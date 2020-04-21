24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/04/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:1505:4712:3116:0719:0720:27
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "اتصالات المغرب" تُساهم بـ1,5 مليارات درهم في "صندوق كورونا" (5.00)

  2. وجدة تتصدّر مقاييس تساقط الأمطار بأرجاء المملكة (5.00)

  3. السُّكر و"الطوارئ" يوقفان رئيس جماعة بالصويرة (5.00)

  4. "هبوط غير مسبوق" في سعر برميل النفط الأمريكي‎ (5.00)

  5. الحجر المنزلي (5.00)

قيم هذا المقال

1.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | "دعوات مجهولة" تقترح أداء صلاة جماعة للتراويح في شهر رمضان‬

"دعوات مجهولة" تقترح أداء صلاة جماعة للتراويح في شهر رمضان‬

"دعوات مجهولة" تقترح أداء صلاة جماعة للتراويح في شهر رمضان‬
هسبريس من الدار البيضاء
الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 08:00

قبيل حلول رمضان بأيام قليلة، تناسلت مجموعة من الدعوات عبر الشبكات الاجتماعية قصد تأدية صلاة التراويح بشكل جماعي في أسطح العمارات، رغم الخطر الوبائي الذي قد يشكله ذلك على المصلين في ظل التفشي السريع لفيروس "كوفيد-19"، في مخالفة صريحة لمقتضيات القرار الحكومي القاضي بإغلاق المساجد تفادياً لأي "كارثة وبائية".

وقد تُعيد هذه الدعوات المجهولة سيناريو المسيرات الليلية التي خرج فيها عشرات المحتجين في مجموعة من المدن المغربية، لترديد بعض الأدعية الدينية التي يتوسّمون من خلالها إبعاد الوباء، ما أدى إلى خرق حالة "الطوارئ الصحية".

وتعليقاً على ذلك، قال سعيد الكحل، باحث مغربي متخصص في قضايا الإسلام السياسي والتنظيمات المتطرفة، إن "الدعوات إلى إقامة صلاة التراويح جماعة، ولو في أسطح العمارات والمنازل، حتى لا ترصدها عيون الشرطة في ظل الحظر الصحي لمواجهة وباء كورونا، هي دعوات غير بريئة ولا تتوخى وجه الله ولا تخشاه في ما سيصيب المواطنين من أذى".

وأضاف الكحل، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "خلف هذه الدعوات توجد تنظيمات الإسلام السياسي بشقيها الإخواني والسلفي الوهابي"، وزاد: "هذه التنظيمات كانت دوما ضد مصلحة الشعوب والأوطان، إذ تسعى إلى تخريبها وإلحاق الأضرار بها؛ وجائحة كورونا تقدم فرصة مواتية لها لضرب جهود الدولة والمصالح الأمنية والطبية لمواجهة الوباء وحماية أرواح المواطنين ومصالح الوطن".

وأوضح الباحث عينه: "إنها التنظيمات نفسها التي احتجت على قرار إغلاق المساجد أمام الصلوات الجماعية في ظل الحجر الصحي، وخرج شيوخها بفتاوى تكفير الدولة والمجتمع، وهي نفسها أيضا التي حرضت على الخروج للتظاهر ليلا لخرق الحجر الصحي، وها هي تحرض على إقامة صلوات التراويح جماعة على الأسطح رغم الحظر الصحي ومخاطر نقل العدوى؛ علما أن صلاة التراويح ليست فريضة دينية ولا سنة نبوية".

وتابع الكحل: "هذه التنظيمات لا تهمها الفرائض الدينية ولا مقاصد الشريعة التي تقدس الحياة على إقامة الفريضة، ولا شك أنها تسعى إلى إرباك جهود الدولة ونشر الوباء على نطاق أوسع حتى تعجز المصالح الطبية المختصة عن تطويقه وتحمل أعداد المصابين، ما سيضطر الدولة إلى تمديد الحظر الصحي وتعطيل الأنشطة الإنتاجية وحرمان المواطنين من مصادر رزقهم، فيدفعهم اشتداد الحاجة والفقر إلى الاحتجاج والفوضى المؤديين إلى الفتنة، وتلك بداية إضعاف الدولة وتسريع انهيارها".

ويرى المتحدث أن "هذه التنظيمات تعادي الدول والأنظمة الحاكمة وتعجز عن الانقلاب عليها، لهذا نجدها اليوم تستغل جائحة كورونا لتخريب الدولة من الداخل وتأليب المواطنين ضدها، بحيث تجد نفسها أمام اتساع خطر الوباء، وكذا تفشي الفقر بسبب العطالة وتوقف الأنشطة الإنتاجية الناتجين عن تمديد الحظر الصحي"، خاتما: "على الدولة أن تستعمل كل الوسائل التقنية لرصد التجمعات على أسطح العمارات والمنازل خلال ليالي رمضان المبارك، ومن ثمة تطبيق القانون على كل الذين يخرقون الحظر الصحي ويعرضون حياتهم وحياة غيرهم للخطر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - مصطفى الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 08:10
تجار الدين هم سبب خراب هذه الأمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - moncef kenitra الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 08:13
يؤيد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر..أعجب لهؤلاء الناس يلحون على السنة والنوافل التي حكمها التطوع ويتناسون الفرائض التي حكمها الوجوب .اتركوا فتاويكم عندكم فإن الله قد أتم دينه فلا حاجة بنا لتنطعكم...هذه فرصة للعبادات الخالية من الرياء والتباهي ..الله موجود في كل مكان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - dilp الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 08:13
من يفكر هاد التفكير انا اقول انه ارهابي الصلاة الجماعية سوف تنشر الوباء بكترة وهاد ما يوريده الارهابيون لكي يضر ون المغرب الحبيب ويجب على كل مواطن مغربي اصيل ان يبلغ عن أي جماعة يصلون فوق الاسطح لكي لا ينتشر الوباء ويكتر الموة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - Salim الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 08:14
Nous récoltons le fruit de l'analphabétisme. Le moment où les pays instauraient dans leur politique de développement l'incitation des citoyens à lire en construisant des bibliothéques publiques et en investissant dans le secteur de l'éducation, les grands dirigeants du pays étaient en train de traîner et de chercher comment cumuler leurs fortunes sur le dos des pauvres. Nous ne pourrons pas faire évoluer un peuple sans éducation !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - مولاي احمد الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 08:14
من المحتمل ان تبتكر وزارة توفيق برنامجا لصلاة التراويح عن بعد عبر قنوات تلفزية مباشرة من مسجد حسن الثاتي بدون مصلين فقط لصلاة تراويح ,و تكون صلاة تقام في البيوت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
6 - [email protected] الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 08:15
لا أظنها فكرة جيدة فعل الناس الالتزام بالحجر الصحي للحد من إنتشار الفيروس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - المطلب الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 08:16
الحمد لله وساءل الشرطة تطورت؛كل من دعا الى صلاة التراويح جماعة في وساءل التواصل الاجتماعي يجب اعتقاله وفي اسرع وقت ليكون عبرة ويكون الحكم عاجل قبل حلول رمضان بتهمة العصيان ومحاولة القتل العمد وزعزعة الاستقرار،الحكم بالاعدام واكيد لن يجد احدا ضد الاعدام في هذه الحالة وكفى الله المؤمنين شر القتلة .ادعو السيد الحموشي بل واتوسل اليه الاسراع في اعتقال هؤلاء ونشرهم على التلفزة والراديو انهم اعداء الشعب كافة يريدون تدميرنا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - Aabdou labbdi الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 08:16
لقد حان الوقت لاستخدام طائرات الدرون لكي يتفقدوا جميع الحالات لأن هؤلاء المتشددين لايهتمون بالتعليمات والدعوات إلى أخذ الحيطة والحذر لأن هذا وباء خطير وينتقل بسرعة فائقة والامثلة كثيرة امامنا الآن مثل مايقع في الوحدات الصناعية أو السكنية أو التجارية. هؤلاء المتشددين لايابهون للاخطار التي ستنجم عن هاته التجمعات وفي اذهانهم أن هذا مرض بسيط رغم أنه فتاك وقاتل. حيث أنهم لايفعلون ماامرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم والذي كان يأمر الصحابة بأن لايقتربوا بالمكان الذي يوجد فيه الوباء. الله يهدينا. نطلب من الله أن يرفع عنا هذا الوباء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - عين الصواب !! الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 08:17
ما المانع ان تقام الصلوات الخمس المفروضة ، وكذلك صﻻة التراويح جماعة وفي كل بيت من بيوتنا ، وحتى المرأة يمكن ان تأم ببيتها ، ما اكثر الحافظات لكتاب الله . ويكون الحجر الصحي كذالك فرصة لحفظ ما تيسر من كتاب الله. اما الذين ينشرون أﻻكاذيب فاكثرهم ﻻيصلون وﻻ هم من عمار المساجد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - محمد أشبو الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 08:17
السلفيون هم براء من هذا كله، و دائما يتهمونهم بالوهابية و هم وراء ولي أمرهم دائما لأجل المصلحة العامة، يسمعون له و يطيعونه في المعروف، و لا شك أن هذه الدعوة التي نسمع لها الآن، هي تخترق ما أمرت به الدولة من الحجر الصحي، لذلك نحن ضد التجمعات في أي مكان، سواء الأصطح أو الشوارع حتى يرفع الله عنا هذا البلاء.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - محمد صبير الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 08:17
يجب على السلطة ان اقيمت هذه التراويع بالاسطح ان تضرب بيد من حديد وذلك باخبار الداعين الى احياء التراويح بهذه الطريقة وجماعية معرضين ذويهم للادى ان الدولة لن تتدخل لمداواة كل من اصيب وبالمرض من سكان العمارة التي تحدت حالة الطوارء وانت تقفل مداخل هذه العمارات في وجه سكانها هذا احسن اجراء دون تدخل بالقوة
كما نطالب ان استطاعت وزارة الاوقاف ان تستغل جميع القنتات التلفزية المغربية باقامة التراويح عبر هذه القنوات بحيث يتناوب اامة في اداء الصلاة فرادى منقولة للجميع ويكون كل مشاهد ملزم بتتبع واقامة التراويح بمنزله هو واسرته لان ليس كل المغاربة حفة للقران فمار راي المجلس العلمي في هذا الراي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - خليل الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 08:18
على هد الإيمان لي قوي عندكم
خرجو غي الفلوس و صدقو و قلبو على الناس لي محباجة و عندك التراويح مضاعفة. مجتمع منافق و يحب الظهور بالتدين. ها العار غي جلسو فالديور عاد فكر فالتراويح.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - يوسف الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 08:19
اما تدرون انه في كوريا بعد اجتماع في كنيسة كاتوليكية تعادى 500 شخص مرة واحدة. الزموا بيوتكم وصلوا بها. تقبل الله منا ومنكم. ورمضان مبارك.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - عبد الله الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 08:20
الاوامر صادرة من ولي الأمر .
فكل من ضبط متحديا القوانين ، يستحق العقوبة .
خفافيش الظلام تعتقد انها اكثر ، اكثر تدينا و ورعا و تقوى من الذين يجاهدون ليل نهار ضد المرض .
صلوا في منازلكم مع اسركم و ابعدوا شركم عن باقي مواطنيكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - نبيل الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 08:21
يجب تزويد السلطات بكل ارجاء واحياء المدن بالدرون لمراقبة اسطخ المباني وتطبيق القانون والاجراءات المسطرية بصرامة في حق المخالفين وكل من ضبط في محاولة لزرع البلبلة والفتنة في صفوف المواطنين لأن هذا يعد تهديدا لسلامة المواطنين وهذا منصوص عليه في قانون محاكمة الارهاب لانه يعرض سلامة الناس للخطر وعلى المغاربة ان يعو ويفرقوا بين الفرض واسنة والمباح والجائز حتى لا يستغلوا من طرف هؤلاء الذين يريدون ان يرمو شرا بالوطن الحبيب عاش المغرب عاش الملك وعاش الشعب المغربي الابي وعلا عاش من خانهم.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - مواطن الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 08:21
الفكر الوهابي لا يليق لمجتمعنا. بغاو تاني اخرجو علينا.. حنا سادين علينا شهر كامل فالدار .. عندكم ضربو لينا كلشي ف زيرو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - مواطنة مغربية الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 08:23
نحن بريئون من نواياهم التي لا يعلمها إلا الله، و نرجو من العلي القدير ان يهدي و يرد بكل شخص يريد الضرر لبلاده و بالعباد سواء كان مسلما أو غير ذلك .
و احسن القول: حسبنا الله في كل من يريد المساس بأمن بلدنا الغالي و شعبه الطيب
اللهم باعد بيننا و بينهم كما أبعدت بين المشرق و المغرب
اللهم إنا نجعلك في نحورهم و نعوذ بك من شرورهم
اللهم ارفع عنا البلاء و عن أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم و عن العباد أجمعين في القريب العاجل و حدك القادر على ذلك.
الله الوطن الملك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - amazigh الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 08:24
الضروريات تبيح المحضورات.


الاف المجندين من رجال التعليم والصحة والسلطة والدرك والامن بكل اطيافهم يسابقون الزمن من اجل انقادنا من هدا الفيروس الفتاك لتاتوا انتم بجهلكم على خرق الطوارئ لتعرضوا حياة الناس للهلاك بسهمكم في انتشار كورونا.الله لا يعبد بجهالة.ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يوتكم خيرا.ان الاعمال بالنيات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - علي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 08:24
تحليل الأستاذ في محله. يجب الضرب على أيدي هؤلاء الجهلة الوهابيين. انهم يريدون تخريب البلاد.
لقد تم منع صلاة الفريضة جماعة فكيف يريدون اقامة صلاة لم تفرض و ليست سنة فوق الاسطح ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 19 | عرض: 1 - 19

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.