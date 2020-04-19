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الرئيسية | مجتمع | وزير الصحة يُحذر من انتكاسة بالمغرب في حالة التراخي مع "كورونا"

وزير الصحة يُحذر من انتكاسة بالمغرب في حالة التراخي مع "كورونا"

وزير الصحة يُحذر من انتكاسة بالمغرب في حالة التراخي مع "كورونا"
هسبريس من الرباط
الأحد 19 أبريل 2020 - 18:40

حذر خالد آيت الطالب، وزير الصحة، المغاربة من التراخي مع إجراءات الحجر الصحي التي وضعها المغرب لمواجهة تداعيات كورونا، خصوصا بعد إعلان تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد إلى غاية 20 ماي المقبل.

وحاول وزير الصحة، خلال ندوة صحافية مساء اليوم الأحد، طمأنة الرأي العام الوطني من الوضعية الوبائية بالمغرب، قائلاً: "الوضعية الوبائية عرفت، في الأيام الأخيرة، تطورا؛ لكن الأرقام تبقى جد متحكم فيها، بفضل إجراءات احترازية استباقية للمملكة".

وأكد آيت الطالب أن التحكم في الوضعية الوبائية راجع بالأساس إلى توجيهات الملك محمد السادس وقيادته الرشيدة وخطته السديدة، بالإضافة إلى انخراط جميع الفاعلين لحصر تداعيات فيروس كورونا.

لكن وزير الصحة أكد أن المغرب لم يصل بعدُ إلى بر الأمان، داعيا المغاربة وجميع المتدخلين إلى اليقظة، كما أشار إلى أن حالة الطوارئ الصحية تستمر في المغرب إلى حين الوصول إلى بر الأمان.

ونبه خالد آيت الطالب، في تصريحه، إلى أنه "أي تراخٍ يمكن أن يؤدي إلى وقوع انتكاسة، وبالتالي هدم كل ما بناه المغرب في بداية المعركة ضد الوباء"، مضيفا أنه "من السهل الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية في البلاد، لكن من الصعب الخروج منها"، قبل أن يستدرك أن حالة الطوارئ الصحية أعطت نتائج إيجابية في المغرب.

وأشاد وزير الصحة بالتدابير التي أعلن عنها الملك محمد السادس، بالإضافة إلى انخراط مختلف الفاعلين والمتدخلين من أطر صحية التي دعاها إلى مواصلة المعركة والصمود إلى حين التغلب على الفيروس. كما أشاد المسؤول الحكومي بدور السلطات المحلية ورجال الدرك الملكي والأمن الوطني.

وأعلن خالد آيت الطالب، مساء اليوم، تسجيل 170 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 2855 حالة.

وأوضح المسؤول الحكومي ذاته، في تصريح صحافي، أن العدد الإجمالي للوفيات يصل إلى 141 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة جديدة إلى حدود السادسة مساء؛ فيما يرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 327 حالة، بعد تسجيل 13 حالة شفاء جديدة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (56)

1 - krim الأحد 19 أبريل 2020 - 18:49
و الوقاية المدنيه ديما ناسينها متقل عليهم
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21
2 - س.ر الأحد 19 أبريل 2020 - 18:50
رب ألطف بنا و اصرف عنا شر الوباء و البلاء يا رب
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22
3 - Mahjoub الأحد 19 أبريل 2020 - 18:51
عدد الكشوفات اليومية 1434 (رقم قياسي جديد)، منها فقط 170 حالة إصابة مؤكدة، شيء يدعو للتفاؤل بشأن المعركة ضد الجائحة
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41
4 - طبيب روحي الأحد 19 أبريل 2020 - 18:51
أظن أن فرض مزيد من الصرامة والحزم هو الكفيل بالتغلب السريع على الجائحة، ويتحقق ذلك بفرض حجر كامل وحازم خاصة في نهاية الأسبوع، وفي المناطق التجارية والصناعية
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29
5 - طبيب الأحد 19 أبريل 2020 - 18:53
هذا مرض تنفسي يهاجم الرئة ولاعلاقة له بالتغذية,هذا المرض يتحدث عنه الدكاترة الاطباء حرفيو الصحة وليس "اختصاصيو' التغذية لانهم ليسو دكاترة اطباء,هل تعلمو ان في العالم كله لاتوجد دكتوراه في التغذية .عمل اخصائي التغذية مساعدة الناس على عمل ريجيم
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-83
6 - محمد الأحد 19 أبريل 2020 - 18:53
قد اعذر من أنذر، ألزموا بيوتكم قبل فوات الأوان.
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23
7 - said الأحد 19 أبريل 2020 - 18:54
نعم قرار حالة الطوارئ الصحية أعطت نتائج لاباءس بها تصورا لو لم تتخد هذه التدابير في الأول لكانت الكارثة أكبر مما نتخيل ولهذا اخواني المغاربة التزموا بيوتكم والله المعين
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23
8 - وجدي في باريس الأحد 19 أبريل 2020 - 18:55
كان على الوزير عدم الظهور خلال المؤتمر اليومي و اتاحة الامر للسيد اليوبي الذي يستم برزانة اكثر انا لم افهم العديد من المعطيات اليوم
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2
9 - aziz الأحد 19 أبريل 2020 - 18:55
في نظري لا داعي لتمديد فترة الحجر الصحي إذا كان سيستمر بالشكل الجاري به حاليا لكونه لا يمت بأية صلة بالحجر الصحي الذي يراد منه الحد من انتشار الوباء. فحاليا نعيش انتشار الفيروس بكثافة حيث أصبحنا نلحظ ظهور بؤر عائلية وإصابة عائلات بأكملها أو جلها، كما أن البعض من المواطنين لا يلتزم بالحجر الصحي و بالتدابير الاحتياطية الأخرى اللازمة أثناء الخروج، أضف إلى ذلك كثرة الاختلاط ووجود الكثير من الأماكن المكتظة. لدا فإذا كانت الدول تحارب الوباء فقط فنحن نحارب الوباء والغباء ومعهما الجهل كذلك لدى فئة عريضة من المواطنين، علما بأن المرحلة الحالية من تطور الوباء تقتضي إما احتواء الفيروس والسيطرة عليه، أو انتشاره وفقدان السيطرة عليه وبالتالي الدخول في مرحلة وبائية خطيرة ووخيمة. ونتمنى من الله العلي القدير أن يرفع عنا هذا الوباء والهداية للأغبياء والجهلة.
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20
10 - sCary الأحد 19 أبريل 2020 - 18:56
يجب المزيد مع الحذر ،والاخد بعين الاعتبار متوقع في كوريا مع المريضة رقم 31, مريضة واحدة سببت لدولة انتكاسة كبيييرة وزيادة في اعداد المثاليين ،كما يجب على الدولة مساعدة العمال باليومية و اصحاب الورشات الذين هم اول المتضررين (الله يشوف من حالهم) ماشي ينساوهم ويخاليو شركات الكابلاج اهعباد الله راهم مشكييييلة فطريقة دالخدمة ديالهم الازدحام و الاكتضاض و زيد عليها المشاركة ف وساءل النقل ،نعم قطاع تيدخل الدولة الفلوس ولاكن راه الله يحفض الا كانت حالة واحدة وكان مولاه فاءق العدوى راه تقدر تسبب بعدوى كبيرة ،يزيدوا من الاحتياطات فهاد المجال صناعي
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5
11 - souad الأحد 19 أبريل 2020 - 18:56
انا لاأفهم لماذا لا يأتي وزير الصحة والوزير الاول وكل الوزراء المعنيين بهذه الجاءحة الى التلفزيون ويشرحون للناس ماعليهم وما لهم كباقي القنوات في العالم اجمع لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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2
12 - Said الأحد 19 أبريل 2020 - 18:58
لا احد يحب ان يلقي بنفسه الى التهلكة ولكن ارتباك المسؤولين هو من يدفع المواطن الى الخروج فهناك الاكتظاظ وسط البيوت لان بعض المنازل نجد اكثر من اسرة ثم هناك الجوع فهناك من الاسر من لا تجد كسرة خبز وهناك من لا يزال ينتظر الدعم وكما نقول بلغتنا الدارجة القضية مشابكة والسلام.
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7
13 - مسعود الأحد 19 أبريل 2020 - 18:59
املناورجااؤنافي الله وحده ان يزيل عناهذاالوباءفي شهرالرحمة والمغفرة والعتق من االنار.
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15
14 - مغربي في الحجر الصحي الأحد 19 أبريل 2020 - 19:00
ان شاء الله سننتصر على هذا الوباء قريبا و يكون الاعلان عن شفاء اخر مصاب بالمغرب ونتمنى ان يكون هذا خلال شهر رمضان الكريم قبل 20 ماي و اظن ان هذا اصبح حلم الشعب المغربي ولكن كل هذا مرتبط بالضرورة بسلوكنا فإذا التزمنا جميعا يمكن ان تعود الحياة كما كنا من قبل بشكل تدريجي و هذا ما ندعو جميع المغاربة اليه. في حالة ما بقي الحال كما هو عليه بسبب سلوكات بعض المواطنين الغير مسؤولة وجب التفكير ان هذا يمكن ان يؤدي الى تمديد اخر لا قدر الله مع اجراءت اكثر صرامة
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11
15 - Abdelhak الأحد 19 أبريل 2020 - 19:01
معظم الناس لا زالوا لم يلتزموا ولم يستوعبوا بعد معنى وباء كورونا القاتل والسبب دائما هو المستوى التعليمي الضعيف الذي ينتج أناس لا يعرفون شيء.
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4
16 - متتبع الأحد 19 أبريل 2020 - 19:01
اقسم بالله العلي العظيم و الله شاهد على ما اقول ، اليوم انتقلت بين شوارع الرباط من اجل شراء الدواء من الصيدلية ، اغلبية الناس لم يعطوا اي اهتمام لعذا ااوباء ، لازالو الناس يقفون بين الازقة بدون كمامة و بدون مسافة قانونية ، لازال بعض المتهورين يضعون الكمامة في العنق و تحت الانف. و الله انا كانقول واش هاد عباد الله مكايخافوش من هاد الوباء ، و الله اتعجب الامرهم. كيف يساعدون هذه الفئة الوطن. سبحان الله .عاش المغرب.
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7
17 - احمد الأحد 19 أبريل 2020 - 19:01
للأسف هناك فئة من المغاربة لا تحترم الحجر الصحي و لا النصائح المقدمة في كل لحظة للمواطنين
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5
18 - مسلم حر الأحد 19 أبريل 2020 - 19:02
يجب على الدولة اتخاد اجراءات اكثر صرامة للحد من السيبة خصوصا في الاحياء الشعبية التي تخرق بشكل صارخ كل اجراءات الحجر الصحى انا لااقول كل ساكنة الاحياء الشعبية غير ملتزمة بالحجر الصحي ولكن هناك فئةعريضة غير مكترثة بتداعيات الوباء على الجميع
نطالب باجراءات اكثر صرامة
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4
19 - Etudiant Master philo الأحد 19 أبريل 2020 - 19:03
on est prêt pour une année universitaire blanche pour le bien du peuple marocain et d'ailleurs Allah nous recommande de preserver l'ame car elle est une ( amana)
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0
20 - مصطفى بنعلي الأحد 19 أبريل 2020 - 19:03
النموذج الذي ينبغي الاقتداء به في هذه الازمة و في التنظيم العالي جدا و الانضباط و الصرامة الذاتية هو نموذج آسيا و الدول المحيطة بها مثل كوريا و تايوان و سنغافورة و اليابان و التايوان و ايضا ألمانيا و دول شمال اوربا المنظمة اجتماعيا و مؤسساتيا بصرامة الآلات الذكية - و ينبغي نسيان اوربا الجنوبية المتخلفة الهرمة الشائخة و التي لا تهتم الا بالخطابة و الشعر و المتاحف و المظاهر و الابهة الفارغة و اعطاء صورة لذاتها كلها خادعة و خاطئة - يمكن مقارنة الامم باستعمال قصة الصرار و النملة: النملة تشتغل صيفا للادخار شتاء و الصرار يغني صيفا و يلعب على قيتارة ولهانا بمحبوبة لا توجد الا في خياله و يعتقد انه يفعل شيئا مهما - المغرب ينبغي له معرفة ما يدور في مركز الارض اليوم اي آسيا و اما العالم القديم العجوز فلا يعش الا على الاوهام و ابقاء القبضة على دول افريقيا لكي يشطح و يردح و يذهب للمسرح و للشاطئ لتغيير لون جلده و المهرجانات و التفاهات فإذا بكورونا يكشف الحقيقية و يسقط اوراق التوت و يعري واقع دول تحسب نفسها شي حاجة في حين لا تنتج حتى المعقم و لا الصابون و لا بلوزات--العجب العجاب- عالم مبني على الصور
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5
21 - hicham tazi الأحد 19 أبريل 2020 - 19:03
يجب على السلطات أن تتعامل بصرامة مع من يخرقون الحجر الصحي، وإلا فإن الأمور ستخرج عن السيطرة
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4
22 - الحقيقة الأحد 19 أبريل 2020 - 19:04
نهار اللول وكان د رتو الحجر الصحي لركاب الطائرات اللدين قدموا من الدول الموبوءة كنتم ستوفرون الكثير من المتاعب والحسابات
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6
23 - ZakariaJ الأحد 19 أبريل 2020 - 19:05
قرارات و إجراءات شجاعة إتخدتها السلطات فيها بعظ الأخطاء رغم ذالك يبقى الحل بيد المواطنين في رفع او تخفيظ نسبة الإصابات. أبقى مع الأسف متشائما شيئا ما.
مقارنة بسيطة مع ألمانيا التي و إن عرفت نسبة كبيرة من الإصابات إلا أن نسبة الوفيات ظئيلة مقارنة مع دول متقدمة أخرى. السبب لا يرجع فقط الى تطور البنيات التحتية للبلاد و لكن و بالخصوص الى وعي المواطنين. كان يكفي فرظ حجر صحي بدون ر خص الخروج كما في فرنسا أو المغرب ليتجاوب معه السكان بدون كثرة الجدال. و هاذه نقطة مهمة فالشعب المغربي يكثر الجدال و النقاش في أمور سافهة.
من ناحية أخرى أخصائيون في الإحصائيات و الرياضيات يلعبون دور كبير في تحليل المعطيات، هاذا الجانب لا نسمع عنه في المغرب.
أتمنى من المسؤولين إستغلال الوضع للإستمرار في تحرير الملك العام و بشكل معقلن و أيضا القيام ببعظ الإصلاحات كمثل هدم تلك المطاعم المزبلة في جامع الفنى و إعادة بنائها. هاذا فقط كمثال
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4
24 - موطن الأحد 19 أبريل 2020 - 19:05
راه اسي وزير عداد تحليل ضعيف جداً سلطة محسماتش معا شركة دولة معتاتش فقراء حقهوم من صندوق تبرعات
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1
25 - حفيظ الأحد 19 أبريل 2020 - 19:07
اطلب من الجميع الالتزام بالحجر الصحي لنخرج من هذه الأزمة بأقل الأضرار. فالوطنية تكون بالقول والغعل لنتجاوز الأزمة بسلام لأن أي تهاون سيكون وبالا على الجميع لا قدر الله
حفظ الله بلادنا والسلام
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4
26 - rachid الأحد 19 أبريل 2020 - 19:09
أغلقوا الشركات الكبرى التي رفعت المعدل في غياب الشروط الضرورية للعمل. اما المواطن فمغلوب على أمره. من كثرة المشاكل والهموم والحجر والضغط النفسي لم ولنن يتحدث أحد عن الضغوط اليومية للمواطن البسيط والحرفي والمياوم. اما المواطن البسيط لا يتحمل وحده التبعات.
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5
27 - فرهود الأحد 19 أبريل 2020 - 19:09
بالتوفيق ان شاء الله للجميع من اجل كسب هذه المعركة.
لا يجب التراخي خصوصا في هذه الايام المباركة.
هي معركة الكل الكل خاسر او الكل رابح.
ليس من الصعب التغلب على الوباء فقط يجب نزع الانانية التي تسكننا جميعا.
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2
28 - MOMO الأحد 19 أبريل 2020 - 19:11
ا يام سوداء تنتظرنا ان بقي الحال على هكذا .مواطن مستهطر وزارة مرتجلة .
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-3
29 - منصف الأحد 19 أبريل 2020 - 19:11
حذار ثم حذار من التراخي وتراجع الحماس الذي رافق بداية الأزمة. .عامل الوقت غالبا ما يطفئ التحمس الأولي. .المرجو انتباه لهذه النقطة عبر التوعية والمزيد من الصرامة في تطبيق إجراءات الحجر..اللهم الطف بعبادة وجنب هذا البلد كل سوء
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4
30 - شكرا للجميع! الأحد 19 أبريل 2020 - 19:11
فقط ملاحظة، أي شخص كان مواطن عادي أو مسؤولا، وليست له معرفة بالأجهزة الأمنية المغربية، سواء التابعة لوزارة الداخلية كالسلطات الأمنية والمحلية والوقاية المدنية أو الأجهزة العسكرية، بكل فروع القوات المسلحة الملكية ومن ضمنها الدرك الملكي، والجهاز شبه العسكري وهو القوات المساعدة؛
فحين شكر فقط جهازي الأمن والدرك، فذلك حيف اتجاه الأجهزة الأخرى، والتي لها دور تكميلي ومترابط مع الاجهزة الأخرى؛
فيجب شكر جميع الاجهزة دون استثناء.
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3
31 - كورونا اشد من السلاح النووي الأحد 19 أبريل 2020 - 19:13
لابد من الصرامة مع الغافلين ولو بالطريقة الهندية لاننا نحارب فايروس شديد الانتشار ومعدي لايرحم ومكلف للدولة وقد يحدث المجاعة والفوضى انظروا الى الامريكان لقد تهافتوا على شراء السلاح خوفا من الانفلات الشعبي لقد وصفوا هذا الوباء بحرب اشد من السلاح النووي
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3
32 - الوهابي محمد رشيد الأحد 19 أبريل 2020 - 19:14
الإنتكاسة و التراخي في السماح للشركات و المتاجر الكبرى رغم انها اكبر بؤر المرض
و كذلك في التساهل الملاحظ قبل الساعة السادسة في الأسواق الشعبية
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4
33 - عبير الأحد 19 أبريل 2020 - 19:14
يجب التسريع من وثيرة الكشوفات والتحاليل المخبرية لحصر المصابين بالفيروس والمخالطين له خاصة خلال هذا الاسبوع القادم انشاء الله للوصول الى مرحلة الذروة للفيروس من ثم ستتنخفظ اعداد المصابين تدريجيا في الاسبوع الثاني لشهر رمضان كما حصل مع بلدان عديدة بدآت في الرفع التدريجي للحجر على المواطنين اما ما يتعلق بالجهودات المبذولة فكل القطاعات ساهمت بشكل فعال في تقديم العون والمساعدة للجميع كل من موقعه أتسائل اين كان هذا الاهتمام بالمواطن من قبل هذه الجائحة خاصة في الجانب الصحي
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2
34 - Hmida الأحد 19 أبريل 2020 - 19:16
Je dis Bravo au ministre de l'industrie Moulay Hfid Alami. Par contre Ait Taleb a démontré qu’ il est incompétent. C'est grâce à Mly Hfid ALAMI que les masques sont fabriqués, autrement on allait d’abord que la fabrication soit autorisée par le ministère de la santé et son administration DMP. Cette dernière où résident un ensemble de fonctionnaires qui manquent de compétences et qu’ils n’ont aucune envie de travailler. La preuve c’est qu’ils/elles viennent au bureau toujours en retard. On a des médecins compétents qui travaillent dur dans des conditions difficiles, mais le personnel/ fonctionnaires qui travaillent au ministère de la santé nombreux d’entre eux manquent de compétence et n’ont aucune conscience professionnel.
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0
35 - ابن تطوان الأحد 19 أبريل 2020 - 19:17
التمديد مع التشديد.
إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
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5
36 - said الأحد 19 أبريل 2020 - 19:19
اين هي 110000جهاز لفحص كورونا التي اشتراها المغرب من كوريا لمحاصرة الوباء. الحجر لا يفيد مادام ثلة من المغاربة في الخارج . يجب فرض الحجر 100/100 لمدة 14يوم فقط.
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5
37 - بلاحدود... الأحد 19 أبريل 2020 - 19:19
تصريح وزير الصحة يحمل مغزى ضمنيا مفاده تحميل مسؤلية الانتكاسة أو الكارثة و عدم الإلتزام بحالة الطوارئ الصحية جراء تفشي الوباء الفتاك و تداعياته الصحية للشرائح الاجتماعية الفقيرة و المسحوقة المتردية أوضاعه المعيشية الصعبة بفعل سياسات التفقير اللاشعبية و التي تكابد الأمرين جراء المعاناة مع القوت اليومي المعدوم و فقدان الدخل بسبب التوقف عن العمل و إغلاق بعض المؤسسات الصناعية و التجارية و الفلاحية و تسريح قطاعات واسعة من الشغيلة و إغلاق محلات المهن الحرة و قطاعات البناء و انعدام التعويض عن فقدان الشغل و الدخل..
في حين أن الحكومة و السلطات تتحمل المسؤولية بعدم اتخادها القرارات المناسبة بمنع تسرب الوباء في الوقت المناسب و الحاسم و أن إجراء حالة الطوارئ الصحية أتى متأخرا بعد ظهور عشرات المصابين و ترك بعض المؤسسات الصناعية الأجنبية تعمل في أريحية تامة إلى حين تحولها إلى بؤر استيطانية للقاتل الصامت ..
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8
38 - سبب الانتكاسة الأحد 19 أبريل 2020 - 19:23
سبب وصول المغرب الالاف المصابين... وعلى مايبدوا. ستقفز. لعدد خطير. ووضع فوضى خرق حالة الطوارئ.. الشوارع تعج بالناس والاطفال. والله عيب. الاطفال. سن 7 سنوات. الى 15 سنة. وشباب. من 16 الى 22 من دون مبرر. واي مبرر؟ في غياب سلطة صارمة توقف هؤلاء فاس وكأننا في عرس. الكل خارج داخل. الا السلطة التي ستسهر على هذا الحجر فإنها غائبة ربما انها في الحجر المكتبي..... والحجر الصحي... غريب. كيف ستفرض الطوارئ ... من غير قوة. هل نحن في اليابان
اين الجيش اما فات الاوان لينظم هاته الحالة..... او ننتظر حالة نسبة الوفيات بالمئات يوميا. ربما هذا السناردو المنتظر في تقاعص المواطن والسلطة لتتحقق الانتكاسة. الله غالب
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0
39 - محمد الأحد 19 أبريل 2020 - 19:23
مادام اننا لم نبلغ الذروة بعد لازال ينتظرنا الاسوء ....ومدام اننا لا نجري الاختبارات الا لاصحاب الاعراض ...ينتظرنا الاسوء....وطالما اننا نطلب من المخالطين البقاء في منازلهم وعزل انفسهم 14 يوم ينتظرنا الاسوء ....وطالما اننا لم نستعمل قوة القانون لفتح الفنادق وايداع المخالطين فيها وتزويدهم بالطعام ينتظرنا الاسوء ........نحن نتأخر ....وكلما تأخرنا..اكثر لن نخرج من الأزمة....حتى لو اختفى الفيروس من العالم ...وبقي منتشرا في المغرب فسنظل تحت الحجر الصحي العالمي .......الكرة في ملعب الدولة ....ديك عامرة خاوية مصالحاش .....هذا فيروس يمكن الصيف يقلل منه...لكن وقف سلسلة العدوى هدف لابد من تحقيقه.
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0
40 - عبدو الأحد 19 أبريل 2020 - 19:24
من حق السيد الوزير أن يحدر من إنتكاسة بالمغرب، لأن كل ما نراه يوميا في الأسواق وفي الطرقات وفي الأحياء الشعبية، وحتى على سطوح العمارات، يندر فعلا بهذه الخطورة، فعلى المغاربة أن يعلموا جيدا بأننا لازلنا لم نصل إلى شط الأمان، وكل إمكاناتنا "على قد الحال" كما يقول المثل المغربي، وهنا أحاول أن أدق ناقوس الخطر نظرا لكل الممارسات الشائعة، والتي تضر بحاضرنا وتندر بمستقبل قريب صعب، لهذا فعلينا أن نغير من سلوكياتنا، هذا بالنسبة للذين يعقلون فيخطؤون مرة أو مرتين ، وربما يجر عليهم خطأهم وعلى المجتمع وبال فعلهم، أما الذين لا يعقلون وفي أخطائهم يعمهون، ليس أمامنا وأمام الدولة إلا التدخل لردعهم، نحن بعدم التعامل معهم والإبتعاد عن أداهم. وأجهزة الدولة بالتصدي لهم وإعمال القانون بكل الصرامة والقوة والجاهزة المطلوبة معهم، حتى نتمكن من الخروج من هذه الورطة في أقرب الآجال.
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41 - ana الأحد 19 أبريل 2020 - 19:26
التراخي واللامبالاة يعني الموت المحقق
مزيدا من الصبر وكل من لم يصبر مصيره الإصابة بكورونا
الصبر يعني السلامة والحياة والصحة والحفاظ على العائلة.
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0
42 - احمد الأحد 19 أبريل 2020 - 19:26
على وزارة الصحة ان تضاعف مجهوداتها في جهة اكادير لان الصحراء كلها مرتبطة باكادير من جميع النواحي ادا زاد الانتشار في اكادير ونواحيها مشات معها الصحراء كلها ستصاب ايضا ادن لابد من قتل الثعبان في جحره قبل ان يخرج
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43 - يودا الأحد 19 أبريل 2020 - 19:26
العاملات الزراعيات في القليعة يرفض اقطاعيو التصدير اداء اجورهن ويجبرنهن على الاستمرار في الاشتغال او الطرد.94 في المئة منهن ليس لديهن ضمان اجتماعي والاجر هو 50 درهم,رغم الحجر الصحي والسب والتحرش الجنسي فلا خيار امامهن
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44 - Mohamed الأحد 19 أبريل 2020 - 19:30
مع الساعة الجديدة تمت اضافة ساعة اصافية مساء. كان من الضروري فرض الحجر مع 5 مساء حاليا لتقليص مدة تسكع البعض خارج البيت.
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45 - واحد من الرعية الأحد 19 أبريل 2020 - 19:31
و الله العظيم إن هسبريس جريدة محترمة و صوت من لا صوت له . أخبركم أنه بعد التعليق الذي بعثته بخصوص شارع الداخلة بمراكش و ما يشهده من خروقات للحظر الصحي و غياب شبه تام لممثلي السلطة الزجرية أنه الآن و أنا أكتب هذه السطور يتوالى مرور سيارات الشرطة في اتجاهي الشارع و الأزقة المتفرعة و قد شاهدت بأم عيني أول حالة اعتقال للمخالفين بهذا الشارع و أتمنى أن يحقق أيضا في أمر التجار الذين فتحوا محلاتهم رغم كونهم لا علاقة لنشاطهم بتغذية أو صحة المواطنين . مرة أخرى شكرا هسبريس جريدة الشعب الأولى و شكرا لكل مسؤول وصلته استغاثتنا و استجاب لطلب حمايتنا من الطائشين و الأميين الذين لا يفقهون خطورة خروقاتهم على أنفسهم و عائلاتهم و جيرانهم و وطنهم .
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46 - رضى الأحد 19 أبريل 2020 - 19:32
ههههه على سلامة وزير الصحة....
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47 - [email protected] الأحد 19 أبريل 2020 - 19:33
نداء الى كل مواطن مغربي الانخراط بكل روح وطنية من أجل وصول بر الأمان وخاصة الفئة التي تشتغل الآن في جميع القطاعات التي لها علاقة مباشرة بكل ما يحتاجه المواطن من جميع المواد بدون استثناء هده الفئة لا تنسى أن لها دور كبير في حماية البلاد باتخاد جميع التدابير اللازمة التي اتخذتها السلطات من اجل الحماية من هدا المرض وليكن شعارنا "الوقاية لي ولك وللجميع" ادا التزمت بالوقاية ساحمي نفسي وصديقيي مجتمعي «اللهم اكشف عنا هذا الوباء، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، ندعوك بما اشتدت به فاقتنا، وضعُفت قوتنا، وقلت حيلتنا، اللهم ارحمنا وأغثنا، والطف بنا، و تداركنا بإغاثتك.
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48 - Moumou الأحد 19 أبريل 2020 - 19:33
كل تراخ مع الوباء ستؤدي إلى كارثة ويهدم كل ما تم بناؤه في البداية مع الأسف أقولها واكررها لا زالت فئة من المواطنين لم تستوعب الخطر خاصة عندما نرى بعض الاسواق وفضاءات البيع والشراء تعج بالبشر.
ومن جهة أخرى فإن الحكومة والمصالح المعنية رغم اتخاذها لجملة من الإجراءات الاستباقية لتفادي الاسوء فإن القواة العمومية لا تتعامل مع المواطن بالحزم الذي تقتظيه الظرفية اما المعامل والشركات فحدث ولا حرج المثل من طنجة فالارتفاع الصاروخي دليل على تهاون أرباب الشركات في التعامل مع الفيروس نظرا لبقائهم على النهج المتبع قبل الجائحة سواء في الشغل أو في ترحيل العمال من و إلى المعامل والشركات على متن حافلات مكتضة كالسابق ظف إلى هذا فإن البنية التحتية لقطاع الصحة بالمدينة لا توازي بتاتا التطور الذي تعرف المدينة على مختلف الأصعدة صراحة.
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49 - Hiba الأحد 19 أبريل 2020 - 19:36
لغة الخشب لا تصلح مع كورونا.. اين التحاليل بعشرات الالاف يوميا مثلا باقي الدول!! الناس عندها هدف الوصول لنصف مليون او اكتر من التحاليل اسبوعيا و حنا كنوصلوا بصعوبة لألف تحليل يوميا و قاليك متحكم فيها!! ارحموا عقولنا
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50 - البيضاوي الأحد 19 أبريل 2020 - 19:41
ها الغار الى ما سدو الاماكن اللي تايتجمع فيها البشر دابا الكارثة في مراكز النداء و المساحات التجارية الكبرى و المصانع قليل اللي كايحترم توجيهات الوقاية و حتى التجمعات في الازقة و الدروب اللي ما احتارمش يتخذ معاه الاجراءات اللازمة هادشي ما فيهش اللعب
نزيرو واحد 20 يوم و ينخفض هادشي أو الله يستر نبقاو و الضحايا تكاثر
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51 - عبد الجليل الأحد 19 أبريل 2020 - 19:46
الدولة الوحيدة التي نجحت في القضاء على الوباء هي الأردن حيث تم تطبيق حجر كلي في مرحلة من مراحل الحجر و تونس في الطريق . أما عن بلادنا فما حدث بشركة عين السبع و بعض الوحداث التجارية و عدم انضباط بعض المواطنين بالحجر كالتجمعات في الأسواق و أيضا التجمعات فوق سطوح العمارات و خصوص بالليل بعيدا عن أعين السلطات ، كل ذلك أدى إلى ارتفاع منحنى الإصابات بالفيروس في الأيام الأخيرة .
و أقترح بعض الحلول كاعتماد حجر صحي كلي لمدة 14 يوما ثم بعد ذلك الرجوع إلى الحجر الحالي مع اعتماد الحجر المغلق كل سبت و أحد و مراقبة سطوح بعض العمارات التي تعرف تجمعات ليلا أو نهارا
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52 - Mr x الأحد 19 أبريل 2020 - 19:47
كل حالات الشفاء التي عرفها المغرب هي بسبب توجيهات الملك محمد السادس وقيادته الرشيدة وخطته السديدة
أما حالات الإصابة والوفيات فهي بسبب اللاوعي والجهل الذي يسود الشعب المغربي الأليف... ِميو ِميو
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53 - محمد طنجة الأحد 19 أبريل 2020 - 19:50
في المساء نحس بالأمان ان هناك طوارئ والناس ملتزمون والسلطة تتحرك اما في النهار كل شىء عادي الازدحام في كل المناطق لا أحد مبالي كان كرونا تخرج بالليل . ما هادا الاستهتار من المواطنين و من السلطة التي لا تتحرك هي أيضا حتى المساء ارحموا طنجة
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54 - مغربي الأحد 19 أبريل 2020 - 19:51
لكي لا يهدم ما قام به المغرب من إجراءات في البداية لا بد من الصرامة في التعامل مع كل من يخرق الحجر الصحي لا تسامح معه لأنه يؤدي نفسه والمجتمع ويكون عبرة للآخرين.
أما في ما يخص الحجر الصحي إن أمكن أن تجرب الدولة حجر صحي 24 ساعة على 24 لمدة أسبوع حتى نتحكم في الوباء لأنه في مجموعة من الأحياء وخاصة الشعبية لا يوجد هناك حجر الكل في الشارع بدون سبب يلعبون الكرة ويتجولون إنها الحقيقة المرة حتى الآن أغلبية الناس غير مهتمين بخطورة هدا الوباء.
الدولة تقوم بمجهودات لمحاربة هذه الجاءحة ويجب على الناس تحمل مسؤولياتهم إتجاه أنفسهم.
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55 - التادلاوي الأحد 19 أبريل 2020 - 19:52
الكل اليوم يتكلم عن الصرامة ههههه اين كنتم بالمس القريب كنتم تلعبون وتخوضون كن صارم مع قبك ولا شغل لك في الاخرين ....
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56 - سمير الأحد 19 أبريل 2020 - 19:52
يجب الإ ستمرار في الحجر ما سمحت به الحالة الإقتصادية، و اعتماد التباعد الذكي و التدخل المبكر و تعميم تحاليل التشخيص ما أمكن إذا ما تم تخفيف الحجر. نسبة التحاليل السلبية ب 90% أمر مشجع و يدل على نجاعة الإجراأت.
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