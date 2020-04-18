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Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | كورونا يعيد المشردين إلى أسرهم .. والحكومة توفر فضاءات الإيواء

كورونا يعيد المشردين إلى أسرهم .. والحكومة توفر فضاءات الإيواء

كورونا يعيد المشردين إلى أسرهم .. والحكومة توفر فضاءات الإيواء
هسبريس من الرباط
السبت 18 أبريل 2020 - 15:00

كشفت معطيات رسمية أن عدد الأشخاص الذين كانوا في الشارع وتم إيواؤهم أو إعادتهم إلى أسرهم ناهز 6 آلاف شخص؛ وذلك ضمن الإجراءات التي أطلقتها الحكومة في حربها ضد انتشار وباء كورونا.

المعطيات الحكومية أعلنت أنه، إلى حدود 10 أبريل الجاري، جرى التكفل داخل الفضاءات بـ5382 شخصا بدون مأوى؛ فيما تم إرجاع 1308 أشخاص إلى أسرهم، معلنة أن ذلك يأتي في إطار المجهود الذي يقوم به أطر ومستخدمو التعاون الوطني والهلال الأحمر، الذين أبلوا البلاء الحسن لإيواء هؤلاء الأشخاص.

وعلى الرغم من هذه المجهودات المستمرة سواء من طرف السلطات أو المجتمع المدني، فإن العديد من الأشخاص المشردين ما زالوا يجوبون شوارع المدن المغربية، إذ لم تشملهم عمليات الإيواء التي قامت بها السلطات.

وتجري هذه العملية، التي ما زالت متواصلة في عدد من المدن المغربية، بتنسيق بين مؤسسة التعاون الوطني والسلطات المحلية والجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني.

ولجأت السلطات، منذ أسبوعين، إلى هذا العمل في إطار الإجراءات الاحترازية لحماية هذه الفئة من خطر تفشي فيروس كورونا المستجد، خصوصاً مع دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التنفيذ.

وكانت فرق برلمانية قد نهبت إلى وضعية المشردين في ظل الارتفاع المتزايد لعدد المصابين بفيروس كورونا ببلادنا، ومع صدور مرسوم قانون يتعلق بحالة الطوارئ الصحية.

وأشارت الفرق، في أسئلة كتابية وشفوية الحكومة، إلى أن فئات عديدة من أبناء الوطن تعيش مشردة بالشارع العام بدون مأوى ودون أية حماية، موضحا أن هذا ليس تمردا على التعليمات الوزارية المتعلقة بحالة الحجر، بل بسبب ظروفها المادية والاجتماعية الحرجة والقاهرة.

وفي الوقت الذي سجلت فيه الفرق البرلماني بإيجابية مبادرة السلطات التي عملت، بتنسيق مع المجالس الترابية في عدد من المدن مثل القنيطرة والقصر الكبير وإنزكان، على توفير الحماية للأشخاص المشردين من الإصابة بفيروس "كورونا" وإيوائهم في أماكن خاصة، مثل القاعات الرياضية المغطاة، نبهت إلى محدودية هذه المبادرة وعدم التحرك في هذا الاتجاه بخصوص أغلب المدن.

الحكومة أكدت أنها عملت على توفير خدمات المساعدة الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية الشارع وحمايتهم من خطر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، مبرزة أنها قامت بتعبئة وتهيئة وتجهيز فضاءات للتكفل بهم، وتقديم الخدمات الضرورية لهم، كالاستقبال والإيواء والإطعام.

وفي هذا الصدد، تم إحداث لجنة مركزية ولجان إقليمية لليقظة؛ من مهامها متابعة وضعية هذه الفئات من المجتمع وتهيئة وتعقيم فضاءات للإيواء، حيث بلغ عددها 145 فضاء وهو عدد قابل للزيادة حسب الحاجة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مواطن السبت 18 أبريل 2020 - 15:08
يجب مراقبة الدور المهجورة و غلق المحطات ليلا لأنها مرتع للمتشردين و الأفارقة جنوب الصحراء
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2 - rachid السبت 18 أبريل 2020 - 15:10
la question que se pose. pourquoi l Etat n a pas fait cela avant cette pandemie. j espere que l Etat change sa mentalité. plus des services sociales et plus de democratie
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3 - حسن السبت 18 أبريل 2020 - 15:12
(وكانت فرق برلمانية قد نهبت...) كلمة ربما ولو لم يشاء الكاتب او يعني بها شيء من هذا القبيل في مكانها المناسب، واتمنى ان يكون الإيواء دائم وليس في الفترة الحالية (جائحة فيروس كورونا ) بعدها يكون الشارع مصيرهم من جديد.... !!!
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4 - تعليق السبت 18 أبريل 2020 - 15:18
هادشي خاصو يكون بلا كورونا دعم المشردين بدون مأوى
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5 - الضحايا السبت 18 أبريل 2020 - 15:22
عدد المشردين ضحايا المجتمع يبلغ 1% من الشعب لا حماية لهم من طرف السلطات الا لدويهم منهم بعد ان تسلب حقوقهم ويرمى بهم رمي الازبال من طرف دويهم لانهم ضعاف تم تخريب عقولهم وهم صغار السن بعد تحميلهم ما لا طاقة لهم به من طرف دويهم جردوا من كامل حقوقهم المادية والنفسية والمعنوية والعقلية ياكلون من المزابل معذبين حتى الموت حتى العلاج الحقيقي لحد الآن لا زال غائبا في العالم للآن وعلى الاقل انسانيا وقانونيا يجب حمايتهم والتكفل بهم واعطائهم حقوقهن بين دويهم ان كانوا ميسورين عوض نبذهم وينتحر منهم لسبب معاناتهم مليون شخص سنويا حسب منظمة الصحة العالمية.
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6 - مغربي السبت 18 أبريل 2020 - 15:27
أخيرا أصبحت الدولة إنسانية. المرجو المحافضة عليها دائما. لكن لا تنسو القطط والكلاب الجائعة في الشوارع...فهذا واجب الدولة كذلك.
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7 - GALA السبت 18 أبريل 2020 - 15:28
من مزايا كورونا أنها أعادت الاعتبار للمهمشين وإعادة تنظيم المجتمع المغربي
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8 - كونان السبت 18 أبريل 2020 - 15:43
خص كرونا تبق طول الحياة بش اكون هاذ التعاون او التكافل بين الناس او الغني احس بالفقير او الدولة تحش بالنتشرد او الاسرة تحس بلاشخاص المتشردين ديالها او الدولة تقوم بمهامها كما يجب يخافون من فيروس صغير ولا يخافون من للذي خلقه لمن الملك الان لله الواحد القهار
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