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كُتّاب وآراء
وزير الصحة يُحذر من انتكاسة بالمغرب في حالة التراخي مع "كورونا"
حذر خالد آيت الطالب، وزير الصحة، المغاربة من التراخي مع إجراءات الحجر الصحي التي وضعها المغرب لمواجهة تداعيات كورونا، خصوصا بعد إعلان تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد إلى غاية 20 ماي المقبل.
وحاول وزير الصحة، خلال ندوة صحافية مساء اليوم الأحد، طمأنة الرأي العام الوطني من الوضعية الوبائية بالمغرب، قائلاً: "الوضعية الوبائية عرفت، في الأيام الأخيرة، تطورا؛ لكن الأرقام تبقى جد متحكم فيها، بفضل إجراءات احترازية استباقية للمملكة".
وأكد آيت الطالب أن التحكم في الوضعية الوبائية راجع بالأساس إلى توجيهات الملك محمد السادس وقيادته الرشيدة وخطته السديدة، بالإضافة إلى انخراط جميع الفاعلين لحصر تداعيات فيروس كورونا.
لكن وزير الصحة أكد أن المغرب لم يصل بعدُ إلى بر الأمان، داعيا المغاربة وجميع المتدخلين إلى اليقظة، كما أشار إلى أن حالة الطوارئ الصحية تستمر في المغرب إلى حين الوصول إلى بر الأمان.
ونبه خالد آيت الطالب، في تصريحه، إلى أنه "أي تراخٍ يمكن أن يؤدي إلى وقوع انتكاسة، وبالتالي هدم كل ما بناه المغرب في بداية المعركة ضد الوباء"، مضيفا أنه "من السهل الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية في البلاد، لكن من الصعب الخروج منها"، قبل أن يستدرك أن حالة الطوارئ الصحية أعطت نتائج إيجابية في المغرب.
وأشاد وزير الصحة بالتدابير التي أعلن عنها الملك محمد السادس، بالإضافة إلى انخراط مختلف الفاعلين والمتدخلين من أطر صحية التي دعاها إلى مواصلة المعركة والصمود إلى حين التغلب على الفيروس. كما أشاد المسؤول الحكومي بدور السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي والأمن الوطني.
وأعلن خالد آيت الطالب، مساء اليوم، تسجيل 170 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 2855 حالة.
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته، في تصريح صحافي، أن العدد الإجمالي للوفيات يصل إلى 141 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة جديدة إلى حدود السادسة مساء؛ فيما يرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 327 حالة، بعد تسجيل 13 حالة شفاء جديدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (56)
نطالب باجراءات اكثر صرامة
مقارنة بسيطة مع ألمانيا التي و إن عرفت نسبة كبيرة من الإصابات إلا أن نسبة الوفيات ظئيلة مقارنة مع دول متقدمة أخرى. السبب لا يرجع فقط الى تطور البنيات التحتية للبلاد و لكن و بالخصوص الى وعي المواطنين. كان يكفي فرظ حجر صحي بدون ر خص الخروج كما في فرنسا أو المغرب ليتجاوب معه السكان بدون كثرة الجدال. و هاذه نقطة مهمة فالشعب المغربي يكثر الجدال و النقاش في أمور سافهة.
من ناحية أخرى أخصائيون في الإحصائيات و الرياضيات يلعبون دور كبير في تحليل المعطيات، هاذا الجانب لا نسمع عنه في المغرب.
أتمنى من المسؤولين إستغلال الوضع للإستمرار في تحرير الملك العام و بشكل معقلن و أيضا القيام ببعظ الإصلاحات كمثل هدم تلك المطاعم المزبلة في جامع الفنى و إعادة بنائها. هاذا فقط كمثال
حفظ الله بلادنا والسلام
لا يجب التراخي خصوصا في هذه الايام المباركة.
هي معركة الكل الكل خاسر او الكل رابح.
ليس من الصعب التغلب على الوباء فقط يجب نزع الانانية التي تسكننا جميعا.
فحين شكر فقط جهازي الأمن والدرك، فذلك حيف اتجاه الأجهزة الأخرى، والتي لها دور تكميلي ومترابط مع الاجهزة الأخرى؛
فيجب شكر جميع الاجهزة دون استثناء.
و كذلك في التساهل الملاحظ قبل الساعة السادسة في الأسواق الشعبية
إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
في حين أن الحكومة و السلطات تتحمل المسؤولية بعدم اتخادها القرارات المناسبة بمنع تسرب الوباء في الوقت المناسب و الحاسم و أن إجراء حالة الطوارئ الصحية أتى متأخرا بعد ظهور عشرات المصابين و ترك بعض المؤسسات الصناعية الأجنبية تعمل في أريحية تامة إلى حين تحولها إلى بؤر استيطانية للقاتل الصامت ..
اين الجيش اما فات الاوان لينظم هاته الحالة..... او ننتظر حالة نسبة الوفيات بالمئات يوميا. ربما هذا السناردو المنتظر في تقاعص المواطن والسلطة لتتحقق الانتكاسة. الله غالب
مزيدا من الصبر وكل من لم يصبر مصيره الإصابة بكورونا
الصبر يعني السلامة والحياة والصحة والحفاظ على العائلة.
ومن جهة أخرى فإن الحكومة والمصالح المعنية رغم اتخاذها لجملة من الإجراءات الاستباقية لتفادي الاسوء فإن القواة العمومية لا تتعامل مع المواطن بالحزم الذي تقتظيه الظرفية اما المعامل والشركات فحدث ولا حرج المثل من طنجة فالارتفاع الصاروخي دليل على تهاون أرباب الشركات في التعامل مع الفيروس نظرا لبقائهم على النهج المتبع قبل الجائحة سواء في الشغل أو في ترحيل العمال من و إلى المعامل والشركات على متن حافلات مكتضة كالسابق ظف إلى هذا فإن البنية التحتية لقطاع الصحة بالمدينة لا توازي بتاتا التطور الذي تعرف المدينة على مختلف الأصعدة صراحة.
نزيرو واحد 20 يوم و ينخفض هادشي أو الله يستر نبقاو و الضحايا تكاثر
و أقترح بعض الحلول كاعتماد حجر صحي كلي لمدة 14 يوما ثم بعد ذلك الرجوع إلى الحجر الحالي مع اعتماد الحجر المغلق كل سبت و أحد و مراقبة سطوح بعض العمارات التي تعرف تجمعات ليلا أو نهارا
أما حالات الإصابة والوفيات فهي بسبب اللاوعي والجهل الذي يسود الشعب المغربي الأليف... ِميو ِميو
أما في ما يخص الحجر الصحي إن أمكن أن تجرب الدولة حجر صحي 24 ساعة على 24 لمدة أسبوع حتى نتحكم في الوباء لأنه في مجموعة من الأحياء وخاصة الشعبية لا يوجد هناك حجر الكل في الشارع بدون سبب يلعبون الكرة ويتجولون إنها الحقيقة المرة حتى الآن أغلبية الناس غير مهتمين بخطورة هدا الوباء.
الدولة تقوم بمجهودات لمحاربة هذه الجاءحة ويجب على الناس تحمل مسؤولياتهم إتجاه أنفسهم.