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توزيع حالات كورونا الجديدة على الجهات .. مراكش آسفي في الطليعة

توزيع حالات كورونا الجديدة على الجهات .. مراكش آسفي في الطليعة
هسبريس من الرباط
الأحد 19 أبريل 2020 - 10:30

أعلنت وزارة الصحة اكتشاف 135 حالة جديدة مؤكدة إصابتها بفيروس كورونا، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم الأحد، توزعت غالبيتها بين جهتَي "مراكش ـ آسفي" و"طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة".

وعرفت جهة مراكش تأكيد إصابة 57 شخصا إضافيا، بينما سجلت جهة طنجة 29 من المصابين الجدد بـ"كوفيد 19"، مقابل 19 في جهة الدار البيضاء و15 بفاس مكناس، و9 بجهة سوس و6 في الرباط سلا القنيطرة.

عدد الإصابات المعلن عنها منذ اكتشاف الفيروس في المملكة وصل إلى 779 في الدار البيضاء سطات و720 في مراكش آسفي، و401 بفاس مكناس و312 في جهة طنجة، و268 في جهة الرباط و148 على مستوى جهة الشرق.

مجمل ما تم التصريح به من لدن وزارة الصحة، منذ 2 مارس الماضي، بلغ 83 حالة مؤكدة في جهة درعة تافيلالت و58 في بني ملال خنيفرة و44 بجهة سوس ماسة، و4 بجهة العيون و2 في الداخلة وادي الذهب و1 بكلميم وادي نون.

جدير بالذكر أن وزارة الصحة، من جهة أخرى، تهيب بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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