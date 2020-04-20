الإصابات الجديدة بـ"فيروس كورونا" تتوزع على 6 جهات في المملكة

هسبريس من الرباط (صورة: منير امحيمدات)

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، اكتشاف 135 إصابة جديدة بـ"فيروس كورونا" بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، موزعة على 6 جهات في المملكة.

الإصابات التي رفعت الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 2990 توزعت على 58 حالة في جهة الدار البيضاء سطات و30 بجهة فاس مكناس و23 على مستوى طنجة تطوان الحسيمة.

كما جاءت التحاليل إيجابية بخصوص 15 عينة في جهة مراكش آسفي، و6 حالات مؤكدة ضمن أقاليم جهة الشرق و3 إصابات إضافية في جهة سوس ماسة.

ووفقا للمعطيات التي دأبت وزارة الصحة على تقديمها منذ رصد كورونا في المغرب؛ عرفت جهة الدار البيضاء سطات إعلان إصابة 840 شخصا مقابل 739 في مراكش آسفي.

وبلغ المجموع 448 حالة مؤكدة في جهة فاس مكناس و335 بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و273 في الرباط سلا القنيطرة و155 بجهة الشرق و86 في جهة درعة تافيلالت.

الحصيلة تشهد حضور جهة بني ملال خنيفرة بـ60 إصابة معلنة، و47 في سوس ماسة و4 بالعيون الساقية الحمراء وحالتان في الداخلة وادي الذهب، وإصابة وحيدة بجهة كلميم وادي نون.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.