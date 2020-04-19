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الرئيسية | مجتمع | 135 إصابة جديدة تزيد "حصيلة كورونا" إلى 2820 حالة بالمغرب

135 إصابة جديدة تزيد "حصيلة كورونا" إلى 2820 حالة بالمغرب

135 إصابة جديدة تزيد "حصيلة كورونا" إلى 2820 حالة بالمغرب
هسبريس من الرباط
الأحد 19 أبريل 2020 - 10:05

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الأحد، تسجيل 135 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 2820 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 11369 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود تحيين المعطيات صباح اليوم.

تم تسجيل حالة وفاة جديدة ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 138 حالة إلى الآن؛ بينما تم تسجيل 8 حالات شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 322 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - بسم الله الأحد 19 أبريل 2020 - 10:16
المرجو تطبيق قرار مناعة القطيع كما فعلت بريطانيا... فهادا التمديد في الحجر لن يزيد الطين الا بله
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-26
2 - ماجد الأحد 19 أبريل 2020 - 10:17
اللهم بلغنا رمضان متعافين من هذا الوباء الحمد الله على كل شيء
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25
3 - ان شاء الله اكون خير الأحد 19 أبريل 2020 - 10:17
التفاؤل شيئ رائع

خاص يكون عندنا يقين بأنه غادي يجي النهار لي يخرج الدكتور اليوبي للاعلام وبدون ورقة ويقول للمغاربة 0 حالة إصابة ، ولا حالة وفاة وشفاء جميع المرضى ان شاء الله .

داك النهار غادي يجي ان شاء الله، فقط نبقاو فديورنا، ونحاولوا نتعاونوا باش نقدروا نوصلوا ليه. ونضبطوا ونلتزموا بوسائل الوقاية، أكثر من أي وقت آخر.

قادرين نصنعوا الفرق حنا كاملين، وقادرين نأثروا فالمحيط ديالنا.

بقى_فدارك
سننتصر_بإذن_الله
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18
4 - يد في يد الأحد 19 أبريل 2020 - 10:17
السلاح بين ايدينا والقضاء على هذا الفيروس هو الالتزام للبيوت بطريقه صحيحه 100/100 وتعود الحياة الطبيعية كما كانت ونعود المساجد واشغالنا يارب
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13
5 - بوعلام الأحد 19 أبريل 2020 - 10:17
الفيروس خطير وسريع الانتشار، ولكن أكثر ما يخيفني هو الاحتقان الاجتماعي فالطبقات الهشة متدمرة وحلول الحكومة عقيمة، ولكن أين المفر...بقاو فديوركم يا وليداتي...
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2
6 - driss الأحد 19 أبريل 2020 - 10:18
نطالب بحظر التجوال يوم السبت و الاحد
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1
7 - سعيد س الأحد 19 أبريل 2020 - 10:18
اللهم ألطف بعبادك وارحمهم واشفيهم انك على كل شيء قدير التزموا بيوتكم واستعينوا بذكر الله وطبقوا حالة الطوارئ بطريقة صحيحة لتجنب الخسائر
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7
8 - reda الأحد 19 أبريل 2020 - 10:18
يجب تثقيف الناس حول الطريقة المناسبة لارتداء القناع. لأن معظم الناس يضعونه على الفم فقط دون تغطية الأنف. وهذا خطأ. البعض الآخر يتركها معلقة فقط على الرقبة. يجب أن نعاقب من يرتدون القناع بطريقة خاطئة.
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1
9 - غيور على الوكن الأحد 19 أبريل 2020 - 10:20
لطفك يا الله
يارب استرنا برحمتك
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2
10 - Ahmed الأحد 19 أبريل 2020 - 10:21
نسال الله ان يرفع عنا هذا الوباء
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3
11 - amine الأحد 19 أبريل 2020 - 10:21
واش هادشي مغاديش إسالي ؟ السبب هو الجهل الذي يسري في عروق المستهترين بالوضع الخطير لي كنعيشو فيه
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12 - رشيد الأحد 19 أبريل 2020 - 10:21
ألا يوجد يوم ب 0 حالة كل يوم إصابات
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13 - خميس الأحد 19 أبريل 2020 - 10:22
اللهم اشف عبادك المصابين وابعد عن أمتنا هذا البلاء
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3
14 - متتبع الأحد 19 أبريل 2020 - 10:22
يجب استعمال الكشف السريع لاكبر عدد من المخالطين لمعرفة الوضعية الحقيقية لانتشار الفيروس. من 365 تم اكتشاف 135 حالة مؤكدة. اللهم لطفك يارب
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2
15 - akrame الأحد 19 أبريل 2020 - 10:22
أرجو من الدولة تشديد المراقبة ، فهناك فأت تحسب نفسها فوق الجميع و فوق القانون ، و هي السبب في إرتفاع الحالات اليومية
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0
16 - ماجد واويزغت الأحد 19 أبريل 2020 - 10:22
يجب فرض حظر التجول الشامل هذا هو الحل الأخير
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0
17 - نادية الأحد 19 أبريل 2020 - 10:23
السلام عليكم.بما أن پؤر جديدة اكتشفت وخاصة في المعامل فعدد الإصابات سيتضاعف في الأيام المقبلة .نتمنى من رجال السلطة الحزم في تطبيق الحجر الصحي .رغم الجائحة فإن الناس عديمي الضمير يتجولون غير آبهين بالمصيبة التي نعيشها.المرجو المزيد من الحزم والجدية في هذا الشأن.
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3
18 - هام جدا الأحد 19 أبريل 2020 - 10:24
سوف يقتلنا الخوف مع هذه الاعداد ويعلم الله وحده عدد الاصابات الحاملة للفيروس والتي لا تظهر عليها الاعراض وتنشر المرض بين الناس اطلب من الجميع الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
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0
19 - براهيم الأحد 19 أبريل 2020 - 10:24
الحمد لله على كل حال. هذه الإيام محرجة لكن نبقى متفائلين. ندعو بجميع أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنها (عن عبد الله بن خبيب رضى الله عنه قال : خَرَجْنَا فِى لَيْلَةِ مَطَرٍ وَظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ نَطْلُبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ لِيُصَلِّى لَنَا، فَأَدْرَكْنَاهُ فَقَالَ : ( أَصَلَّيْتُمْ ؟ ) فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، فَقَالَ : ( قُلْ )، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ : ( قُلْ )، فَلَمْ أَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ : ( قُلْ )، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَقُولُ ؟ قَالَ : قُلْ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِى وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ تَكْفِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ).
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20 - غيور على وطني الأحد 19 أبريل 2020 - 10:25
السلام عليكماتمنى ان يفهم الجميع ان هذا التصاعد المهول سببه نحن هؤلاء المستهثرين بخطورة الوباء وهؤلاء أرباب الشركات الذين يفكرون في الربح ولا يهمهم ارواح الأبرياءفهم مهددون بالطرد إذا ما خالفوا قراراته رغم أنه يعلم انها خاطئة اما السلطات والحمدلله فهي قائمة بواجباتها المرجو من كل مواطنينا تفهم الخطر والالتزام بما فرض علينا فإنه في صالحنا والسلام
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21 - حميد الشمالي الأحد 19 أبريل 2020 - 10:25
لماذا السي اليوبي لم يفسر لنا خفض عدد التحليلات في اليومين الاخيرين . وكذلك الامس حين ثم الاعلان عن التمديد في رسالة عاجلة وجافة.للاسف يعاملونا كقطيع .
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22 - salah الأحد 19 أبريل 2020 - 10:25
الهم انزل رحمتك يارب العالمين الهم لا تحرمنا من اجرك ياارحم الراحمين
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23 - متتبع الأحد 19 أبريل 2020 - 10:26
اللهم ألطف بنا. اللهم ارفع عنا هذا البلاء واحفظ جميع العباد
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24 - yassine الأحد 19 أبريل 2020 - 10:27
403 تحليلة أفرزت 135 إصابة مؤكدة جديدة.
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25 - Sadik الأحد 19 أبريل 2020 - 10:27
لنتعاون جميعا من اجل تطويق الوباء بالمكوث بالبيوت والصبر
وربنا سيجعل هذه الازمة كسابقاتها في طي النسيان انه ولي ذلك والقادر عليه
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26 - مزيداً الأحد 19 أبريل 2020 - 10:28
مزيدا من الاصابات يعني مزيدا من كشف الحالات اتمنى أن نلتزم جميعا
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27 - said الأحد 19 أبريل 2020 - 10:28
الله يرحمه ويغفر لي موتنا يارب
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28 - حداوي مغربي مغربي الأحد 19 أبريل 2020 - 10:28
الظاهر انه مازالت شريحة كبيرة من المواطنين تجهل خطورة الوضعية حيث تجهل بأن تدبير الحالة هي مسؤولية الجميع و ليست أجهزة الدولة وحدها ...اللهم ارحم موتانا و اشفي مرضانا....
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29 - said soussi الأحد 19 أبريل 2020 - 10:30
اللهم أنت رب الداء و الدواء ورب الأرض والسماء اللهم ارفع عنا الوباء واحفظنا من كل داء يارب العالمين
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30 - نجيب الأحد 19 أبريل 2020 - 10:32
مزيداً من الحيطة والحذر، فاغلبية المواطنين نسوا أو تناسوا أخذ الاحتياطات أو بعبارة أخرى ملوا من هذا الحجر، صراحة الأمر ليس سهلا، لكن لا يجب أن نكون لقمة سهلة لهذا الفيروس اللعين، فكلما احسسنا بالتهاون والتخاذل والملل، حينها يجب أن نكون أكثر حزما وتشددا في إجراءات الوقاية والسلامة، وبمزيد من الكشوفات المخبرية، سنجتاز هذه المرحلة الحرجة بنجاح، وسنخرج منها أقوياء إنشاء الله تعالى، اللهم ارفع عنا البلاء والوباء.
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31 - الفروي عامر الأحد 19 أبريل 2020 - 10:33
ما زلنا لم نصل بعد الى الذروة و شدة العدوى و انتشار الفيروس - السبب ايضا ثقافي اذ ان المغرب لم يعتمد على سياسات وطنية مثل كوبا و كوريا و تايوان و سنغفورة و سويسرا و الصين و ألمانيا و دول شمال اوربا الجدية و الجادة بل على التبعية العمياء لحد العجز و الفشل و الاستيلاب لدول فاشلة تعتمد على الخطابة و التجريد و كثرة الكلام المرصع الادبي الذي يعود الى القرون الخوالي- لدرجة ان البصري قال في اخر تصريحاته "المغرب آخر مستعمرة" - و صار المغربي فقط نوع من الزومبي يفعل به ما يشاءون و حقل تجارب دول استعمارية تكره الشعوب الاخرى كرها غير مفهوم و لا تريد للامم الاخرى ان ترتقي و تتمكن من ناصية العلوم الحقة و الصناعات و المعارف الصلبة و المهن النافعة...دول استعمارية تعيش على بقايا اوهام الماضي الكولونيالي و تريد ابقاءه بل العودة اليه رغم كونها ترهلت و شاخت و تدهورت و صارت لا تنتج حتى ابسط الاشياء من صابون و معقمات و واقيات و كمامات و عقار ضد الشقيقة و صداع الرأس فما بالكم بالآلات المركبة المعقدة الصلبة الانتاجية الآلية الروبوتيكية الخ- المغرب تابع لخوا الخاوي لاصق في الاوهام و السراب عبثا بدل الاعتماد
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32 - لمعقول الأحد 19 أبريل 2020 - 10:33
اقسم بالله الدولة ومادرت الزم تتوقع كريثة كبرى لزم حالة الطوارئ لاخدمة لا ولو الكل في المنازل باش لمريض ميعادي حد والجيش انزل الشوارع ياك الجنود هد كثر من 40 سنة عانعسين في القشلات...
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