السفير البريطاني يدعو إلى أداء ثمن مغادرة المغرب

هسبريس من الرباط

كشف سفير المملكة المتحدة بالمغرب، طوماس رايلي، أن الرحلة الجوية التي ستنطلق من المغرب نحو بريطانيا، يوم الجمعة القادم، ستكون "رحلة تجارية".

ودعا رايلي، في تغريدة له على "تويتر"، المواطنين البريطانيين العالقين بالمغرب إلى أداء ثمن الرحلة إن كانوا يرغبون بالعودة نحو بلادهم.

وقال: "يرجى عدم الانتظار إلى حين توفّر رحلة مجانية، فهذا الأمر لن يكون ممكنا".