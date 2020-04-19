المغرب يسجِّل 170 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

هسبريس من الرباط

أعلن وزير الصحة خالد آيت الطالب، مساء اليوم، تسجيل 170 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 2855 حالة.

وأوضح آيت الطالب، في تصريح صحافي، أن العدد الإجمالي للوفيات يصل إلى 141 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة جديدة إلى حدود السادسة مساء؛ فيما يرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 327 حالة، بعد تسجيل 13 حالة شفاء جديدة.

ووفق معطيات وزارة الصحة، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 12268 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.