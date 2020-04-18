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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجِّل 121 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجِّل 121 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجِّل 121 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
السبت 18 أبريل 2020 - 18:10

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، تسجيل 121 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 2685 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 11004 حالات منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 137 حالة إلى حدود السادسة مساء؛ فيما تم تسجيل 33 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 314 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (41)

1 - عادل السبت 18 أبريل 2020 - 18:19
عدد الاختبارات ضعيفة تقابله حالات قليلة، بالله عليكم على من تضحكون؟ الإصابات بالمئات والتكتكم منهجكم...
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-96
2 - سيمو السبت 18 أبريل 2020 - 18:20
وافيناهوما ليتيست بغينا +1000 تيست فنهار
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-9
3 - ماجد السبت 18 أبريل 2020 - 18:21
العلم عند الله تعالى لاكن عندي إحساس يفرجها الله في أول أيام شهر رمضان الكريم
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106
4 - zayde السبت 18 أبريل 2020 - 18:21
لم يعد يهم
أصلا الموة جوعا ينتظرنا
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-69
5 - Désolé السبت 18 أبريل 2020 - 18:25
السلام ،
واش كاين شي أخبار على هادوك 300 مصاب الي فاتت عليهم أكثر من 21 يوم .
شكرا.
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21
6 - واحد من المغرب السبت 18 أبريل 2020 - 18:25
الحمد للله نقصو الحالات. المرجو الإلتزام بالحظر الطبي باش ندوزو العيد مع أحبابنا
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61
7 - منصف التازي السبت 18 أبريل 2020 - 18:26
حزين جدا شهر اخر من الطوارئ
تعبنا...ملينا...سئمنا ... اللهم ارفع عنا الجائحة
شهر من السجن بدون نتائج ايجابية بسبب تهور قلة من المتهورين و كدلك بخل وزارة قلة الصحة في عدد الفحوصات اليومي القليل. الارقام الاخيرة لا تبشر بالخير .خوفي كبير لا قدر الله سيناريو اسوء ما رايناه في دول متقدمة علينا بكثير . اللهم ارزقنا حسن الختام .
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26
8 - kamal kamal السبت 18 أبريل 2020 - 18:26
ما خفي اعضم... لمادا؟ لان عدد التحليلات قليل مقارنة ببعض الدول . تخيل لو كان عدد التحاليل اليومية تفوق العشرة ألاف تحليلة .. لكنا فعلا حاصرنا الفيروس ١٠٠%
المرجو من الدولة ان تلتفت إلى العمال الموقوفين و التجار الغير نضاميين و مضاعفة التعويضات لانه لا اضن ان ألف درهم تكفي مغربي مقبل على رمضان دون الحديث عن من له مرضى يلزمهم الدواء .... اقسم لكم ان الامر صعب جدا لهؤلاء الناس .... يا رب لطف بينا
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33
9 - dika السبت 18 أبريل 2020 - 18:27
558 تحليل مزال ناقصين في التحاليل يجب أن تكون آلاف التحاليل يوميا اذا أردنا تطويق الوباء
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22
10 - عزالدين من الدار البيضاء السبت 18 أبريل 2020 - 18:27
ما يثلج الصدر هو الارتفاع المتزايد لعدد حالات الشفاء ما يؤكد فعالية دواء الكلوروكين و شكر خاص للسلطات المغربية على ما قدمته و ما تقدمه و كدا ما ستقدمه مستقبلا من مجهودات جبارة ... كما اتمنى اجراءات امنية جد مشددة و استراتيجيات اخرى اكثر فعالية كتحديد ايام التبضع في يومين بذل الاسبوع بأكمله... يبقى مجرد اقتراح...
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30
11 - bilal السبت 18 أبريل 2020 - 18:28
كل يوم يأتي معه امل جديد وكل يوم ننتظر الفرج
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27
12 - Hassan السبت 18 أبريل 2020 - 18:30
Hamdolillah on a constaté une diminution des cas confirmés cela veut dire que le Maroc a bien maitrisé les foyers de virus. Un peu d'effort davantage on va éradiquer ce mal.
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3
13 - الله كبير السبت 18 أبريل 2020 - 18:30
تدبير الازمة كان فاشلا قلنا مند البداية تكتيف عمليات الفحص لكنا افضل ثم اي حجر صحي. الكل يهب ويدب في الشوارع تخبط كبير. جذا. لولا تدخل جلالة الملك لكان الكارثة كييرة جدا اذا كان التمديد سيترك المصانع بدون رقيب والشوارع تغلي فسنستمر طويلا في الحجر الصحي مع العلم اننا سجلنا اقل من 3000 حالة فعلا كان الله رحيما بنا. المهم الانتقاد الان لا محل له هل سبحترم الكل هذا التمديد ام انه شرذمة من الحشاشين تصول وتجول ومصانع مفتوحة ليتحمل الشعب كلفة اخري. يجب الضرب بقوة اما هذا الاسلوب المنتهج سنظل كثيرا في الحجر
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-8
14 - قمة تناقض السبت 18 أبريل 2020 - 18:30
اليوم 6 على توالي البؤر جديدة كلها من الوحدات الصناعية بترخيص من دولة واغلبية هذ الوحدات الصناعية كلها مصانع كبلاج ماشي مصانع زيت وسكر وطحين و اتاي وحليب لي ضروررين ماخصهمش يوقفو اذن غير فتحو جوامع جاي رمضان خليو ناس تصلي تراويح وقهاوي خلي ناس تفوج شوية و حبسو من نصائح الوقائية وعدم تجمع و اختلاط و احتكاك ولمس فتلفزة شنو فائدة من هذ صندوق الجائحة الا كان فيروس كاينتشر من مصانع بحال كاتكبو ماء فالرملة
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16
15 - عبدالعزيز السبت 18 أبريل 2020 - 18:31
نسال الحي القيوم ان يفرج همومنا برفع البلاء عنا اللهم ارفع عنا هدا الوباء
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19
16 - سعيد من فرنسا السبت 18 أبريل 2020 - 18:31
من غير المنطقي أن ينخفض عدد الإصابات بين الأمس واليوم بهذا الحجم بالأمس كان عدد الإصابات 281 واليوم 121 اظن ان خللا ما أو خطأ وقع عند الفحوصات الفرق شاسع جدا يدعو للشك والريبة والله أعلم.
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-18
17 - Hassan السبت 18 أبريل 2020 - 18:31
هاذو دارو 200 كشف ما كاملاش لقاو 121؟
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-5
18 - OM wissal السبت 18 أبريل 2020 - 18:31
كنتمنى عدد الحالات يتراجع ويجي النهار اللي يقول لينا فيه السي اليوبي بلي سجلنا 0 حالة إصابة و صفر حالة وفاة وكلشي المرضى تعالجوا... يا ربي تسمعنا على المصابين خبار الخير وتبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب رحمتك بنا...
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17
19 - خالد السبت 18 أبريل 2020 - 18:32
ما لا حظت و الله أعلم، أن فائدة الحجر الصحي تكمن فقط في تسطيح منحنى الإصابات لكي يتماشى مع قدرة القطاع الصحي على الاستيعاب. فهل بإمكان الحجر الصحي القضاء نهائيا على الوباء؟
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9
20 - حسن حسن السبت 18 أبريل 2020 - 18:32
بغيت نعرف غار شحال دارو من تحليلة كايبالي انا مافتو حتا600تحليلة راه طبيعي فهاد نهار غايكونو الاصابات قليلة عطونا معدل التحليلات فنهار وعدد المصابين يالله يمكن لنا نعرفو واش كاين فعلا احتضان الهاد الفيروس ولا لا
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3
21 - حكاية السبت 18 أبريل 2020 - 18:32
لنلزم بيوتنا إلىأن يرفع عنا الله هذا الوباء بفصله وإحسانه وقوته وجبروته ولنلبي نداء وزراة الصحة وتوصياتها بكل دقة حتى ننجو من هذا الفيروس القاتل.
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6
22 - Saadane السبت 18 أبريل 2020 - 18:32
الحمد لله نسبة الوفيات في انخفاض هذا قدر الله ونسبة الشفاء في ارتفاع، نطلب من الله السلامة، يجب على كل شركة كبيرة أو صغيرة ان تعتني بالعمال قبل العمل حتى نتمكن من هزم هذا العدو واحترام ما اوصت به وزارة الصحة، وعلى كل مواطن اجتناب التجمعات في الاسواق.
جزاكم الله خيرا احب كل مواطن مغربي غيور على وطنه، أرى أن القادم افضل باذن الله بعد زوال هذا الوباء.
احبكم في الله اكتب هذا الكلمات وقلبي يتأم على أرواح التى ضاعت بسبب هذا الوباء الله يحسن عوان عائلتهم الله يرزقهم الصبر.
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4
23 - أستاذة وطنية السبت 18 أبريل 2020 - 18:32
العدد غادي وك يرتافع ولكن نطمإن عندما نسمع عدد المتشافين اللهم اهد العباد لملازمة البيت والابتعاد عن الاختلاط وأبعد هذا الوباء عن البشرية جمعاء
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4
24 - jamal السبت 18 أبريل 2020 - 18:32
نلاحظ مؤخرا أن المصانع أصبحت بؤرلإنتشار الفيروس، هل من حل؟
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5
25 - وليد السبت 18 أبريل 2020 - 18:34
من خلال المؤشرات السابقة و المؤشرات الحالية و في ضل
تزايد أعداد المصابين ومن خلال استنتاج اضن المغرب في
تذبذب الصحي مع عدم الاستقرار
ستمتد حال الطوارئ الى وجود دوال او الى 7من يونيو
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2
26 - الصالحي السبت 18 أبريل 2020 - 18:34
تمديد حالة الحجر الصحي إلى 30 ماي مبالغ فيه و المغرب سيزيد عزلة عن باقي الدول الغربية التي بدأت تسن سياسات منفتحة متمثلة بخفض الحجر تدريجيا حتي يندمج الجميع في العملية. الحالة الوباءية في المغرب لا تستدعي مدة شهرين متتاليين مقارنة مع بعض الدول الاوربية التي شهدت تفشي الوباء و كمثال على ذلك اسبانيا.
ستسوء الأحوال الاجتماعية و الاقتصادية أكثر.
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-1
27 - السلام عليكم السبت 18 أبريل 2020 - 18:35
نتمنى من الله ان يبقى منحنى الإصابات والوفيات في انحدار...
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3
28 - Yassine السبت 18 أبريل 2020 - 18:38
بعد تفشي جكر الإصابة بالمرض المعدي بات لا شك منه خوف وهلع أصحاب السلطة الدين لم نكن نراهم إلا على حساب المجتمع المغربي .فها هنا الآن نلاحض إنكماش كل الأحزاب التي قام المجتمع المغربي بالتصويت عليهم .فأين هم الآن وأين مساعيهم .لا نجد الآن إلا الضباب و العزلة.أين هم من قلدتهم السيادة العليا مسؤولية المغرب أين هم الوزراء أينهم التابعون لهم؟؟لا أحد سوى فئة قليلة من المحسنين و أصحاب الجمعيات المسترزقين..هل هذا هو المغرب الجميل هنا الآن بات معروف أنه كل يخاف على مصالحه
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-2
29 - ناصري السبت 18 أبريل 2020 - 18:39
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أود أن السؤال عن دور رجال الوقاية المدنية
أرى أن هناك تغييب لهم من ساحة هذه المعركة
ام انهم بالفعل غير موجودون ولا دور لهم بالفعل عكس جميع رجال السلطة الآخرون و رجال الأمن....
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-11
30 - ام نور السبت 18 أبريل 2020 - 18:43
من 10 دصباح لدابا 11004-10441=563 منهوم 15 لفيهم فيروس...على العموم مزيان...لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين
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0
31 - حسن بوعزة السبت 18 أبريل 2020 - 18:44
الحمد لله، حالات الشفاء في تزايد، ربما هو نتيجة البروتوكول الذي نهجه المغرب في علاج مرضى كورونا
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0
32 - abouhaytam السبت 18 أبريل 2020 - 18:45
une baisse par rapport à hier bonne nouvelle .on espère que la vie sera rétablie tout de suite
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0
33 - استاذ مراكش السبت 18 أبريل 2020 - 18:47
السلام عليكم و رحمة الله.
أصيب ابني هذا الأسبوع بحمى شديدة بدون سبب ظاهر. و عندما أخذته للطبيب لم يرد أن يكشف عليه خوفا من وباء كورونا و اكتفى بإعطائه بعض الأدوية. لكن دون جدوى. عندما عدت إليه قال ربما كان ذلك كورونا و يجب أن تأخذه للتأكد. و فعلا قام بإعلام السلطات الطبية بحالته لكنهم رفضوا ذلك بدعوى عدم وجود سعال و ضيق في التنفس. و ضل ابني يعاني الجمى و نحن معه نعاني عدم القدرة على مساعدته إلا من عقاقير الباراسيتامول.
تدخل بعض الأصدقاء جزاهم الله خيرا للتوسط لكي يجري هذا التحليل اللعين و الحمد لله كانت نتيجته سلبية.
تنفسنا جميعا الصعداء و أخذناه لطبيب آخر بعدما أخبرناه بنتيجة التحليل و راديو الصدر و هو الآن يتماثل للشفاء.
نسأل الله لنا و لكم العافية من هذا الوباء و من غيره خاصة في هذه الظروف و ااسلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته.
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0
34 - إبن تاشفين السبت 18 أبريل 2020 - 18:49
الفيلم التشويقي الصيني مزال متسلاش ،الا حبسات ف 10,000 مريض ما تكولوها لحد .
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0
35 - Bouraouda السبت 18 أبريل 2020 - 18:50
راه التحاليل قليلة، الله يحفظنا ويحفظكم.
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0
36 - محمد السبت 18 أبريل 2020 - 18:50
كذبة الكمامات المتوفرة وصلت إلى فرنسا حتى صدقها البعض .صدق من قال اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس..
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37 - hicham السبت 18 أبريل 2020 - 18:51
يارب يشافي كل المرضى.يارب ارفع عنا البلاء
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38 - راصد السبت 18 أبريل 2020 - 18:52
ان شاء الله بعد تطويق البؤر الصناعية والتجارية والعائلية سيبدأ العد العكسي التنازلي الوباء كل يوم...ومعه كل الرجاء للانطلاق من جديد بفكر جديد ومنطق جديد وحياة أخرى جديدة....
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39 - المعتصم السبت 18 أبريل 2020 - 18:55
مكرهناش ندخلو لديورنا ونجلسو تا عام
ولكن الظروف المادية مكتسمحش
800 درهم متخلصش ليا تالكراء وعاد زيد الماء والضو والمصروف اليومي.

الله غالب.
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40 - Rachid السبت 18 أبريل 2020 - 18:57
ابدا كايدخل معانا الحال حيث المؤونة بدأت كتسالي والناس لماعندهومش مبقالهم حتى ريال واتصلت ب 1212 مازال ماوصلمونيش لفلوس ديال الناس لماعندهومش cnss والراميد امشينا كفتة انشري هسبريس انت صلة الوصل بيننا وبينهم
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41 - Fatin السبت 18 أبريل 2020 - 19:01
لدي إحساس بأن هناك عتمة في الأمر... كيف يعقل مابين السادسة من أمس الى غاية العاشرة صباحا سجلت 106 حالات....وما بين العاشرة صباحا حتى السادسة سجلت 15 حالة .أعتقد أن المخالطين أنتشروا...ونشرو ولم تعد هناك سيطرة
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