135 إصابة جديدة تزيد "حصيلة كورونا" إلى 2820 حالة بالمغرب

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الأحد، تسجيل 135 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 2820 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 11369 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود تحيين المعطيات صباح اليوم.

تم تسجيل حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 138 حالة إلى الآن؛ بينما تم تسجيل 8 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 322 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.