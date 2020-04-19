رئيس الحكومة يوصي المغاربة بالبقاء في البيوت لتفادي خسائر كورونا

هسبريس - محمد الراجي

في غمرة استمرار تسجيل إصابات جديدة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد في المغرب، وجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، نداء إلى المواطنين المغاربة بضرورة الاستمرار في الالتزام بالبقاء في بيوتهم، والصبر على الإجراءات التي تتخذها السلطات العمومية لاحتواء هذه الجائحة بأقل الخسائر.

وناشد العثماني المواطنين، في كلمة وجهها إلى المهنيين، بطلب من الفضاء المغربي للمهنيين، أن يصبروا إلى حين تجاوز الأزمة القائمة، قائلا: "أشعر بأن هناك معاناة يعانيها المهنيون والمهنيات، وكثير من المواطنين، ولكن الوباء أخطر من هذه النتائج اللي خصنا نصبرو ليها ونصبرو للإجراءات المتخذة، ونبقاو فديورنا لتفادي ما هو أسوأ".

وكانت الحكومة قررت، في اجتماع حكومي استثنائي، يوم أمس السبت، تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا، إلى غاية 20 ماي المقبل. وقال العثماني إن كثيرا من دول العالم تصارع خطر وباء كورونا في مستوى أخطر من المستوى الذي وصله المغرب، مشيرا إلى أن بعض الدول تسجل ألفيْ وفاة في اليوم.

وتابع رئيس الحكومة بأن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، ونتيجة الإجراءات التي تم اعتمادها في وقت مبكر، والتي قال إنها اتُّخذت بجرأة وصرامة، تمكّن من تجنب الوصول إلى وضعية أسوأ وأخطر، قبل أن يستدرك: "هذا لا يعني أننا وصلنا إلى البَرّ ونشفو رجلينا، مازال كاين مخاطر، وهذه المخاطر يمكن تجنّبها بالصبر للحجر الصحي وتقييد حركة المواطنات والمواطنين، وبالصبر على البقاء في بيوتنا".

وأقر العثماني بأن هناك صعوبات وتأثيرات على المهنيين أفرزتها إجراءات الحجر الصحي وتقييد حركة المواطنين، مشيرا إلى أن السلطات العمومية اتخذت مجموعة من الإجراءات من أجل تخفيف أثر هذه التداعيات، مثل التخفيف على المقاولات، وخاصة الصغرى والمتوسطة، وتأجيل بعض الالتزامات، مثل التصريح الضريبي، والتصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ودعم الأجراء المتوقفين عن العمل مؤقتا نتيجة تأثيرات جائحة كورونا.

ويقترب عدد الأجراء المتوقفين عن العمل مؤقتا، الذين توصلوا بالدعم الذي ستصرفه لهم الدولة من صندوق تدبير جائحة "كورونا"، وقدره 2000 درهم لمدة ثلاثة شهور، من رقم 700 ألف مستفيد، بينما يتم تدارس ملفات مستفيدين محتملين آخرين، وفق المعطيات التي قدمها العثماني.

وبالنسبة للمهنيين غير المصرح بهم في الضمان الاجتماعي قال العثماني إنه أحدثت منصة خاصة بهم للاستفادة من الدعم، مشيرا إلى أن الحكومة في تواصل مع الهيئات الممثلة للمهنيات والمهنيين، قصد تجاوز أي اختلالات على هذا المستوى، داعيا إلى التعاون بين الجميع لتجاوز الأزمة الراهنة.