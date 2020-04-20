24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:1605:4812:3116:0719:0620:26
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. موران: الحجر يضاعف الخلافات .. والإنسان ليس "وحيد القرن" (5.00)

  2. هذه أبرز التحديات أمام قطاع السياحة المغربية ما بعد أزمة "كورونا" (5.00)

  3. أمريكا تتخطى عتبة 40 ألف وفاة بـ"كوفيد-19" (5.00)

  4. السلطات تضع معايير صارمة لتفادي التلاعب في صناعة الكمامات‎ (5.00)

  5. شبهة الانتحار ترافق وفاة أستاذة في جماعة زومي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | الإصابات الجديدة بـ"فيروس كورونا" تتوزع على 6 جهات في المملكة

الإصابات الجديدة بـ"فيروس كورونا" تتوزع على 6 جهات في المملكة

الإصابات الجديدة بـ"فيروس كورونا" تتوزع على 6 جهات في المملكة
هسبريس من الرباط (صورة: منير امحيمدات)
الاثنين 20 أبريل 2020 - 10:25

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، اكتشاف 135 إصابة جديدة بـ"فيروس كورونا" بين السادسة من مساء أمس والعاشرة من صباح اليوم، موزعة على 6 جهات في المملكة.

الإصابات التي رفعت الحصيلة الإجمالية للمصابين إلى 2990 توزعت على 58 حالة في جهة الدار البيضاء سطات و30 بجهة فاس مكناس و23 على مستوى طنجة تطوان الحسيمة.

كما جاءت التحاليل إيجابية بخصوص 15 عينة في جهة مراكش آسفي، و6 حالات مؤكدة ضمن أقاليم جهة الشرق و3 إصابات إضافية في جهة سوس ماسة.

ووفقا للمعطيات التي دأبت وزارة الصحة على تقديمها منذ رصد كورونا في المغرب؛ عرفت جهة الدار البيضاء سطات إعلان إصابة 840 شخصا مقابل 739 في مراكش آسفي.

وبلغ المجموع 448 حالة مؤكدة في جهة فاس مكناس و335 بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و273 في الرباط سلا القنيطرة و155 بجهة الشرق و86 في جهة درعة تافيلالت.

الحصيلة تشهد حضور جهة بني ملال خنيفرة بـ60 إصابة معلنة، و47 في سوس ماسة و4 بالعيون الساقية الحمراء وحالتان في الداخلة وادي الذهب، وإصابة وحيدة بجهة كلميم وادي نون.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - 2020 الاثنين 20 أبريل 2020 - 10:36
طهلاو فتزنيت عافاكوم راه 0 حالة وفيها واليديا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
2 - wafae الاثنين 20 أبريل 2020 - 10:41
جهة الرباط تتجه إلى الطريق الصحيح برافو خليكم فديوركم حتى نوصلو 0 حالة ان شاء الله ونتمنى باقي الجهات تنخفض الحالات إلى أن يصلو 0حالة وبهدا نتغلبو على هاد الفيروس ونرجو لحياتنا الطبيعية ونصليو صلاة العيد فالمساجد ان شاء لله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
56
3 - إن شاء الله اكون خير الاثنين 20 أبريل 2020 - 10:45
التفاؤل شيئ رائع

خاص يكون عندنا يقين بأنه غادي يجي النهار لي يخرج الدكتور اليوبي للاعلام وبدون ورقة ويقول للمغاربة 0 حالة إصابة ، ولا حالة وفاة وشفاء جميع المرضى ان شاء الله .

داك النهار غادي يجي ان شاء الله، فقط نبقاو فديورنا، ونحاولوا نتعاونوا باش نقدروا نوصلوا ليه. ونضبطوا ونلتزموا بوسائل الوقاية، أكثر من أي وقت آخر.

قادرين نصنعوا الفرق حنا كاملين، وقادرين نأثروا فالمحيط ديالنا.

بقى_فدارك
سننتصر_بإذن_الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
45
4 - عبد الجليل الاثنين 20 أبريل 2020 - 10:46
السؤال الذي يطرح نفسه هو رغم مرور شهر من الحجر لماذا ارتفع منحنى الإصابات اليومية و لماذا مدينة الدارالبيضاء وصلت لهذا الارتفاع المضاعف .
أرى أن شهر من الحجر المغلق و تعود الحياة تدريجيا لطبيعتها خير من حجر مفتوح ولو استمر لسنة كاملة . و الدليل على صحة ذلك هو ما حققته الأردن من نتائج في القضاء على الوباء رغم أنها لم تعتمد على الحجر التام الا في فترة قصيرة وخصوصا في نهاية الأسبوع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
5 - الجندي المجهول الاثنين 20 أبريل 2020 - 10:46
الاسواق مكتظة في طنجة و الناس لا تبالي ما دامت كورونا لم تتجسد لهم في غول اخضر يجول في الاحياء.الكمامت تلبس في العنق .المهم قادم الايام لا يبشر بالخير اذا لم تتدخل السلطات لردغ الامور في هذه المدينة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
6 - خير ان شاء الله الاثنين 20 أبريل 2020 - 10:46
اللهم جنب ملكنا وطننا وشعبنا كل سوء،اللهم احفظنا بحفظك الكريم، وارزقنا السلم والصحة والأمان برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
7 - عبدو الاثنين 20 أبريل 2020 - 10:50
غير تهنا اسي 2020 تيزنيت 0 حالة . الناس متخذين الاحتياطات اللازمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
8 - من الرباط الاثنين 20 أبريل 2020 - 10:55
الحمد لله من السادسة مساءا ليوم الأحد إلى غاية العاشر ليوم الإثنين سجلت 0 حالة بجهة الرباط سلا القنيطرة ونرجو من العلي القدير ان يحد بأس هذا الوباء من هذه الجهة إلى كل باقي الجهات إنه على ما يشاء قدير

مولانا نسعاو رضاك وعلى بابك واقفين لا من يرحمنا سواك يا أرحم الراحمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
9 - حسن الاثنين 20 أبريل 2020 - 10:58
موقع ديال هسبريس covid.hespress.com افضل من موقع وزارة الصحة covidmaroc.ma برافو كفاءات هسبريس. يمكن للمواطنين من خلال موقع كوفيد. هسبريس تتبع الوضعية الوبائية بالمغرب.
شكرا هسبريس.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 9 | عرض: 1 - 9

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.