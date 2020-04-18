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الرئيسية | مجتمع | تسجيل 106 حالات جديدة لكورونا يرفع العدد إلى 2670 بالمغرب

تسجيل 106 حالات جديدة لكورونا يرفع العدد إلى 2670 بالمغرب

تسجيل 106 حالات جديدة لكورونا يرفع العدد إلى 2670 بالمغرب
هسبريس من الرباط
السبت 18 أبريل 2020 - 10:05

كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 106 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 2670 حالة.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 10441 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد؛ إلى حدود الساعة العاشرة صباح هذا اليوم.

نفس المعطيات الرسمية أوردت أن عدد الوفيات ناهز 137 حالة بعد تسجيل حالتين جديدتين؛ بينما بلغ مجموع حالات التعافي 298 حالة، بزيادة 17 حالة جديدة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (48)

1 - sanae السبت 18 أبريل 2020 - 10:13
علاش مابقاوش يدكرو الجهات
كنا نتشكاو تيقولو الجهات خاص يدكرو المدن ساعة دبا مابقاو يقولو والو
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47
2 - أطلسي السبت 18 أبريل 2020 - 10:14
الحمد لله على كل حال اللهم ارفع عنا هذا الوباء وبلغنا رمضان وأنت راض عنا.
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113
3 - عبد المنعم الفحلي السبت 18 أبريل 2020 - 10:16
ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين...
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117
4 - إن شاء الله اكون خير السبت 18 أبريل 2020 - 10:16
التفاؤل شيئ رائع

خاص يكون عندنا يقين بأنه غادي يجي النهار لي يخرج الدكتور اليوبي للاعلام وبدون ورقة ويقول للمغاربة 0 حالة إصابة ، ولا حالة وفاة وشفاء جميع المرضى ان شاء الله .

داك النهار غادي يجي ان شاء الله، فقط نبقاو فديورنا، ونحاولوا نتعاونوا باش نقدروا نوصلوا ليه. ونضبطوا ونلتزموا بوسائل الوقاية، أكثر من أي وقت آخر.

قادرين نصنعوا الفرق حنا كاملين، وقادرين نأثروا فالمحيط ديالنا.

بقى_فدارك
سننتصر_بإذن_الله
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199
5 - خير ان شاء الله السبت 18 أبريل 2020 - 10:17
اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا السلاح بين ايدينا والقضاء على هذا الفيروس هو الالتزام للبيوت بطريقه صحيحه 100/100 وتعود الحياة الطبيعية كما كانت ونعود المساجد واشغالنا يارب
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83
6 - Simo السبت 18 أبريل 2020 - 10:19
إنشاء الله مع مرور الأيام سنينخفض عدد الإصابات و يرتفع عدد حالات الشفاء ويتوقف عدد الوفيات و نخرج بأقل الأضرار في هذه المحنة و تعود الحياة كما كانت من قبل
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80
7 - جمال السبت 18 أبريل 2020 - 10:21
عدد التحليلات قليل جدا 159. منها 106 تحليلية إيجابية.. هذا مخيف جدا
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24
8 - said السبت 18 أبريل 2020 - 10:23
الحمد لله على كل حال اليوم الحصيلة خفيفة وهذا بفضل الله مقارنة مع اليومين السابقين وكلما طبقنا حالة الطوارئ الصحية مائة بالمائة سنجتاز هذه المحنة بإدن الله التفاؤل التفاؤل
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10
9 - حميد السبت 18 أبريل 2020 - 10:23
الحمد لله اعتقد أننا تجاوزنا الحالات الحرجة وبدأنا في الانخفاض إلى أن نتخلص منه نهائيا تفائلو فإن مع العسر يسرا..
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16
10 - مواطن السبت 18 أبريل 2020 - 10:23
لا تفرحو عدد التحليلات من الامس لليوم قليل جدا لذلك سجلنا فقط 106 .
الله يحضر للسلامة
نتمنى الاكثار من التحاليل .
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11
11 - rakid السبت 18 أبريل 2020 - 10:24
يعني عدد التحاليل لم يتجاوز 160 تحليلية. خلال 12 ساعة
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11
12 - منير السبت 18 أبريل 2020 - 10:24
لا تفرح كثيرا المشكل عندنا نحن المغاربة أننا قوم انفعاليون سريعو الغضب و الحزن سريعو الفرح لا نرى بعيدا و هذا سبب تخلفنا يجب أن نتعلم من كورونا و الصعاب الحكمة و النضج كورونا ليست نهاية العالم و ليست مشكلة بقدر تخلفنا و جهلنا يجب أن يفيق هذا الشعب المسكين المغلوب المقهور يجب أن نحب وطننا الذي يؤوينا إن لم نحب وطننا و تخدمه و نعمل على ازدهارها و الله لن نشعر بالسعادة و الحياة يوما يجب أن نحب الخير لبعضنا لمرجع للإسلام و الله أنه كله خير و سعادة و طمأنينة كفى من الأنانية التي أصبحت من سماتنا كفى من اللامبالاة و الاستخفاف و الضحك من كل شيئ و الخوف من كل شيئ الا من الله لنطهر بلادنا من السياحة الجنسية و المنكرات لنغار على بناتنا و نخاف على مستقبل اولادنا لنبني لهم وطنا صالحا للعيش لمرجع إلى الله لأن الدنيا غانية و القيامة آتية ثم جنة أو نار هاته حقيقة الحياة لتنزيل الغشاوة من أعيننا نسأل الله الهداية و الرحمة للجميع...
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43
13 - لا حول و لا قوة الا بالله السبت 18 أبريل 2020 - 10:26
يارب الطف بنا . واشف جميع المرضى عاجلا غير اجل . متخافوش ان شاء الله غيجي النهار اللي غنسمعو فيه 0 حالة جديدة مصابة و الكل شفي باذن الله . شويا د الصبر و ستفرج قريبا ان شاء الله .
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22
14 - عزالدين بنجواش السبت 18 أبريل 2020 - 10:26
الله يلطف بينا ، يجب المواطنين أن يلتزموا بالحجر الصحي والاجراءات الوقائية، هذا وضع استثنائي حتي ردة الفعل يجب أن تكونةإستثنائية.
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9
15 - الكرموسي السبت 18 أبريل 2020 - 10:27
بالله عليكم ما هدا الهراء من السادسة مساء يوم الجمعة إلى العاشرة من صباح السبت نجد فقط 109 تحليلة فيها 106 إيجابية مع العلم أنها أضيفت 8 مراكز جديدة لتحاليل كورونا المرجو تسريع و ثيرة التحاليل للسيطرة على الفيروس و إلا فالقادم أسوأ حتى فرحنا بارتفاع التحاليل و اليوم نجدها أنخفضت بشكل كبير أنشري يا هسبريس و شكرا نحن ملتزمون ببيوتنا مند مدة و في هدا الصباح نجد انخفاض كبير في عدد التحاليل
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14
16 - حميد الشمالي السبت 18 أبريل 2020 - 10:28
قارنو بين الحالات المستبعدة ليلة أمس و اليوم والتي هي 50 تحليلة و عدد الاصابات 106 كيف ذلك
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4
17 - يوسف السبت 18 أبريل 2020 - 10:29
المرجو الأخذ بعين الإعتبار و عدم إهمال أنه لكل مخالط مصاب تم اكتشافه هناك مخالطين له كذلك و هكذا دواليك..... ونتمنى أن يزول هذا الوباء قريبا إنشاء الله
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4
18 - Chomsky السبت 18 أبريل 2020 - 10:30
Les masques sont quasi introuvables. Est-ce normal???
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1
19 - Khalid walid السبت 18 أبريل 2020 - 10:31
من أنت يا كورونا !!!!؟؟؟درسك قاس جدا .وحكمتك بليغة و نفسك خبيثة و صبرنا معك قل أو نفذ .من فضلك إذهب مع سطوح شمس الصيف وجمال البحار وحلاوة البطيخ.وجلسة الشاي بالنعناع أمام أمواج البحار.
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19
20 - fatima zahra السبت 18 أبريل 2020 - 10:32
من البارح ما كاملاش حتا 200 تحليلة .. لا حول و لا قوة إلا بالله
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-1
21 - كائن مغربي السبت 18 أبريل 2020 - 10:32
الحمدلله حالات الشفاء مزيانة شوية
غير هو واش الكلوروكين غادي يقدر يكون موجود بالشكل الكافي و لجميع المصابين الى كان هو الدواء الوحيد اللي تيعالجو بيه المرضى لانهم في تزايد مستمر
ابقاوا في ديوركم عفاكم انا النهار اللي تنكون خدامة فيه تيكون عندي ابحال شي عذاب من الخوف انجيب معايا لعائلتي المرض رغم جميع الاحتياطات اللي تنديرها حتى وليت مهووسة بالتعقيم
يا ربي اتفرج علينا او تحفظ العالم كامل
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1
22 - ابو اسامة السبت 18 أبريل 2020 - 10:35
اسال الله ان يلطف بنا ويرفع عنا هذا الوباء
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0
23 - mahboub السبت 18 أبريل 2020 - 10:35
ماهذا؟
16 مختبرا و الحصيلة 159 تحليلا خلال 16 ساعة ؟
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-3
24 - فكير السبت 18 أبريل 2020 - 10:38
نطلب لطفك يارب وعافيتك ونتضرع لك ان ترفع هذا الوباء عنا وعن امة محمد (ص).
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1
25 - yassine السبت 18 أبريل 2020 - 10:38
المجتمع يعد سبب الحقيقي وراء تزايد الإصابات، الإستهانة بالفيروس وعدم المبالات وضحك عليه وليس أخد الأمور بجدية كما لو كان مهرج محترف، هذه تعد الأسباب الرئيسية وراء هذه الكارثة اللهم إحفظ جميع المغاربة من هذا الفيروس.
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1
26 - لحلو كمال إسمهان السبت 18 أبريل 2020 - 10:39
اللهم ياأول الأولين وأخر الأخرين يادو القوة المتين يارحم المساكين ياأرحم الراحمين بقاو في الدار
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0
27 - عزيز السبت 18 أبريل 2020 - 10:40
حصيلة اليوم مطمئنة وخاصة مع زيادة نسبة الحالات التي امتتلت للشفاء. مزيدا من التقيد بالاجراءات الاحترازية والحجر الصحي. بوادر النصر قادمة إنشاء الله. وهذه النتائج تبقى عادية وذلك مرده إلى الزيادة في عدد التحليلات المخبرية. اللهم الطف بنا في ما جرت به المقادير
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1
28 - مواطن غيور. الحجر السبت 18 أبريل 2020 - 10:40
السلام عليكم
مع اقتراب شهر ماي و الصيف، نتمنى من الله أن يرفع عنا الإبتلاء آمين.
الصين عندما ضربها الوباء، أقامت حضرا شاملا في ووهان، فيما المناطق الأخرى الأقل ضررا كانت تحت حضر وحصار جزئي، لم لا نطبق تلكم الفكرة؟!
فيما يخص الحضر المنزلي، أتمنى من الدولة أن تميز إيجابيا بين المدن و الجهات، كيف؟
- حضر خفيف في جهات و مدن بدون إصابات: كلميم، العيون، الداخلة؛
- حضر متوسط في المدن و الجهات بإصابات محدودة
- حضر شامل وكلي في المدن دات الانتشار الكبير.
بهده المناسبة تفكيرنا و دعواتنا مع إخواننا و أخواتنا في الخارج المشردين مند شهر، و إخواننا و أخواتنا في الداخل الدين يودون الرجوع لعائلاتهم في الخارج.
رمضان مبارك للجميع
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4
29 - أخوكم في ال السبت 18 أبريل 2020 - 10:43
اللهم ارفع عنا البلاء و بلغنا رمضان لا فاقدين و لا مفقودين و شافي مرضانا و تقبل موتانا مع الشهداء و الصالحين.
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2
30 - Fatiha السبت 18 أبريل 2020 - 10:43
لطفك يا الله واقع الوباء بدأ ينكشف بعد توسيع دائرة التحليلات... المستقبل فعلا أصبح مقلقا مع هذه الجائحة رمضان على الأبواب ولم نحس بريحه مقارنة مع السنوات الماضية... الايام أصبحت متشابهة... الحياة رتيبة... اللهم ارفع عنا هذا البلاء حتى تفتح بيوت الله وترتفع الأيادي بالدعاء ويتقرب منك العباد بالسجود في التراويح وقيام الليل شكرا وحمدا لنعمك يا رب... اللهم بلغنا رمضان واكتب لنا صيامه وقيامه لا فاقدين ولا مفقودين... اللهم اشفي مرضانا وارحم مواتنا ونجنا وأمة محمد صلى الله عليه وسلم من هذا الوباء.
اخوتي في الله التزموا بقواعد الحجر المنزلي وتضرعوا بالدعاء للخالق البارئ فالأمر أصبح جليا وواضحا وضوح الشمس منظومتنا الصحية ضعيفة ومناعة اغلبنا أضعف والأدهى من كل هذا ظهر وللأسف جهل واستهتار العديد بهذا البلاء مما جعله ينتشر كالنار في الهشيم. اتمنى من العلي القدير أن يحفظني وإياكم والإنسانية اجمع من كل شر ووباء. دمتم في رعاية الله وحفظه.
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2
31 - reda السبت 18 أبريل 2020 - 10:43
نحن بحاجة إلى تثقيف الناس حول الطريقة المناسبة لارتداء القناع. لأن معظم الناس يضعونه على الفم فقط دون تغطية الأنف. وهذا خطأ. البعض الآخر يتركها معلقة فقط على الرقبة. يجب أن نعاقب من يرتدون القناع بطريقة خاطئة.
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6
32 - عبدالقادر السبت 18 أبريل 2020 - 10:45
آلله يرحم موتانا ويشفي مرضانا ويحل أبواب مساجدنا فيما قريب في هدا الشهر المبارك.يارب العالمين امين.
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0
33 - هشام متسائل السبت 18 أبريل 2020 - 10:45
159 تحليلة في 12 ساعة !!!!!!

والله شيء غير مفهوم.
لماذا إضافة مختبرات إضافية للرفع من التحاليل دون الرفع الفعلي في التحاليل ؟

الٱن أصبحت متأكدا أن الدولة لا نية لها في محاصرة الوباء

تعبنا من تكرار نفس التعاليق
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0
34 - said السبت 18 أبريل 2020 - 10:45
أنا أرى أن هذه الأرقام المخيفة إنما هية هدوء الذي يسبق العاصفة وتذكروا كلامي، لأن إستراتيجية الدولة كلها مستنبطة من التجربة الفرنسية التي هية أصلا فاشلة في التعامل مع هذا الوباء، على الحكومة تبني إستراتيجية خاصة تنسجم مع خصوصيا المجتمع وعاداته وثقافته.
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0
35 - ملييبت السبت 18 أبريل 2020 - 10:46
تناقدات في هده الحكومة من جهة تطلب الحجر الصحي ومن جهة اخرى ترخص للشركات الكبرى متل رونوا للسياراة لمزاولة العمل ونعلم ان هده الشركة يعمل بها 7000 شخص تقريبا يعني الحجر الصحي الدي عمل مند شهر تقريبا لن ينفع في شيء لان هنا الاصابة بالعدوى يكون 99% ادا بدءت الان في مزاولة العمل وهنا نتكلم عن السيارات لا نتكلك عن شركة المواد الضرورية . افيدونا راحنا دوختونا معاكم الحكومة راحنا عيشين عيشة الدبانة في البطانة ومكفاكمش هادشي وزدتوها لينا بالكورونا حينت راحنا مطفرينوا معاكم اتقوا الله في عباد الله .
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0
36 - mahboub السبت 18 أبريل 2020 - 10:46
لي اليقين أن الله سبرفع عنا البلاء والوباء ليعود الحال الى حاله ويعود المصلين الى المساجد فبمجرد انتهاء ابريل سندخل في العد التنازلي للوباء بفضل الله والساهرين على البلد ما علينا الا توخي الحذر والتضرع لله سباحنه وتعالى. ولابد من الرحمة والإخاء والتعاون والتكافل الاجتماعي فيما بيننا لان هدا الفيروس درس للامة الاسلامية لتعود الى الصواب والطريق المستقيم حفظنا وحفظكم الله من شر البرية والوباء كرونا.
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37 - الرامي السبت 18 أبريل 2020 - 10:47
الحمد. الله.الرقم.انخفض.اللهم.ارفع.عنى.الوباء.وردنا.اليه.تاءبين
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38 - محمد السبت 18 أبريل 2020 - 10:51
عدد التحاليل قليلة جدا ، الله يحفظ الجميع يارب
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39 - ZakariaJ السبت 18 أبريل 2020 - 10:52
إرتفاع عدد المصابين شيء كان منتظر. رغم أن الإجراءات التي إتخدعا المسؤولون كانت شجاعة و ظرورية لكن كانت فيها بعظ الأخطاء. الوماطنون يتحملون الجزء الأكبر منها.
ارى أن على المسؤولين متابعة تحرير الملك العام بطرق مدروسة لأن هاته الأسواق هي بؤر إنتشار الوباء.
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40 - متتبع عن كثب السبت 18 أبريل 2020 - 10:56
159 اختبار فقط منها 106 موجبة. هذا الامر غير مريح.
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41 - الامل آت السبت 18 أبريل 2020 - 10:57
صعب جدا الوصول الى صفر حالة لانه ما دام ليس هناك تشديد للطوارئ. هذه الحالات عندها 14 يوم مضت يعني حالات اليوم و الغد تعرف بعد نفس المدة.
الوعي بخطر المرض و استعمال فرضية المعادات بالمعادلات الرياضية وحده كفيل بتغيير المنحنى و ليس فقط الدعاء.. الدعاء مع العمل.
ارفعوا اكف التضرع الى لله و اتبعوا النصائح و يكون خير ان شاء الله.
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42 - swissmor السبت 18 أبريل 2020 - 10:57
عدد التحليلات اليومي =
عدد الحالات المسنبعدة اليوم - عدد الحالات المستبعدة أمس
+
عدد الحالات المؤكدة اليوم - عدد الحالات المؤكدة أمس

الوزارة لا تذكر عدد التحاليل اليومي أو على الأقل معدل التحاليل اليومي منذ البداية
لماذا ؟
لأنه رقم ضعيف جدا ولا يليق بدولة كبيرة كالمغرب ب 36 مليون نسمة
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43 - خالد السبت 18 أبريل 2020 - 10:58
لماذا عدد التحاليل المخبرية لا يتعدى 200 حالة خلال الاربع وعشرون ساعة الماضية ومع ذااك 208 حالة مخبرية =106 حالة مؤكدة لا حول ولا قوة إلا بالله الامارات بلغت مليون تحليلة مخبرية و المغرب لا يتعدى 10000 تحليلة الله يهديكم
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44 - Driss al3abdi السبت 18 أبريل 2020 - 11:05
السلطات مسؤولة عن مراقبة الوحدات الصناعية و التجارية اللتي لا زالت تشتغل في زمن الحجر. قصد تطبيق القواعد الضرورية قصد حماية الجميع.
لابد من تحديد المسووليات فيما وقع في الوحدات الصناعية و التجارية.....
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45 - ورزازات السبت 18 أبريل 2020 - 11:08
الحمدو لله على كل حال نحن احسن من عداد من الدوال راحيم الله الموتىء واشفي يارب كل مريض ورفع عنا هدا الوباء يارب
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46 - مول جفيل السبت 18 أبريل 2020 - 11:12
المزيد من الصبر والحضر انشالله سوف يكون المغرب البلد الثاني بتوقيف هذه العدوة بعد الصين
غي بقاو في اديوركم
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47 - Assou السبت 18 أبريل 2020 - 11:14
السلام عليكم ،وان كان الأمر سابقا لأوانه فإننا لاحظنا انخفاضا في الحالات المؤكدة بالنسبة لليومين السابقين.فهل هو بداية العد العكسي ؟نأمل ذلك ولكن مزيدا من الحذر حتى نصل إلى صفر حالة والله المستعان .
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48 - scary السبت 18 أبريل 2020 - 11:15
مزيان اسيدي ، مدة هدي و الوفيات في تناقص ،ولاكن علااااااااش نقصوا من التحاليييل 159 تحليلة
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