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كُتّاب وآراء
بلاغ مشترك حول تمديد "الطوارئ الصحية" بالمغرب
في سياق تعزيز التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد"، وأخذا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية بالمملكة، تعلن السلطات العمومية أنه تقرر تمديد "حالة الطوارئ الصحية" لمدة إضافية تمتد إلى غاية 20 ماي 2020.
ووفق بلاغ مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الصحة، ستظل جميع الإجراءات الوقائية والزجرية المعمول بها في إطار المرحلة الأولى "لحالة الطوارئ الصحية" سارية المفعول طيلة هذه المدة الإضافية، مع تكييفها كلما اقتضى الأمر ذلك حماية للصحة العامة للمواطنات والمواطنين.
وعلى غرار المرحلة السابقة، يضيف المصدر، ستواصل الجهات المختصة عملها لضمان عرض كاف يلبي احتياجات استهلاك الأسر من المواد الغذائية والأدوية وجميع المواد الحيوية، بما في ذلك احتياجات شهر رمضان الكريم، مع تعبئة جميع المصالح لضمان المراقبة والتتبع المنتظم لحالة فضاءات التسوق ونجاعة مسالك التوزيع.
وتعزيزا للجهود الوطنية المبذولة، يشير المصدر، تهيب السلطات العمومية بكل مواطنة ومواطن ضرورة التقيد التام بمتطلبات هذه المرحلة الدقيقة، والانخراط الفعال في تنزيل كل التدابير الوقائية المتخذة، وكذا التعاون مع رجال وأعوان السلطات المحلية والمصالح الأمنية، الذين يحرصون على القيام بواجبهم الوطني بكل حزم ومسؤولية، وتفعيل الإجراءات القانونية في حق أي شخص يعمد إلى الإخلال بالضوابط المعمول بها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (38)
لماذا لا يمنع اصلا كل من عمره دون 20. مثل تركيا؟ لان ليس له سبب للخروج...
السلطات لا زالت متساهلة في زجر المخالفين .
تيدورو في الشوارع لكن الزناقي عامرين الاسواق عامرين الدروبة ...أتمنى مضاعفة الجهود والعمل بواقعية
الماديات تعود لكن الارواح لا تعود
أنا راه خدام ف شركة و ماوقفناش الخدمة و عارف شنو أرى ف شركات بلا ماتكدبو على الناس بان الشركات اتخذت لاوزم الاحتياط كاملة
اللهم ارفع عنا البلاء و الوباء يا رب .
ونتمنى من الله عز وجل أن يبعد عنا هدا الوباء عاجلا أو آجلا
إنما بيد الله سبحانه وتعالى
من يعلم قد يختفي الفيروس في أذون أيام قليلة وتنتهي الطوارئ في العالم
وتعود المياه إلى مجاريها الطبيعي فقط قولو أمين يارب العالمين
فالمغرب شاسع و كبير بمساحته و من الغير المعقول و المنطق أن نشل حركة بلد واقتصاده بأكمله لمجرد إنتشار الوباء في إحدى مناطقه
لا يجب أن نقلد الدول الأروبية في كل شيء لأن مساحاتها صغيرة و مدنها مرتبطة بعضا بالبعض وعلى العكس أغلب المدن في المغرب لديها مدخلين أو أربع و يسهل التحكم فيها بالاضافة إلى التباعد بين مدنة و أخرى
ثم إن رفع الحظر الصحي عن بعض المدن سيشجع ساكنة المدن الأخرى للإلتزام التام بالحظر لتلتحق بنظيراتها
مثال : أغلب مدن الجنوب و الشمال المغربي تغلبت أو تكاد تتغلب على الجائحة فما الفائدة من الحجر الصحي بها إذا أمكن التحكم في مداخل هاته المدن
ولو نهج المغرب طريقة الاردن في محاربة الوباء لتحكموا فيه.فالاردن كلفت الجيش بتدبير الأزمة مع رجال الأمن وشددوا الالتزام الصارم للحجر الصحي ومنعوا الخروج بصفة نهاءية لمدة 15 يوما فوصلوا إلى الذروة وتحكموا في الوباء مع انهم سبقونا في عدد المصابين في البداية.
كم هائل من المحتاجين استفد من تبرعات المحسنين فاتقوا الله وسلموا اموركم للخالق عز و جل، احسن من الاكتئاب.
جربوا و استعينوا بخالق الكون كله.
اللهم ارزقنا من حيث لا ندري. آمين يارب العالمين العالمين.