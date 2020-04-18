المغرب يسجِّل 121 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

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كُتّاب وآراء
المغرب يسجِّل 121 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، تسجيل 121 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 2685 حالة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 11004 حالات منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 137 حالة إلى حدود السادسة مساء؛ فيما تم تسجيل 33 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 314 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (41)
واش كاين شي أخبار على هادوك 300 مصاب الي فاتت عليهم أكثر من 21 يوم .
شكرا.
تعبنا...ملينا...سئمنا ... اللهم ارفع عنا الجائحة
شهر من السجن بدون نتائج ايجابية بسبب تهور قلة من المتهورين و كدلك بخل وزارة قلة الصحة في عدد الفحوصات اليومي القليل. الارقام الاخيرة لا تبشر بالخير .خوفي كبير لا قدر الله سيناريو اسوء ما رايناه في دول متقدمة علينا بكثير . اللهم ارزقنا حسن الختام .
المرجو من الدولة ان تلتفت إلى العمال الموقوفين و التجار الغير نضاميين و مضاعفة التعويضات لانه لا اضن ان ألف درهم تكفي مغربي مقبل على رمضان دون الحديث عن من له مرضى يلزمهم الدواء .... اقسم لكم ان الامر صعب جدا لهؤلاء الناس .... يا رب لطف بينا
جزاكم الله خيرا احب كل مواطن مغربي غيور على وطنه، أرى أن القادم افضل باذن الله بعد زوال هذا الوباء.
احبكم في الله اكتب هذا الكلمات وقلبي يتأم على أرواح التى ضاعت بسبب هذا الوباء الله يحسن عوان عائلتهم الله يرزقهم الصبر.
تزايد أعداد المصابين ومن خلال استنتاج اضن المغرب في
تذبذب الصحي مع عدم الاستقرار
ستمتد حال الطوارئ الى وجود دوال او الى 7من يونيو
ستسوء الأحوال الاجتماعية و الاقتصادية أكثر.
أود أن السؤال عن دور رجال الوقاية المدنية
أرى أن هناك تغييب لهم من ساحة هذه المعركة
ام انهم بالفعل غير موجودون ولا دور لهم بالفعل عكس جميع رجال السلطة الآخرون و رجال الأمن....
أصيب ابني هذا الأسبوع بحمى شديدة بدون سبب ظاهر. و عندما أخذته للطبيب لم يرد أن يكشف عليه خوفا من وباء كورونا و اكتفى بإعطائه بعض الأدوية. لكن دون جدوى. عندما عدت إليه قال ربما كان ذلك كورونا و يجب أن تأخذه للتأكد. و فعلا قام بإعلام السلطات الطبية بحالته لكنهم رفضوا ذلك بدعوى عدم وجود سعال و ضيق في التنفس. و ضل ابني يعاني الجمى و نحن معه نعاني عدم القدرة على مساعدته إلا من عقاقير الباراسيتامول.
تدخل بعض الأصدقاء جزاهم الله خيرا للتوسط لكي يجري هذا التحليل اللعين و الحمد لله كانت نتيجته سلبية.
تنفسنا جميعا الصعداء و أخذناه لطبيب آخر بعدما أخبرناه بنتيجة التحليل و راديو الصدر و هو الآن يتماثل للشفاء.
نسأل الله لنا و لكم العافية من هذا الوباء و من غيره خاصة في هذه الظروف و ااسلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته.
ولكن الظروف المادية مكتسمحش
800 درهم متخلصش ليا تالكراء وعاد زيد الماء والضو والمصروف اليومي.
الله غالب.