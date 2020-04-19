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الرئيسية | مجتمع | صدامات أطباء تعزز مطالب بتنظيم "النصيحة الصحية" أيام كورونا‬

صدامات أطباء تعزز مطالب بتنظيم "النصيحة الصحية" أيام كورونا‬

صدامات أطباء تعزز مطالب بتنظيم "النصيحة الصحية" أيام كورونا‬
هسبريس - نورالدين إكجان
الأحد 19 أبريل 2020 - 17:00

اختلافات حد النقيض أصبحت سمة النصائح الطبية التي يسمعها المغاربة بشكل يومي على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد افترق الأطباء وأخصائيو التغذية إلى فيالق، كل يطرح وجهة نظره بشأن سبل الوقاية والعلاج من فيروس كورونا المستجد.

وانتفضت كثير من الأوجه الحقوقية والطبية في وجه بعض الأطباء والجامعيين، الذين ألبسوا العلاج والدواء لبوسا دينيا يستقوي بنظرية المؤامرة، حيث استعرضوا بشكل ساخر إمكانية شفاء أمراض عضال بأعشاب بسيطة أو بول بعير وغيرها.

وفي المقابل، انتظم مناصرون للتداوي بالأعشاب في ما يشبه تكتلات فيسبوكية للدفاع عن طرحهم، من خلال التعليق على المنشورات المعاكسة؛ وهو ما خلق فوضى جعلت الهيئات الطبية تشدد على ضرورة التدخل لتنظيم مسألة "النصيحة الطبية".

وطالبت هيئات طبية متفرقة بضرورة تدخل السلطات لحماية حياة المواطنين من بعض الخرجات الإعلامية التي تشكل تهديدا على حياتهم، كما شددت على ضرورة توفر الكفاءة العلمية والتخصص المطلوب، قبل مباشرة الحديث في موضوع معين.

عزيز غالي، دكتور في الصيدلة، اعتبر أن مثل هذا الوضع ليس بجديد؛ لكن الغريب هو عدم رغبة الدولة في تقنين الأمر، مذكرا بانتشار أقوال المكي الصخيرات، في فترة سابقة عبر العديد من المواقع والجرائد، دون أن يتحرك ساكن لوقف هذه التجاوزات.

وأضاف غالي، في تصريح لجريدة هسبريس، أن السياق الحالي زاد من حدة خرجات خطيرة، مسجلا أن البعض يفتي بتخبط في مواضيع علمية جد دقيقة، والسبب حسب المتحدث يعود إلى غياب النقاش العلمي داخل الاعلام؛ وهو ما يجر الناس إلى الشعوذة والخرافة.

وأشار الدكتور المغربي إلى أن وجوب فتح متابعات قضائية في كثير من القضايا، مستغربا من مطالبة مرضى السكري مثلا بالصوم، وزاد: هذا الأمر كارثة، فكثيرون من كبار السن تكون لهم حمولة دينية قوية يزكيها شخص معين، فتصبح كل نصائح الطبيب متجاوزة وغير ذات فائدة.

وأوضح غالي أن أي مشتغل بقطاع الطب يعرف عبر الممارسة أن أكثر فترة يزداد فيها العمل في علاقة بمرضى السكري هي ما بعد رمضان؛ لأن الأغلبية لا تمتثل لنصائح الأطباء، مطالبا الهيئات الطبية بضرورة التدخل لوقف ما يجري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (52)

1 - مغربي الأحد 19 أبريل 2020 - 17:10
المسألة مسألة ثقة. هناك من يكذب نصائح منظمات الصحة العالمية بداعٍ أنها أخطأت التقدير، لذلك يتبع أشخاصاً يقدمون وصفات لا تستند على منطق ولا على علم. وهؤلاء لن ينفع معهم شيء، لأنهم غيبوا العقل والمنطق.
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10
2 - الحارس الخاص الأحد 19 أبريل 2020 - 17:14
وأوضح غالي أن أي مشتغل بقطاع الطب يعرف عبر الممارسة أن أكثر فترة يزداد فيها العمل في علاقة بمرضى السكري هي ما بعد رمضان؛ لأن الأغلبية لا تمتثل لنصائح الأطباء، مطالبا الهيئات الطبية بضرورة التدخل لوقف ما يجري.
بلغوا سلامي لواحد السيد تيفهم في كلشي...
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-3
3 - نوفل الأحد 19 أبريل 2020 - 17:15
هادشي كلو سببه واحد الستاذ حائز على دكتورة فالسمن كاينصح ناس باش يعصرو براز الأبل ويشربوه لأن فيه دواء كما يعتبر أن كورونا سينتهي فقط باستعمال بعض الأعشاب وصيام رمضان دون تقديم أي ورقة علمية أو أدلة ناتجة عن أبحاث وتجارب والمشكل الأكبر أن متابعيه يدافعون عنه الى حدود انهم يعتبروه شخص مقدس لا يجوز لتا نقد ما يقدمه من معلومات
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-27
4 - شوهة الأحد 19 أبريل 2020 - 17:16
لاداعي للتشويه المرجو الامانة العلمية السيد بمجرد ماظهر في تلفزيون مجاور من اجل استضافته في حلقة قصيرة جدا من حيث الزمن أعجب به المشاهدون فطلبوا من مسؤولي تلك االتلفزة باستضافته مرة أخرى ومنحه وقت طويل وتحققذلك في لقاء ثان ثم طلب المذيع باستضافته بعد 15 أبريل اذ ذاك تحركت التعليمات من الجهات المعروفة بعلاقته المشبوهة السيد سيجد نفسه مرحبا بالعروض التي أتته من بلدان مجاورة اذ سنكون شوهة في أعين الاخرين
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19
5 - عبدالالاه الأحد 19 أبريل 2020 - 17:18
لن نسمح لأحد أن يسخر من البروفيسور الفايد فهو يتحدث بالعلم لا من فراغ و الحمد لله نحن نتبع نصائحه في يخص الوقاية من الفيروس نعقم هواء منزلنا و نقوم باستنشاء بخار الزعتر يوميا ... ولله الحمد هذه أمور أثبتها العلم ولم تثبتها الشعودة أو كما يريد أن يصورها البعض أنها خرافات .. أنا أتحدى هؤلاء أن يردوا ردا علميا لا أن يسخروا فالسخرية أسهل شيء وكل شخص يجيد السخرية أما التحدث بالعلم فلا يحق لهؤلاء ولا يستطيعوه
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26
6 - المتناقضات زمن كورونا الأحد 19 أبريل 2020 - 17:18
الكمامة كانت غير ضرورية وبقدرة قادر صارت فرضا يعاقب عليه
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23
7 - يسين الأحد 19 أبريل 2020 - 17:19
نحن نعرف من المقصود بكلامكم وأنتم تعرفون أنه لا توجد تكتلات لدعم جهة معينة ... غرض الناس فقط قول الحق ومناصرة رجل مؤمن يعتقد كما يعتقد غالبية المسلمين في أن القرآن الكريم فيه شفاء وعلى ذلك أدلة علمية قوية جدا .... ونحن نعرف الحملة التي يشنها من يكرهون الدين الإسلامي على من يؤمن بعده ويوصي الناس باتباعه ....وقد أجابكم الشعب بالوقوف مع من بجانبه الحق .... قولو ما شئتم فلن يصغي إليكم أحد
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23
8 - مواطن الأحد 19 أبريل 2020 - 17:20
بنوا علمان التداوي ببول البعير راه حديث صحيح إذا كنت مسلمين أما إذا كنت ملحدين ليكن في علمكم أنه
حاليا يتم إستعمال بول الحيوانات كثيرة في صناعة بعض الأدوية وصناعة بعض أنواع القهوة من براز القطط والفيلة
وكذلك غائط الإنسان يتم وضعه مباشرةً في أمعاء إنسان مريض لعلاج بعض الأمراض افي أكبر المستشفيات الأمربكية والأروبية وسيرو نتاقضوهم ولا حقدكم على كل ماهو إسلامي أعما أعينكم
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12
9 - السلام عليكم الأحد 19 أبريل 2020 - 17:20
السبب هو ان المغرب اكتفى بالتبعية للغرب دون ان يعطي طب الاعشاب والطب البديل قيمة مضافة و و ذالك يتحقق في وضع الاعشاب في المختبرات لتحليل و الاستفادة من التجارب العملية و البحث عن تعليلات علمية و دراسة المكونات و المواد الفعالة و استخلاصها عوض النقد الهدام و قطع الصلة مع كل ماهو ثراتي فقط لان المسألة تضر بالجانب التجاري... الله يهديكم راه الاعشاب و الطب البديل راه هو اللبنة الاولى لي تبنى عليها الطب الحديث و بالتالي لا يصح انتقاد دعات الطب البديل و الاعشاب راه خصنا نجربو كلشي لانه من جارب أصاب و من كذب خاب
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15
10 - العابر الأحد 19 أبريل 2020 - 17:21
ان ما يروج حول وباء كورونا عالميا لا يفيد اي كان عالمياالفيروس مازال مجهولااجزم لكم ان احد يعرف شيئا
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5
11 - asma الأحد 19 أبريل 2020 - 17:21
دورو دورو ترجعو لنفس الموضوع المهم كخلاصة للقول سيرو سمعوا مزيان اشنو كايقول عاد جيو هدرو فبداية كرونا كنت منخرطة فحدى الصفحات الطبية بالفيسبوك حطات واحد الدكتورة بعض النصائح من قبيل تدفاو مزيان شربو الحوايج لي يدفيوكم حسوة وطبخو فالدار وعلقت على المنشور كما يلي راه يا دكتورة نفس هادشي لي قلتي دبا لي تايقول دكتور الفايد وناضت عليه حملة شرسة وبعد مدة اختفى تعليقي ههههه الحملة واضحة والمتحاملون واضحون راه نتوما لي خاصكم تعيدو النظر فنصائحكم الطبية وحنا لي جربنا لي غادي نحكمو ماشي نتوما لي غير داويين وللاشارة فجل الاطباء اكلهم صحي ويقتنون افضل المؤكولات الصحية لابناءهم وكاطنزو علينا والى كان لي كاتقولوه كاطبقوه صوروا لينا اكلكم اليومي واش فيه نفس لي تايقول الدكنور الفايد ولا لا
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11
12 - مواطن مغربي الأحد 19 أبريل 2020 - 17:23
رغم اختلاف الاطباء او الخبراء في ميدان الوقاية من كورونا، لكن متحدين على ما هو اهم، غسل اليدين بالماء والصابون او معقم كحولي فهو فعال، وضع الكمامات مهمة للوقاية سواء لحاملها او لغيره على حد سواء، اضف الى تدابير اخرى الابتعاد من البؤر .تطبيق التباعد الاجتماعي فالكل ينصح به و بالبقاء في المنزل
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1
13 - مغربي الأحد 19 أبريل 2020 - 17:25
يجب ترك الكلمة لذوي الاختصاص الدقيق، كما يجب الابتعاد عن الجزم بأن هذه الوصفة او تلك تشفي من كورونا لان هذا امر لايمكن تصديقه ما لم يجرب.هذا وباء جديد وقد صعب حتى على العلماء معرفة كل شيئ عنه.لنترك الامر لاصحاب الامر ايها الناس ، ولنلتزم بما يجب فعله من حجر صحي وعدم الخروج الا للضرورة...نسأل الله ان يلطف بعباده ويرفع عنهم هذا الوباء.
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2
14 - amine الأحد 19 أبريل 2020 - 17:26
اتفق مع الدكتور و اعتقد ان الحوار العلمي سيكون اكثر فائدة في التمييز بين ما هو علمي و ما هو شعبوي، فحبذا لو نرى حوارات على شكل مناظرات بين الطرفين حتى تتضح الصورة عند العامة لأن المسألة تتعلق بصحة المجتمع.
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6
15 - الكعدي الأحد 19 أبريل 2020 - 17:26
الا يوجد الكثير من امثال المكي عندنا في المستشفيات ؟؟؟
لن انسى ابدا في يوم من الايام اتجهت الى مستشفى عمومي للدولة ....
و كانت هناك طوابير من الناس ينتظرون دورهم قصد الاستشارة الطبية و اخذ الدواء المناسب الذي كان يوزع في المستشفى ...
فكان هناك ممرض يوزع دواء واحدا على كل المرضى باختلاف امراضهم و يضع حفنة من الأقراص و يجمعها في ورقة مثل الزربعة و يقدمها لمرضاه....
اذا فحصنا المستشفيات في وطننا فسنجد العجب العجاب ..
خلي داك جمل كاعد حتى دوز كورونا
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8
16 - كلمة حق الأحد 19 أبريل 2020 - 17:27
اختي تعاني مرضا عضالا التف عليها اقاربنا و نصحوها بالتوجه إلى الدار البيضاء لاخصائي معروف في التغذية لا داعي لذكر اسمه فذهبت اليه اخذ التحاليل و كل أوراق الطبيب و أعطاها اعشاب بقيمة 2000 درهم و حصص من لدغات النحل يوميا و الادهى ريجيم جد قاسي تقريبا تعيش على تلك الاعشاب و العسل و الشاي و بعض الطعام القليل جدا المهم قبل نهاية traitement اصبحت السيدة هيكلا عضميا و بدات يغمى عليها و ازدادت تدهورا و اصيبت بفقر دم حاد وازداد تليف الكبد المهم اردت من خلال هذه التجربة التي عشتها ان انصح الناس الا ينساقو كثيرا وراء الكلام. فما يقال في القنوات شى و ما يتم عند زيارة هولاء شى اخر همهم هو المال فقط و لو على حساب صحة الناس تصوروا خسرنا 7000 درهم و معها صحة اختنا زيادة على انتفاخ من لدغات النحل 50 درهم للدغة اللهم اني قد بلغت ارجو النشر و اعرف ان الكثيرين لن يعجبهم الكلام لكن والله انها الحقيقة
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1
17 - tofik الأحد 19 أبريل 2020 - 17:28
الفايد انسان محترم وعلى درجة عالية من العلم في مجال تخصصه. احترمو بني جلدتكم , لو قال هادا الكلام دكتور اوروبي لاقمتم الدنيا ولم تقعدوها من التطبيل
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7
18 - HAKIM الأحد 19 أبريل 2020 - 17:29
كلنا مع الدكتور الفايد . ان المنضومة الصحية هشة بالمغرب واذا اردت العلاج ادفع المال وا لمحسوبية كما نرى في المستشفى العسكري بالرباط ناس لا علاقة لها بالعسكر وتتلقى العلاج اما الشعب الفقير انتضر الموعد سنوات والراديو مخدامش سير موت
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7
19 - Anarchie des charlatans الأحد 19 أبريل 2020 - 17:29
Il faut que les autorités sanitaires en l’occurrence le ministre de la santé interviennent pour mettre fin à cete anarchie qui sévit au sein de la société. En principe personne n’a le droit d’usurper le métier du médecin. Et seul un médecin peut donner des avis quant à la nature de l’alimentation qu(on peut doner aux malades. Des médecins nutritionnistes et des diététiciens sont formés depuis des années pour ça. Le malheur c’est que des medias officiels font appel à des non spécialistes pour donner leurs avs en ce qui concerne l’alimentation. Concernant un fameux charlatan qui ne comprend pas lui-même ce qu’il raconte et qui et donne un avis aujourd’hui et son contraire demain… je pense qu’il faut le traduire en justice.
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-1
20 - مهاجر2.0 الأحد 19 أبريل 2020 - 17:30
تحية وتقدير للأطر الصحية,لبست كمامة FFP2 عالية الجودة لمدة ساعتان,أحسست بالعطش الشديد لأني اتنفس في محيط ساخن ورطب,فقلت مع نفسي رمضان على الأبواب وضع الكمامة 8 ساعات وأكثر,ربما الشخص يغمى عليه.
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3
21 - mohamed الأحد 19 أبريل 2020 - 17:30
باسم الله الرحمن الرحيم
المغرب دولة مؤسسات .رحم اللة امرءا عرف قدر نفسه .كما نقول في العامية المغربية ( اجي كود)
الكثير من الناس ازعجتهم مداخلات الدكتور الفايد
اتقوا اللة في المواطن المغربي الصالح
كفى من هذا الحقد
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6
22 - Miloutou الأحد 19 أبريل 2020 - 17:33
كل واحد باغي يدير البوز
هاد النقاش لي طالع على الفايد . خاصو وجهة نظر المختصين و حتى الصحافيين يبعد منو . لانهم بعض المرات يزيدون في الطين بلة عندما يتدخلون و يحرفون و يؤيدون رأي على حساب آخر.
اما ما يقع للفايد فهو لم يقل ابدا بأنه يداوي مرضا ما ،بل يحث على الوقاية منه فقط بطرق طبيعية وغذاءية وهذا من صميم تخصصه الذي هو موجود كعلم قاءم بذاته .
اما اصحاب السكري فكل يعرف حق قدره .فاصحاب الأنسولين لا يقدرون على الصيام مهما حاولوا على ما اظن .اما النوع الثاني فهناك من يقدر على الصيام بدون تعب و منهم عبد ربه الذي يصوم رمضان بدون أدنى مشكل .والحمد لله باخذ الدواء ليلا وعدم الاجهاد في النهار والسلام
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6
23 - ABK الأحد 19 أبريل 2020 - 17:33
الدولة يجب أن تحارب اشاعات الكاذبة وان تحمى جميع المواطنين سواسية لا ان تحارب ما لا تريد وان تترك الآخرين يعبثون فساذا بعقول المواطنين ما يبنيه العلم يخربه الجهل والفقر بالمشعودين كفى كفى مضى زمان الجهل ذميمه وهذا زمان العلم ساد فيه التعلم
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0
24 - جميلة الأحد 19 أبريل 2020 - 17:34
أعرف أنه ليس من حقي انتقاد العلماء و المتخصصين و لكني كمواطنة و متتبعة لكل ما ينشر أرى أن د الفايد مكانه هو المختبرات العلمية و ليس اليوتوب لارشاد العامة . فمشكلة د الفايد ليست في علمه أو تدينه أو طريقة تفكيره فالرجل من هذه الناحية لا غبار عليه . ولكن مشكلته في لسانه و في عدم معرفته بالمجتمع المغربي و التغييرات التي طرأت على تفكيره و طرق عيشه . و أنا لا أعيب عليه تدخله لاصلاح أخطاء المجتمع- في حدود تخصصه طبعا - و لكن العيب هو طريقة الاصلاح و المكان الذي يظهر منه على المجتمع . العالم يبقى عالما و المجتمع فيه نماذج كثيرة كل يفسر خطاب الفايد حسب مستواه .
اضافة الى كل هذا أرى أن د الفايد بدأ يحس بالغرور و التحدي و لم يعد يعترف بأي عالم أو طبيب بل الأخطر من كل ذلك أنه وضع نفسه مكان كل التخصصات حتى تخصص الفقهاء و اللغويين . لذلك أرى أنه يجب أن يتوقف و أن يراجع نفسه و يضع نفسه في المكان المناسب له. مع اعتذاري و تقديري للدكتور و لكل من يحب الخير لهذا الوطن.
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1
25 - chengae الأحد 19 أبريل 2020 - 17:35
الكلام عليك الحادر عينيك.
ماشي شغلي
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1
26 - العلم والجهل الأحد 19 أبريل 2020 - 17:35
أينما يكون الجهل يكون المشعودون والعشابة والمتطفلين على الميدان بدون إختصاص طبي فيتكلمون وينصحون في جميع الامراض وجميع التخصصات ( السكر، السرطان، التغدية،المعدة الامعاء ،ألزيمر، الباكنسون الفيروسات. كرونا..
والمواطن البسيط العادي هو الضحية.يا امة من جهلها ضحكت امم.
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-3
27 - عبده الأحد 19 أبريل 2020 - 17:36
لقد استمعت اليوم الى باحدى الاذاعات الخاصة التي يديرها تاجر اعلانات لا علاقة له بالاعلام، الى عشاب يشرح كيفية الوقاية من المرض و كيفية تقوية المناعة . هذا العشاب سبق طرده من وسائل الاعلام بعد تقديم شكاية في الموضوع من هيئات الاطباء و نقاية الصيادلة نظرا لكون"النصائح" التي يقدمها تفتقد الى الاساس العلمي والتجربة الميدانية . ونظرا لارتفاع عدد المصدقين لشروحاته و المطبقين لها دون التنبيه الى خطورتها و الى تداعيات الاعراض الجانبية لها سيما بالنسبة لذوي الامراض المزمنة. ولكن يبدو ان الهاكا المختصة بمراقبة الفضاء السمعي تنام في العسل و لا تمتلك اية ادوات لحماية المواطنين من تاثير هؤلاء المشعوذين. كما ان بعض الاذاعات التجارية تتهافت على "خدماتهم" لانها لا يهمها سوى رفع نسبة الاستماع خصوصا اذا تم اللجوء الى خدمات الهاتف ..
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-7
28 - محسن التازي الأحد 19 أبريل 2020 - 17:38
يوجد الطب البديل لكن اين هم الناس الثقة
الدكتور الفايد للامانة رجل يفهم لكن للاسف الدولةلا تستفيد من خبراته
اما بخصوص الاطباء الكل اصبحوا يظهرون بالملائكة و الوطنيين خوفا من اوامر جلالة الملك و قبل الجائحة كانوا و الله لن يتكلموا معك بدون مال . لا هم و لا الممرضين الاغلبية منهم ان لم اقول 99 في المائة ليس لهم ضمير مقابل 1 في المائة ولاد الناس
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6
29 - karim الأحد 19 أبريل 2020 - 17:38
لماذا يا صيدلاني " أكثر فترة يزداد فيها العمل في علاقة بمرضى السكري هي ما بعد رمضان" ؟ لأن البعض يُكثر من تناول الحلويات و المقليات المُحلات بالسكر، ولا علاقة للصيام بذلك!

تخافون مِن كَساد تجارتكم أيها الصيادلة والأطباء إذا إتبع المغاربة النظام الغذائي الصحي!!! هذا هو المقصود من الهجوم على الدكتور محمد الفايد.
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4
30 - عبدالله الأحد 19 أبريل 2020 - 17:39
أنا ما عرفتش قبل ظهور الطب والاطباء؟ باش كان يتعالج الناس، الحرمل والفجر والصوم؛ وأكل الشعير والسمن البلدي والقرع؛؛
وكانت الصحة بخير
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1
31 - هشام كازا الأحد 19 أبريل 2020 - 17:40
"وأشار الدكتور المغربي إلى أن وجوب فتح متابعات قضائية في كثير من القضايا، مستغربا من مطالبة مرضى السكري مثلا بالصوم،" لماذا هذه الحملة الشرسة على الدكتور محمد الفايد وتحريف كلامه خليو السيد يخدم وينفع الناس إلا كنتو مختالفين معاه جلسو وتناقشو معاه علميا ماشي التشيار من بعيد الله يهدي ماخلق
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32 - مغربي غيور الأحد 19 أبريل 2020 - 17:42
واواش هاد الناس مبغاوش يفهمو ان الدكتور الفايد محمد اختصاصي له ماله من الشواهد في مجال البحث الزراعي وما نتناوله التغذيه فكفاكم من الخرجات والطعن في انسان وطني غيور يحب المغاربه ويحب عمله مشكله انه عروبي يتكلم اللغه التي يفهمها المغاربه وحامل لكتاب الله يعطي الدليل من الكتاب فدعوا الرجل فانه فوق البهتان
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33 - ABC الأحد 19 أبريل 2020 - 17:42
بارك علينا من المزايدة على المريض انكم تكرسون التجارة في ميدان الطب وهو ما يخالف الواقع، في جميع الشعوب والثقافات قبل وجود الصيدلاني والطبيب كان هناك التداوي بالاعشاب ومع تطور العلم تم توظيف الأعشاب الطبية في الدواء بالشكل الحالي المتواجد في الصيدلة . لا يمكن إلغاء أحدهما بل يجب التعاون ومساعدة المريض على الشفاء كل حسب إمكانياته المادية في التداوي، كل الطرفين على صواب المشكل هو كل طائفة تريد أن تنتصر لنفسها ويلغي الطرف الآخر وهو ما يجانب الصواب . الهدف يجب ان يكون علاج المريض بدل الصراع بدون فائدة.
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2
34 - الحر الأحد 19 أبريل 2020 - 17:42
من المؤسف أن العلماء لم يلعبوا دورهم في رفع مستوى الوعي بطريقة نشطة. لقد عانيت من قراءة الكثير من التعليقات من الجهلة والمتلاعبين. إما أنهم يتحدثون مثل خبراء العلوم أو الإحصاء. أو يستخدمون الدين لأغراض ملبوسة. مثل جميع البشر ، كان النبي يعالج نفسه إذا كان مريضا. كان يستخدم ما كان متاحًا في ذلك الوقت. لقد تطور العالم. العلوم ، وخاصة العلوم الطبية ، تقدم الآن حلولًا أفضل. دعونا نتبناها. أنا مسلم وكيميائي. لا تناقضات. ديني مسألة خاصة. ومهنتي هي المساهمة في رفاهيتي ورفاه الآخرين. يجب أن يلعب fqui دوره في مجاله وليس في مجال أطباء الفيروسات ... إنه غير مؤهل لذلك. لقد كانت تدخلاتهم هي التي وضعت العالم الإسلامي في مؤخرة الأمم.
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35 - طبيب الأحد 19 أبريل 2020 - 17:43
هذا مرض تنفسي يهاجم الرئة ولاعلاقة له بالتغذية,هذا المرض يتحدث عنه الدكاترة الاطباء حرفيو الصحة وليس "اختصاصيو' التغذية لانهم ليسو دكاترة اطباء,هل تعلمو ان في العالم كله لاتوجد دكتوراه في التغذية
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1
36 - محمد الأحد 19 أبريل 2020 - 17:43
Je me demande ou sont beaucoup de charlatans..comme le Mekki de Skherat qui prétend guérir moyennant soit disant une énergie miraculeuse qui guérisse de toutes les maladies...et que la ?!science ne peut nullement guérir
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2
37 - إدريس الأحد 19 أبريل 2020 - 17:50
هل كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مرض السكري هل كان الناس لا يصومون. الصوم أمر من عند الله والافطار إذا كنت مريض بعض الناس عندهم مرض السكري ويصمون شهر رمضان و الاثنين والخميس فيتبعون الدواء السكري ويصمون ماعندهم مشكل والإنسان هو بصيرة على نفسه ويوم القيامة يسألك الله على نفسك لاعلى الطبيب
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38 - مغربي الأحد 19 أبريل 2020 - 17:51
سؤالي فقط هل اذا كنت ادخن يوميا هل الطب هنا يعالج اثار التدخين او سيطلب من المدخن الاقلاع عن التدخين؟
هذا ما يقوم به بعض المختصين في علم التغدية التغدية هي الاساس ثم الطب اكيد
البعض لا يستوعب ان كل ما درس في علم الطب يأتي بعد علم التغذية ولا يمكن التفريق بينهم ابدا
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39 - Amido الأحد 19 أبريل 2020 - 17:53
الشخص الدي تقصدونه فهو لم ينصح حالات السكري المتقدمة بالصيام ولكن فقد اعطى لمن يعاني من مرض السكري ومع دلك يصوم بمحض ارادته كيف يصوم فقط وحسب قول الدكتور الدي اثيرت حوله ضجة اعلامية فموضوع الصيام ومرض السكري تطرق له في مؤتمر علمي فلمادا ضل الموضوع طي الكتمان ولم تتار ح له هده الزوبعة الاعلامية الا في هده الايام .فكل من اراد ان يصفي بعض الحسابات السياسوية فليس على حساب المتلقي والمستهلك المغربي نحن فب حاجة الى الوصول الى المعلومة كما ينص الدستور على دلك ولسنا في حاجة الى التضليل والاحادية القضبية المغلفة بمصالخ مادية غالبا ما يتم جعل المواطن البسيك وسيلة لها.
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40 - Filière الأحد 19 أبريل 2020 - 17:54
ان من يبخس العلم و المعرفة لا يحق له أن يقدم نفسه كعالم أو دكتور ما دام لا يعترف بأهمية هذا العلم في حياتنا.
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41 - Santé pour tous الأحد 19 أبريل 2020 - 17:54
Le ministère de la santé doit bouger pour mettre fin à l'anarchie des youtubers.... Seul un médecin et en surcroît un diététicien doit donner des conseils en alimentations....
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42 - جالس في الدار الأحد 19 أبريل 2020 - 17:55
من له تكوين علمي متوسط ويقرأ عن التطور الذي حصل في علم الفيروسات والطريقة المعقدة كميائيا الذي تتكاثر بها وجينوم وبروتينات يدرك ان من يروجون للتداوي بالاعشاب و الغرغرة بالماء الساخن مجرد مشعودين يستقطبون من لامعرفة لهم انهم كمن يبيع سلعة مغشوشة يجب ان يكون مكانهم السجن لا غير.
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43 - العشاب المتعالم الأحد 19 أبريل 2020 - 17:58
يجب على الدولة التدخل لايقاف بعض الاصوات النشاز التي تشكل خطرا على الصحة العامة وتلبس نصائها ثوبا علميا طبيا مزركشا ببعض المواعض والتوبل الدينية، مثل الدعوة لشرب بول البعير، وتحضير عصير من براز الابل، ودعوة مرضى السكري للصيام،و اعتبار الرياضة بدعة غربية، هؤلاء اناس خطيرون، اعمى الله بصيرتهم، كما اعمى انصارهم السذج عن الحق.
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44 - عمر الأحد 19 أبريل 2020 - 18:00
في فترات الكوارث الكبرى و حينما يعجز العلم و العقل عن حماية الأفراد و الجماعات يتكاثر أصاب الآراء كل يدعي بأنه المخلص و يصدق الناس كل ما يقال و لو كان خرافة. العقل يتعطل
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45 - وعدودي الأحد 19 أبريل 2020 - 18:03
وهل الدكتور الصيدلاني ملم بالطب حتى يدلي بدلوه؟ هو مجرد بائع للأدوية. ابواب النقاش يجب أن تفتح للدكاترة الباحثين في الطب وطب الأعشاب مع التجرد ما أمكن من بروتوكولات العلاجات التي تجعل الطبيب يقوم برد الفعل لاغير من قبيل هذا الدواء لهذه الأعراض.
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46 - احمد الأحد 19 أبريل 2020 - 18:06
من انتم ؟؟ من اجدادكم ؟؟ ماهي ديانتكم ؟؟ اين هويتكم ؟ بماذا كنتم تتداون في صغركم ؟
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47 - lhsen ait Ichou الأحد 19 أبريل 2020 - 18:06
مريص بداء السكري اومانفعني عاتوجيهات الدكتور محمد الفايد ...سول لمجرب
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48 - maurisso الأحد 19 أبريل 2020 - 18:11
مرة قال لي أحد التلاميذ في قسم الجذع المشترك العلمي أن النواة هي التي تدور حول الإلكترونات. فقلت له من أين لك هذه المعلومة وأنا درست لكم عكس ذلك وبالبرهان، فقال لي من خطبة الجمعة لأحد الفقهاء. فقلت له فكيف ترى الأمر أنت؟ فقال لي والله يا أستاذ أن فقيه الحي الله إعمرها دار. ولكم التعليق
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49 - الراحة النفسية والمناعة الأحد 19 أبريل 2020 - 18:14
لو أن مزار (بويا عمر) مازال مفتوحا ووضعوا فيه هؤلاء المصابون بكورونا لشفي معظمهم لان النفس ترتاح في تلك الأماكن الشعبية واذا ارتاحت النفس تلقى الجسم جرعة قوية من المناعة.. وهناك الكثير من الأمراض المستعصية شُفيت بتلك الطرق. فما بالك بالطب العربي والأعشاب التي كانت مصدر إلهام لعلماء الطب الأوائل..
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50 - مينة الأحد 19 أبريل 2020 - 18:14
الطب البديل اصبح معترفا به عالميا وعلاقة التغذية بالامراض والتخفيف من حدتها او الشفاء منها اصبح مثبتا علميا وعالميا. كما عندنا اطر طبية ذات كفاءات عالية لدينا مثلها في علم التغدية والطب البديل فلماذا ننتقد دائما اصحاب هذه العلوم الاخيرة اي اصحاب الطب البديل و علم التغدية فلننتقدها في العالم كله. من العدل ان نستدعي اصحاب هذه العلوم ونحاورهم ان كانت معلوماتهم العلمية حقة ستظهر والعكس صحيح بعيدا عن تضارب المصالح التافهة
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51 - مراد الأحد 19 أبريل 2020 - 18:16
سبب جميع الامراض هو ان الانسان غير نمط عيشه من ماكولات طبيعية بيو واعتمد على الماكولات الصناعية ، التي تحتوي على الملركبات الكيميائية الخطيرة على صحة الانسان ،كما ان تناول الحلويات والمواد الغنية بالسكريات تضعف مناعة الجسم وتجعله غير قادر على مواجهة اضعف الفيروسات ، انظرو الى الانسان القديم الذي لم تكن في عهده هذه التكنولوجيا الصناعية ، فلقد كان يقطات على كل ماهو طبيعي وكانت قوته اابدنية جيدة حيث مكنته من العيش طويلا ، لذلك ومن احل الحفاض على صحة الجسم لابد من اتباع نظام غدائي طبيعي يعتمد على الفواكه و الخضر والقليل من اللحم و تجنب السكريات و الحلويات وسكرا
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52 - Amido الأحد 19 أبريل 2020 - 18:18
هولاء الناصحين تمنينا لو انهم انضووا في جمعيات تساعد مرضى السكري المعوزين وما اكثرهم وهنا يكونوا قد فعلوا النصاىحهم الطبية التي تتقادف عبر المنصات الاليكترونية .
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