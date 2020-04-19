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الرئيسية | مجتمع | تدابير جديدة تحمي العاملين في قطاع الصحة من خطر "كوفيد -19"

تدابير جديدة تحمي العاملين في قطاع الصحة من خطر "كوفيد -19"

تدابير جديدة تحمي العاملين في قطاع الصحة من خطر "كوفيد -19"
هسبريس من الرباط
الأحد 19 أبريل 2020 - 00:08

بعد تسجيل إصابات في صفوف مهنيي الصحة المتواجدين في الخطوط الأمامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالمغرب، أعلنت وزارة الصحة عن إجراءات وتدابير جديدة لحمايتهم من خطورة الإصابة بالوباء.

ولتحقيق ذلك، بعث خالد آيت طالب، وزير الصحة، دوريةً إلى المدراء الجهويين للصحة، مُوقعة بتاريخ 17 أبريل الجاري، يدعوهم فيها إلى تنظيم تكوينات وحصص للتوعية لكل مهنيي الصحة في مؤسسات الاستشفاء، على أن يكون محتوى هذه الحصص مكيفاً حسب مختلف الفئات، من الرعاية إلى النقل الطبي والوقاية الاستشفائية.

كما دعا الوزير إلى تنظيم تكوينات في مجموعات صغيرة تحترم مسافات الأمان المطلوبة، على أن تتمحور حول كيفية ارتداء معدات الوقاية الفردية واحترام إجراءات الوقاية والسلامة الجماعية والفردية.

وإضافة إلى التكوين والتحسيس، أوصى الوزير بإجراءات حماية محددة، منها احترام البذلة المهنية ومُعدات الوقاية الفردية وفقاً لتوصيات وزارة الصحة.

ودعت الدورية إلى استثناء النساء الحوامل ومهنيي الصحة الذين يعانون أمراضاً مزمنة حادة أو نقصاً في المناعة من أي اتصال مع المرضى المُصابين بفيروس كورونا المستجد.

كما طالبت الدورية بمتابعة طبية لمهني الصحة المكلفين بمرضى كوفيد-19 عبر نظام مراقبة ذاتي من خلال قياس درجة الحرارة مرتين في اليوم، وملاحظة ظهور الأعراض السريرية للمرض.

ويجب، وفق مضامين الدورية، على كل مهني في الصحة ظهرت عليه أعراض تنفسية مشابهة لتلك الخاصة بكوفيد-19 (SARS-Cov-2) أن يوقف أي نشاط مهني ويوضع في العزل، على أن يخضع لفصح طبي وتحليل للتأكد من إصابته.

مقتضيات الدورية شددت أيضاً على أن أي مهني يعمل في قطاع الصحة سبق له أن قدم رعاية بدون وسائل وقائية لمريض تأكدت إصابته بكوفيد-19، يجب أن يخضع للعلاج بالهيدروكسي كلوروكوين وفقاً لبروتوكول محدد.

وفي حالة التأكد من إصابة أي عنصر من الطاقم الصحي، يجب التكفل به بشكل سريع وفق المساطر الجاري بها العمل.

كما أوصت الوزارة أيضاً باعتماد تنظيم عمل يستجيب لمتطلبات الوضعية الحالية، من خلال العمل بفرق تناوبية، وتقسيم عادل للعمل، واحترام أوقات الاستراحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - أبو إسحاق الأحد 19 أبريل 2020 - 00:27
يجب على الحكومة إضافة50% من رواتب موظفي القطاع الصحي في كل أنحاء المملكة، لما يقومون به من جهد كبير لاحتواء الوباء
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2 - Abdelhak الأحد 19 أبريل 2020 - 00:45
بسبب غيرتي المبالغ فيها على وطني لو كانت الأموال التي تصرف على الرياضة وخاصة كرة القدم صرفت من أجل التعليم والصحة صدقوني لكنا بلد راقي علميا بدون مبالغة لأن المغاربة تبارك الله أذكياء وصبورين ولم ولن ننتظر دعم أحد مهما كان شأنه.
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3 - Mahjoub الأحد 19 أبريل 2020 - 00:49
كثيرا ما أصبحنا نسمع إنعقاد مجلس حكومي بتقنية الفيديو وإجتماع عن بعد و... حيث الظرفية لا تسمح بالمزيد من التجمعات وكما يعرف الجميع أن وفاة الدكتورة مريم أصياد طبيبة بمستشفى محمد الخامس بالبيضاء كان نتيجة عدوى نقلت إليها من الدورات التكوينية،
إدا لماذا لا تعتمد الوزارة على التكوين عن بعد خصوصا والأمر يتعلق بأمور نظرية فقط كطرق الوقاية وإجراءات السلامة (كيفية ارتداء معدات الوقاية الفردية واحترام إجراءات الوقاية والسلامة الجماعية والفردية...) فالتكوينات لا تهم ما هو تقني تطبيقي يستدعي الحضور والتفاعل
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4 - ابن رشد بالبيضاء الأحد 19 أبريل 2020 - 00:55
كما نطلب من السيد الوزير المحترم ان يتذخل في الاجراءات الادارية و كترت الوثاءق التي تسبب في الاختلاط و الاكتضاض امام شباك و المرضى ينتظرون دورهم وخاصة ب جناح انكولوجي تسير عشوائي من طرف الامن الخاص و 40 وتعرفوا سيدي خطورة الازدحام و مناعتهم كيف هي لمادا لماذا لم تكون الاجراءات سهلة بدون ازدحام كما هو معمول في بعض الدول الأوروبية الأسبقية تكون لهؤلاء الفيءة و تسهيل المسطرة الادارية و تسير يكون في محله و كدلك اجراءت المعقدة بالنسبة للتحليل 44 طبع وسير المريض قلب على فين دير فطوكوبي عاد اجي دير تحليلة حشومة جددوا من التعقيدات المعقدة جدا في مستشفيات سيدي الوزير و اتمنى ان تتحقق من كلمي ولكم الشكر مواطن غيور على وطنه انشري من فضلك ولك الشكر .
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