيطرة على بني البشر الاخرين بلا قيم و لا اخلاق فقط النهب النهب النهم النهم عوض الاكتفاء بدولهم المتوسطة و ببلادهم و خيراتهم الوطنية- "ان الانسان ليطغى" (الاية) -كيف نفهم مثلا دولة تعداد سكانها 56 مليون نسمة و 20 مليون منهم يتجاوز سنهن 65 سنة و 50 مليون لا هوية لهم الخ و يريدون مزيدا من السيطرة على افريقيا و عينهم على ضيعة افريقيا مثلا- علاش؟اين العقل؟اشنو الهدف؟ هل يموتون جوعا في بلدهم؟ ماذا؟ انه جنون الانسان الابيض بل فات العقل
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100 - مصطفى الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:33
التمديد مع التجميد مقبول ،لكن ان يمدد وتبقى نفس الإجراءات هذا شيء غير مقبول بتاتا فلقد فشلت الخطة يعني لازم وضع خطط جديدة..ام الذين يقولون نعم للتمديد فقط فأغلبهم مستفد من الوضع الحالي ويريدونه ان يستمر حتى سنة أخرى، لأنه لا يحب غير نفسه والباقي إلى الهاوية...
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101 - المغربي الاصيل الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:33
السلام عليكم......وبعد
ما أتار في ذهني.... أن العقلية المغربية لا تريد أن تفهم أننا نعيش في كابوس ورعب....أيها المغاربة بالله عليكم كونوا صفا واحدا يدا في يد ....
ما أراه مع الأسف أن هنالك شريحة في مجتمعنا وللأسف لا تريد أن تستوعب أن هذا الفيروس خطير وخطير وخطير...
أنا مع التمديد في حالة الطوارئ ويا حبذا أن تكون الصرامة ولا للعنف
نرجوا من الله الواحد القهارأن يزول هذا الوباء وأن تعم علينا كل ما هو جميل.
الله الوطن الملك
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102 - aziz الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:35
و الله لو مددتم سنوات من حبس المواطن لما زال المرض بالعكس سوف يزيد من الانتشار . العالم كله يخطط لتخفيف الإغلاق و البحث عن حل بديل و أنتم تلجأون الى الحل السهل
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103 - جميل الأمزون الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:37
أسابيع أخرى ستكون الضربة القاضية للفقراء والمياومين. إلا إذا بادرتم بإرسال دفعة أخرى من الإعانة .فالأولى لم تكفي حتى لشهر مارس. وبالله عليكم 800 درهم للأربعة أفراد، مأكل كراء دواء ما أحكمكم! يا من وضعت هذا المبلغ تتقاضى الملايين ولا تكفيك وأنا تعطيني صدقة أ أنا نملة؟سنحتسب أمرنا إلى الله وسنرد إلى عالم الغيب.تيقنت الان أننا مجرد حشرات لا بد أن تعيش حتى تستمروا في حياتكم الفرعونية.
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104 - hachimi الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:37
لماذا يتم تجمع العشرات من أجل اخد الصور مع المرضى الذين يتشافون و يخرجون كما وقع في ابن مسيك. العشرات من السلطة و العامة والصحة. اليس هذا خرقا لإجراءات الحجر الصحي. كنتمنى من هسبريس دير شي مقال في هذا الموضوع. كنتمنى يخرجو بشكل عادي و لا داعي لشوفوني
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105 - مراد الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:37
اذا كانت الطوارئ لن تشمل المصانع فلا داعي للتمديد كي لا تتكون بؤر أخرى ونبقى في هاته الحالة عدة أشهر.
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106 - Souma الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:37
هناك مشكل كبير في الاسواق التجارية الكبرى كان هناك اكتضاض كبير بحال مكاينا لا كورونا لا ايبولا واخا قريت انو كاينة إجراءات صارمة او كايدخلو ب 10 ب 10 لاكن فاش مشيت كان العكس، انا ف نضري خاص حجر صحي شامل خصوصا للمدن للي فيها عدد كبير من المصابين مثل الدار البيضاء هاكا باش بنادم يتكمش فدارو او كون داروها شحال هادا ݣاع من وصلو لهادشي يا رب السلامة
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107 - متابع الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:39
القرارات الاستباقية الاجراءات الاحترازية كانت حكيمة، لكن مع الأسف و في ظل بروز بؤر جديدة و بسبب الارتفاع المتزايد في الحالات الاصابة بشكل تصاعدي، اعتقد انه من الحكمة إقرار مدة حجر جديدة مع ضرورة ضمان الإغلاق التام للاماكن الموبوءة تفاديا للعدوى.
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108 - عبداللطيف الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:39
اقترح على المسؤولين التفكير في طريقة جمع زكاة الفطر بطريقة معقلنة والشروع من الآن في عملية إحصاء دقيق من أجل خلق صندوق خاص بها وبشكل استثنائي من أجل إعطائها لمن يستحقها في هذه الظروف العسيرة.
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109 - مراكشي تصيل الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:40
واش هذ رئيس الحكومة بعفاو الدول العضمى تنوي انهاء الطوارىء و دولة اقتصادها تيعتمد على الريع راه حنا راه متضرر بزاف واش خايفين على روسكم و على علينا حنا باغين نتعايشو معاه كما صرحت اللمرأة التي هي بمتبات 1000 رجل الناس المسنين و دو مناعة قليلة عليهم اليقاء في ننازلهم والحكومة عليها مساعدتهم هذا هو الخل اما انتظار ان تقضي عليه فهذا من المستحيل باش بت تقضو عليه ب6 دياول المختبرات وعدم وجود مختبرات كدول الكبرى ياك متصحابكم هذا شي مؤتمر بغيين تنضموه وعيقوا شويا راه كلشي عندنا محدود.
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110 - مواطن الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:40
حتى لا يقع لنا ما وقع للجمل الذي دك كل ما حرثه.
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111 - الهم رحمتك نرجو الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:41
السلام عليكم. من يضننا سنحاصر الفيروس بهده الطريقة كباقي الدول فانا غير متفق معه. كلنا يعرف مدا تقصير الحكومات الماضية في حق التعليم الدي لم ينشئ جيل مثقف.وطب الدي لم تعطيه اهمية.فبدل انشاء ملاعب كرة القدم التي هي الان فارغة. لاجدوى منها . كان انشاء مستشفيات ينتفع منها اضن ان هدا الفيروس جاء ليعلما الاولويات. لمن تعطى والاموال واين يجب ان تصرف.كل الحناجر التي كانت تطلب الاصلحين أغلقت ابواب البرلمان في وجوههم .اخر الكلام هو الهم لاتاخذنا بما فعله السفهاء منا
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112 - مواطن قنيطري الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:41
بدون نفاش ولا كلام الحكومة تعمل كل ما يصلح الحال الله يحفظتا ويحفظ الجميع المسلمين يا العالمين الحل هواة التزام الجميع في البيوت خليك في دار ربي رحمنا وشكرا هيس بيس
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113 - أبو بكر الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:41
نعم يا حكومة .

أنا ( الموطن أخر درجة ) لكي أخرج من البيت أبحث :
1 رخصة الخروج التي أصبحنا نسميها في حومتنا ( Passe porte )
2 الكمامة ، و هي لتخفي عن الدائنين .
3 دريهمات لشراء الدقيق و الزيت و العدس أو اللوبيا

هذه الشروط قد لا يعرفها أعضاء الحكومة في وقتهم هذا ، فهم أصبحوا مواطنين درجة أولى .
تحية الشرطي - كمامة من النوع الممتاز - لا يتسوق فهناك من يقوم بذلك ، من باب احترام الحجر الصحي.

المهم أنني مرتاح على أنهم ربما ( فقط ربما ) يعانون من الحجر الصحي مع الخارج
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114 - مشكل 19 الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:42
إلى مشا حتى زاد الحجر الصحي شهر ماي كل شي بدا ينفد في المنزل العدس الحمص اعطونا ما نصرفو نبقاو في الدار بحال 1000 درهم دياب شهر مارس يجب التفكير قبل ما دزيدو الحجر الصحي رآه بدا يصعب اعلينا الحال ياربي ابعد عنا الوباء
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115 - نعمان الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:43
هي المرحلة التي تطلب تمديد الحجر الصحي وفرض صرامة أكثر تفاديا لزيادة نسبة الخطورة
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116 - متدمر الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:44
والله لا افهم شيء. بالله عليكم كيف يريدون تمديد الحجر الصحي و 50% من المواطنين لا يحترمون الحجر الصحي بالاحياء ااشعبية. الحل هو تنفيذ الحجر الصحي حسب المناطق. لا يمكن أن يدفع ثمن هذا التمديد المواطنين ااواعين بالمسؤولية بينما الأغلبية يستهزء بهذا الإجراء. المرجو النشر والتجاوب
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117 - badr الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:46
مادا عن العالقين بالمدن هل من حل للرجوع .تمديد بدون اجراءات عودة الناس للمنازلهم.
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118 - moha الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:46
المشكل الحقيقي هو الالتزام بالتباعد و وضع الكمامات والنظافة و عدم لمس الوجه يعني المشكل في عدم الالتزام
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119 - مغربي الجمعة 17 أبريل 2020 - 19:46
ليس عبد الواحد لفتيت وزير الداخلية الذي يجب عليه ان يقترح التمديد من عدمه، بل اللجنة العلمية هي من تتولى النظر في القرار اما الوزير المذكور فما عليه الا التنفيذ
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