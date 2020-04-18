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كُتّاب وآراء
تسجيل 106 حالات جديدة لكورونا يرفع العدد إلى 2670 بالمغرب
كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 106 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 2670 حالة.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 10441 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد؛ إلى حدود الساعة العاشرة صباح هذا اليوم.
نفس المعطيات الرسمية أوردت أن عدد الوفيات ناهز 137 حالة بعد تسجيل حالتين جديدتين؛ بينما بلغ مجموع حالات التعافي 298 حالة، بزيادة 17 حالة جديدة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (48)
كنا نتشكاو تيقولو الجهات خاص يدكرو المدن ساعة دبا مابقاو يقولو والو
خاص يكون عندنا يقين بأنه غادي يجي النهار لي يخرج الدكتور اليوبي للاعلام وبدون ورقة ويقول للمغاربة 0 حالة إصابة ، ولا حالة وفاة وشفاء جميع المرضى ان شاء الله .
داك النهار غادي يجي ان شاء الله، فقط نبقاو فديورنا، ونحاولوا نتعاونوا باش نقدروا نوصلوا ليه. ونضبطوا ونلتزموا بوسائل الوقاية، أكثر من أي وقت آخر.
قادرين نصنعوا الفرق حنا كاملين، وقادرين نأثروا فالمحيط ديالنا.
بقى_فدارك
سننتصر_بإذن_الله
الله يحضر للسلامة
نتمنى الاكثار من التحاليل .
غير هو واش الكلوروكين غادي يقدر يكون موجود بالشكل الكافي و لجميع المصابين الى كان هو الدواء الوحيد اللي تيعالجو بيه المرضى لانهم في تزايد مستمر
ابقاوا في ديوركم عفاكم انا النهار اللي تنكون خدامة فيه تيكون عندي ابحال شي عذاب من الخوف انجيب معايا لعائلتي المرض رغم جميع الاحتياطات اللي تنديرها حتى وليت مهووسة بالتعقيم
يا ربي اتفرج علينا او تحفظ العالم كامل
16 مختبرا و الحصيلة 159 تحليلا خلال 16 ساعة ؟
مع اقتراب شهر ماي و الصيف، نتمنى من الله أن يرفع عنا الإبتلاء آمين.
الصين عندما ضربها الوباء، أقامت حضرا شاملا في ووهان، فيما المناطق الأخرى الأقل ضررا كانت تحت حضر وحصار جزئي، لم لا نطبق تلكم الفكرة؟!
فيما يخص الحضر المنزلي، أتمنى من الدولة أن تميز إيجابيا بين المدن و الجهات، كيف؟
- حضر خفيف في جهات و مدن بدون إصابات: كلميم، العيون، الداخلة؛
- حضر متوسط في المدن و الجهات بإصابات محدودة
- حضر شامل وكلي في المدن دات الانتشار الكبير.
بهده المناسبة تفكيرنا و دعواتنا مع إخواننا و أخواتنا في الخارج المشردين مند شهر، و إخواننا و أخواتنا في الداخل الدين يودون الرجوع لعائلاتهم في الخارج.
رمضان مبارك للجميع
اخوتي في الله التزموا بقواعد الحجر المنزلي وتضرعوا بالدعاء للخالق البارئ فالأمر أصبح جليا وواضحا وضوح الشمس منظومتنا الصحية ضعيفة ومناعة اغلبنا أضعف والأدهى من كل هذا ظهر وللأسف جهل واستهتار العديد بهذا البلاء مما جعله ينتشر كالنار في الهشيم. اتمنى من العلي القدير أن يحفظني وإياكم والإنسانية اجمع من كل شر ووباء. دمتم في رعاية الله وحفظه.
والله شيء غير مفهوم.
لماذا إضافة مختبرات إضافية للرفع من التحاليل دون الرفع الفعلي في التحاليل ؟
الٱن أصبحت متأكدا أن الدولة لا نية لها في محاصرة الوباء
تعبنا من تكرار نفس التعاليق
ارى أن على المسؤولين متابعة تحرير الملك العام بطرق مدروسة لأن هاته الأسواق هي بؤر إنتشار الوباء.
الوعي بخطر المرض و استعمال فرضية المعادات بالمعادلات الرياضية وحده كفيل بتغيير المنحنى و ليس فقط الدعاء.. الدعاء مع العمل.
ارفعوا اكف التضرع الى لله و اتبعوا النصائح و يكون خير ان شاء الله.
عدد الحالات المسنبعدة اليوم - عدد الحالات المستبعدة أمس
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عدد الحالات المؤكدة اليوم - عدد الحالات المؤكدة أمس
الوزارة لا تذكر عدد التحاليل اليومي أو على الأقل معدل التحاليل اليومي منذ البداية
لماذا ؟
لأنه رقم ضعيف جدا ولا يليق بدولة كبيرة كالمغرب ب 36 مليون نسمة
لابد من تحديد المسووليات فيما وقع في الوحدات الصناعية و التجارية.....
غي بقاو في اديوركم