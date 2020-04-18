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كُتّاب وآراء
"الساعة القانونية" تعود إلى المغرب يوم غد الأحد
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ـ قطاع إصلاح الإدارة، أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (غرينيتش)، بتأخير الساعة بستين (60) دقيقة عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم غد الأحد 19 أبريل الجاري.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن هذا الإجراء يأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، ولقرار رئيس الحكومة رقم 3.25.20 صادر في 15 من شعبان 1441 الموافق (9 أبريل 2020) بشأن الساعة القانونية.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم، بعد نهاية شهر رمضان، العودة للعمل بتوقيت (GMT+1)، وذلك بإضافة ستين (60) دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 31 ماي 2020.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
يعني العام كامل وحنا خدامين خارج القانون هههه
من الأحسن يخليوها تا مورا رمضان ومع كورونا والبورصات حابسين ما كاين لاش نرجعو للساعة الغير قانونية.
وفين هي توفير الطاقة ؟
اذا كانت فاتورة الكهرباء في ارتفاع فين هو تبرير توفير الطاقة؟
ترجلوا مرة وقولوها نحن نتيع اوامر الغرب وما نحن سوى خدام للغرب نفعل ما نأمر به من الغرب ولا قرار لنا
وشكرا
التوقيت القانوني والغير قانوني?
تقبل الله صيامكم وازاح عنا هذا الوباء.
اعملوا على توقيت غرينتش و أبعدوا عنا هذا الوباء الذي يقهرنا طول السنة.
اذن طالب كلية الحقوق في سنته الاولى سيجد صعوبة في فهم التعريف الجامع والمانع للقاعدة القانونية
وما الجدوى من العودة الى توقيت " غرينتش " بعد ان تعطل كل شيء تقريبا ، ولا ندري ماذا نفعل باوقاتنا ؟