خبير يحذر من الصياح من النوافذ في زمن كورونا

أيوب صدور من تطوان

حذر البروفيسور أحمد غسان الأديب، أستاذ التخدير والإنعاش، من بعض السلوكيات والمبادرات التي تحث المواطنين على الإطلال من النوافذ والأسطح للصراخ والغناء وترديد الزغاريد أو النشيد الوطني، أو غير ذلك، مؤكدا أن من شأن هذه الممارسات أن تكون سببا في تفشي وباء كورونا عبر تطاير الرذاذ من الأفواه إلى الهواء وانتقال الفيروس من طبق إلى آخر ومن سكن إلى آخر.

وقال البروفيسور أحمد غسان إن دولا أوروبية حصدت أرقاما كبيرة في عدد الإصابات والوفيات بسبب هذه السلوكيات التي قام بها مواطنون وفعاليات من المجتمع بحسن نية، غير أن الأمر قد يساهم في انتشار رقعة الفيروس أكثر مما نتصور، وأعطى المثال بإيطاليا وإسبانيا.

واعتبر الاختصاصي في التخدير والإنعاش أن الصراخ والغناء أو الصياح من النوافذ، ممارسات يصدر عنها تطاير قطيرات الرذاذ الذي ينتقل عبر الهواء، مناشدا عموم المواطنين وفعاليات المجتمع تفادي هذه السلوكيات التي يمكن أن تكون لها نتائج وخيمة.

واستحضر الطبيب ذاته المجهودات الجبارة التي قامت بها السلطات الحكومية، وانكباب عدد من الخبراء المغاربة والجمعيات المهنية الطبية لصياغة البرتوكولات الخاصة بالتكفل بالحالات المؤكدة، سواء داخل مصالح الاستشفاء أو قاعات الإنعاش والعناية المركزة.

ودعا أستاذ التخدير والإنعاش بكلية الطب والصيدلة بمدينة مراكش، من خلال مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك"، إلى ضرورة التقيد بإجراءات السلامة الصحية والتباعد الاجتماعي والالتزام بارتداء الكمامات حتى داخل البيوت، تفاديا لنقل العدوى داخل الوسط العائلي، مع الحرص على العمل بالتدابير الاحترازية الفردية من قبيل غسل الأيدي بالماء والصابون بشكل منتظم.