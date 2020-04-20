135 إصابة جديدة تزيد "حصيلة كورونا" إلى 2990 حالة بالمغرب

هسبريس من الرباط (صورة: منير امحيمدات)

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الاثنين، تسجيل 135 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 2990 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية من التحاليل الخاصة بها، قد بلغ 12746 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.

تم رصد حالتَي وفاة جديدتين ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 143 حالة إلى الآن؛ بينما جرى تسجيل 13 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 340 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.