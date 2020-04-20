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الرئيسية | مجتمع | طفل يتعافى من "كورونا" ويغادر مستشفى خريبكة

طفل يتعافى من "كورونا" ويغادر مستشفى خريبكة

طفل يتعافى من "كورونا" ويغادر مستشفى خريبكة
صالح الخزاعي من خريبكة
الاثنين 20 أبريل 2020 - 16:20

سجّل المركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني بمدينة خريبكة، صباح اليوم، خامس حالة تعاف على مستوى الإقليم من فيروس كوفيد 19.

وأوضحت مصادر الجريدة أن المتماثل للشفاء طفل يبلغ من العمر سبع سنوات، كان قد نُقل إلى الوحدة الصحية المتخصصة في معالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد قبل حوالي 12 يوما.

وأضافت المصادر ذاتها أن الطفل يقطن بمدينة وادي زم، وخضع للعلاجات طيلة فترة تواجده بالمركز الاستشفائي الإقليمي بخريبكة، قبل أن يُجرى له اختباران مخبريان، تأكد من خلال نتائجهما السلبية أنه تماثل للشفاء من الفيروس.

وقالت مصادر الجريدة إن الطفل غادر المستشفى، صباح اليوم، والتحق بأفراد عائلته المتواجدين بأحد الفنادق بمدينة خريبكة، من أجل قضاء فترة نقاهة خلال الأيام القليلة المقبلة، باعتباره ثالث حالة تتماثل للشفاء من عائلة واحدة.

يُشار إلى أن آخر الإحصائيات الصادرة، صباح اليوم، عن المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة، تشير إلى أن عدد الحالات المؤكدة بإقليم خريبكة بلغ إلى حدود الساعة 25 حالة، مع استبعاد 112 حالة، وتعافي 5 حالات، دون أن يتم تسجيل أي حالة جديدة منذ بداية الأسبوع الماضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - rachid الاثنين 20 أبريل 2020 - 16:31
al hamdolilah. je Suis tres content pour ce garçon et pour sa famille. je souhaite que le gouvenement pensent aux enfants de bled. sont notre espoir et notre avenir
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9
2 - sattof الاثنين 20 أبريل 2020 - 16:36
الحمد لله .والشفاء لكل أمة محمد عليه الصلاة والسلام . اللهم بلغنا رمضان .... آمين
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16
3 - Espoir الاثنين 20 أبريل 2020 - 16:50
AlaSlamtak.C'est toujours triste d'apprendre des cas contaminés par le coronavirus.Mais c'est encore plus triste quand il s'agit d'un enfant.Mon coeur est avec las parents des enfants contaminés.Que Dieu protège tout le monde.
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0
4 - يوسف الاثنين 20 أبريل 2020 - 16:57
هده الحالة غيخرج واحد ويدخل خمسين
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-2
5 - moitine الاثنين 20 أبريل 2020 - 17:01
A chaque fois qu'il y a un nouveau guéri j'y vois un grand risque de contamination car le personnel médical ne donne pas l'exemple des mesures sanitaires de distanciation sociale pourtant élément clef pour combattre le coronavirus.
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