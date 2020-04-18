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الرئيسية | مجتمع | المصانع توزّع 33,5 ملايين كمامة وتطرح "واقيات قابلة للتصبين"

المصانع توزّع 33,5 ملايين كمامة وتطرح "واقيات قابلة للتصبين"

المصانع توزّع 33,5 ملايين كمامة وتطرح "واقيات قابلة للتصبين"
هسبريس من الرباط
السبت 18 أبريل 2020 - 17:00

كشفت معطيات حصلت عليها هسبريس أن المصانع المغربية وزعت ما مجموعه 33,5 ملايين كمامة خلال الفترة من 6 أبريل، تاريخ إعلان المغرب إجبارية وضع الواقيات، إلى أمس الجمعة 17 أبريل الجاري.

وكان بلاغ مشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أكد أن "هذا القرار يأتي في إطار المجهودات المبذولة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وتبعا للتعليمات السامية التي أعطاها الملك محمد السادس، من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الكمامات الواقية لعموم المواطنين بسعر مناسب، وبناء على المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292".

مصدر مقرب من القطاعات الوزارية المعنية، أكد أنه بداية من يوم الاثنين المقبل ستوفر في الصيدليات الكمامات للعموم، داعيا المواطنين إلى اقتناء حاجياتهم من الكمامات للاستعمال الضروري فقط، وذلك لتفادي أي خصاص يمكن أن يحدث في هذه الواقيات.

المعطيات التي حصلت عليها هسبريس أكدت أن المملكة تنتج يوميا ما مجموعه 5,7 ملايين كمامة، موضحة أنه يتم توزيعها في ربوع المغرب على أزيد من 60 ألف نقطة بيع بمحلات القرب، وستضاف إليها الصيدليات بداية من الأسبوع المقبل.

من جهة ثانية، كشف المصدر أن المصانع المغربية ستنتج قريبا كمامات قابلة للاستعمال أكثر من مرة، ويمكن تصبينها، موضحا أن السلطات عبأت مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني.

مصدر هسبريس أكد أن إشراك الصيدليات في بيع الكمامات إلى جانب الأسواق الكبرى ومحلات القرب، جاء بعدما رفض الصيادلة في بداية الأمر ذلك بمبرر أن هامش الربح ليس بالكبير.

وبينما أورد بلاغ حكومي سابق أنه "تم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم في 80 سنتيما للوحدة بدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة (كوفيد 19)"، أوضح مصدر هسبريس أن هامش ربح الصيدلية والموزع هو 30 سنتيما للكمامة الواحدة، مبرزا أن هذه الكمامات تغادر المصانع بـ50 سنتيما بعد الدعم الموجه إليها من الدولة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (34)

1 - أبو يوسف السبت 18 أبريل 2020 - 17:04
من 6 أبريل وانا ابحت عن كمامة فوجدت كمامتين . معطيات قد تكون حقيقية لي هي 33.5 مليون لكن بعض الاشخاص ملي تحطو كمامات خداو بزاف وخلونا بلاش عار عليه ماتحب لي نفسك حب لغيرك. الله يحد الباس .
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6
2 - عادل السبت 18 أبريل 2020 - 17:05
كل ما يصرح به عن عدد الكمامات الموزعة مشكوك في صحته، لأن أغلب المغاربة لا زالوا يبحثون عن الكمامات،...يجب أن تحاسب الحكومة أيضا حين تروج الأكاذيب...
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3
3 - محمد من تطوان السبت 18 أبريل 2020 - 17:07
لحد كتابة هذا التعليق لا وجود لكممات في المنطقة التي أسكن فيها ،انتهى الكلام.
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4
4 - عبدو عبدالله السبت 18 أبريل 2020 - 17:08
كل يوم نسمع تم صنع وتوزيع ملايين الكمامات في الأسواق بثمن 80سنتيم الا اننا لازلنا ننتظر دورنا ونصينبا من هذا المنتوج الرخيص والمشجع. لا أدري ما السبب.... التصريحات في واد ونحن في العمق المغربي في واد.
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5
5 - عبدو من الرباط السبت 18 أبريل 2020 - 17:08
أقسم أنه منذ التاريخ المذكور إلى يومنا هذا لم أقصد حانوتا او صيديلة أو أي مكان يمكن ان تباع فيه الكمامات إلا والجواب كان لا توجد كمامات نسمع عنها ونراها فقط في مواقع التواصل وعلى التلفاز
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2
6 - محمد السبت 18 أبريل 2020 - 17:10
نتمناو توزع بعدل وتوصل حتا قرى
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1
7 - محمد السبت 18 أبريل 2020 - 17:10
نتمناو توزع بعدل وتوصل حتا قرى
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1
8 - lingo السبت 18 أبريل 2020 - 17:10
هذه الآرقام جانبت الصواب حيث لا توجد كمامات الا بإعداد قليلة وما هي إلا للاستهلاك الإعلامي
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2
9 - ناصح أمين السبت 18 أبريل 2020 - 17:11
سبحان الله...كل هذا العدد...والله لحد الساعة لم أجد واحدة لأشتريها وأنا من سكان الدار البيضاء..ولكم التعليق.
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2
10 - abdouabdoi السبت 18 أبريل 2020 - 17:11
مع الاسف زوبعة في فنجان اين هي الكمامات ؟موجودة ومتوفرة على شاشة التلفاز فقط.نريد القطع مع ماقبل كورونا نريد مغربا جديدا شفافا تعمه المصداقية.نريد مغربا آخر مابعد 2020.
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1
11 - ابو سلم السبت 18 أبريل 2020 - 17:12
ما شفنا والو و 90 في المائة من الناس الا سولتوهم ما لقاوش الكمامات لا في المتاجر و لا في الصيدليات، يعني فين مشاو هاد الكمامات كاملين؟؟؟!!
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12 - hicham السبت 18 أبريل 2020 - 17:13
كنا نتمنى أن تطرح في كافة المحلات التجارية دون احتكارها على فئة معينة دون أخرى في ظل الوضع الراهن و في ظل الكساد الذي نعانيه
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13 - الوعي بالصحة. السبت 18 أبريل 2020 - 17:13
المشكل بعض الناس يستعملون الكمامة لمدة يوم أو أكثر ويظهر هذا من خلال الوسخ العالق بها للناظر من على بُعد وهو ما يشكل خطرا بدخول الميكروبات الناتجة عن الإستنشاق والزفير الذي يتعفن بطول الوقت.
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0
14 - صفريوي السبت 18 أبريل 2020 - 17:13
لاتوجد كمامات في المتاجر والصيدلبات بمدينة صفرو مع أنه تم توزيع أكثر من 33 مليون كمامة بالمغرب ؟
أين هي تلك الكمامات التي أصبحت فقط كلام نسمعه كل يوم وغير موجودة في أرض الواقع بل وفي بعض المدن تباع ب 3 دراهم عوض 80 سنتيم لان الرقابة على الأسعار ليست مطبقة في أغلب المدن فقط الرئيسية وليست كلها بعضها أو فقط الأماكن المهمة فيها ..
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0
15 - مجامع السبت 18 أبريل 2020 - 17:13
36. مليون نسمة عدد سكان المغرب وبتالي يجب على الاقل حصول اكترم %90 على كمامات الان انه لم يتجاوز النصف فما هوا السبب؟
هل يتم بيعها في السوق السوداء كما تباع معقمات اليد !
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16 - تعليق السبت 18 أبريل 2020 - 17:14
الحمد لله اليوم لقيتها فالصيدلية بعد اسبوع من البحث
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0
17 - محسن بن زاكور السبت 18 أبريل 2020 - 17:14
الغريب في المسألة أنني أقطن في مدينة المحمدية وإلى حدود الساعة لم أتمكن من الحصول ولو على واقية واحدة رغم محاولاتي المتكررة
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18 - هل لكم من مزيد ؟ السبت 18 أبريل 2020 - 17:15
مرحبا بمنتوجات مغربية الصنع هل تتواجد فيها شروط الوقاية العالمية الصحية وحماية المستهلك من الوباء ام سوى كثرة الإنتاج؟
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19 - عبد الاله السبت 18 أبريل 2020 - 17:16
Je ne sais pas comment mais pour moi personnellement je ne trouve pas des Gags ni dans les pharmacie de proximité ni dans les petit magasins de commerce.
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20 - مروان مابل السبت 18 أبريل 2020 - 17:16
33 مليون كمامة، و الناس تشتكي من غيابها لدى متاجر الأسواق الممتازة و متاجر القرب، أين الخلل إذن، هل تم تصدير غالبيتها إلى الخارج ام هناك جهات احتكرت التوزيع و لا كيفاش
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21 - اردغان السبت 18 أبريل 2020 - 17:16
ان جاىحة كورونا يجب أن تكون رادعا لنا جميعا ...لمادا الكدب على الناس اين هي هده الكمامات....كم من أية يحتاجونها لتتعظوا
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22 - مؤمن السبت 18 أبريل 2020 - 17:17
لحد الان لم أجد حتى كمامة.
من هادشي لكاتقولو مشيت لصيدليات للمتاجر الكبري للبارات الكل يقول لن نتوصل بعد.
اين المشكل؟
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23 - السلام عليكم السبت 18 أبريل 2020 - 17:17
هامش الربح عند الصيدلية 30 سنتيم وعند الدكاكين 20 سنتيم و 33 مليون كمامة اين وُزعت؟؟!!
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24 - Brahim السبت 18 أبريل 2020 - 17:17
بإمكان الناس بأنفسهم صنع كمامات اكثر وقاية من التي تباع بالمحلات التجارية
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25 - Younesse السبت 18 أبريل 2020 - 17:18
كون بقيت متبع فلوس الخدمة و فلوس المعاونة كون بقيت بلا ريال الحمد لله بعدا عندي انستغرام كنربح منو الفلوس من الإشهارات هوما باش عايش دبا و معاون راسي . شكرا انستغرام ✌
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26 - mohamed السبت 18 أبريل 2020 - 17:18
علاش هذ الكذوب؟ مرت أيام و نحن نسمع هذه اللازمة، مليون كمامة مليار كمامة...
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27 - Said السبت 18 أبريل 2020 - 17:18
Je me demande si les masques sont steriles a leurs sorties des usines puisqu'ils ne sont pas emballes mais juste empactes dans une boite.
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28 - rachad hadri السبت 18 أبريل 2020 - 17:19
هذه الملايين من الكمامات التي نسمع عنها فقط في وسائل الإعلام أين توزع وأين تختفي؟ هناك شبه إجماع بين كل المغاربة وفي كل المدن أنها غير موجودة وأول ما يثير الإنتباه في أبواب صيدليات المغرب عنوان كبير وبخط أحمر واضح " لا نتوفر على الكمامات " وشكرا
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29 - بدر ه السبت 18 أبريل 2020 - 17:20
لم أستطيع شراء ولا واحدة بالدار البيضاء
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30 - مغربي السبت 18 أبريل 2020 - 17:22
واااااااااا عباد الله .... واااااااااا عباد الله .... واااااااااا عباد الله....
راه غير موجوديييييييييييييين في بركان......... غير موجوديييييييييييييين في بركان... و لاحول و لاقوة إلا بالله... اقهرتونا بأعداد الملايين المنتجة...
الله يأخذ الحق في من أحدث أزمة الكمامات...
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31 - مغربي السبت 18 أبريل 2020 - 17:22
سبحان الله هامش الربح مقدهومش ، الله يعمّر قلبنا بِاللّه ، هنا نرئ الجانب الإنساني و الوطني غير موجود ، خاصهم يحمدو الله لمزال كيزاولو العمل ديالهم و يدخلّو المصروف ، وهذا معروف علئ أغلب الصيادلة بالجشع إلا من رحم ربي .
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32 - Nouro السبت 18 أبريل 2020 - 17:23
من دروس كورونا عدم الطمع كثيرا ولا تفكر في الربح الكثير وحاول ان تساعد ما أمكن...غدا الدرس التالي..
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33 - وجدي 4 السبت 18 أبريل 2020 - 17:24
عند المحن ينكشف الحيتان و الانتهازيين اتحدث هنا عن الصيادلة الذين رغم ما يمر منه البلد و ما يترتب عن عدم ارتداء الكمامات من عدوى الا انهم لا يفكرون الا في هامش الربح ، سنظيفهم الى اصحاب المدارس الخاصة و بعض حيتان التصدير، ولا اعمم فالقلة القليلة لها غيرة على الوطن و المواطنيين وتحية احترام لهم اما البقية فنقول حسبنا الله و نعم الوكيل في جشعكم و انانيتكم وفي غالب الظن فانتم لا تؤمنون حتى بخالقكم
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34 - مواطن السبت 18 أبريل 2020 - 17:26
منذ اجبارية ارتداء الكمامات اقسم لكم وليومنا هذا اتردد يوميا صباح مساء على 6 او 7 صيدليات ودائما نفس الجملة لم نتوصل بشيئ لا نملك كمامات مع العلم ان عون السلطة(المقدم) في المقاطعة 3 لبننجدية ولحد الساعة اي 18 ابريل 2020 لم يعطني رخصة التنقل الاسثتنائية هناك بعض الاشخاص الذين لا يتبعون تعليمات وزارة الداخلية والصحة وسوف نقع في المحظور وستذهب جهود الدولة سدى رغم ذلك ملتزم في البيت وبالتعليمات ولكنني بحاجة للرخصة والكمامات اغيثونا !!!
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