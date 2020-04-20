طفل يتعافى من "كورونا" ويغادر مستشفى خريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

سجّل المركز الاستشفائي الإقليمي الحسن الثاني بمدينة خريبكة، صباح اليوم، خامس حالة تعاف على مستوى الإقليم من فيروس كوفيد 19.

وأوضحت مصادر الجريدة أن المتماثل للشفاء طفل يبلغ من العمر سبع سنوات، كان قد نُقل إلى الوحدة الصحية المتخصصة في معالجة المصابين بفيروس كورونا المستجد قبل حوالي 12 يوما.

وأضافت المصادر ذاتها أن الطفل يقطن بمدينة وادي زم، وخضع للعلاجات طيلة فترة تواجده بالمركز الاستشفائي الإقليمي بخريبكة، قبل أن يُجرى له اختباران مخبريان، تأكد من خلال نتائجهما السلبية أنه تماثل للشفاء من الفيروس.

وقالت مصادر الجريدة إن الطفل غادر المستشفى، صباح اليوم، والتحق بأفراد عائلته المتواجدين بأحد الفنادق بمدينة خريبكة، من أجل قضاء فترة نقاهة خلال الأيام القليلة المقبلة، باعتباره ثالث حالة تتماثل للشفاء من عائلة واحدة.

يُشار إلى أن آخر الإحصائيات الصادرة، صباح اليوم، عن المديرية الجهوية للصحة بجهة بني ملال خنيفرة، تشير إلى أن عدد الحالات المؤكدة بإقليم خريبكة بلغ إلى حدود الساعة 25 حالة، مع استبعاد 112 حالة، وتعافي 5 حالات، دون أن يتم تسجيل أي حالة جديدة منذ بداية الأسبوع الماضي.