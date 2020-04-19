24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:1805:4912:3216:0619:0520:25
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "فيراري" تصنّع صمامات خاصة بأجهزة التنفس الصناعي (5.00)

  2. الأرض تهتز اليوم تحت أقدام الساكنة بمدينة وزان‎ (5.00)

  3. تحقيق الإقلاع الاقتصادي يتطلب محاصرة الفساد والمزيد من الحكامة (5.00)

  4. المصانع توزّع 33,5 ملايين كمامة وتطرح "واقيات قابلة للتصبين" (5.00)

  5. إحباط محاولة انتحار تخلّف مصابيْن بسيدي يحيى (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | "كورونا" يجدد مطلب المساواة في تعويضات الأخطار لموظفي الصحة

"كورونا" يجدد مطلب المساواة في تعويضات الأخطار لموظفي الصحة

"كورونا" يجدد مطلب المساواة في تعويضات الأخطار لموظفي الصحة
هسبريس من تطوان
الأحد 19 أبريل 2020 - 12:00

جدّدت جائحة كورونا الحديث عن تفاوت تعويضات الأخطار المهنية بين أطر وموظفي وزارة الصحة، عقب تسجيل حالات إصابة مؤكدة بالفيروس المستجد في صفوف الأطر التمريضية والطبية، وتعالت أصوات نقابية تستحضر هذا المعطى وتذكر بمطالب ملف الممرضين وتقنيي الصحة بدءا من الهيئة.

منهم من لقي حتفه، ومنهم من ينتظر، موظفون من مختلف الرتب والإطارات والتخصصات، ذكورا وإناثا، قادهم واجبهم المهني والإنساني إلى التكتل ضمن جنود الصف الأمامي لمواجهة كوفيد 19 يخفون آلامهم، ويسرعون الخطى ويبوحون بآمال حبلى بانتظارات تدور حول تقنين المهنة ومأسسة ظروف عمل ملائكة الرحمة.

عبد الكريم أيت باعلي، منسق اللجنة الجهوية للممرضين التابعة للجامعة الوطنية للصحة (ا م ش) بجهة مراكش آسفي، قال إنه بالرغم من أن دستور المملكة المغربية ينص بشكل صريح على مبدأ المساواة بين الأفراد فإن هناك إجحافا في منطق التعويضات وميزا مفضوحا بين فئة مهنية وأخرى.

وأوضح المتحدث ذاته أن فيروس كورونا واحد من الأخطار المهنية الذي أثبت أنه لا يفرق بين طبيب وممرض وتقني، في إشارة إلى هزالة التعويض عن الأخطار المهنية الذي يتلاقاه الممرضون (1400 درهم) مدى الحياة، في وقت تستفيد فئات أخرى من تعويض عن نفس هذه الأخطار يبدأ من 2800 درهم ليصل إلى 5900 درهم.

وكشف آيت باعلي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الممرضين يقدمون 80% من العلاجات الموجهة إلى المرضى، حسب منظمة الصحة العالمية، وأكثر احتكاكا والتصاقا بالمرضى؛ وهو ما يجعلهم أكثر عرضة للخطر المهني، داعيا إلى ضرورة أخذ الدروس والعبر من هذا الوباء وإعادة الاعتبار لقطاع الصحة العمومية، عبر تأهيل المؤسسات وتجهيزها وتحفيز وتشجيع الأطر الصحية العاملة به دون ميز أو إقصاء.

من جانبه، اعتبر عادل عوين، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن مسألة التعويضات عن الأخطار المهنية تعرف حيفا كبيرا يطال فئة الممرضين وتقنيي الصحة.

وأضاف عوين لهسبريس أن جائحة كوفيد-19 أظهرت بما لا يدع مجالا للشك أن الممرضين وتقنيي الصحة هم أعمدة أساسية وركائز للمنظومة الصحية المغربية، ولا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه في غياب قوانين مؤطرة وهيئة مهنية بالإضافة إلى زيادة مستحقة في التعويض عن الأخطار المهنية لإنصاف ورد الاعتبار للجسم الصحي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - pacifique الأحد 19 أبريل 2020 - 12:06
vous nous protégez contre ce virus mortel vous méritez d’être indemniser
que dieu vous garde
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - yass الأحد 19 أبريل 2020 - 12:07
نعايو ما نهضروا.. و سكات حسن... زيادة التعويضات.. و زيادة التوظيفات.... والمستشفيات.. و التجهيزات الطبية... اما تعطيهم الفلوس و يطيرو و ينزلو بدون معدات غ بلاش..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
3 - omar الأحد 19 أبريل 2020 - 12:08
حيف وتمييز لا يقبله العقل والمنطق.الخطر واحد ويجب ان يكون التعويض متعادلًا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
4 - moslim الأحد 19 أبريل 2020 - 12:11
خاص المغاربة كاملين تعويضات عن خطر كورونا حتى هوما كيواجهوه يوميا وبدون كمامات واقية مثل التي توجد عند الاطر الصحية زد على ذلك تعويضات مستلزمات النظافة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
5 - abdelilah الأحد 19 أبريل 2020 - 12:11
واحدة من أسباب تخلف هذه الأمة ، هو غياب العدل الذي يخلق الكثير من الإحباط و الضغينة ، فليكن العدل في هذه التعويضات بداية إصلاح الأخطاء المتراكمة على مدى عدة عقود لإعادة انطلاق هذه الأمة من جديد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
6 - معقولة ما قالو عيب الأحد 19 أبريل 2020 - 12:13
التعويض واحد موحد يجب ان يكون، لانه ليس هناك حياة اكثر قيمة من حياة اخرى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
7 - hayat الأحد 19 أبريل 2020 - 12:15
نعم خطر واحد تعويض موحد. لا بد من توحيد التعويض لكل جنود الصف الاول امام المريض وهؤلاء الجنود التي تشتغل في الواجهة في الصف الاول هم : السائق و الفريق المكلف بنقل المريض ، رجال الامن، عاملات النظافة، طاقم التمريض، الطاقم الطبي، طاقم المختبرات.... لا ادري هل نسيت احدا....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.