جامعيّ ينادي بدعم الأسر المتضرّرة قبل رمضان

عبد الكريم هرواش من الناظور

طلب أحمد خرطة، الأستاذ الجامعي بشعبة القانون بالكلية متعدّدة التخصّصات بالنّاظور، من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، التّعجيل بصرف المستحقّات المالية المخصّصة لدعم الأسر المغربيّة المتضرّرة من الحجر الصحّي المفروض، في إطار تدابير تطويق انتشار فيروس كورونا في البلاد، قُبيل حلول شهر رمضان المبارك.

وقال خرطة في رسالةٍ موجّهة إلى رئيس الحكومة: "إنّ الشّعب المغربي يعي جيّدًا الظّرفية الاستثنائية التي يعيشها البلاد، وينوّه في الوقتِ نفسه بكافّة المجهودات المبذولة من طرف الحكومة تحت القيادة الرّشيدة للملك محمّد السّادس، لكن يُستحسن أن يتم تمكينُ كافّة الأسرة المتضرّرة، في القريب العاجل، من هذه المساعدات المالية لتدبير مصاريف شهر رمضان".

وأضاف المتحدّث "أن الكثير من الأسر المتضرّرة في مختلف ربوع المملكة، والتي أصبحت لا تتوفر على مدخول يومي إثر الحجر الصحي، تنتظرُ على أحرّ من الجمر موعد صرف هذه المساعدات المؤقّتة".

كما طالب المتحدّث نفسه بـ"الاستجابة لأكبر عدد ممكن من المستفيدين في حدود المستطاع، بالنّظر إلى الإكراهات الاقتصادية للوضعية المالية في البلاد إلى غاية تجاوز هذه الأزمة".

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة قد أعلنت في وقت سابق، عن عملية الدعم المؤقت للأسر العاملة في القطاع غير المهيكل، المتضرّرة من الآثار السلبية لانتشار فيروس كورونا، وهي العملية التي ما زالت الكثير من الأسر لم تتوصل بالمساعدات المالية المخصّصة في إطارها.