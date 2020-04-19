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رئيس الحكومة يوصي المغاربة بالبقاء في البيوت لتفادي خسائر كورونا

رئيس الحكومة يوصي المغاربة بالبقاء في البيوت لتفادي خسائر كورونا
هسبريس - محمد الراجي
الأحد 19 أبريل 2020 - 15:00

في غمرة استمرار تسجيل إصابات جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في المغرب، وجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، نداء إلى المواطنين المغاربة بضرورة الاستمرار في الالتزام بالبقاء في بيوتهم، والصبر على الإجراءات التي تتخذها السلطات العمومية لاحتواء هذه الجائحة بأقل الخسائر.

وناشد العثماني المواطنين، في كلمة وجهها إلى المهنيين، بطلب من الفضاء المغربي للمهنيين، أن يصبروا إلى حين تجاوز الأزمة القائمة، قائلا: "أشعر بأن هناك معاناة يعانيها المهنيون والمهنيات، وكثير من المواطنين، ولكن الوباء أخطر من هذه النتائج اللي خصنا نصبرو ليها ونصبرو للإجراءات المتخذة، ونبقاو فديورنا لتفادي ما هو أسوأ".

وكانت الحكومة قررت، في اجتماع حكومي استثنائي، يوم أمس السبت، تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا، إلى غاية 20 ماي المقبل. وقال العثماني إن كثيرا من دول العالم تصارع خطر وباء كورونا في مستوى أخطر من المستوى الذي وصله المغرب، مشيرا إلى أن بعض الدول تسجل ألفيْ وفاة في اليوم.

وتابع رئيس الحكومة بأن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، ونتيجة الإجراءات التي تم اعتمادها في وقت مبكر، والتي قال إنها اتُّخذت بجرأة وصرامة، تمكّن من تجنب الوصول إلى وضعية أسوأ وأخطر، قبل أن يستدرك: "هذا لا يعني أننا وصلنا إلى البَرّ ونشفو رجلينا، مازال كاين مخاطر، وهذه المخاطر يمكن تجنّبها بالصبر للحجر الصحي وتقييد حركة المواطنات والمواطنين، وبالصبر على البقاء في بيوتنا".

وأقر العثماني بأن هناك صعوبات وتأثيرات على المهنيين أفرزتها إجراءات الحجر الصحي وتقييد حركة المواطنين، مشيرا إلى أن السلطات العمومية اتخذت مجموعة من الإجراءات من أجل تخفيف أثر هذه التداعيات، مثل التخفيف على المقاولات، وخاصة الصغرى والمتوسطة، وتأجيل بعض الالتزامات، مثل التصريح الضريبي، والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ودعم الأجراء المتوقفين عن العمل مؤقتا نتيجة تأثيرات جائحة كورونا.

ويقترب عدد الأجراء المتوقفين عن العمل مؤقتا، الذين توصلوا بالدعم الذي ستصرفه لهم الدولة من صندوق تدبير جائحة "كورونا"، وقدره 2000 درهم لمدة ثلاثة شهور، من رقم 700 ألف مستفيد، بينما يتم تدارس ملفات مستفيدين محتملين آخرين، وفق المعطيات التي قدمها العثماني.

وبالنسبة للمهنيين غير المصرح بهم في الضمان الاجتماعي قال العثماني إنه أحدثت منصة خاصة بهم للاستفادة من الدعم، مشيرا إلى أن الحكومة في تواصل مع الهيئات الممثلة للمهنيات والمهنيين، قصد تجاوز أي اختلالات على هذا المستوى، داعيا إلى التعاون بين الجميع لتجاوز الأزمة الراهنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - مراد الأحد 19 أبريل 2020 - 15:10
قولوا للسيد الوزير راه حنا جالسين ولكن راه حتا ما لقينا ما ناكلوا
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2 - عالقة في ماليزيا الأحد 19 أبريل 2020 - 15:12
و موصاش بالناس لوحلين خارج المغرب إمتا غيسمحو ليهم إرجعو ؟؟؟ هاد شي راه بزاف عبينا منصبرو
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3 - oujdii الأحد 19 أبريل 2020 - 15:12
صرنا نلاحظ عدم الصرامة مع خروج المواطنين من المنازل نهار كلو و السعب خارج حتى كتجي 18hعاد كيدخل لدارو فين هما السلطات المعنية. حقا كارثة عظمى
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4 - وديع الرباطي الأحد 19 أبريل 2020 - 15:13
في الوقت الذي تطلب فيه المغاربة بالبقاء في المنازل هناك شركات لا زالت تعمل دون أي إجراءات احترازية هذا تناقض في حد ذاته. لا يمكن العمل بالمتناقضات. تقول لي الاقتصاد. مادام البلاد لم تقضي على الوباء فلا تحلم بالاقتصاد هذا خطأ كبير يرتكب. فكروا جيدا قبل الإسراع في القرارات.
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5 - هشام الأحد 19 أبريل 2020 - 15:14
واسي العثماني راه حنا بدنا كنموت بجوع راه عدنا ولدات و عدنا مصاريف ووراه الله رحيم ريال مبقاش كيدور في جيب واش المعمول حنا صبرين من نهار الاول ولكن راه حنا منسين الضمان اجتماعي و لا اعانة ديال جوج ريالات لي كتمنو علينا بهم ولي موصلنا منهم والو
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6 - عبدالله الأحد 19 أبريل 2020 - 15:14
والحل - إلى متىى البقاء في البيوت- ومن يأكل الناس؟ وما هي الخطة؟؟؟ كل مظلم
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7 - احميمة الأحد 19 أبريل 2020 - 15:14
رئيس الحكومة يوصي بتمديد حالة الطوارئ. رئيس الحكومة يوصي المواطنين بالالتزام باالمكوت في المنازل. واسي الوزير واش كملتو ناس ديال رميد واش كملتو ناس ليمتوقفين من العمل فالضمان الاجتماعي واش نت مسلم واش كتصلي ونتا قرا وقر تعاليق ديال المواطنين وشوف اش كيقولو نتا ياك الشعب هو ليحطكم تما باش تشوفو من حالو باش تدافعو على الطبقة الهشة. ماشي تسمع لداك شي اكيقول ليك المخزن. اقول لك من هد المنبر اسي العثماني مصدقتي لانتا ولا الحزب ديالك دايركم المخزن مضرق بيكم علااشمس وكفى. هسبريس انشري الله يحفظكم
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8 - veranda الأحد 19 أبريل 2020 - 15:15
حسبي الله منكم لحد الان لم نستفد من هذا الصندوق نريد معرفة السبب نحن مصرح بنا في فبراير توقفنا عنالعمل يوم 16 مارس
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9 - tahafr الأحد 19 أبريل 2020 - 15:16
ونتا ليجا عليك تبقا فلفيلاى ديالك وتخاف على راسك حيتاش الشهرية مضمونا وسمينا وتعويضات اما حنا معندنا منكلو أو كتقول لينا صبرو عوضونا انكلسو حتا 20عام.
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10 - فرحات الأحد 19 أبريل 2020 - 15:17
معالي رئيس الحكومة توصي المواطنين بالبقاء في البيوت ، قبل هذا عليكم السيد العثماني بترحيل العالقين خارج الوطن ،فبلدنا هو الوحيد الذي يطالب ببقاء مواطنيه بالمكوث خارج وطنهم
وهذا الأمر قد يحط من كرامة المغاربة والمغرب
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11 - Vrai marocain الأحد 19 أبريل 2020 - 15:17
فين الكمامات اسي العثماني. ياك قلتوا كتنتجوا خمسة مليون كمامة فن٧ار. مازال ماشفنا حتى وحدة. و المشكل انكم استبقتم العقوبة لعدم ارتدائها قبل بيعها. هنا تظهر الارتجالية في تسييركم للامور.
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12 - راه المغاربة ينتظرون الدعم الأحد 19 أبريل 2020 - 15:18
راه آ سي الرئيس ما خاص تقول الشعب جلسوا في بيوتكم حتى تكون عطيتوا حقوق المغاربة كاملين ماشي تبداو تقطروا البنادم في فلوس الدعم راه كلشي طالع ليه الدم و ناس راه كتفكر فالإنتحار بركا من هاذ الذل لديرين للشعب أعطوا للشعب الدعم ديال 3 شهور و راه غيتنظموا و غيجلسوا فديورهم مع وليداتهم و راه رمضان في الأبواب ناس كيوجدوا المؤونة و الحلويات و ناس أخرين آ كيشموا فالروائح و كيتفرجوا
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