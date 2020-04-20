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كُتّاب وآراء
135 إصابة جديدة تزيد "حصيلة كورونا" إلى 2990 حالة بالمغرب
أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الاثنين، تسجيل 135 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 2990 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية من التحاليل الخاصة بها، قد بلغ 12746 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد.
تم رصد حالتَي وفاة جديدتين ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 143 حالة إلى الآن؛ بينما جرى تسجيل 13 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 340 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (32)
دولة ما محكماش في وباء ومسار ديالو
اللهم احفظنا واحفظ والدينا و احفظ أهالينا و احفظ جميع المسلمين من هذا الوباء و قنا شر هذا الداء.
خاص يكون عندنا يقين بأنه غادي يجي النهار لي يخرج الدكتور اليوبي للاعلام وبدون ورقة ويقول للمغاربة 0 حالة إصابة ، ولا حالة وفاة وشفاء جميع المرضى ان شاء الله .
داك النهار غادي يجي ان شاء الله، فقط نبقاو فديورنا، ونحاولوا نتعاونوا باش نقدروا نوصلوا ليه. ونضبطوا ونلتزموا بوسائل الوقاية، أكثر من أي وقت آخر.
قادرين نصنعوا الفرق حنا كاملين، وقادرين نأثروا فالمحيط ديالنا.
بقى_فدارك
سننتصر_بإذن_الله
وهذا ما يدل على تخبط الحكومة بعشوائية وقلة حنكة وايجابية في هذه الازمة
واجعل هدا البلد امنا
المرجو من الجميع الالتزام بالحجر الصحي
و في كلتا الحالتين فإن الشيء المهم في الأمر هو متى يستوعب الإنسان و يأخد العبرة مما حدث.
مما لا شك فيه أن الإنسان مهما بلغ من العلم فلن يقدر أن يتحكم في القوانين الكلية الناموس الذي وضعه الله عز و جل و إن إستطاع إلى حد ما بلوغ درجة معينة في التحكم في القوانين الجزئية .
فعلى الإنسان أن لا يغفل أن الطبيعة تدافع عن نفسها و تدبر الأمور لكي تحافظ على نفسها و لو كان ذلك على حساب الإنسان فلا يظن أحد أن الناموس الإلهي وضع عبثا لكي يفعل الناس ما يشاؤون.
على الدولة ان تشدد في تطبيق حالة الطوارئ وإلا سوف نؤدي الضريبة ثقيلة ولن ينفع الندم في الأخير .
بدون مقدمات، الاحصائيات المقدمة للمواطن:المسؤولون غير فخورين بها.
في البداية كانوا يذكورون الجهة، العدد الإجمالي اليومي للتحليلات، العدد اامستبعد.. و كذا و كذا.
لكن منذ أن طالب المتخصصون في زيادة عدد التحليلات لأنها ضعيفة، الوزارة ردت بحذف هذا الرقم. براڤو براڤو