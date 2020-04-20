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كُتّاب وآراء
تحديات كورونا بالمغرب .. المراقبة ورفع الفحوصات وتدبير الموارد
شهر آخر ينضاف إلى فترة سريان حالة "الطوارئ الصحية" في المملكة، نتيجة تزايد حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، في ظل الرفع من وتيرة الكشوفات الطبية لـ"كوفيد-19"، سعياً إلى استدراك التأخر الذي حصل بشأن الكشف المبكر في بداية انتشار الجائحة بالبلاد.
وبالرجوع إلى حصيلة فترة "الطوارئ الصحية" خلال الشهر المنصرم، تبرز العديد من الإشكالات على مستوى تدبير العرض الصحي المخصص لمواجهة الفيروس العالمي، يبقى أهمها استنزاف الأطر الصحية المحدودة في الأصل، وعدم تعميم الكشوفات المخبرية، وضعف المراقبة الحكومية تجاه المعامل والمصانع والأسواق التجارية.
ومن أجل ضمان نجاعة حالة "الطوارئ" في الفترة المقبلة، قال علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة: "إن الكشف المبكر عامل أساسي في معادلة احتواء الوباء، بالتزامن مع الحجر الصحي، وهو ما نبّهنا إليه منذ بداية الأسبوع الأول من مارس، لأن التحاليل المخبرية لم تكن بالشكل المطلوب".
وأضاف لطفي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "وزارة الصحة كانت تعتمد على مختبرين فقط؛ هما معهد باستور بالدار البيضاء والمعهد الوطني للصحة بالرباط، ما أدى إلى تأخر الإعلان عن حالات الإصابة بالفيروس لأكثر من أسبوع، بفعل التباعد الجغرافي الكبير بين المناطق، في ظل الاعتماد على وسائل النقل العادية عوض المروحيات".
وأوضح الفاعل النقابي أن "المغرب اعتمد على مختبرين فقط لمدة شهر ونصف، زيادة على المختبر العسكري الذي التحق بالعملية بعد التوجيهات الملكية بخصوص إدماج الطب العسكري في محاربة الوباء"، وزاد: "يجب توسيع الفحوصات الطبية لتشمل القطاع الخاص الذي يتوفر على مختبرات لديها تقنيات بيوطبية عالية أكثر من الوزارة بعينها".
أما الإشكال الثاني فيتعلق بتدبير الموارد البشرية، إذ يرى لطفي أن "المغرب يُصنف ضمن البلدان التي تتوفر على موارد بشرية قليلة وبنيات تحتية ضعيفة، لكن صندوق كورونا ساهم في تغطية العجز نسبيا"، مستدركا: "يتم استنزاف الموارد البشرية راهناً، ما سيؤدي إلى تقليص مناعة الأطر الصحية بفعل الإعياء المترتب عن المجهود اليومي الجبار، عبر الحراسة والمداومة وعلاج المصابين".
لذلك، نادى المتحدث بـ"ضرورة تحرك وزارة الصحة، بمعية وزارة الاقتصاد والمالية، قصد توظيف مجموعة من الأطر الطبية والتمريضية والتقنية العاطلة عن العمل، بغية احتواء الوضع الصحي في المستقبل، لأن الوباء سيستمرّ مدة طويلة إلى حين الكشف عن اللقاح المرتقب".
وفي ما يخص الإشكال الثالث الذي يهمّ وضعية المصانع والمعامل المغربية، لفت المصدر عينه إلى "غياب مراقبة وزارة الشغل ووزارة الصحة أيضا، بفعل ضعف الإجراءات الوقائية وانعدام شروط النظافة اليومية في المعامل، وكذلك احترام مسافة الأمان بين المستخدمين، ما تمظهر في ارتفاع حالات الإصابة في الوسط المهني والصناعي".
"قرار التمديد الحكومي صائب وإيجابي"، يورد لطفي، مستدركا: "لكن ينبغي احترام تعليمات السلطة، عبر الحرص على التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات الواقية والتزام الحجر الصحي، فضلا عن الصرامة في المعامل والشركات والأسواق التجارية لحماية العاملين والزبائن".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
من أين أتت هته البؤرة
هل هناك تطبيق فعلي للحجر الصحي
الاسواق ممتلئة عن آخرها
تطبيق الحجر الصحي بالليل غير كافي
في النهار هناك ازدحام في الاسواق
مع كورونا اصبحت هذه القطاعات هي الأجدر بالاهتمام، نتمنى أن تستوعب الدولة الدرس وتولي اهتمامها لتنمية هذه القطاعات عن طريق توفير الدعم اللازم مستقبلا للعلم والمعرفة ولقطاع الصحة عن طريق ضمان تكافئ الفرص بين ابناء الشعب وجعل حق الولوج للمباريات في متناول جميع ابناء الشعب حتى أولئك الذين ينجحون ب 10 في المعدل لن الحواجز هي من تقصي العديد من الكفاءات.
باراكا من النخبوية هي التي تقتل البلدان وتجعلها تبقى أسفل سافلين.
كن افرضنا حجر صارم على الحالات الأولى القليلة ما كناش نوصلو لهاذ المصايب.
لنفترض جدلا أن شخصا مصابا بالسرطان عافانا و عفاكم الله، و بدل أن تقدم له التحاليل و الدواء ترسله لينام في المنزل حتى تظهر لديه الأعراض بشكل واضح، فيكون فات الفوت و انتشر المرض الخبيت في جسمه.
هدا بالضبط ما تفعله الدولة مع مرضى كوفيد، أحيانا لا تكون لدى المرضى أعراض و ينتشر الفيروس بين مخالطي المخالطين.
و للعلم فقط هناك أكثر من10 آلاف شخص من المخالطين ينتظرون ظهور الأعراض.
كما أن هناك مرضى ظهرت لديهم الأعراض لاكن فضلوا البقاء في المنزل خوفا من الرعاية في المستسفى.
الحل، كثروا التحاليل و كولشي بدون استثناء، راه حياة الناس هادي و بلا تزقرام.
اللهم إني بلغت.
بعد ان كانت و مازالت لا تحنرم قانون الشغل
- اغلب المستخدمين لا يتوفرور على التغطية الصحية و لا صندوق التقاعد و يتقاضون اجرة اقل من الحد الادنى و يعملون اكثر من ثماني ساعات في اليوم و يمكن ان يطرد لاتفه الاسباب
و هذا كله بتواطئ من وزارة الشغل التي ليست لها استرتيجية للحد من هذا التسيب و الاستغال بدون وجه حق و هذا نتيجة عدم توفير العدد الكافي من مفتشي الشغل
فكيف للشركات التي لا تحترم قانون الشغل ان تحترم قانون الحجر الصحي
احسن وسيلة للحد من هذا الوباء هو الرجوع الى الله و التوبة الجماعية خصوصا ونحن على اعتاب شهر التوبة و المغفرة.
لقد انتشرت فينا الفواحش و المنكرات بشتى انواعها من زنا و خمور و قمار واكل اموال الناس بالباطل و عقوق الوالدين... حتى اضحت شيئا مألوفا ولا احد منا ينكر ولا ينهى عن الفواحش و المنكرات.
ياإخواني وياأخواتي فلنرجع الى الله بالتوبة و الندم والعزم الصادق على عدم الرجوع الى الفواحش و المنكرات وكل ما من شأنه ان يوقعنا في غضب الله وان نرد المظالم الى اهلها حين ذاك ان شاء الله سوف يرفع عنا البلاء.
هذا مع الاخد بالاسباب طبعا من وقاية وبحت عن العلاج
ثم بناء نظام صحي متكامل مستعد للتأقلم مع كافة الظروف الصحية سواء العادية او الطارئة...
المغرب لا ينقصه شيء ليكون دولة محترمة و متقدمة و متحضرة...لا ينقصه إلا الوعي الجماعي و التزام كل مواطن بواجبه و احترام التطبيق الصارم للقوانين على الجميع و ارساء لبنات العدل الاجتماعي.
الله يهدي شي ناس وصافي...
اقسم بالله انه في الحي الذي اسكنه في فاس اراقب الناس من سطح منزلي الذي لم ابرحه منذ ازيد من شهر و ارى معظم السكان يخرجون يوميا الى سويقة قريبة من حي الليدو سبق للسلطات ان هدمتها ولكن الباعة يستوطنونها يوميا من الثامنة صباخا الى 12 زوالا ويعودو احيانا باكياس فيه بعض الخضر واحيانا كثيرة فارغي اليدين.
اطلب كمواطن إلقاء القبض على جميع بأئعي الخضر و غيرها في تلك السويقة اولا لأنهم خرقو الطوارئ ثانيا لأنهم يساهمون في نشر الفيروس ( اغلبهم يأتون من حي باب الغول الذي تم تأكيد اكثر من اربع حالات فيه) ثالثا لأن لهم كلهم اعانات من الدولة..فهناك من له معاش و هناك من يتقاضى معونات راميد او تعويضات cnss. ولا عذر لهم ان يخرجوا لإنشاء تجمع بشري يشكل خطرا على الصحة العامة.
اما المصانع التي لا زالت تشتغل ، يجب على السلطات تكثيف الجهود لمراقبة الوحدات الصناعية فيما يخص تطبيق إجراءات السلامة و الوقاية من هذا الفيروس.