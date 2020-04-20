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الرئيسية | مجتمع | 135 إصابة جديدة تزيد "حصيلة كورونا" إلى 2990 حالة بالمغرب

135 إصابة جديدة تزيد "حصيلة كورونا" إلى 2990 حالة بالمغرب

135 إصابة جديدة تزيد "حصيلة كورونا" إلى 2990 حالة بالمغرب
هسبريس من الرباط (صورة: منير امحيمدات)
الاثنين 20 أبريل 2020 - 10:05

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الاثنين، تسجيل 135 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 2990 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية من التحاليل الخاصة بها، قد بلغ 12746 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

تم رصد حالتَي وفاة جديدتين ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 143 حالة إلى الآن؛ بينما جرى تسجيل 13 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 340 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (32)

1 - Chomeur الاثنين 20 أبريل 2020 - 10:17
ؤال الحقيقي هل هناك سيكون تمديدتاني بعد 20 ماي ؟لان الحالات مازالت مرتفعة ولن يتم تصفيرها في هدا التاريخ، انا شخصيا لم اقبل التمدبد الاول ولما طالما علقت على رفضي له ، التمديد سيكون له عواقب اقتصادية اكبر من الفيروس، سترتفع البطالة و سيزداد الفقر والدولة ستزداد استدانتها ، و المغاربة سيتمنون الموت عوض العيش في الضروف المزرية ،يعني لا لتمديد بعد 20 ماي ، يجب ان نقبل حقيقة ان لا بد من التضحية ب5% من السكان عوض 100% الدين سيقتلون بالوضاع الاقتصادية الصعبة بيبب الحجر لهدا يجب رفعه مهما يحدت فالوضع الاقتصادي لا يقبل التمديد ، فنحن لسنا اوروبا التي لديها الامكانيات المالية والفكرية والتكنولوجية لنهوض بالاقتصاد مرة اخرى لعدا لا لتمديد بعد 20 ماي لا لتمديد
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-142
2 - هشام الاثنين 20 أبريل 2020 - 10:18
الله يستر أو صافي لحد الآن لم نحدد في أي مستوى في وباء واش وصلنا دروة ولا في بداية
دولة ما محكماش في وباء ومسار ديالو
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6
3 - SAUfaine الاثنين 20 أبريل 2020 - 10:19
حالات الشفاء في ارتفاع وحالات الإصابات في ارتفاع اللهم ألطف بعبادك وارحمهم واشفيهم وارحم جميع الأموات وأغفر لهم انك انت الغفور الرحيم
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40
4 - Simo de temara الاثنين 20 أبريل 2020 - 10:20
يارب ارفع عنا الوباء و البلاء و أحفظ العباد و البلاد و اشفي مرضانا و ارحم موتانا يا ارحم الراحمين
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35
5 - sam الاثنين 20 أبريل 2020 - 10:21
lah y7fd que dieu nous protege
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8
6 - عبد الله الاثنين 20 أبريل 2020 - 10:21
نسأل الله العافية والشفاء العاجل للجميع والرحمة للموتى والحمد لله على كل حال ونحن راضون بقدر الله ولله الامر من قبل ومن بعد. ارادة الله فوق كل شيء.
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26
7 - مواطنة مغربية الاثنين 20 أبريل 2020 - 10:22
135 حالة حيتاش كيديرو غير 1000 تحليلة في النهار، أما كن كيديرو على الأقل غير 10000 تحليلة بحال الدول لي ضعيفة بحالنا راه غادي تكون أكثر من 1000 حالة، ويلا بقينا على هادشي، عولو غادي يتفشى الفيروس بزاف و الأيام بيننا. غير الله يحفظ و صافي.
اللهم احفظنا واحفظ والدينا و احفظ أهالينا و احفظ جميع المسلمين من هذا الوباء و قنا شر هذا الداء.
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-24
8 - زكرياء المغربي الاثنين 20 أبريل 2020 - 10:23
اللهم يا عالم الغيوب ويا مفرج الهموم فرج همنا وارفع عنا الضرر وبلغنا شهر رمضان المبارك بالصحة والعافية والهناء والطمأنينة والرشاد والخير لجميع المسلمين بزوال الأمراض والأوبئة يا رب العالمين
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38
9 - مغربي هنا الاثنين 20 أبريل 2020 - 10:23
الرقم يجب أن ينخفض مقارنة مع بعض الدول الدي تبلغ نسمة سكانهم أكثر منا ونقترب الى رقمهم على المستهترين ان يتعلموا لا يجب الاستهزاء بتعليمات عبر كلام السوقي أو كلام فضفاض الحجر الصحي اضمن وسيلة للعبور الى بر الامان .
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25
10 - إن شاء الله اكون خير الاثنين 20 أبريل 2020 - 10:24
اللهم جنب ملكنا وطننا وشعبنا كل سوء،اللهم احفظنا بحفظك الكريم، وارزقنا السلم والصحة والأمان برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين.
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11
11 - يد في يد الاثنين 20 أبريل 2020 - 10:25
التفاؤل شيئ رائع

خاص يكون عندنا يقين بأنه غادي يجي النهار لي يخرج الدكتور اليوبي للاعلام وبدون ورقة ويقول للمغاربة 0 حالة إصابة ، ولا حالة وفاة وشفاء جميع المرضى ان شاء الله .

داك النهار غادي يجي ان شاء الله، فقط نبقاو فديورنا، ونحاولوا نتعاونوا باش نقدروا نوصلوا ليه. ونضبطوا ونلتزموا بوسائل الوقاية، أكثر من أي وقت آخر.

قادرين نصنعوا الفرق حنا كاملين، وقادرين نأثروا فالمحيط ديالنا.

بقى_فدارك
سننتصر_بإذن_الله
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20
12 - محمد الاثنين 20 أبريل 2020 - 10:25
نقترح على السلطات ان تجعل ساعات الخروج في رمضان من منتصف النهار الى التاسعة مساءا حتى لا يضطر المسرح له بالخروج لان يغرغر فمه في حالة الشك ..ويمكن فتح البقالة والخضار بعد المغرب حتى التاسعة مساءا
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-28
13 - Amazighi الاثنين 20 أبريل 2020 - 10:27
على الدولة بناء مستشفى وطني كبير بمنطقة صحراوية تتميز بارتفاع درجة الحرارة و ضعف الرطوبة و نقل كل الطاقم الطبي و المصابين إلى المنطقة ..جميع الأقاليم و المدن ان تقوم بنقل المرضى مباشرة بعد الكشف إلى المستشفى الجديد ..لتعود الحركة و يعود الاقتصاد بسرعة ..وسيتم توفير جميع التجهيزات و المرافق في المستشفى وتكون المنطقة معزولة و مراقبة ...تحت اسم zone 19
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-3
14 - أطلسي الاثنين 20 أبريل 2020 - 10:27
المهم بقا فدارك الله يبعد علينا هذا الوباء وبلغنا رمضان
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5
15 - Soufian aklim الاثنين 20 أبريل 2020 - 10:27
الامور ليست تحت السيطرة على ما يبدو.
وهذا ما يدل على تخبط الحكومة بعشوائية وقلة حنكة وايجابية في هذه الازمة
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-1
16 - مجيب الاثنين 20 أبريل 2020 - 10:27
يارب يسر ولا تعسر اللهم ارفع عنا هدا الوباء
واجعل هدا البلد امنا
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7
17 - مقتدي الريفي الاثنين 20 أبريل 2020 - 10:28
الحمد الله على كل حال انشاء الله الامور تتحسن مع زيادة حالة الشفاء وتراجع عدد الوفيات ،قل لن يصبنا الا ماكتب الله لنا
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3
18 - bouzebbal الاثنين 20 أبريل 2020 - 10:30
نسأل الله أن يحفظنا و بلدنا و كل البقاع من هذا الوباء،و كما علينا نتَّخِذ الأسباب التي وضَعتْها السُّلطات و وزارة الصحة من حجرٍ صِحِّي و ٱرتداء الكمامات....على الدولة بالمُوازات لذلك أن تحُثَّ الشعب بصفَةٍ رسميَّةٍ و بكلٍّ تواضُعٍ و تذلُّلِ التوسُّل و التوجُّهُ إلى اللطيف و الرؤوف القادر بِأمْره (كُن فيكون) كي يرفع هذا الإمتحان الذي جعلهُ منذ قرون كرحمةٍ بعباده المؤمنين حتى تستيقظ قُلوبُهُم و يعلموا أن الموت قريبٌ منّا و علينا الإستعداد لها بِما يُرضيه من صالح الأعمال و في نفس الوقت صفْعةٌ للمُتكبِّرين و المُتجَبِّرين الذين يعتمِدون على قُوَتِهِم و مالِهِم.التضرع إلى الله هو المطلوب من عباده الغافلين مثلنا. قال الله سبحانه مُخْبِراً عن الأمم السابقة التي ٱبتُلِيت بسبب طغيانِها (فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَٰكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)
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4
19 - نادية تمارة الاثنين 20 أبريل 2020 - 10:30
الحالات في تزايد مرتفع. الله يحفظ.
المرجو من الجميع الالتزام بالحجر الصحي
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2
20 - عبد الحي الاثنين 20 أبريل 2020 - 10:32
الأرقام نفسها, هذا الوباء أفسد حياتنا... فاللهم ارفع عنا هذا الوباء يا رب. و بلغنا رمضان لا فاقدين و لا مفقودين.
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9
21 - Nezha الاثنين 20 أبريل 2020 - 10:33
ما عرفتش واش هادي صدفة. نفس عدد الاصابات اليوم يعادل نسبة الاصابات أمس صباحا حتى في عدد الوفيات. المهم الله يحد الباس ويلطف بينا ياربي والله يرحم موتانا ويرزقهم الجنة إن شاء الله.
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10
22 - الاثنين 20 أبريل 2020 - 10:37
يارب. ارفع. عنا هدا. الوبا
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1
23 - عبد الواحد الاثنين 20 أبريل 2020 - 10:37
كثر الحديث عن فيروس زورونا و عن مصدره و أسباب تفشيه و هل هو من الطبيعة أم تدخلت يد البشر في وجوده.
و في كلتا الحالتين فإن الشيء المهم في الأمر هو متى يستوعب الإنسان و يأخد العبرة مما حدث.
مما لا شك فيه أن الإنسان مهما بلغ من العلم فلن يقدر أن يتحكم في القوانين الكلية الناموس الذي وضعه الله عز و جل و إن إستطاع إلى حد ما بلوغ درجة معينة في التحكم في القوانين الجزئية .
فعلى الإنسان أن لا يغفل أن الطبيعة تدافع عن نفسها و تدبر الأمور لكي تحافظ على نفسها و لو كان ذلك على حساب الإنسان فلا يظن أحد أن الناموس الإلهي وضع عبثا لكي يفعل الناس ما يشاؤون.
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3
24 - حجاج الاثنين 20 أبريل 2020 - 10:38
ياعباد الله واش بغيتو تهناو من هاد المصيبة وكلصو فديوركم راه إلا ما لتزمناش بالحجر الصحي كما ينبغي مزال غنشوفو الإصابات أكثر والموتة أكثر الله يجعل السلامة
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2
25 - moumen الاثنين 20 أبريل 2020 - 10:39
الله يرفع عنا هاذا الوباء و و احنا في صحة جيدة
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2
26 - علي هموش الاثنين 20 أبريل 2020 - 10:42
الحمد اله كل الموشرات تدل على ان الحالة الوبائية يمكن حصرهآ قبل 20ماي .اللهم آرحم موتنآ وشافي مرضنآ
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2
27 - didi الاثنين 20 أبريل 2020 - 10:43
صديقي(chômeur) صاحب التعليق الأول أنا أتفق معك كلامك صحيح. والناس كيظنوا أن الحجر الصحي هو الحل .
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1
28 - حمادي مسكين الاثنين 20 أبريل 2020 - 10:45
على العموم في المغرب مقارنتا مع دول الاتحاد الاروبي الوضع تحت السيطرة لحد الان .واطلب من ااشعب المغربي مزيدا من الصبر ان النصر قريب
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2
29 - ذ.عادل بنزيزي الاثنين 20 أبريل 2020 - 10:45
الحمد لله بخير دابا... الحكومة بدات تسيطر على عدد المصابين لبارح صباح 135 و اليوم الصباح 135 ... مخلاوش الفيروس يسيطر على المصابين...الحكومة عندها ماتقول في تدبير الأزمات وخاص تولي طبق في العالم كامل باش حتا هما يوليو عندهم كل صباح 135 حالة
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0
30 - زروالي حر الاثنين 20 أبريل 2020 - 10:49
الخلاص من هذا الوضع هو الحجر الصحي، جل المواطنين لا زالوا لم يستوعبوا الدرس ويخرجون للاسواق دون اتخاذ أية احتياطات وقائية ، خاصة احترام المسافة القانونية بالأسواق الشعبية التي يتهافت عليها المواطنين لشراء لوازم شهر رمضان، يقومون بهذا غير آبهين بالأخطار نهائيا.
على الدولة ان تشدد في تطبيق حالة الطوارئ وإلا سوف نؤدي الضريبة ثقيلة ولن ينفع الندم في الأخير .
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1
31 - مغربية حرة الاثنين 20 أبريل 2020 - 10:50
الزموا بيوتكم الزموا بيوتكم الزموا بيوتكم حفظنا وحفظكم الله الامر بدأ يتفاقم.... لا نريد أن نزيد شهرا تالثا من الحجر الصحي كفانا استهتارا كفانا تهاونا رمضان على الأبواب لنستغل الفرصة ونتصالح مع ذواتنا ومع خالقنا... لنتسلح بالإيمان وروح المسؤولية فالمغرب مغربنا والأرض ارضنا من طنجة للكورة نحن جسد واحد ألم واحد ويد واحدة انه وقت التضامن فيما بيننا اولا وبيننا وبين من هم في الصف الأول في مواجهة هذه الجائحة لا نريد أن تسجل الحالات بالآلاف فمنظومتنا الصحية لا تقوى على ذلك.. اللهم ارفع عنا البلاء واشفي مرضانا وارحم موتانا يا رب.
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2
32 - كيفكيف kifkif الاثنين 20 أبريل 2020 - 10:53
رمضان كريم لجميع الأمة الإسلامية.
بدون مقدمات، الاحصائيات المقدمة للمواطن:المسؤولون غير فخورين بها.
في البداية كانوا يذكورون الجهة، العدد الإجمالي اليومي للتحليلات، العدد اامستبعد.. و كذا و كذا.
لكن منذ أن طالب المتخصصون في زيادة عدد التحليلات لأنها ضعيفة، الوزارة ردت بحذف هذا الرقم. براڤو براڤو
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