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كُتّاب وآراء
صدامات أطباء تعزز مطالب بتنظيم "النصيحة الصحية" أيام كورونا
اختلافات حد النقيض أصبحت سمة النصائح الطبية التي يسمعها المغاربة بشكل يومي على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد افترق الأطباء وأخصائيو التغذية إلى فيالق، كل يطرح وجهة نظره بشأن سبل الوقاية والعلاج من فيروس كورونا المستجد.
وانتفضت كثير من الأوجه الحقوقية والطبية في وجه بعض الأطباء والجامعيين، الذين ألبسوا العلاج والدواء لبوسا دينيا يستقوي بنظرية المؤامرة، حيث استعرضوا بشكل ساخر إمكانية شفاء أمراض عضال بأعشاب بسيطة أو بول بعير وغيرها.
وفي المقابل، انتظم مناصرون للتداوي بالأعشاب في ما يشبه تكتلات فيسبوكية للدفاع عن طرحهم، من خلال التعليق على المنشورات المعاكسة؛ وهو ما خلق فوضى جعلت الهيئات الطبية تشدد على ضرورة التدخل لتنظيم مسألة "النصيحة الطبية".
وطالبت هيئات طبية متفرقة بضرورة تدخل السلطات لحماية حياة المواطنين من بعض الخرجات الإعلامية التي تشكل تهديدا على حياتهم، كما شددت على ضرورة توفر الكفاءة العلمية والتخصص المطلوب، قبل مباشرة الحديث في موضوع معين.
عزيز غالي، دكتور في الصيدلة، اعتبر أن مثل هذا الوضع ليس بجديد؛ لكن الغريب هو عدم رغبة الدولة في تقنين الأمر، مذكرا بانتشار أقوال المكي الصخيرات، في فترة سابقة عبر العديد من المواقع والجرائد، دون أن يتحرك ساكن لوقف هذه التجاوزات.
وأضاف غالي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن السياق الحالي زاد من حدة خرجات خطيرة، مسجلا أن البعض يفتي بتخبط في مواضيع علمية جد دقيقة، والسبب حسب المتحدث يعود إلى غياب النقاش العلمي داخل الاعلام؛ وهو ما يجر الناس إلى الشعوذة والخرافة.
وأشار الدكتور المغربي إلى أن وجوب فتح متابعات قضائية في كثير من القضايا، مستغربا من مطالبة مرضى السكري مثلا بالصوم، وزاد: هذا الأمر كارثة، فكثيرون من كبار السن تكون لهم حمولة دينية قوية يزكيها شخص معين، فتصبح كل نصائح الطبيب متجاوزة وغير ذات فائدة.
وأوضح غالي أن أي مشتغل بقطاع الطب يعرف عبر الممارسة أن أكثر فترة يزداد فيها العمل في علاقة بمرضى السكري هي ما بعد رمضان؛ لأن الأغلبية لا تمتثل لنصائح الأطباء، مطالبا الهيئات الطبية بضرورة التدخل لوقف ما يجري.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (52)
بلغوا سلامي لواحد السيد تيفهم في كلشي...
حاليا يتم إستعمال بول الحيوانات كثيرة في صناعة بعض الأدوية وصناعة بعض أنواع القهوة من براز القطط والفيلة
وكذلك غائط الإنسان يتم وضعه مباشرةً في أمعاء إنسان مريض لعلاج بعض الأمراض افي أكبر المستشفيات الأمربكية والأروبية وسيرو نتاقضوهم ولا حقدكم على كل ماهو إسلامي أعما أعينكم
لن انسى ابدا في يوم من الايام اتجهت الى مستشفى عمومي للدولة ....
و كانت هناك طوابير من الناس ينتظرون دورهم قصد الاستشارة الطبية و اخذ الدواء المناسب الذي كان يوزع في المستشفى ...
فكان هناك ممرض يوزع دواء واحدا على كل المرضى باختلاف امراضهم و يضع حفنة من الأقراص و يجمعها في ورقة مثل الزربعة و يقدمها لمرضاه....
اذا فحصنا المستشفيات في وطننا فسنجد العجب العجاب ..
خلي داك جمل كاعد حتى دوز كورونا
المغرب دولة مؤسسات .رحم اللة امرءا عرف قدر نفسه .كما نقول في العامية المغربية ( اجي كود)
الكثير من الناس ازعجتهم مداخلات الدكتور الفايد
اتقوا اللة في المواطن المغربي الصالح
كفى من هذا الحقد
هاد النقاش لي طالع على الفايد . خاصو وجهة نظر المختصين و حتى الصحافيين يبعد منو . لانهم بعض المرات يزيدون في الطين بلة عندما يتدخلون و يحرفون و يؤيدون رأي على حساب آخر.
اما ما يقع للفايد فهو لم يقل ابدا بأنه يداوي مرضا ما ،بل يحث على الوقاية منه فقط بطرق طبيعية وغذاءية وهذا من صميم تخصصه الذي هو موجود كعلم قاءم بذاته .
اما اصحاب السكري فكل يعرف حق قدره .فاصحاب الأنسولين لا يقدرون على الصيام مهما حاولوا على ما اظن .اما النوع الثاني فهناك من يقدر على الصيام بدون تعب و منهم عبد ربه الذي يصوم رمضان بدون أدنى مشكل .والحمد لله باخذ الدواء ليلا وعدم الاجهاد في النهار والسلام
اضافة الى كل هذا أرى أن د الفايد بدأ يحس بالغرور و التحدي و لم يعد يعترف بأي عالم أو طبيب بل الأخطر من كل ذلك أنه وضع نفسه مكان كل التخصصات حتى تخصص الفقهاء و اللغويين . لذلك أرى أنه يجب أن يتوقف و أن يراجع نفسه و يضع نفسه في المكان المناسب له. مع اعتذاري و تقديري للدكتور و لكل من يحب الخير لهذا الوطن.
والمواطن البسيط العادي هو الضحية.يا امة من جهلها ضحكت امم.
الدكتور الفايد للامانة رجل يفهم لكن للاسف الدولةلا تستفيد من خبراته
اما بخصوص الاطباء الكل اصبحوا يظهرون بالملائكة و الوطنيين خوفا من اوامر جلالة الملك و قبل الجائحة كانوا و الله لن يتكلموا معك بدون مال . لا هم و لا الممرضين الاغلبية منهم ان لم اقول 99 في المائة ليس لهم ضمير مقابل 1 في المائة ولاد الناس
تخافون مِن كَساد تجارتكم أيها الصيادلة والأطباء إذا إتبع المغاربة النظام الغذائي الصحي!!! هذا هو المقصود من الهجوم على الدكتور محمد الفايد.
وكانت الصحة بخير
هذا ما يقوم به بعض المختصين في علم التغدية التغدية هي الاساس ثم الطب اكيد
البعض لا يستوعب ان كل ما درس في علم الطب يأتي بعد علم التغذية ولا يمكن التفريق بينهم ابدا