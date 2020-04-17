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كُتّاب وآراء
الحكومة تتابع مدارس خاصة بشأن معطيات خاطئة عن فقدان الشغل
وضعت حكومة سعد الدين العثماني إجراءات خاصة لتضييق الخناق على التلاعبات التي سجلتها خلال شهر مارس من طرف عدد من القطاعات، وفي مقدمتها المدارس الخاصة التي أعلنت توقف الآلاف من الأساتذة والعاملين رغم استخلاصها الواجبات الشهرية من الآباء والأولياء.
وحسب ما علمته هسبريس من مصادر حكومية فإنه تقررت متابعة المدارس الخاصة التي صرحت للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمعطيات خاطئة عن وضعيتها المالية، ودفعت الآلاف من العاملين داخلها إلى الاستفادة من صندوق مواجهة كورونا.
وكان وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، قال: "خلال مارس الماضي وقع لنا مشكل حقيقي مع المدارس الخاصة"، مضيفا أنها "صرحت بأكثر من 48 ألف أجير باعتبارهم فقدوا شغلهم، في حين استخلصت واجبات مارس من الآباء والأولياء".
وتساءل المسؤول الحكومي أمام نواب الأمة: "هل السلوك الذي قام به مسؤولو هذه المؤسسات وكذلك بعض المصحات والصيدليات معقول؟"، مشددا على أنهم لا يمكن أن يأخذوا الأموال بدون حق لأن هذا ليس "مال سايب".
المعطيات التي توفرت لهسبريس أكدت أن وزارة الشغل والإدماج المهني قررت، بتعاون مع مديرية الضرائب، متابعة جميع المؤسسات الخاصة التي أعلنت تصريحات خاطئة، مشيرة إلى أن "الدعم سيوجه وفقا لما جاء في مشروع مرسوم تطبيق القانون رقم 25.20 الذي يهدف إلى سن تدابير استثنائية لمواكبة المشغلين الذين يوجدون في وضعة صعبة جراء تأثر نشاطهم بفعل تفـشي جائحة فيروس كورونا 'كوفيد-19'".
ورغم أن التوجه العام داخل الحكومة كان عدم وضع معايير للتصريح وترك الأمور لجميع من تضرر بهذه الجائحة للانخراط، إلا أن التلاعبات التي سجلت مارس الماضي دفعت الحكومة إلى وضع شروط صارمة منها أن يكون رقم أعمال المصرح به انخفض بنسبة لا تقل عن 50 في المائة برسم كل شهر من أشهر أبريل وماي ويونيو 2020، مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال الأشهر نفسها من سنة 2019.
وربط المشروع الاستفادة بضرورة ألا يتعدى مجموع عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، المتوقفين مؤقتا عن عملهم بسبب هذه الجائحة، 500 فرد.
المشروع الحكومي قال إنه إذا تعدى العدد 500 فرد، أو إذا انخفض رقم الأعمال المصرح به بنسبة تتراوح بين 25 في المائة وأقل من 50 في المائة، يعرض طلب المشغل المعني على لجنة تحدث لهذه الغاية تتألف من ممثلين عن السلطتين الحكومتين المكلفتين بالمالية وبالشغل، والسلطة أو السلطات الحكومية التي تشرف على القطاع المعني، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وبلغ عدد الأجراء المتوقفين عن العمل، حسب المسؤول الحكومي، 808 آلاف و199 أجيرا من القطاع الخاص من أصل مليونين و600 ألف أجير، أي بمعدل 31 في المائة.
ويحدد المشروع الشروط والمعايير التي تعتبر المشغل في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا، معلنا ضرورة أن يكون قد توقف مؤقتا عن مزاولة نشاطه بموجب قرار إداري عملا بمقتضيات مرسوم حالة الطوارئ الصحية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (84)
Madame,Monsieur,
Compte tenu des contraintes que nous traversons,nous vous prions de verser les frais scolaires de votre enfant au compte suivant :
Laraichi Mustapha
363 780 0000010000014180 39
Ouvert auprès de la Banque Dar Al amane avenue des FAR–Meknès.
Considérant que les enfants ne vont pas bénéficier du transport et de la cantine ,ces frais seront supprimés pour cette période de confinement.
Je vous communique ci-dessous les mensualités à payer par classe :
Petite section :800 DH
Moyenne section :8OO DH
Grande section : 800 DH
CE 1 :900 DH
CE 2 :950 DH
CE 3 :1000 DH
CE 4 :1050 DH
CE 5 :1050 DH
CE 6 :1050 DH
Après avoir effectué le versement des frais,selon le moyen de votre convenance, nous vous prions de nous envoyer un message par watsapp au numéro suivant :07 70 11 16 2O
En vous remerciant de votre compréhension.
Cordialement
Mr Laraichi
هل من المفروض دفع رسوم المدارس الخاصة من طرف الاباء في هذه الظرفية
شكرا على الاجابة
أعتقد أنه كان على الدولة أن تأخد إجراءت أخرى لكي يستفيد أكبر عدد من الأجراء عكس تقليس عدد المستفدين ومن بين الإجراءت التي كان بإمكان الدولة إتخادها هو كتالي:
اولا لكي يستفيد الأجير يجب على الشركة التي يشتغل فيها منحه أولا عدد أيام العطلة السنوية العالقة في دمة الشركة وبعد نفاد عدد أيام العطلة السنوية يتم تمرير الأجير مباشرة لكي يستفيد من التعويض عن فقدان الشغل الذي تتحمله cnss والفأة المتبقية هي من تستفيد من هذا الصندوق ولكي تكون الإستفادة واسعة في صفوف الأجراء
،
من يتقن مص الدماء سيبقى هكذا حتى وإن امتصها من الأموات إن وجدت بهم دماء. يا أهل البلاد أعرف جيدا بعض أصحاب المدارس الخاصة يأكلون البهتان والسحت....إن لم تعط الحقوق لأهلها فذلك الحرام بعينه. هناك الأساتذة يعانون بصمت وأغلبهم لا دخل له في نقط المراقبة المستمرة ومن له شك يقوم بعملية حسابية سهلة لنسبة النقط المحصل عليها.
أتمنى أن تكون المتابعة فعلية وأتمنى أن تتظافر الجهود من أجل مدرسة للعموم. كورونا أبان عن الانتهازية وكذلك آكلوا الجيف.....
لكن هناك أحرار يخافون الله، فتحية لكل أحرار هذا البلد
حيث وضعيتهم تازمت بسبب ضعف التساقطات زيادة على هذا الوباء واكثرهم اميين رغم ان البعض له بطاقة رميد الا انه لا يعرف استعمالها واغلبهم لم
يتوصل باي شيء لا رقم سري ولا مساعدة مادية .
اما اصحاب التعليم الخاص فاستغلوا الظروف الراهنة لاكل ما ليس من حقهم . وهذا ان دل على شيء فانما يدل عن فقدانهم للقيم و الاخلاق الحميدة التي من الواجب ان يربوا عليها الاجيال القادمة ولو بالاداء الشهري . حسبنا الله ونعم الوكيل في من اكل حق غيره.
des escrocs ;
CE 1:
CE2
CM1
CM2
bouya omar
السم والسم في هذا البشر عيب
- عكاشة أبو حفصة .
انشروا من فضلكم.
تانيا المتابعة من اجل خرق حالة الطوارئ.
تالتا تسريح العمال .
لهدا وجب على الحكومة ازالة ماهو بالمسمى المدارس الخصوصية واعطاء الاولويات للعمومية لتكافؤ الفرص بين ابناء الشعب وحدف الفوارق.
إذا كان أبناؤكم يستفيدون من التعليم عن بعد وجب عليكم الاداء.
داك الوقت ال خاصهم اساهموا في الصندوق بغاو اخويوه.
هاد المدارس الخاصة الاغلبية ديالهم ديما رابحين كيخدموا متدربين واخلصوهم
جوج دريال مشاكل او خلاص قمة الأنانية والإستغلال.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا أريد أن أتكلم عن الشق القانوني في الامر والبحث في النازلة لان هناك قانون ببلادنا يسري على الكل...
اريد ان اذكر بان هده المدارس وضمن مقرراتها تدرس القيم والأخلاق والمواطنة وأشكال التضامن الإنساني...في حين تبين من المقال انها عكس دلك ...
فاللهم ارزقنا القناعة والرضا وارفع عنا هدا الوباء
آمل أن لن يتدخل تمساح أو عفريت له مدارس خاصة لصالحهم