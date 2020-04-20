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كُتّاب وآراء
مسيحيون مغاربة يدعمون إلغاء "زعزعة العقيدة"
بارتياح كبير، استقبل عدد من مسيحيي المغرب دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الأخير إلى حذف الفصل الذي يعاقب على الإفطار العلني في رمضان، وفقرة في فصل آخر تعاقب على "زعزعة عقيدة مسلم".
وقال المواطنون المنضَوون تحت لواء "اتحاد المسيحيين المغاربة" إنّهم ينوّهون بهذه الخطوة التي تضمّنها التقرير السنوي للمجلس حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب، الذي عُنوِنَ بـ(فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات)، ويشكرون أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي أدّوا صلاة روحية ليوفّقها الربّ ويقوّيَها ويحميها من كلّ ضرر".
وشكر آدم الرباطي، عضو "اتحاد المسيحيين المغاربة"، أمينة بوعياش، ووصفها بالسيدة الفاضلة التي طرحت فصولا من القانون الجنائي ناضل من أجل إلغائها المسيحيون منذ مدّة، وأعطت عنوانا لتقرير المجلس يعني أنّه ستكون لها معركة من أجل الحريات بالمغرب.
وزاد الرباطي أنّ "اتحاد المسيحيين المغاربة رحّب بهذه الخطوة، التي أدخلت فرحة كبيرة على قلب أعضائه، وله اليقين في الطاقة الشبابية التي يتوفّر عليها المغرب، والتي لها نظرة ديمقراطية حداثية للبلاد".
واسترسل الرباطي في دعاء مع بوعياش قائلا: "بارك الله حياتك، وقوّاك، لتكوني مثالا لجميع النساء بالمغرب"، مستحضرا "ماضيها في النضال"، الذي جعلها تطرح مواضيع لم يتجرّأ أحد من قبلها على طرحها.
وشدّد الفاعل المسيحي المغربي البارز على أهمية ما يحدث اليوم "حتى نكون دولة لديها نظام ديمقراطي حداثي نتباهى به"؛ لأن "منطقتنا بإفريقيا تجعل من الضروري أن ننفتح على جميع الحضارات والدّول، ونعطي المثل كدولة رائدة في الحقوق".
تجدر الإشارة إلى أنّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان أصدر في نهاية الأسبوع الماضي تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب في سنة 2019، ربط فيه، من خلال المحور الخاص بـ"حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية الفكر"، بين تطوُّرِ المنظومة القانونية بالمغرب، وعلى رأسها منظومة القانون الجنائي، والحاجة إلى الانسجام مع التزامات البلد بالمواثيق الدولية التي صادق عليها والتي تحمي حرية المعتقَد.
وذكر المجلس في تقريره السنوي أنّ العقوبات المتعلقة بالعبادات في القانون الجنائي لا تنسجم مع مقتضيات الدستور، ولا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأوصى بـ"حذف الفقرة الثانية من الفصل 220 من القانون الجنائي" التي يعاقب بها كلّ من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، و"إعادة النّظر في صياغة الفقرة الأولى من الفصل المذكور بإضافة الحماية التي يوفّرها، حتى تشمل الإكراه على اعتناق ديانة معيَّنَة"، و"حذف الفصل 222 من القانون الجنائي" الذي يعاقب المسلمين الذين يجاهرون بالإفطار العلني في رمضان دون عذر شرعيّ.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (29)
حرية العقيدة مضمونة حتى بالقرآن، أما زعزعة العقيدة فلم تنفع حتى مع الجيل الرابع من المسلمين بأوروبا، بالعكس عدد المسلمين الجدد رهيب و يتم التعتيم عليه، أما بالمغرب فلن تزعزعوا شيئا إلا أنفسكم فاش دبروا على الفيزا. الله يسهل عليكم.
et n'oublie de changer votre carte sejour merci
لكن لا ينبغي اتخاد الحرية مطية للتشويش و زعزعة العقيدة السليمة و من تم لا لإلغاء الفصل ،ونحن نعرف جيدا أن المتمسحين المغاربة هم لا دينيون وإنما تمسحوا بعدما تم اغراؤهم بالمال لاغير
فين تايكونو من غير رمضان فاش الناس كاياكلو في الزنقة ما كاين الله يهضر و كاين مسكين اللي ما لقا ما ياكل
الى مسلمين و كايبقاو فينا الناس خاص يبقاو فينا في رمضان وفي غير رمضان
اما نبقاو نغوتو في رمضان على واحد الفئة راه ماشي معقول
حيت باين الهاداف هو التضييق على حرية الاخرين في المعتقد ديالهوم لا غير
المغرب بلد مسلم و سيبقى بعربه وامازيغييه بريفه ومدنه الإسلام هو دين الحق الذي ارتضاه آباؤنا و أجدادنا
كيف يعقل أن نجبر غير المسلمين من إخواننا المغاربة على النفاق و إخفاء قناعاتهم و على التظاهر بالصيام و على الاختباء في الخلاء و المراحيض أعزكم الله فقط من أجل قضاء حاجتهم في المأكل و المشرب بينما الأجنبي ينعم بما لذ و طاب في المطاعم أمام أعين الكل؟
لا للتشدد فالإسلام الحقيقي ديانة سمحة و الله رحيم بالعباد.
إن الدين أو الكتب المقدسة كتب معصومة عن الخطأ، محفوظة من الخلل والزلل؛ لأن المفترض فيها أن تكون من قبل رب العالمين الذي يعلم السرَّ وأخفى، وهو الحق لا يصدر منه إلا الحق جلَّ وعلا. والنصارى يسندون كتبهم إلى الله عزَّ وجلَّ عن طريق الإلهام إلى كتابها، والدارس لهذه الكتب يستطيع أن يتبين صدق هذه الدعوى من كذبها؛ إذ إن الحقَّ لا خفاء فيه. وقد سبق أن ذكرنا نبذة عن هذه الكتب من ناحية السند، حيث تبين أن النصارى لا يوجد عندهم دليل يثبت صحة نسبة كتبهم إلى أولئك الناس الذين نُسبت إليهم، فعليه لا يمكن اعتبارها كتباً صحيحة، ولا يجوز لعاقل أن ينسبها إلى أولئك الرجال، فضلاً عن أن ينسبها إلى الله عزَّ وجلَّ. ومما يؤكد عدم صحتها الاختلافات الكثيرة بينها، وكذلك الأغلاط العديدة فيها،
لكن النصارى يستغلون جهل المسلمين في نشر العقيدة الباطلة...