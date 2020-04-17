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الرئيسية | مجتمع | الحكومة تتابع مدارس خاصة بشأن معطيات خاطئة عن فقدان الشغل

الحكومة تتابع مدارس خاصة بشأن معطيات خاطئة عن فقدان الشغل

الحكومة تتابع مدارس خاصة بشأن معطيات خاطئة عن فقدان الشغل
هسبريس من الرباط
الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:10

وضعت حكومة سعد الدين العثماني إجراءات خاصة لتضييق الخناق على التلاعبات التي سجلتها خلال شهر مارس من طرف عدد من القطاعات، وفي مقدمتها المدارس الخاصة التي أعلنت توقف الآلاف من الأساتذة والعاملين رغم استخلاصها الواجبات الشهرية من الآباء والأولياء.

وحسب ما علمته هسبريس من مصادر حكومية فإنه تقررت متابعة المدارس الخاصة التي صرحت للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمعطيات خاطئة عن وضعيتها المالية، ودفعت الآلاف من العاملين داخلها إلى الاستفادة من صندوق مواجهة كورونا.

وكان وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، قال: "خلال مارس الماضي وقع لنا مشكل حقيقي مع المدارس الخاصة"، مضيفا أنها "صرحت بأكثر من 48 ألف أجير باعتبارهم فقدوا شغلهم، في حين استخلصت واجبات مارس من الآباء والأولياء".

وتساءل المسؤول الحكومي أمام نواب الأمة: "هل السلوك الذي قام به مسؤولو هذه المؤسسات وكذلك بعض المصحات والصيدليات معقول؟"، مشددا على أنهم لا يمكن أن يأخذوا الأموال بدون حق لأن هذا ليس "مال سايب".

المعطيات التي توفرت لهسبريس أكدت أن وزارة الشغل والإدماج المهني قررت، بتعاون مع مديرية الضرائب، متابعة جميع المؤسسات الخاصة التي أعلنت تصريحات خاطئة، مشيرة إلى أن "الدعم سيوجه وفقا لما جاء في مشروع مرسوم تطبيق القانون رقم 25.20 الذي يهدف إلى سن تدابير استثنائية لمواكبة المشغلين الذين يوجدون في وضعة صعبة جراء تأثر نشاطهم بفعل تفـشي جائحة فيروس كورونا 'كوفيد-19'".

ورغم أن التوجه العام داخل الحكومة كان عدم وضع معايير للتصريح وترك الأمور لجميع من تضرر بهذه الجائحة للانخراط، إلا أن التلاعبات التي سجلت مارس الماضي دفعت الحكومة إلى وضع شروط صارمة منها أن يكون رقم أعمال المصرح به انخفض بنسبة لا تقل عن 50 في المائة برسم كل شهر من أشهر أبريل وماي ويونيو 2020، مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال الأشهر نفسها من سنة 2019.

وربط المشروع الاستفادة بضرورة ألا يتعدى مجموع عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، المتوقفين مؤقتا عن عملهم بسبب هذه الجائحة، 500 فرد.

المشروع الحكومي قال إنه إذا تعدى العدد 500 فرد، أو إذا انخفض رقم الأعمال المصرح به بنسبة تتراوح بين 25 في المائة وأقل من 50 في المائة، يعرض طلب المشغل المعني على لجنة تحدث لهذه الغاية تتألف من ممثلين عن السلطتين الحكومتين المكلفتين بالمالية وبالشغل، والسلطة أو السلطات الحكومية التي تشرف على القطاع المعني، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وبلغ عدد الأجراء المتوقفين عن العمل، حسب المسؤول الحكومي، 808 آلاف و199 أجيرا من القطاع الخاص من أصل مليونين و600 ألف أجير، أي بمعدل 31 في المائة.

ويحدد المشروع الشروط والمعايير التي تعتبر المشغل في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا، معلنا ضرورة أن يكون قد توقف مؤقتا عن مزاولة نشاطه بموجب قرار إداري عملا بمقتضيات مرسوم حالة الطوارئ الصحية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (84)

1 - [email protected] الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:15
فعلا لقد توصلت بعدة رسائل من المؤسسة التي يدرس فيا ولداي باداء شهر 3 و 4
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113
2 - MED CHRIF الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:17
و هادشي ماشفتوهش ولا غي دخلو و صافي
Madame,Monsieur,
Compte tenu des contraintes que nous traversons,nous vous prions de verser les frais scolaires de votre enfant au compte suivant :
Laraichi Mustapha
363 780 0000010000014180 39
Ouvert auprès de la Banque Dar Al amane avenue des FAR–Meknès.
Considérant que les enfants ne vont pas bénéficier du transport et de la cantine ,ces frais seront supprimés pour cette période de confinement.
Je vous communique ci-dessous les mensualités à payer par classe :
Petite section :800 DH
Moyenne section :8OO DH
Grande section : 800 DH
CE 1 :900 DH
CE 2 :950 DH
CE 3 :1000 DH
CE 4 :1050 DH
CE 5 :1050 DH
CE 6 :1050 DH
Après avoir effectué le versement des frais,selon le moyen de votre convenance, nous vous prions de nous envoyer un message par watsapp au numéro suivant :07 70 11 16 2O
En vous remerciant de votre compréhension.
Cordialement
Mr Laraichi
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75
3 - امين الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:17
ها المعقول ! و الله بغيت ليهم اشد العقوبات . و نتمنى هاد الصرامة تبقى ديما فجميع المجالات و خا من بعد هدا الوباء كورونا
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135
4 - مسكين الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:18
كل مدرسة تبين وتبث انها زورت عن قصد البيانات بهدف سرقة الدولة في زمن الجائحة يجب غلقها نهائيا وفرض عقوبات مالية كبيرة عليها ومنع اصحابها مدى الحياة من الاستتمار في المدارس.
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200
5 - محمد الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:18
سؤال للنشر
هل من المفروض دفع رسوم المدارس الخاصة من طرف الاباء في هذه الظرفية
شكرا على الاجابة
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83
6 - حقوقي الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:20
يجب تطبيق القانون الجنائي في حق مدبري ومسيري هذه المؤسسات ومتابعتهم بجريمة التزوير واستعماله مع حفظ حق الجهات المتضررة باسترداد ما دفع بغير وجه حق
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107
7 - أب تلميذ الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:22
أنا كنعرف أستاذة فالتعليم الخاص مزال خدامة عن بعد لم يتم تسريحها و تم التصريح بها فالضمان الإجتماعي و الآباء خلصوا الشهر و هي مزال مستمرة و سترجع لصفوف القسم بعد الوباء المهم دارو القالب للدولة
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111
8 - محمد بن محمد الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:22
بزاف ديال الناس خرجو عينهم على الفلوس فوقت هاد الجائحة
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85
9 - متتبع الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:23
تحية للوزير الذي انتبه لجشع المدارس الخاصة،فارباب المدارس الخاصة أكبر طاعون يضرب المواطن في صمت،أتمنى أن تكون العقوبة قاسية السجن والحجز على هذه المدارس لصالح الدولة،نتيجة لما ابانوا من عدم الإنسانية فعوض المساهمة في تجاوز الأزمة استغلوها لامتصاص ماتبقى من منعاة المواطن، الضرب بأقصى العقوبات أناس فاقدون للثقة والمصداقية ما تنظرون أن يكونوا سوى جيلا انتهازيا ولاوطنيا، اقطعوا مع التعليم لوبي التعليم الخاص والصحة الخاص هذه فرصة ذهبية
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104
10 - مغربية الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:23
يا ريت كون كنتو دائما تتعاملوا بنفس الصرامة و فجميع القطاعات!!
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80
11 - عنبسة بن سحيم الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:24
اذا قامت الحكومة بمتابعة هذا التلاعب فاول مرة سوف اعترف بان العثماني فعلا رءيس حكومة
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64
12 - karim الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:25
سنرى ان كانت الحكومة قادرة على اجبار اصحاب المدارس الخصوصية لامتثال للقانون أم ان هذا للوبي جد قوي كاللوبي العقار
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64
13 - احمد المغربي الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:25
كذلك يجب عليهم مراجعة الاشخاص اللذين استفادوا بدون وجه حق من حاملي الراميد ولديهم تجارات ورسوم كراء لم يتضرروا بينما نعرف ان اشخاص هم في اشد الحاجة لم يستفيدوا
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52
14 - خالد.ف الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:25
نرجو من السيد رئيس الحكومة أن يتتبع أيضا خطى الٱلاف من الشركات التي أعلنت التوقف بغرض الإستفادة و هي مازالت تعمل بشكل عادي سوى أنها قلصت عدد ساعات العمال و المنادات على أولائك الذين تم توقيفهم عند الضرورة ! الضحية هنا العمال لأن أجورهم أيضا تقلصت و كذلك أموال الدولة تذهب في مهب الريح !
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35
15 - محمد ريان الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:26
كل من تبث في حقه تلاعبات يتم وضعه في حجر أخلاقي ووضع علامة covid19 في باب مؤسسته حتى يكون عبرة
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32
16 - youness الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:26
اي ما يناهز 4.8 مليار سنتيم و ادا ثم السكوت على هذه المهزلة فيصل الرقم إلى 33.6 مليار سنتيم و هناك فءات هشة أولى بهذا الرقم
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37
17 - تساؤل الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:26
هل من مجيب على سؤالي من فضلكم؟ هل على أولياء الأمور أداء الأقساط الشهرية علما أن في هذه الفترة الضمان الاجتماعي هو الذي يصرف أجور أساتذة القطاع الخاص؟ وشكرا.
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27
18 - الله يهدي الناس الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:27
اانا عرفت واحد السيد خدام شيفور عند شي ناس لاباس علبهم عندهم شركات ومدارس في المدينة...باقي خدام كل نهار ودوزوه لاكيس وفاش بغا يخلصو حيد ليه 1000 درهم قالل ليه راه غادي دوز ليك من عند cnss..
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38
19 - حاسبوهم الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:27
أرباب المدارس الخاصة لا علاقة لهم بالعلم ولا بالتعليم هم مجموعة من أصحاب الشكارة شجعتهم الدولة على الرضاعة من ثدي الشعب واليوم لما جف هذا الضرع أرادوا الرضاعة من ثدي الدولة ولو بالإحتيال فتبا لقوم لا يهمهم إلا مصلحتهم ولو كانت على مآسي إخوانهم!!
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48
20 - ولي أمر تلميذة الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:28
يجب فظح هذه المدارس الخاصة اللتي صرحة بعدم أداء اولياء التلاميذ شهر مارس بإسم المدرسة والمدينة لكي نسحبو أولادنا من هذه المدارس اللتي تستغل اولاد التلاميذ والظمان الاجتماعي ، ثم بعد ذالك يتم سحب الرخصة من طرف وزارة التعليم
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32
21 - متتبع الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:29
موقف الوزارة المعنية غابت عنه الموضوعية والجرأة حين تركت لهذه المؤسسات سلطة تفديربة في تحديد الواجبات الشهرية عن الفترة المشمولة بحالة الطوارئ علما ان الكل يعرف ان التعليم عن بعد لا يغطي كل فترة الدراسة التي تبتدأ عادة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة بعد الظهر
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13
22 - نعم للمدارس العمومية الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:33
في الصراحة يجب إعادة التدبير الجيد للمدارس العمومية، كما هو قائم به في أوربا لكي يتم الإغلاق التام لهذه المقولات التي هي المدارس الخاصة الفاشلة. نحن معك ياسيد الوزير حتى نتغلب على هؤلاء المجرمين. وشكرا
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30
23 - lahbil الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:33
ليكون في علم الحكومة ان المتظرر اكثر هم العجزة الدين يسكنون في منازل مكترات وليس لهم مدخول شهري ولديهم اطفال معاقين كما ان تكاليف العلاج باهظة بالنسبة اليهم هده الفئة لاتخرج بحكم ظروفها الصحية ولااحد يتكلم عنهم لا في البرلمان ولا في الصحف فهي فئة مهمشة ومهددة بهدا الفيروس الخبيث الدي دفعها بعدم الخروج وربما هي الفئة الوحيدة التي التزمت الحجر الصحي لحد الان ولا ىاحد يسال عنهم ارجوا من المسؤولين البحث عنهم واحصائهم حسب وضعية كل واحد حتى يستقيدو مثلهم مثل باقي المغاربة فحتى اعوان السلطة يهمشونهم ويوزعون المواد بالليل لمن ارادو ولعائلاتهم وزملائهم المرجومن الحكزمة النظر بعين الرحمة لهده الفئة والسلام
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16
24 - المتابعة القضائية هي الحل الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:34
أولا،. الحكومة مسؤولة بشكل مباشر عن هذا التقصير و العشوائية في صرف أموال المتطوعين و المانحين إلى مافيا التعليم الخاص... و أستتني منهم أصحاب المدارس الخاصة الشرفاء الذين ابانوا عن حس المواطنة و التضامن و الخوف من الله مع الآباء و أولياء الأمور و العاملين لديهم من أساتذة و موظفين و إداريين.... اما مصاصي الدماء الزومبي من أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة الإنتهازيبن الذين يتحينون فرص الإنقضاص على أموال الشعب بغير حق، فيجب متابعتهم قضائيا و إجبارهم على أسترداد كل مستحقات الدولة مع محاكمتهم على التدليس على مؤسسات الدولة من أجل نهب صناديق وضعها الملك لمواجهة جائحة كورونا.
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21
25 - abdou الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:34
شخصيا اديت واجب تمدرس ابتي على وجه الموضفين البسطاء
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9
26 - خالد الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:34
الدولة هي المسؤول الأول والأخير عن الممارسات لكيقوموا بها هي لخوصصة هاد القطاع وسمحت لصحاب شكارة يغتنيو بلاحسيب ولارقيب واليوم ولات كتشكي منهم لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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6
27 - بوصبري الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:34
لقد سبق لنا وان قلنا بان اصحاب هذه المقاولات المدرسية جائعون حتى النخاع، كان عليهم ان يتعاونوا مع الدولة في هذه الفترة الحرجة عوض التحايل عليها والتضيق على الطبقات المعوزة، كل ما هو مطلوب من عاهل البلاد ان يضع حدا لهؤلاء الخونة وان يتم غلق هذه المقاولات التعليمية ودمج باقي التلاميد في المدارس العمومية لان المثل المغربي يقول. كتعرف صاحبك بالحزة ،وهؤلاء ليسوا باصحابنا او اخواننا ،بل هم خونة واعداء هذا الوطن الجريح، فنحن في حرب ضد عدو غير معروف وعقوبة الخائن في قانون الدول التي هي في حالة حرب هو الاعدااااااام شنقا. /.
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9
28 - mouss الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:35
مدارس الخاصة صرحت للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمعطيات خاطئة عن وضعيتها المالية، ودفعت الآلاف من العاملين إلى الاستفادة من صندوق مواجهة كورونا. .هذه فضيحة و سرقة..يجب عدم التساهل مع هؤلاء و سحب الرخص منهم..والاغلاق النهائي لهذه المؤسسات التعليمية والمصحات الخاصة والصيدليات زعما معندكم ارباح ومافيكم لي خرج لفلوس باش يخلص موظفيه بانت ليكم في الصندوق ..لا يملا جوف بني ادم سوى التراب
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12
29 - Abdelfettah demiani الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:36
إنا تغير شروط الإستفادة من هذا التعويض ستكون له أتار وخيمة على أمن الدولة لأنه لايمكن أن تجبر رب الأسرة عن المكوت في بيته وأبناءه جياع.
أعتقد أنه كان على الدولة أن تأخد إجراءت أخرى لكي يستفيد أكبر عدد من الأجراء عكس تقليس عدد المستفدين ومن بين الإجراءت التي كان بإمكان الدولة إتخادها هو كتالي:
اولا لكي يستفيد الأجير يجب على الشركة التي يشتغل فيها منحه أولا عدد أيام العطلة السنوية العالقة في دمة الشركة وبعد نفاد عدد أيام العطلة السنوية يتم تمرير الأجير مباشرة لكي يستفيد من التعويض عن فقدان الشغل الذي تتحمله cnss والفأة المتبقية هي من تستفيد من هذا الصندوق ولكي تكون الإستفادة واسعة في صفوف الأجراء
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2
30 - Rachid الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:36
يجب أن يتم تطبيق أقصى العقوبات في حق من إستغل هذه الضرفية الصعبة لسرقة أموال صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأن جلالته هو من أعطى أوامره لتأسيس الصندوق لمساعدة المتضررين من هذه الجائحة.
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3
31 - tahirihassani الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:36
للأسف مدارس خصوصية عديدة لا يتوقف جشعها و لا حدود له، لا تأدية ضراءب للدولة و معظمهم توصل بمستحقاتهم الشهرية و التأمين السنوي لكل تلميذ قيمته عالية و صاحب ( المشروع التجاري ) المدرسة لا يؤدي أكثر من 100.00 درهم عن التلميذ لشركة التأمين سنويا ،تأمين مزدوج ، داخل المدرسة و تنقل التلاميذ حيث الحافلة المدرسية يجب ألا تقل أكثر من 13 تلميذا و الواقع نراه بأعيننا أحيانا أزيد من 30 تلميذا و تأتي اليوم في قمة الجاءحة و تظهر جشعها و طمعها في صندوق وجهه صاحب الجلالة حفظه الله للفءات المتضررة .و رغم ذلك لا بد من الاعتراف بمدارس خصوصية شريفة منهم من أعاد للاباء مصاريف التنقل من الواجب الشهري، و منهم من أخر تأدية الواجب الشهري الى حين ان يرفع الله عنا هذا الوباء ، و رغم ذلك يؤدي واجبات السادة الاساتذة . و أقول أخيرا الحمد لله مازال الشرفاء في بلدنا و ما أكثرهم .
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6
32 - مغربي متتبع الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:36
السلام عليكم الى كل من يهمه الامر لدى المدارس الخاصه نطلب تشديد المراقبه على استخلاص واجبات شهر ابريل وفتره الحجر المنزلي لاننا متخوفون من ان نترك معهم وجها لوجه ناهيك عن الدراسه عن بعد لانها لن تعطي اكلها وسيترك التلاميذ لقدرهم المرجووو المراقبه والتشديد من طرف وزاره التربيه الوطنيه خصوصا لمن لجا الى التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حتى يتمكن من الاستفاده من صندوق كورونا وبهذا يستفيد من جهتين الاستخلاص واجبات التمدرس والاعانه من صندوق كورونا
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3
33 - حنان الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:37
انا والعديد من المربيات في حضانة لم نتوصل لا من المشغل ولا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمستحقات شهر مارس لحد الساعة ولدينا التزامات ومسؤوليات
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9
34 - الغزواني الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:37
شكرا كرونا التي فضحت لنا تجار المآسي وبينت في نفس الوقت الحس الوطني الذي تجلى في روح المواطنة التي عبر عنها معظم المغاربة
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8
35 - مغربية الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:37
يجب على الحكومة ان تكون صارمة مع هؤلاء النصابة الدين يمتصون دم العائلات يربحون ملايين و يستغلون العاملين لديهم اشد استغلال و الان ينتظرون من الحكومة مساعدتهم بلا حشمة ماقدهومش الكارثة الي فيها المغرب كلشي واقف عوض مساندة الاباء و التضامن مع العاملين لديهم .فعلا يجب اعادة النظر في التعليم الخصوصي و اغلاق المدارس التي لا تلتزم بالقوانين و ان تدفع الضرائب المستحقة كباقي الشركات وليس اكراميات لبعض المسؤولين للتهرب من الضرائب
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5
36 - mre الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:39
ها علاش ما عطيت حتى فرنك لصندوق كورونا و اعطيت اللي كتب الله للمحتاجين مباشرة.
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5
37 - متابع الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:39
وماذا عن الوزير الذي شجع المدارس الخاصة بقانونية طلب الواجب الشهري من الآباء رغم إقفال المدارس من خلال جوابه عن السؤال الموجه له في القناة الثانية لقد ارتكب خطأ فادحا وهاهم المدارس تستفيذ من الواجهتين من الآباء ومن صندوق الضمان
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6
38 - معلم قديم الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:39
يجب على الاباء ان يسجلو ابنائهم في مدارس العمومية فهيا جد ممتازة ام المدارس ديال السمسارة والمقاولين والشفارة لا تعليم لا تربية ولا اخلاق نتمنى ان يكون الموسم المقبل هو الضربة القاضية التعليم الخصوصي اوتعليم الزبلاوي
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7
39 - Rachkhouri الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:40
أشياء تهز الأنفس؟؟
من يتقن مص الدماء سيبقى هكذا حتى وإن امتصها من الأموات إن وجدت بهم دماء. يا أهل البلاد أعرف جيدا بعض أصحاب المدارس الخاصة يأكلون البهتان والسحت....إن لم تعط الحقوق لأهلها فذلك الحرام بعينه. هناك الأساتذة يعانون بصمت وأغلبهم لا دخل له في نقط المراقبة المستمرة ومن له شك يقوم بعملية حسابية سهلة لنسبة النقط المحصل عليها.
أتمنى أن تكون المتابعة فعلية وأتمنى أن تتظافر الجهود من أجل مدرسة للعموم. كورونا أبان عن الانتهازية وكذلك آكلوا الجيف.....
لكن هناك أحرار يخافون الله، فتحية لكل أحرار هذا البلد
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3
40 - الرفاعي الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:40
ان المؤسف في كلام السيد الوزير هو تعميمه على التعليم الخصوصي....في حين ان المطلوب هو الضرب بيد من حديد على كل مستغل للوضعية التي يعيشها المغرب لاجل الاغتناء وجعله عبرة لغيره.....اما جعل كل التعليم الخصوصي في سلة واحدة ففيه الكثير من التحامل على شرفاء هدا القطاع.
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3
41 - ابوزيد الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:41
كان الله في عون اخوتنا سكان المغرب العميق .
حيث وضعيتهم تازمت بسبب ضعف التساقطات زيادة على هذا الوباء واكثرهم اميين رغم ان البعض له بطاقة رميد الا انه لا يعرف استعمالها واغلبهم لم
يتوصل باي شيء لا رقم سري ولا مساعدة مادية .
اما اصحاب التعليم الخاص فاستغلوا الظروف الراهنة لاكل ما ليس من حقهم . وهذا ان دل على شيء فانما يدل عن فقدانهم للقيم و الاخلاق الحميدة التي من الواجب ان يربوا عليها الاجيال القادمة ولو بالاداء الشهري . حسبنا الله ونعم الوكيل في من اكل حق غيره.
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3
42 - محمد الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:42
بعض اصحاب المدارس الخاصة ابانوا في ظل هذه الظروف عن جشع و طمع و سرقة المال العام. بدءا بمراسلة رئيس الحكومة من أجل الاستفادة من صندوق كورونا الى الإستفادة الغير الشرعية من تعويضات CNSS. حسبنا الله ونعم الوكيل. ما عرفتش فين باغيين يوصلو بهاد الفلوس لي كيربحو
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3
43 - BOUYAOMAR الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:42
ils sont pire que coronavirus
des escrocs ;
CE 1:
CE2
CM1
CM2

bouya omar
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0
44 - التباري عمر الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:43
كلنا لصوص فيلم مصري يجسد ما يقع اليوم والبارحة ببلادنا ،لنتصالح مع ذواتنا اولا ثم نتصالح مع اوطاننا
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45 - غير دايز الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:43
حان الوقت أن يرد الإعتبار للتعليم العمومي فليس ببزنسة التعليم يمكننا أن نخلق أجيال يمكن إستثمارهم لتطوير بلدنا والدليل هو ترتيب نظامنا التعليمي بين الأمم منذ أن تم خوصصة التعليم وأيضا كل ما نراه كنتيجة للتعليم الخصوصي هو جيل لا يجيد سوى اللغات الأجنبية ومستوى جد ضعيف في المواد العلمية لأن سياسة هذه المدارس التجارية تتميز في التركيز على اللغات الأجنبية فبما أن مجتمعنا مصاب بعقدة الأجنبي فكل من يجيد لغة أجنبية فهو مثقف وعبقري ومتحضر... فالشعوب الدول المتقدمة لا تتحضر سوى بتعليمها العمومي فمثلا في كندا وأمريكا لم أرى قط مدارس عمومية للفقراء وخصوصة للطبقة المتوسطة والغنية فالكل يدرس بالمدارس العمومية أم الخصوصة مقتصرة فقط على طوائف دينية وسميت خصوصة ليست لأنها مملوكة لبزناسة التعليم ال لأنها لا تمول من طرف الحكومة ال ممولة فقط من طرف المتبرعين. فما دام في بلدنا نظام تعليمي يكرس للطبقية وكل همه حلب الجيوب بمدارس "زوق تبيع" فلن ننافس حتى دول إفريقيا
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46 - Chengaf الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:45
دابا هانعام
بنقطة بنقطة يحمل الواد
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47 - Ahmed الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:45
That's why many citizens don't want to donate because they know that there are some businesses that will seize the opportunity to exploit that money.
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48 - البيضاوي الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:46
بحال هادو دابا اش خاصهوم ؟!! حنا في ظروف عصيبة و هادو لا يفكرون سوى في كيفية استغلال الفرصة صراحة يجب تشديد العقاب عليهم باستخلاص غرامات ثقيلة تدفع في صندوق كورونا الذي استحدثه الملك خفظه الله حيث كاينين الناس مضرورة و ما يعطيهمش ضميرهم يديرو هاذ الفعلة البئيسة
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49 - جلال الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:47
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحل هو لفلوس لي كانعطيو للمدارس الخاصة نعطيوهم لصندوق covid19 و المدارس الخاصة تتخلص من cnss هكا سوف نحل مشكل التلاعب و في نفس الوقت تستفيد الدولة مثلا انا عندي 2 ولدات كانخلص 2000 درهم يعني أجرة استاد و القسم فيه 25 تلميذ يعني الدولة غدي تستفد من 23000 درهم عن كل قسم
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50 - جالس في دارو الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:48
يجب الاشهار بهذه المدارس بالأسماء والمدن التي توجد بها لان هناك اصحاب مداريس شرفاء ساهموا وبادروا في إعفاء الآباء من الوجبات الشهرية
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51 - المافيات القانونية الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:51
المافيات كيفما كان نوعها او عملها لا تعرف الا المال تم المال ولا اعتبار للوطن ولا الوطنية.
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52 - جشع الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:52
و ماذا تنتظر من هؤلاء فهذا أقل ما يمكن انتظاره من هاته الفئة التي ربت أجيالا على الطمع و الخيانة بل و قتلوا في فلذات أكبادنا شئ إسمه الوطن و الوطنية
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53 - عبده الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:52
مجرد الدخول الى الحسابات البنكية لهذه المدارس ستبين انها مفلسة مع هذه الجاءحة او غير مفلسة بمعنى انها تتقاضى الاجر من طرف الاباءاو لا لان هناك من الاباء من يؤدي بواسطة الشيك.
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54 - مدارس خصوصية زمن كورونا الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:53
كل المدارس الحرة استخلصوا من أولياء التلاميذ شهر مارس وكذلك الشهر الاخير في بداية التسجيل ناهيك عن مبلغ مبالغ فيه سموه التأمين او التسجيل والغريب في الأمر انهم يطالبون الأولياء بالأداء كاملا متناسين ان سيارات النقل متوقفة والتي قد تساوي قيمتها 50 في المائة من المبلغ الشهري لكل تلميذ. فعلى الحكومة ان تبت قرارا نهائيا بعدم أداء أولياء الأمور ما تبقى من السنة الدراسية ومتابعة هذه المدارس قانونيا في تلك الاختلالات
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55 - غيور الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:54
راه النصب هذا والاحتيال
السم والسم في هذا البشر عيب
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56 - الزمر الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:55
وما هي إلا نقطة في البحر لما يتعرض له المال العام في المغرب، و ولاكن السؤال المطروح هو هل الدولة المغربية لها الشجاع الكافية قانونيا في مواجهة هذه اللوبيات التي تنهش في المال العام.
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57 - متطوع في المسيرة الخضراء الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:55
جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه قرر مساعدة الفقراء والمحتاجين والغريب في الأمر أن البعض يريدون مضايقة المحتاجين على الرغم من أنهم في غنا عن دالك والمطلوب من المسؤولين عدم التهاون ضد كل من سولت له نفسه الاستهزاء بالمحتاجين والدين يتاجرون من أجل الكسب الغير مشروع القانون يجب أن يكون فوق الجميع
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58 - متابع الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:57
أقترح أن تكون المتابعة في أقرب الاجال وأن تطالب الدولة أولا بإسترجاع المبلغ المتحصل عليه دون وجه حق، وثانيا أن يتم فرض غرامات لكل مبلغ مضروب في عشر مرات، يتم تمويل صندوق كورونا به، وهكذا تربح الدولة بتمويل الصندوق وتتم معاقبة المدارس الخاصة المارقة.
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59 - محسن الجمعة 17 أبريل 2020 - 20:58
كثير من التحملات اعفيت منها المدارس (استهلاك الإنارة والماء والنظافة والحراسة... ( وربما قامت بتسريح العديد من المستخدمين وفي المقابل لم تقم باي تخفيظ لفائدة الآباء وتنتظر منهم أداء الواجب الشهري
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60 - عبده الجمعة 17 أبريل 2020 - 21:01
اذا نشرت كل مديرية اسماء المدارس التي اعلنت افلاسها واستفاد موظفوها من صندوق الجاءحة فسيسهل على الاباء الذين قاموا بالاداء بالتقدم بدعاوى استرداد ما دفعوا وبذلك تفضح هذه المؤسسات والا......
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61 - عكاشة أبو حفصة . الجمعة 17 أبريل 2020 - 21:04
نحن في دولة الحق والقانون، يجب تطبيق القانون على كل مخالف ومستغل لهذه الوضعية الاستثنائية ، مع استرجاع ما تم اخده باستعمال تصريحات كاذبة .















- عكاشة أبو حفصة .
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62 - nezha الجمعة 17 أبريل 2020 - 21:04
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم المدارس الخاصة التي قامت بهذا التصرف المشين ابانت عن جشعها وفكرها المرتكز على مبدأ انا وبعدي الطوفان انا كأم لثلاثة أطفال ادرسهم في مدرسة خاصة وبحكم عملي بالقطاع الخاص وتضروري من جائحة كورونا قررت باذن الله تعالى أن أغير تسجيل أطفالي السنة المقبلة في اتجاه العمومي حيث درسنا جميعا.كي لا اكون تحت ضغط احد اوكي يعتبروا ولو قليلا
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63 - hassan الجمعة 17 أبريل 2020 - 21:04
نعم يجب مراجعة لهذه الدراسة لان هناك محتاج لهذه المساعدة وهناك من يصفها بفوق الشبعة كما يقال مثلت هناك تجار اصحاب المنازل للكراء تجار كبار استفادو حتى البعض منهم يتمنى لو بقيت الجاءحة طول السنة والمياومين لا زالو ينتظرون الرساءل عبر الهاتف اما المدارس الخصوصية فلا حديث ولا حرج مصاصي الدماء
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64 - رجل تعليم الجمعة 17 أبريل 2020 - 21:05
للأسف جل المعلقين يجهلون واقع التعليم الخصوصي 90في المائة من المدارس فهي صغيرة وواجبها الشهري مابين 400 درهم و 600 درهم (التمدرس و النقل المدرسي) وتؤدي مصاريفها بمشقة لايمكن لنا المطالبة بالأداء في هذه الظرفية الصعبة.
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65 - احمد الجمعة 17 أبريل 2020 - 21:06
يجب على القطاع الوصي مراقبة هده المدارس، وعلى الاباء تقديم المساعدة بتقديم وصولات الاداء.
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66 - ايزم الجمعة 17 أبريل 2020 - 21:06
يجب وقف مهزلة المدارس الخاصة التي انتقلت من نهب جيوب المواطنين إلى نهب صندوق كورونا ويجب إصلاح التعليم العمومي الذي ليس لنا بديلا عنه
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67 - بنعبدالسلام الجمعة 17 أبريل 2020 - 21:08
سبحان الله . لَمْ تلاحظوا المعطيات الخاطئة لدى هذه المدارس إلا عندما تعلق الأمر بالأموال. لماذا لم تحركوا ساكناََ عندما كان المواطنون يصرخون بأن كل ما تعطيه هذه المؤسسات الخصوصية من معلومات هو خطأ على خطإ ، سواء فيما يتعلق بتقييم التلاميذ ،من مراقبة مستمرة او الامتحانات الفصلية أو الإنتقالية إلى مستوى أعلى أو غيرها ، أو فيما يتعلق بكفاءة الأطر التربوية أو رواتبهم وغير ذلك. الآن ظهرت هذه المؤسسات على حقيقتها ،وهذه الحقيقة هي النصب والاحتيال واستعمال جميع الوسائل لتحقيق الهدف "الأسمى" الذي أُنشِئَتْ من أجله ، ألَا وهو الربح السريع ولم يكن أبدا تعليميا وتربويا. هذه المؤسسات لم تتردد في سرقة الدولة بِعَظمتها ، فما بالك بالمواطن البسيط .
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68 - حقيق الجمعة 17 أبريل 2020 - 21:08
أقل ما يمكن ان تقوم به الوزارة الوصية بتوجيه من رئيس الحكومة هو نشر لائحة هذه المدارس على الحساب الرسمي للوزارة ليتعرف عليها أولياء الأمور قصد استرداد مستحقاتهم وديا او قضائيا.
انشروا من فضلكم.
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69 - الركيك الجمعة 17 أبريل 2020 - 21:11
التعليم و الصحة سمفونية لا يحسن عزفها الا القطاع العمومي. ليست مجالات للاسترزاق. نقطة الى السطر
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70 - بشرى الجمعة 17 أبريل 2020 - 21:13
الى السيد الذي تساءل عن اداء واجب الدراسة للمدارس الخاصة خلال شهري مارس وابريل..نعم يا أخي لان قطاع التعليم لم يتوقف والتعليم مستمر عن بعد بشكل مستمر ويومي وبشكل عادي من طرف أساتذة التعليم الخصوصي ونسبة المتابعة من طرف. التلاميذ 100%..والأساتذة يشتغلون الساعات الرسمية وبشكل عادي ومتابعة لكل تلاميذهم وبالفعل الاباء يؤدون مصاريف التدريس للمدارس لانهم يتابعون تمدرس أطفالهم ..بل انه على الاباء والاولياء الذين لم تتوقف رواتبهم ان يؤدوا الواجبات فوقتها والاباء الذين توقفت رواتبهم او أعمالهم يجب على المدارس تقديم تسهيلات اما التخفيض او التأجيل لحين مرور هذه الأزمة.
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71 - المغربي الوطني الجمعة 17 أبريل 2020 - 21:13
اولا المتابعة القضائية من اجل الادلاء بارقام خاطئة للتمويه والتحايل على القانون والدولة.
تانيا المتابعة من اجل خرق حالة الطوارئ.
تالتا تسريح العمال .
لهدا وجب على الحكومة ازالة ماهو بالمسمى المدارس الخصوصية واعطاء الاولويات للعمومية لتكافؤ الفرص بين ابناء الشعب وحدف الفوارق.
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72 - سعيد الجمعة 17 أبريل 2020 - 21:13
ما زال ما بغيتوا تفهموا راه و الله هاذ المدارس ما عندهم علاقة مع التعليم سوى تجارة مربحة عمي يملك مدارس في كزا و صديق لي في الشمال لا علاقة مع التعليم .. بل هما سبب تقويض القطاع و لو منهج صندوق النقد الدولي هو من فرض الخوصصة لكن لا يمكن تفريط في القطاع .. كان الاحرى بالمساهمة من طرف الكل شهريا مثلا 100 درهم للتلميذ في كل المدارس العمومية كحل مناسب للمساواة و جودة التعليم. ..
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73 - karim الجمعة 17 أبريل 2020 - 21:14
صراحة ما أدمى قلبي والله العظيم مرافقات في مؤسسة لا داعي لذكرها لم تعطي درهما واحدا لهم وقالو لهم بالحرف سوف يعطي لكم الضمان الاجتماعي 1000 درهم و 2000 درهم الشهور المقبلة علما أن جميع المرافقات للنقل المدرسي لا يتجاوز أجرهن 1000 درهم والقليلات من يتجاوزن هذا القدر علما أنهن يعملن منذ 7 صباحا الى ال7 مساءا حيث لايقتصر عملهن في النقل المدرسي فقط بل الميناج و الطواليطات مع التلاميذ و كل ما يخطر في بالكم من عمل بالله عليكم أين حقوقهن في الحد الادنى السميݣ زائد العمل الساعات الإضافية مافوق 8 ساعات وهن يعملن 12 ساعة وب 1000 درهم للشهر واذا كانت لهم تغطية صحية فهذا من حظهن. حان الأوان للنظر في ما تراكمه هذه المدارس من أموال هاظمة حقوق الأجير لضعف مستواه الدراسي و كذا لحاجته للعمل آمل من مسؤول في وزارة الشغل أو التربية الوطنية أن يقرأ رسالتي هاته فالمدارس الخصوصية كثرت بسبب الربح السريع على حساب الأجير الضعيف وكذلك مستويات قياسية في التأمين عند الدخول المدرسي من 800 درهم الى 2000 درهم علما ان التأمين للثلاميذ لابتجاوز 120 درهم إن صاحب المؤسسة سجل الثلميذ في التأمين
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74 - farid الجمعة 17 أبريل 2020 - 21:15
هناك نوع من البشر أخطر من فيروس كرونا نسأل الله سلامة و العافية
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75 - مواطن2 الجمعة 17 أبريل 2020 - 21:17
التعليم الخصوصي اصحابه بطبيعة الحال من الطبقات الميسورة.وهو استثمار مربح ولا يمكن ان يعرف الخسارة مطلقا.والتعليم الخاص او الخصوصي استفاد ويستفيد وسيستفيد من امتيازات لا حصر لها في بلادنا لاسباب مجهولة لا يعرفها الا العارفون.التعليم الخصوصي اصحابه اصبحوا من اثرياء المغرب.ولا ضرورة للتعمق في السبب ..فهو واضح من خلال الاقساط الشهرية التي يستخلصها من المواطنين.اقلها 800 درهما .اما في الاحياء الراقية فالرقم اعلى بكثير.الدولة ساهمت كثيرا في ازدهار هذا النوع من التعليم من خلال التسهيلات التي منحت له. والحقيقة انها تجارة مربحة بدون خسارة خلافا للشركات او المقاولات التي اعلن الكثير منها الافلاس التام . التعليم الخاص لا يمكن ان يعرف الافلاس مطلقا ما دام على شكله الحالي.على الدولة مراجعة حساباتها مع هذا النوع من التعليم.ويكفي انه قضى على المدرسة العمومية.
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76 - علي الجمعة 17 أبريل 2020 - 21:18
كورونا كشفت الوجه الحقيقي للتعليم الخصوصي بعد ان نزعت عنه الماكياج الزائف وبينت حقيقة تهافت المستثمرين فيه بنهبهم مستخدميهم من جهة واولياء التلاميذ من جهة اخرى .هذه الظاهرة من بين العبر والدروس التي ينبغي ان تعيد فيها الدولة النظر.
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77 - مواطن الجمعة 17 أبريل 2020 - 21:18
طلبونا بإرسال صورة وصل إيداع الواجب الشهري المسلم من طرف البنك بعدما أرسلوا لنا رقم حساب المؤسسة عبر الواتساب.علما أن جميع الأساتذة في اتصال مباشر مع أبنائنا حسب استعمال زمن مسبق.فلم هذا التلاعب؟
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78 - كورونا المجنحة الجمعة 17 أبريل 2020 - 21:21
هل هذا يدل ان هذه المدارس فوق راس السلطة؟ أم ان هذه الرأس هي المدارس الخاصة؟
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79 - الشاوي الجمعة 17 أبريل 2020 - 21:23
اضن انه يجب إغلاق المدارس الخاصة بصفة قطعية وإعادة الثقة بالمدرسة العمومية
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80 - أستاذ في القطاع الخاص الجمعة 17 أبريل 2020 - 21:26
اشتغل في القطاع الخاص لمدة تسع سنوات، و لم اواجه يوما مشكلا مع المشغل. لا أدافع على مالكي المدارس الخصوصية بتعليقي هذا لأن معظمهم شجع، و لايهمه إلا مراكمة المال و الثروة، لكن اقول لكم و الله شهيد، انه استخلص كل مستحقاتي و كل العاملين في المؤسسة ،كاملة لشهر مارس لأننا لازلنا نواكب عملية التدريس عن بعد صباح مساء مع التلاميذ، إذن لا يعقل ألا يؤذي اباء و أولياء التلاميذ مستحقات المدرسة، و إلا مصير الاستاذ الخصوصي الولوج لصندوق الضمان الاجتماعي الذي لن يغطي له حتى واجب الكراء الشهري.
إذا كان أبناؤكم يستفيدون من التعليم عن بعد وجب عليكم الاداء.
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81 - Naima الجمعة 17 أبريل 2020 - 21:28
يارب السلامة كاين شي ناس الله استرنا بغين غير استاغلوا الوضع.
داك الوقت ال خاصهم اساهموا في الصندوق بغاو اخويوه.
هاد المدارس الخاصة الاغلبية ديالهم ديما رابحين كيخدموا متدربين واخلصوهم
جوج دريال مشاكل او خلاص قمة الأنانية والإستغلال.

لا حول ولا قوة إلا بالله.
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82 - مدرس الجمعة 17 أبريل 2020 - 21:30
عيب أوعار.أنا أشتغل بالتعليم الخصوصي..لم أستفد لا من صندوق الدعم.وتوصلت بنصف الراتب لشهر مارس...وأكتشفت أنه مصرح بي في صندوق الضمان الإجتماعي فقط لمدة شهرين..ولازلت أقدم الدروس للتلاميذ عن بعد...(فين هاد الوزارة فين هاد المراقبة فين حقي أنا...اخرها سأطرد من العمل لأني طالبت بحقي فقط....)
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83 - ملال الجمعة 17 أبريل 2020 - 21:31
في أول الجاءحة طالبت هده الهيئة من المدارس بالاستفادة من صندوق كورونا..والان يكتشف انها وبطريقة او اخرى نصبت على الاساتذة وعلى الدولة...
لا أريد أن أتكلم عن الشق القانوني في الامر والبحث في النازلة لان هناك قانون ببلادنا يسري على الكل...
اريد ان اذكر بان هده المدارس وضمن مقرراتها تدرس القيم والأخلاق والمواطنة وأشكال التضامن الإنساني...في حين تبين من المقال انها عكس دلك ...
فاللهم ارزقنا القناعة والرضا وارفع عنا هدا الوباء
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84 - مغربي الجمعة 17 أبريل 2020 - 21:37
أخي القارئ كنت اشتغل في مدرسة خاصة كسائق للنقل المدرسي وفي أحد الأيام قرر زوج صاحبة المؤسسة بطردي بدون أي خطأ مهني أو ... ارسل لي بعدها مرافقة قالت لي إمض هذه الوثيقة قصد التنازل عن حقك وفيها 2300 درهم أي 2000 درهم أجر و300 درهم تصفية الحساب لم أمضها توجهت لمفتش الشغل بعدها المحكمة وفي يوم 4 شهر 3 كانت لنا جلست بحث جاؤو باستاذة جديدة لا أعرفها لم تعمل في الفثرة التي كنت بها كشاهدة وقالت للقاضية أنني رميت بالمفاتيح على المديرة وذهبت أي أنني استقلت والشاهد الثاني لم يأتي وادعوا أنه مريض وفي الغد إتصل بي الشاهد المتغيب وأخبرني انه لم يريد الادلاء بشهادة الزور وفي الحين طردوه هو الاخر من العمل بسبب عدم ادلاءه بشهادة الزور إنهم صراحة محتالون وأرادو الاحتيال على الدولة أيضا الحمد الله على يقضة لجنة اليقضة .
آمل أن لن يتدخل تمساح أو عفريت له مدارس خاصة لصالحهم
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