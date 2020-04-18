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الرئيسية | مجتمع | بلاغ مشترك حول تمديد "الطوارئ الصحية" بالمغرب

بلاغ مشترك حول تمديد "الطوارئ الصحية" بالمغرب

بلاغ مشترك حول تمديد "الطوارئ الصحية" بالمغرب
هسبريس من الرباط
السبت 18 أبريل 2020 - 17:54

في سياق تعزيز التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد"، وأخذا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية بالمملكة، تعلن السلطات العمومية أنه تقرر تمديد "حالة الطوارئ الصحية" لمدة إضافية تمتد إلى غاية 20 ماي 2020.

ووفق بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة، ستظل جميع الإجراءات الوقائية والزجرية المعمول بها في إطار المرحلة الأولى "لحالة الطوارئ الصحية" سارية المفعول طيلة هذه المدة الإضافية، مع تكييفها كلما اقتضى الأمر ذلك حماية للصحة العامة للمواطنات والمواطنين.

وعلى غرار المرحلة السابقة، يضيف المصدر، ستواصل الجهات المختصة عملها لضمان عرض كاف يلبي احتياجات استهلاك الأسر من المواد الغذائية والأدوية وجميع المواد الحيوية، بما في ذلك احتياجات شهر رمضان الكريم، مع تعبئة جميع المصالح لضمان المراقبة والتتبع المنتظم لحالة فضاءات التسوق ونجاعة مسالك التوزيع.

وتعزيزا للجهود الوطنية المبذولة، يشير المصدر، تهيب السلطات العمومية بكل مواطنة ومواطن ضرورة التقيد التام بمتطلبات هذه المرحلة الدقيقة، والانخراط الفعال في تنزيل كل التدابير الوقائية المتخذة، وكذا التعاون مع رجال وأعوان السلطات المحلية والمصالح الأمنية، الذين يحرصون على القيام بواجبهم الوطني بكل حزم ومسؤولية، وتفعيل الإجراءات القانونية في حق أي شخص يعمد إلى الإخلال بالضوابط المعمول بها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - ,ليس بالحل السبت 18 أبريل 2020 - 18:03
ليس حلا كافيا لتجاوز الأزمة بل يلزم التشديد مثلا ورقة الخروج يلزم أن يضاف إليها التوقيت مثلا ساعة أن يخرج الشخص على الساعة التاسعة يعود إلى منزله الساعة العاشرة وليس استغلال ورقة الخروج لتسكع في الشوارع مزيدا من التشديد من فضلكم
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42
2 - فاطمة الزهراء السبت 18 أبريل 2020 - 18:04
و بالنسبة ل الناس ل باغين يرجعوا لبلادهم شنو الحل ؟ انا حاملة 7 شهور جيت زيارة وحلت لا سكن لا اكل لا والو انموت انا و هاد شي لي فكرشي الفلوس تسالاو قربت نتشرد
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77
3 - fatima zahra السبت 18 أبريل 2020 - 18:05
رمضان على الأبواب و غاتشوفو الكلاخ اللي عزيز عليهم اعمرو السواق و المارشيات قبل الفطور .. كون فرضو تجميد لمدة أسبوعين فقط كن راحنا مرتاحين دابا واخا ابقا حجر عادي غانكونو مرتاحين نفسيا على الأقل و لكن الله ياخذ الحق حسبنا الله هو نعم الوكيل
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24
4 - abde السبت 18 أبريل 2020 - 18:05
راه شهر باش باركين المياومين واش حنا ماشي مغاربا واش ناكلو حوايجنا وعلاش مالين 2000درهم cnss من صندوق جائحة واش اللي عندو cnss مغربي واللي معندوش ماشي مغربي
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69
5 - عصام السبت 18 أبريل 2020 - 18:05
لم استغرب من هذا الخبر الأمر طبيعي نتمنا من الله ان نسيطر على هذا الوباء في هذا التمديد لنعود للحياتنا الطبيعية وفقكم الله جميعًا لما تحبونه و ترضون و رمضان مبارك سعيد
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30
6 - طوارئ السبت 18 أبريل 2020 - 18:06
تلبية لهذا النداء... هناك فئة. مستخفة وللاسف من اطفال.. شباب. وعجزة... تجوب الشوارع تحديا... ونحن كمواطنين نشتكي منهم لانهم سبب هلاك العديد من الاسر... وكل هذا استفحل من غياب الامن لردع هؤلاء. اليست حالة طوارئ ..؟ فإننا لا نرى الا الكل يجوب نهارا جهارا
لماذا لا يمنع اصلا كل من عمره دون 20. مثل تركيا؟ لان ليس له سبب للخروج...
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24
7 - souad السبت 18 أبريل 2020 - 18:06
ناس المعالقين في فالخرج إش ايديروي
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5
8 - بلهد عبدلله السبت 18 أبريل 2020 - 18:06
اللهم يسر ولا تعسر، اللهم اصرف عنا هذا الوباء .
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25
9 - abdo السبت 18 أبريل 2020 - 18:06
قرار صائب .وكان من الممكن تجاوز هذه الازمة لولا بعد الخارجين عن القانون .
السلطات لا زالت متساهلة في زجر المخالفين .
تيدورو في الشوارع لكن الزناقي عامرين الاسواق عامرين الدروبة ...أتمنى مضاعفة الجهود والعمل بواقعية
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20
10 - مغربي السبت 18 أبريل 2020 - 18:08
كل هذا من أجل حماية المواطنين، أرواح المواطنين ليس لها ثمن. التزموا بيوتكم رحمكم الله
الماديات تعود لكن الارواح لا تعود
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19
11 - مغربي السبت 18 أبريل 2020 - 18:09
رغم صعوبة الظروف و العوامل المحيطة حاليا فليس باليد حيلة... حقا لا نريد المكوث لمدة اطول بالبويت لكنه واجب انساني و وطني.. فلنتحل بالصبر لعله يكون مفتاح الفرج .❤
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22
12 - عبد المنعم السبت 18 أبريل 2020 - 18:12
انا حصلت فواحد لمدينة من غير ليساكن فيها وتقاداولي فلوس كيفاش ندير
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13
13 - ولد العيون السبت 18 أبريل 2020 - 18:12
ايوة غا رخيو المجرمين و ووجدو دخلو لي ماتو بالجوع و كيقلبو على رزقهم راه ما كين لا دعم غا الكذوب
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9
14 - القهر السبت 18 أبريل 2020 - 18:13
تمديد حالة الطواريء. !!!! ولكن مر شهر ولم يتوصل الضعيف بمساعدة صندوق كورونا .. خصوصا سكان البوادي.. الناس راها تقهرت
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28
15 - الحقيقة المرة السبت 18 أبريل 2020 - 18:14
إذا كانت فعلا الدولة تفكر في الشعب أكثر من الاقتصاد فلماذا تركت الشركات تعمل بشكل عادي و أغلقت المساجد أليس الناس في الشركات أكثر عرضة للخطر من المساجد فكرة بسيطة كل من توجه للمسجد إجباري عليه الكمامة و سجادته الخاصة وإن كانت الفرائض فقط أفضل من أن تستمر المساجد مغلقة
أنا راه خدام ف شركة و ماوقفناش الخدمة و عارف شنو أرى ف شركات بلا ماتكدبو على الناس بان الشركات اتخذت لاوزم الاحتياط كاملة
اللهم ارفع عنا البلاء و الوباء يا رب .
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21
16 - Simo_511 السبت 18 أبريل 2020 - 18:16
ليس الأهم هو تزويد السوق بالحاجيات هناك أكثر من دالك وهو إعادة النظر في فئة من المجتمع والتى لا تملك راميد ولا غير دالك هؤلاء الناس ليس لهم من هاده سوى الله فقط .... أما فيما يتعلق بالحاجيات فليس مهم بالنسبة لهؤلاء الناس أكتر من ضمان العيش و بأبسط الأشياء
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17 - مرحبا السبت 18 أبريل 2020 - 18:20
بالنسبة للتوقيت كنتمناو يكون 7صباحا إلى الخامسة مساء
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0
18 - Inconnu السبت 18 أبريل 2020 - 18:21
C'est bien mais il faut que les personnes restent dans leurs maisons. On espère que ce virus disparaîtra bientôt pour reprendre nos vies d'avant avec les précautions nécessaires
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19 - جواد السبت 18 أبريل 2020 - 18:21
انا من 20مارس وانا محبوس انا واولادي عند نسابي في ب ملال وانا اسكن ب كازا ماعرفتش اش نعمل باش نرجع ا كازا انا واولادي مع هاد جاءحتين جاءحة دولة متخلفة و جاءحة وباء. افيدوني عفاكم هل للسبيل من مخرج .راه كترت على نسابي
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20 - مطبق الحجر الصحي السبت 18 أبريل 2020 - 18:26
نحن نطبق الحجر لكن نحن لم نستفد بعد من الرميد لهذا ندعو الحكومة الاسراع في تلبية حتى تبقى الأمور عادية وطبيعية والسلام
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21 - Ayoub_54 السبت 18 أبريل 2020 - 18:28
اعتقد ان هذا القرار في محله تشكر عليه الدولة
ونتمنى من الله عز وجل أن يبعد عنا هدا الوباء عاجلا أو آجلا
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22 - مستفيد السبت 18 أبريل 2020 - 18:30
لا تخضو الموضوع بجدية الاوامر والحلاول ليست في ايد الحكومة
إنما بيد الله سبحانه وتعالى
من يعلم قد يختفي الفيروس في أذون أيام قليلة وتنتهي الطوارئ في العالم
وتعود المياه إلى مجاريها الطبيعي فقط قولو أمين يارب العالمين
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23 - Amine السبت 18 أبريل 2020 - 18:33
قرار غير صاءب.
سيحطم الاقتصاد
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24 - Farah السبت 18 أبريل 2020 - 18:34
هذا الاجراء بنسبتي لي في غاية الاهمية ولاكن ماذا عن المواطنين العالقين خارج و داخل المغرب انهم يمرون بمرحلة صعبة علي الحكومة اجاد حل قبل حلول شهر رمضان .
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25 - فتح الله حسن السبت 18 أبريل 2020 - 18:35
ألاحظ أن عين الشق بالبيضاء لا يحترم سكانها الحجر الصحي وهذا راجع لغياب السلطة خاصة القائد الذي لا وجود له أما أعوانه فشغلهم الشاغل الباعة المتجولين ، كل الأزقة المجاورة لحمام النصر وخاصة زنقة 143 هناك تجمهر ليلي لبعض المخالفين وخاصة بعد التاسعة ليلا ، لا يكفي أن تمر قافلة سيارات لردع المخالفين لا بد من تحرك أعوان ااسلطة راجلين لوقف المخالفين .
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26 - karim السبت 18 أبريل 2020 - 18:39
أعتقد أنه يجب رفع الحظر الصحي عن المدن و الجهات التي أعلنت قضائها على الفيروس بشكل كامل مع منع الدخول أو الخروج منها و إليها
فالمغرب شاسع و كبير بمساحته و من الغير المعقول و المنطق أن نشل حركة بلد واقتصاده بأكمله لمجرد إنتشار الوباء في إحدى مناطقه
لا يجب أن نقلد الدول الأروبية في كل شيء لأن مساحاتها صغيرة و مدنها مرتبطة بعضا بالبعض وعلى العكس أغلب المدن في المغرب لديها مدخلين أو أربع و يسهل التحكم فيها بالاضافة إلى التباعد بين مدنة و أخرى
ثم إن رفع الحظر الصحي عن بعض المدن سيشجع ساكنة المدن الأخرى للإلتزام التام بالحظر لتلتحق بنظيراتها
مثال : أغلب مدن الجنوب و الشمال المغربي تغلبت أو تكاد تتغلب على الجائحة فما الفائدة من الحجر الصحي بها إذا أمكن التحكم في مداخل هاته المدن
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27 - حكومة التمديد السبت 18 أبريل 2020 - 18:39
انتظروا حتى تخرج جحافل الجياع الشوارع و تعم الفوضى و السلب و النهب و القتل هناك فقط سوف تعرفون عاقبة تبعيتكم العمياء لماما فرنسا. فرنسا و الدول الأوروبية لها احتياطات نقدية ضحمة تصرفها على شعوبها و لا تتسول و تطلب الإعانات و القروض و تجمع الصدقات من شعبها و تقتطع من أجور عمالها. الله يخرج هاذ الطرح على خير راكم زدتو فيه بزاف.
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28 - hicham السبت 18 أبريل 2020 - 18:42
التمديد هو الحل .خاص عالصندوق الضمان الاجتماعي يوفي بالعهد .ديالو.راحنا مضرورين
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29 - loubna السبت 18 أبريل 2020 - 18:42
حسبي الله و نعم الوكيل في بعض الاوباش الذين لا يقدرون حياة اناس آخرين و يجوبون الشوارع و كذلك الشباب الطائش الذي يستهلك المخدرات و يخرج باحتا عنها لكم الجحيم إن شاء الله
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30 - مغربية ججج السبت 18 أبريل 2020 - 18:44
الحجر صحي لو كان احنا واعيين بصح لخطر هذا المرض كنا أنعملوه احنا لنفسنا ولكن واش واحد ماشي بالكمامة في عنقوا واخر فوق راسو واخر كيقولك قنطان وخارج كيتفلا ويهرب المخزن حسب نفسو مطور واخر عامل الورقة في جيبو وكيخرج كل مرة على حاجة وزيد وزيد فين عمرو يتسالا هاد الحجر الا الى مشا الوباء سمحولي الفيروس هو لي في دماغ بعض ناس ماشي كنعمم ولكن راهم بزاف والمخزن ايعيا منهم والكارثة كيجيبها في راسو ويجبها لأحبابو الله يهدينا والله
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31 - deffie hellmman السبت 18 أبريل 2020 - 18:44
يجب عزل الاحياء عن بعضها البعض وعدم التساهل مع المخالفين باستعمال جميع الوسائل بما فيها العصا مع المتنطحين وكل من سولت لنفسه ان يقلل الادب على القوات العمومية والله يهدينا ويهدي الجميع راجيا من العلي القدير ان يرفع هذا الوباء
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32 - حسبي الله ونعم الوكيل السبت 18 أبريل 2020 - 18:48
واعيباد الله غادي نتموتو بجوع لخدما والو ودخلونا لديورنا باش غادي نصرفو معندناش الرميد ومعندناش الضمان الاجتماعي شنو لحال نجلسو في ديورنا نموتو بالجوع حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل واش الفقراء ماشي مغاربة
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33 - Meme السبت 18 أبريل 2020 - 18:49
السلام عليكم،كما كان منتظرا تم تمديد حالة الطوارئ ببلادنا والحمد لله لكن سؤالين مهمين الاول ماذا بالنسبه للمياومين و الناس الدراوش لي مزالين لحد الساعة ما توصلو بجوج فرنك الي وعدوهم؟را المسكين معندوش قوت يوم!!هذا من جهة من جهة ثانية لماذا لا تعمم حالة الطوارئ حتى على المصانع و المعامل للي فيها الكثير من العمال و هم اكثر عرضه للاصابه بهاد الفيروس خصوصا في ضل الظروف الي هما خدامين فيها كالاكتضاض و قلة التهوية في المصانع ان لم اقل معدومه يعني التنفس كيتنفسوه كلهم ناهيك عن النقل او الترنسبور!راه هاد الفئة معرضه اكثر من غيرها للاصابه و بالتالي نشرها.المرجو اعادة النظر في هاد النقاط و هذا مجرد رأي.اسأل الله ان يعفو عنا و يرفع عنا الوباء و البلاء و دمتم سالمين معافين.
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34 - مواطن السبت 18 أبريل 2020 - 18:52
هاد الحكومة كتفكر غير فراسها و الموظفين ديالها راه 80 فيلمية ديال لمغاربا بقاو على الدص شوفو شي حل آخر من غير حبيس الناس في الديار
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35 - مغربي حر السبت 18 أبريل 2020 - 18:53
كما قلنا سابقا لو التزم الناس جميعهم وبكيفية جدية ومسؤولة بالتعليمات التي أصدرتها السلطات المعنية.لما وصلنا إلى هذا الارتفاع في حالات الإصابة بالوباء.ولما استمر الحجر الصحي شهرا آخر.
ولو نهج المغرب طريقة الاردن في محاربة الوباء لتحكموا فيه.فالاردن كلفت الجيش بتدبير الأزمة مع رجال الأمن وشددوا الالتزام الصارم للحجر الصحي ومنعوا الخروج بصفة نهاءية لمدة 15 يوما فوصلوا إلى الذروة وتحكموا في الوباء مع انهم سبقونا في عدد المصابين في البداية.
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36 - الرامد السبت 18 أبريل 2020 - 18:57
السلام عليكم، لاحظت منذ بداية الازمة ان فئة من المجتمع غير المسجلة في الرامد أنها لم تفكر بتاتا في التضرع إلى خالق الخلق.
كم هائل من المحتاجين استفد من تبرعات المحسنين فاتقوا الله وسلموا اموركم للخالق عز و جل، احسن من الاكتئاب.
جربوا و استعينوا بخالق الكون كله.
اللهم ارزقنا من حيث لا ندري. آمين يارب العالمين العالمين.
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37 - مغربي السبت 18 أبريل 2020 - 19:00
قرار تمديد الحجر الصحي يعد قرار حكيم في محله يراعي المصالح العليا للمغرب و المغاربة التي تعد فوق كل اعتبار و يجنب المغاربة مزيد من انتشار وباء كورونا و مزيد من ضحايا بأعداد كبيرة بل من عواقب وخيمة لا يمكن تكهن بالحصيلتها في ظل عدم نضج فئة عريضة وتهاون البعض و استهتار آخرين و خرق متعمد لقوانين إضافة إلى عادات وتقاليد و إرهاصات المغاربة بالشهر رمضان فضيل وبالتالي تمديد و صرامة في تطبيق قوانين بالقوة القانون بلا هوادة هو الحل رغم تداعياته سلبية على الاقتصاد الوطني بل يمكن قول من خلال تتبع بدقة متناهية خلال فترة تمديد جديدة يمكن أن تتضح رؤية بالصورة واضحة المعالم حول تداعيات سلبية لوباء كورونا جاءحة خطيرة وطنيا قاريا دوليا و بالتالي وصول إلى حل يمكننا من حصر تداعيات سلبية و خروج بأقل الخساءر و يتجلى ذلك في تظافر جهود كل قوى حية المغربية و في ارادتنا و عزمنا و اعتماد على أنفسنا وجعل المصالحة العامة فوق كل اعتبار باستمرار و تتبع تجارب رائدة عبر العالم إلى حين انتهاء جاءحة عبر إيجاد لقاح او دواء الحل النهائي للجاءحة الأخطر من خطيرة بالاكيد .
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38 - chihab السبت 18 أبريل 2020 - 19:03
ليس هناك حل ولن يكون هناك أي حل إلا باستعمال القوة المفرطة ولن تستطيع أي قوة من فرض القانون حاليا غير الجيش لأن الدولة فقدت هيبتها ولم يعد هناك شخص يهابها أو يحترمها لانها هي من صنعت هذا النوع من المواطنين إذا كانوا لا يرون الواقع فتلك مصيبة كبرى
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