تسجيل 106 حالات جديدة لكورونا يرفع العدد إلى 2670 بالمغرب

هسبريس من الرباط

كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 106 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 2670 حالة.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 10441 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد؛ إلى حدود الساعة العاشرة صباح هذا اليوم.

نفس المعطيات الرسمية أوردت أن عدد الوفيات ناهز 137 حالة بعد تسجيل حالتين جديدتين؛ بينما بلغ مجموع حالات التعافي 298 حالة، بزيادة 17 حالة جديدة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.