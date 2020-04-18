24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1906:5013:3217:0620:0521:24
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. اتحاد التعليم الحر يرجئ استخلاص واجبات الدراسة (5.00)

  2. المغرب يشدد المراقبة على مداخل ومخارج المدن السالمة من "كورونا" (5.00)

  3. ألمانيا تعلن السيطرة على الوباء قبل تخفيف القيود (5.00)

  4. جمعية تدعو إلى إغلاق مصانع بمدينة القصر الكبير‎ (5.00)

  5. تقرير رسمي يدعو إلى إلغاء "زعزعة العقيدة" من القانون الجنائي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | "الساعة القانونية" تعود إلى المغرب يوم غد الأحد

"الساعة القانونية" تعود إلى المغرب يوم غد الأحد

"الساعة القانونية" تعود إلى المغرب يوم غد الأحد
هسبريس من الرباط
السبت 18 أبريل 2020 - 13:15

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ـ قطاع إصلاح الإدارة، أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (غرينيتش)، بتأخير الساعة بستين (60) دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم غد الأحد 19 أبريل الجاري.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن هذا الإجراء يأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، ولقرار رئيس الحكومة رقم 3.25.20 صادر في 15 من شعبان 1441 الموافق (9 أبريل 2020) بشأن الساعة القانونية.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم، بعد نهاية شهر رمضان، العودة للعمل بتوقيت (GMT+1)، وذلك بإضافة ستين (60) دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 31 ماي 2020.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - عبدو من الرباط السبت 18 أبريل 2020 - 13:22
هذا يعني ان الساعة الحالية غير قانونية ملييييينا منها ومرضاتنا فحياتنا اللهم باعد بيننا وبين الساعة الغر قانونية وباعد بيننا وبين فرنسا كنضن كلشي غادي يفهمني منين قلت فرنسا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
64
2 - حسن السبت 18 أبريل 2020 - 13:23
ما الإفادة من العوده إلى التوقيت هل سيقصر لنا الصيام إما القطع معه بصفه نهائيه او تركه بصفه نهائيه طلع تاكل الكرموس. هبط شكون قالها ليك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
3 - محمد اليحياوي السبت 18 أبريل 2020 - 13:24
اسمها الساعة القانونية
يعني العام كامل وحنا خدامين خارج القانون هههه
من الأحسن يخليوها تا مورا رمضان ومع كورونا والبورصات حابسين ما كاين لاش نرجعو للساعة الغير قانونية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
4 - مغربي السبت 18 أبريل 2020 - 13:24
يعني هاد الساعة ماشي قانونية؟
وفين هي توفير الطاقة ؟
اذا كانت فاتورة الكهرباء في ارتفاع فين هو تبرير توفير الطاقة؟
ترجلوا مرة وقولوها نحن نتيع اوامر الغرب وما نحن سوى خدام للغرب نفعل ما نأمر به من الغرب ولا قرار لنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
5 - احمد النفخة السبت 18 أبريل 2020 - 13:25
تحياتي جاء في مقالكم بان الساعة القانونية غدا ان شاء الله اريد ان اساءل هل من كانت ساعة غير قانونية؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
6 - oujdi السبت 18 أبريل 2020 - 13:25
لا مرحبا باسترجاع الساعة همنا مع هادا الوباء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
7 - مواطن السبت 18 أبريل 2020 - 13:25
هاد السادة ديال دابا ماشي قانونية ولا كيفاش؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
8 - مجرد وجهة نظر السبت 18 أبريل 2020 - 13:26
يجب على الدولة كما الشعب، الالتزام بالقانون بما فيها الساعة القانونية.وإلا من لم يطبق قانونا ما فلا حرج عليه كما الدولة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
9 - Zmama السبت 18 أبريل 2020 - 13:27
لي بغا التوقيت gmt يبقا ابان هنا او نديرو حملة مورا رمضان الا بدلوها
وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
10 - tiktik السبت 18 أبريل 2020 - 13:28
اذن هذه الساعة فاش كينين دبا غير قانونية اذن خرقنا القانون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
11 - simo السبت 18 أبريل 2020 - 13:28
جاء في المقال سيتم الرجوع الى الساعة القانونية والرجوع الى القانون هو جادة الصواب وهذا دليل ان الساعة الاضافية غير قانونية ولا تحترم القانون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
12 - الغزواني السبت 18 أبريل 2020 - 13:29
يجب ان تبقى دائما كفى من العبث بالوقت زيد انقص الله يهديكم شوفوا شي حوايج مهمة فحياة المواطن غيروها وبدلوا حياة المغاربة الى الافضل عوض الساعة راه فئة مهمة من المغاربة ما باغينهاش علاش تتفرضوها علينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
13 - khalid52 السبت 18 أبريل 2020 - 13:31
يجب علينا أن نتحد ضد هذه الساعة كله سلبيات، أفضل الساعة البيولوجية لأنها الأفضل و شكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
14 - Salah السبت 18 أبريل 2020 - 13:32
أوروبا تفكر في العودة إلى كرينتش لما للساعة الإضافية من أضرار .و المغرب له التبعية العمياء لفرنسا .مند الحجر الصحي اتضح أننا بخير و في تقدم من دون فرنسا . فلندع إضافة هذه الساعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
15 - الريش يا الريش السبت 18 أبريل 2020 - 13:33
أليس غرينيتش+1 قانونيا؟؟
التوقيت القانوني والغير قانوني?
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
16 - عبد ربه السبت 18 أبريل 2020 - 13:33
أنظروا إلى عنوان المقال(الساعة القانونية) وهذا ما يتداوله الإعلام الرسمي للمملكة إذن هي قانونية فلماذا تخرجون عن القانون وتضيفون ساعة و( تربجوا) نوم المغاربة و( تخربقوا) ساعتهم البيولوجية إذن هذا عبث في عبث فعودوا إلى رشدكم فدعكم من تكييف زمننا مع زمن ما مكم فرنسا وقد أثبت كورونا ألا فائدة من تقارب قطاع المال والأعمال بيننا وبينهم فهاهي الحقيقة قد تجلت واضحة عند أول إمتحان كوني فالكل يصرخ نفسي نفسي بلدي بلدي أولا وبالتالي علينا أن نعي الدرس ونفهمه ونعتبر إن كنا من أولي الألباب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
17 - Youssef ساعة الغضب السبت 18 أبريل 2020 - 13:34
منهار تفرضة علينا هاد ساعة وحنا لور لور
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
18 - YASSINE السبت 18 أبريل 2020 - 13:36
مكينش لي كايفقسني قد سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (غرينيتش) يعني حنا عايشين فساعة غير قانونية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
19 - السعيدي السبت 18 أبريل 2020 - 13:38
رجوع الساعة القانونية يدل على أن الساعة الإضافية هي حرام 1+, والساعة الحقيقية الموافقة لتوقيت غرينتش هي حلال، لذلك لا يتم إدراج الحرام في رمضان.
تقبل الله صيامكم وازاح عنا هذا الوباء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
20 - Rachid السبت 18 أبريل 2020 - 13:41
"الساعة القانونية "ادن هدي لكنوا مديرين مشي قانونية ،ادن الحكومة خدامة بلا قانون غير لي فاق صباح بكري احكم ،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
21 - عبدو طنجة السبت 18 أبريل 2020 - 13:44
بنسبة لي أنظر لهذه الساعة الملعونة كأنني مصاب بكورونا.
اعملوا على توقيت غرينتش و أبعدوا عنا هذا الوباء الذي يقهرنا طول السنة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
22 - ملاحظ السبت 18 أبريل 2020 - 13:46
عمليا التوقيت القانوني هو الاستثناء والتوقيت الصيفي هو القاعدة
اذن طالب كلية الحقوق في سنته الاولى سيجد صعوبة في فهم التعريف الجامع والمانع للقاعدة القانونية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
23 - abdou السبت 18 أبريل 2020 - 13:51
على العموم هذه مسألة أقرتها الدولة نحن مدعنون لها غير ما يتيرني هذه التوصيات الرجوع إلى الساعة القانونة إدأً عندنا شيء قانوني والٱخر غير قانوني . أرى أن المطلوب إعادة النظر في هذا الوصف على الأقل نقول الرجوع إلى االساعة للتوقيت الدولي كرينتش وكذلك الرجوع إلى التوقيت المرسوم للملكة وهكذا قطعنا مع هذا التعبير القانوني وغير القانوني . هذا أولا وثانيا لماذا لا نبقى على الساعة على مدار السنة ؟ لا تبدلها لا في رمضان ولا غير رمضان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
24 - واخمو السبت 18 أبريل 2020 - 13:59
اذا كانت فعلا ساعة قانونية ، فلم لا تستقر على حال ويتم خرقها باستمرار !
وما الجدوى من العودة الى توقيت " غرينتش " بعد ان تعطل كل شيء تقريبا ، ولا ندري ماذا نفعل باوقاتنا ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
25 - abde السبت 18 أبريل 2020 - 14:00
المشكل هو أن على حساب 3 شركات في المغرب نبدلو ساعة ونمرضو ولادنا في الشهور الاولى من الدراسة والله حتى عيب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
26 - hasan السبت 18 أبريل 2020 - 14:05
ملينا منها والله كنتمنو اخليو لينا ساعة القانونية ديالنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
27 - أونتي_كرونا السبت 18 أبريل 2020 - 14:09
أوجه كلامي لساعة الغير القانونية التي ستختفي بعد أقل من يوم،أطلب منها أن تخبر الساعة القانونية التي ستحل قريبا أن الأمر لم يعد يهمنا ولم نعد نكترث لستين دقيقة زادت او زالت نحن اليوم لسنا نحن؟؟!! لم تعد لدقائق قيمة !!! أصبحنا نعيش في الثقب الأسود حيث لا زمان ولا مكان ننتظر أن يرفع الله عنا هذا البلاء الكبير الذي لا قبل لنا به و يحمي و طننا و جميع الناس .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 27 | عرض: 1 - 27

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.