24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:1805:4912:3216:0619:0520:25
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هذه أبرز التحديات أمام قطاع السياحة المغربية ما بعد أزمة "كورونا" (5.00)

  2. تحقيق الإقلاع الاقتصادي يتطلب محاصرة الفساد والمزيد من الحكامة (5.00)

  3. الوداد يتجه إلى إطلاق مبادرة ثالثة لمكافحة الجائحة (5.00)

  4. ظاهرة الدكاترة ـ المشايخ (5.00)

  5. السفير البريطاني يدعو إلى أداء ثمن مغادرة المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجِّل 170 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجِّل 170 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجِّل 170 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأحد 19 أبريل 2020 - 18:05

أعلن وزير الصحة خالد آيت الطالب، مساء اليوم، تسجيل 170 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 2855 حالة.

وأوضح آيت الطالب، في تصريح صحافي، أن العدد الإجمالي للوفيات يصل إلى 141 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة جديدة إلى حدود السادسة مساء؛ فيما يرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 327 حالة، بعد تسجيل 13 حالة شفاء جديدة.

ووفق معطيات وزارة الصحة، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 12268 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.