24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:1505:4712:3116:0719:0720:27
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الحجر المنزلي (5.00)

  2. بلافريج يدعو إلى تأميم مؤسساتٍ للتعليم الخاص وتوظيف الأساتذة (5.00)

  3. "الكاف" ينعش خزينة نادي الرجاء بمبلغ مالي مهم (5.00)

  4. رسائل شكر من سياح (5.00)

  5. شبكة الكمامات القاتلة تسائل إجراءات "التجنيح" ومحاولات "التسييس" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | أطباء بالمستشفيات الجامعية يجابهون "كورونا" بلا تأمين وتعويض

أطباء بالمستشفيات الجامعية يجابهون "كورونا" بلا تأمين وتعويض

أطباء بالمستشفيات الجامعية يجابهون "كورونا" بلا تأمين وتعويض
هسبريس - محمد الراجي
الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 14:00

رغم أنهم يوجدون في الصف الأول على جبهة مواجهة فيروس "كورونا" المستجد، يشتغل الأطباء المتعاقدون مع المستشفيات الجامعية بدون تأمين على المخاطر الصحية المحدّقة بهم، ودون أي تعويض، بعد انتهاء العقدة التي تجمعهم بهذه المستشفيات.

ويُقدَّر عدد هؤلاء الأطباء الذين هم في طور التخصص بالمستشفيات الجامعية بما بين 400 و500 طبيب، انتهت عقود عملهم خلال الفترة ما بين يناير ومارس من السنة الجارية، لكن المستشفيات الجامعية احتفظت بهم، نظرا لحاجتها إليهم لمواجهة وباء كورونا، ومازالوا يؤدّون عملهم إلى الآن، دون الحصول على أي تعويض.

ويشتغل الأطباء المتعاقدون مع المستشفيات الجامعية المنتهية عقود عملهم داخل المصالح الحيوية، مثل أقسام الإنعاش وأمراض التنفس، وهو ما يجعلهم يواجهون خطرا دائما للإصابة بعدوى فيروس "كورونا" لاحتكاكهم اليومي بالمصابين بهذا المرض، في غياب أي تأمين، إذ طلبت منهم بعض المستشفيات أن يبرموا تأمينا لأنفسهم على حسابهم الخاص، بدل أن تتحمّله هي.

وأوضح أمين الخدير، المنسق الوطني السابق للأطباء الداخليين والمقيمين، أن انتهاء العقدة التي تجمع الأطباء المتعاقدين مع المستشفيات الجامعية تزامن مع ظهور وباء كورونا، ما حذا بهذه المستشفيات إلى مطالبتهم بالاستمرار في عملهم، دون تمكينهم من أي إطار قانوني لصوْن حقوقهم، أو حمايتهم من خطر الإصابة بعدوى الفيروس المتربص بهم.

وحسب إفادة أمين الخدير لهسبريس فإن معاملة إدارات المستشفيات الجامعية للأطباء المتعاقدين تختلف من مستشفى إلى آخر، وليس هناك تعامل موحّد، إذ قدّمت بعض المستشفيات وعودا لهؤلاء الأطباء بالنظر في مطالبهم، "لكنها إلى حد الآن تظل مجرد وعود"، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن الأطباء المعنيين مازالوا يشتغلون بدون تعويض وبدون تأمين.

وسبق لنواب برلمانيين أن وجهوا سؤالا إلى وزير الصحة قبل أسبوع، حول مصير الأطباء المتعاقدين مع المستشفيات الجامعية، الذين يعملون بدون إطار تعاقدي يضمن لهم حق التعويض الشهري، أو الاستفادة من التأمين عن الأخطار المهنية، داعين إياه إلى تصحيح هذه الوضعية، وذلك بصرْف تعويضاتهم الشهرية، وضمان اشتغالهم في وضعية قانونية.

وينتظر الأطباء المتعاقدون مع المستشفيات الجامعية من وزارة الصحة أن تبادر إلى تصحيح وضعيتهم، بعد مرور ثلاثة أشهر من العمل، بالنسبة للذين انتهت عقد عملهم شهر يناير، دون الحصول على تعويضاتهم الشهرية، واستمرارهم في مجابهة فيروس "كورونا" دون التوفر على أي تأمين عن الأخطار المهنية.

ولا يتعدّى التعويض الشهري الذي يحصل عليه الأطباء المتعاقدون مع المستشفيات الجامعية خلال مدة التكوين داخلها 3500 درهم في الشهر، وبعد انتهاء عقود عملهم توقف هذا التعويض، كما انتهت معه عقدة التأمين عن الأخطاء المرتبطة بمزاولة المهنة، وكذا التعويض عن حوادث الشغل.

ورغم أن إدارات بعض المستشفيات الجامعية صرّحت بتمديد عقدة التأمين الخاص بالأطباء المنتهية عقود عملهم، إلا أنهم لم يحصلوا على نسخ من هذه العقود، وهو ما يجعلها في حكم العَدم، لتبقى مجرد وعود، حسب أمين الخدير، داعيا وزير الصحة إلى إصدار مرسوم مستعجل يؤطر ويضمن حقوق اشتغال هؤلاء الأطباء داخل المستشفيات الجامعية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - احتراماتي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 14:11
احتراما للدكاترة الاطباء الحقيقيين يجب سجن من يدعي انه يعالج او يفهم في الطب او انه دكتور
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-13
2 - Farid الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 14:14
يجب العناية بهم في أقرب وقت ممكن
هذا غير معقول لاسيما انهم يقفون في الصف الاول ضد جائحة كورونا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
3 - مونامور عبدالقادر الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 14:20
ربما نبخس كثيرا عمل الاطباء النبيل الى حد كثير في العمومي لدرجة ان راتب الطبيب لا يتعدى 6000 درهم- هل هذا جزاء الاحسان؟ كيف سوف يشتغل هذا الطبيب؟ لهذا يهاجر الاطباء الى المانيا و كندا كثيرا - كم طبيب "قرا حتى حفاو ليه العينين" و في الاخير يتحكم فيه "امي جاهل" في المستشفى؟ و ما حالة الطبيب الشافعي و غيره الا مثال صارخ لوضع اطباء العمومي المزري؟ كيف تريدون من طبيب مغربي ان يعالج و يقوم بالابحاث و ينافس دول آسيا و يساهم ايضا في التخفيف من آلام البشرية كيف؟ كل هذا فقط لاننا ننقل بعماء و تبعية غبية نموذج جولة اوربية تعيش التدهور و لها مشاكلها الخاصة و تاريخها فكيف نربط انفسنا بها لاسباب واهية و كم هي الدول التابعة لتلك الدولة نهضت و "طفراتو" مثلا؟ لم لا نوسع وجهتنا و نهتم بنماذج آسيا التي تحير العقل و منها كوريا الجنوبية و اليابان و الصين و تايوان و سنغافورة و حتى الفيتنام (تقدم حين عاد الى آسيا و قطع مع تقاليد الاستعمار التي تكبل الاخرين و لا تقبل رؤية الاخرين متقدمين و لاباس و هذه حقيقة و ليس افتراء ابدا) -
المهم الحكاية معروفة و العراقيل معروفة و يبقى الارادة فقط....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
4 - سعيد الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 14:21
مثل هاذا الواقع الذي تعيشه منظومتنا الصحية هو السبب في انتشار الرشوة بين بعض الاطباء لانهم تربوا عليها منذ البداية مرغمين لا راغبين و من شب على شيء شاب عليه (مايجيوا فين ياخدوا حقوقهم حتى يلقاو راسهم تبلاو بالرشوة و الاستهتار بالواجب )لان النظام الصحي استهتر بهم ،،،،،،،،،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
5 - مقارن الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 14:22
هنا يظهر لك الفرق جليا بين الأطباء المتعاقدين والأساتذة المتعاقدين وإن كان عقد المقارنة بين الطرفين اجحافا كبيرا في حق الأطباء. بحيث أن الأطباء هم النوابغ والمتفوقون في الشعب الراقية في البكالوريا. ومع دلك يشتغلون في صمت ولا يلتفتون كثيرا للمطالب المادية بل همهم الوحيد هو الرسالة السامية التي يؤدونها.وهاهم اليوم يواجهون تحديا تاريخيا ويشكلون الدرع الواقي من هدا الفيروس الفتاك.بعكس ..اودي خليني ساكت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
6 - الغرباوي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 14:23
يجب على الدولة تشجييع جميع الاطر الطبية،وإعطائهم تعوضات مهمة لكي يفتح لهم شهية العمل بجد، لا تهملهم هم من ينقدون ارواحنا من الموت المحقق،بإذن الله سبحانه وتعالى
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
7 - Mustapha الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 14:24
الأطباء المتدربين على الخصوص لا تأمين لا تعويض لا كرامة محفوظة فهم مضطهدون كالعبيد من طرف الذكاترة والمسيرين . ومن يرفض الأوامر بالتأكيد تعرفون البقية و مصيره الرسوب الله يدير ليهم مسلك الخير فهاذ العواشر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - منصف التازي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 14:25
الله يحمي كل البشر من هدا الوباء او من اي مرض
الوقاية افضل من الموت و افضل من العلاج
بلدنا الحبيب للاسف الشديد سبب تراجعه هو عدم اعطاء بعض الموظفين حقهم
مثلا برلماني مرتبه سميك و دوره هو النوم في غرفة البرلمان و اهلا هدا البرلماني يكون ثري يدخل الاحزاب بماله يعني ( معلم الشكارة ) كي يحصل على التزكية و مكانة و يرفع عنه الضرائب و الحصانة و يصبح من الاعيان
الطبيب و الممرض و المعلم و رجال الامن من عساكر و شرطة و درك و عمال النظافة مرتبهم هزيل جدا و هناك ناس تسمى العرضيين يشتغلون بملغ عيب جدا و بدون ترسيم و هناك من يشغل من ناس الانعاش 15 يوم في الشهر بدون اي ضمان . صراحة بلد غريب تسمع مرتب مدير بنك المغرب و اتصالات المغرب و الوزراء مرتبات تعطى حتى في دول متقدمة اقتصاديا و علميا . حقيقة يجب اعادة مراجعة النفس
تقدم اي دولة يكن بسياسة مبنية على مساواة الحقوق لا يمكن نقول عامل النظافة يكون مرتبه كرئيس حكومة و لكن يكون فرق مقبول و المعلم و الطبيب يكون مبلغ جيد لانهم هم اساس نجاح المجتمع لدلك يفر الطبيب يعمل في المصحات الخاصة و المعلم في المداس الخاصة . المغرب يحتاج التغيير كي ينجح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.