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الرئيسية | مجتمع | مسيحيون مغاربة يدعمون إلغاء "زعزعة العقيدة"

مسيحيون مغاربة يدعمون إلغاء "زعزعة العقيدة"

مسيحيون مغاربة يدعمون إلغاء "زعزعة العقيدة"
هسبريس - وائل بورشاشن
الاثنين 20 أبريل 2020 - 17:40

بارتياح كبير، استقبل عدد من مسيحيي المغرب دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الأخير إلى حذف الفصل الذي يعاقب على الإفطار العلني في رمضان، وفقرة في فصل آخر تعاقب على "زعزعة عقيدة مسلم".

وقال المواطنون المنضَوون تحت لواء "اتحاد المسيحيين المغاربة" إنّهم ينوّهون بهذه الخطوة التي تضمّنها التقرير السنوي للمجلس حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب، الذي عُنوِنَ بـ(فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات)، ويشكرون أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي أدّوا صلاة روحية ليوفّقها الربّ ويقوّيَها ويحميها من كلّ ضرر".

وشكر آدم الرباطي، عضو "اتحاد المسيحيين المغاربة"، أمينة بوعياش، ووصفها بالسيدة الفاضلة التي طرحت فصولا من القانون الجنائي ناضل من أجل إلغائها المسيحيون منذ مدّة، وأعطت عنوانا لتقرير المجلس يعني أنّه ستكون لها معركة من أجل الحريات بالمغرب.

وزاد الرباطي أنّ "اتحاد المسيحيين المغاربة رحّب بهذه الخطوة، التي أدخلت فرحة كبيرة على قلب أعضائه، وله اليقين في الطاقة الشبابية التي يتوفّر عليها المغرب، والتي لها نظرة ديمقراطية حداثية للبلاد".

واسترسل الرباطي في دعاء مع بوعياش قائلا: "بارك الله حياتك، وقوّاك، لتكوني مثالا لجميع النساء بالمغرب"، مستحضرا "ماضيها في النضال"، الذي جعلها تطرح مواضيع لم يتجرّأ أحد من قبلها على طرحها.

وشدّد الفاعل المسيحي المغربي البارز على أهمية ما يحدث اليوم "حتى نكون دولة لديها نظام ديمقراطي حداثي نتباهى به"؛ لأن "منطقتنا بإفريقيا تجعل من الضروري أن ننفتح على جميع الحضارات والدّول، ونعطي المثل كدولة رائدة في الحقوق".

تجدر الإشارة إلى أنّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان أصدر في نهاية الأسبوع الماضي تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب في سنة 2019، ربط فيه، من خلال المحور الخاص بـ"حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية الفكر"، بين تطوُّرِ المنظومة القانونية بالمغرب، وعلى رأسها منظومة القانون الجنائي، والحاجة إلى الانسجام مع التزامات البلد بالمواثيق الدولية التي صادق عليها والتي تحمي حرية المعتقَد.

وذكر المجلس في تقريره السنوي أنّ العقوبات المتعلقة بالعبادات في القانون الجنائي لا تنسجم مع مقتضيات الدستور، ولا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأوصى بـ"حذف الفقرة الثانية من الفصل 220 من القانون الجنائي" التي يعاقب بها كلّ من استعمل وسائل الإغراء لزعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، و"إعادة النّظر في صياغة الفقرة الأولى من الفصل المذكور بإضافة الحماية التي يوفّرها، حتى تشمل الإكراه على اعتناق ديانة معيَّنَة"، و"حذف الفصل 222 من القانون الجنائي" الذي يعاقب المسلمين الذين يجاهرون بالإفطار العلني في رمضان دون عذر شرعيّ.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - كوفيد الاثنين 20 أبريل 2020 - 17:52
مرحبا بكم في العلبة الصوتية لمجتمع المغرب المسلم القوي الذي لن تناله و لن تزعزعة اتصالاتكم المتكررة..
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51
2 - مسمار جحا الاثنين 20 أبريل 2020 - 17:56
كورونا أثبتت للعالم أنه لا توجد حقوق انسان بل عند الضيق الكل يظهر على معدنه و هاته الجمعيات احقوقية ما هي إلا صنيعة فرنسا لزعزعة الاسلام و المسلمين،، المسيحيين المتدينيين لم يكن لهم مشكل مع المسلمين فكل من يتكلم باسم حقوق انسان هدفه إيقاد الفتنة بالمغرب و لي كييغي يفطر ياكل فدارو أو الحبس و لي ما عجبو الحال يمشي لعند ماماه فرنسا حتى محتاجة فمن تجرب اللقاحات.. شكرا هيسبريس
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63
3 - يسين الاثنين 20 أبريل 2020 - 17:57
المغرب دولة إسلامية ولا أحد من أفراد هذا الشعب المسلم سيقبل بتغيير هذه القوانين التي تعبر عن المرجعية الحقيقية لهذه الدولة والتي يتأسس نظامها السياسي على أساس المشروعية الدينية
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63
4 - سليم الاثنين 20 أبريل 2020 - 17:58
في ظل الفراغ الروحي والتشتت الفكري والخواء النفسي والعمى السلوكي...الذي تعاني منه شرائح كبيرة من المجتمع؛ هل نفتح الأبواب على مصراعيها لكل من هب ودب لينشر ما يحلوا له من ....؟ بزعم حرية التفكير. أيها المنادون بما ينادون به! لكل مجتمع خصوصياته ولا يوجد في العالم من ينادي بالحرية المطلقة. ومن حق أي مجتمع أن يحصن نفسه من عوامل زواله، وكفوا عنا أضغاث أحلامكم فقد صدعتم رؤوسنا بأسطواناتكم الممجوجة.
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29
5 - حبس المرقة الاثنين 20 أبريل 2020 - 17:58
ملي ولات المسيحية دايرة مبغات في البلاد أوتحكم في القوانين كما بغات صراحة مبقى ميعجب ..أهاد الناس هادي راه دولة اسلامية ماشي مسيحية باش طبق ليكم القانون لي بغيتو ...واش حتل لهاد الدرجة ؟؟؟ أنا كمواطن مسلم علاش ملي كنمشي لشي بلاد مسيحي نعيش فيه كنلتازم بالقوانين لي مفروضة فيه !!؟؟؟ منعوني نصلي في شارع .. منعوني ندير الاخوان ...منعوني من بزاف ديال الحوايج ..شكون دافع علية ؟؟؟ أوتجي نتا المسيحي تفرض عليا قانون في بلادي محشمتيش؟؟؟ أجيو كولونا حسن...و الله ما أرضى لك يا بلدي هذا الذل ..إلا كانت هادي حاسبينها من حقوق الانسان علاش منعتوني الجنسية المغربية لي وسخوها قرانكم ؟؟؟ جوبوني بجواب مقنع أنا في انتظاركم.
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32
6 - mre الاثنين 20 أبريل 2020 - 17:59
نيت بقا خاصنا غير زعزعة العقيدة فهاد الحالة.
حرية العقيدة مضمونة حتى بالقرآن، أما زعزعة العقيدة فلم تنفع حتى مع الجيل الرابع من المسلمين بأوروبا، بالعكس عدد المسلمين الجدد رهيب و يتم التعتيم عليه، أما بالمغرب فلن تزعزعوا شيئا إلا أنفسكم فاش دبروا على الفيزا. الله يسهل عليكم.
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26
7 - عقيدة المسلم والمسيحية الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:00
وما دخل الطائفة المسيحية في معتقدات المسلمين؟؟ كلنا كنا نرى في نهار رمضان الأجانب وأصحاب الديانات الأخرى جالسين في المطاعم الفاخرة أمام مرأى الناس يأكلون ولا أحد تفوه ضدهم بكلمة...
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22
8 - إسماعيل الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:00
السلام عليكم ورحمة الله. من اليوم فصاعدا إللي لقواه كيفطر رمضان في الشارع العام غادي يكون عندو حجة على أنه لا ينتمي الى الديانة الإسلامية. حسبي الله و نعم الوكيل. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد أن هديتنا. صدق الله العظيم
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5
9 - mounir الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:00
واشمن استقبلو بارتياح ؟ دابا غيمشيو يديرو التبشير و ياخدو الصرف و في الآخر يوليو عندنا مجتمعات متفرقه communautarisme و من بعد اجي تشوف فين عادي نوليو...يا أمير المؤمنين احفظ هذا البلد من الفتن ولكم في لبنان خير دليل على انهيار و ضعف الدولة...و شوف إلى حلينا هد الباب غادي يولي عندنا حزب الله تابع لايران و حزب الكتائب تابع لايطاليا ولا معرفت لمن و زيد وزيد
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6
10 - عبدو اسبانيا الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:02
ونحن بدورنا كمسلمين معتدلين نطالب بتحكيم الشريعة الإسلامية بكل حدافرها. فهي المعنى الحقيقي لحقوق الإنسان.
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17
11 - هاري الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:02
Bien sûr, je vais me coucher car je travaille, je suis pas comme vous attends 500 euros de rimi
et n'oublie de changer votre carte sejour merci
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-12
12 - عينك ميزانك الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:03
كيف يعقل ان نترك للمشركين بعبادة الله الباب مفتوحا لاهل الثالوت ان يبشرو بهاد الشرك وسط اصحاب عقيدة التوحيد . الاسلام ليس مرتبط باي احد هو فقط عبادة الله الواحد الاحد نحن لا نعبد المحمد و لا القرأن نحن توجد الله في عبادتنا هم فقط يستغلون الفقر بالمال و الجهل بالكدب و الضلال .
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0
13 - ملاحظ الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:05
# دعوة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تقريره الأخير إلى حذف الفصل الذي يعاقب على الإفطار العلني في رمضان، وفقرة في فصل آخر تعاقب على "زعزعة عقيدة مسلم".# يدعو " هذا المجلس" كيف يشاء. هناك مؤسسات تشريعية التي لها الحق في البث في مثل هاته " النظريات ".
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0
14 - essaid الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:08
المغرب بلد إسلامي ،ومتعايش مع الديانات الأخرى رغم تحفضي عن مصطلح الديانات لأن الدين عند الله الإسلام، ولكل حرية المعتقد فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر،
لكن لا ينبغي اتخاد الحرية مطية للتشويش و زعزعة العقيدة السليمة و من تم لا لإلغاء الفصل ،ونحن نعرف جيدا أن المتمسحين المغاربة هم لا دينيون وإنما تمسحوا بعدما تم اغراؤهم بالمال لاغير
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3
15 - ames الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:08
الدعوة إلى التهلكة.من اراد ان يفطر فهذا شأنه لكن ان يفرض معتقداته على المغاربة فهذا غير مقبول تماما ومن اراد ذلك فليبحث عن وطن جديد .اما التبوح بالدبموقراطيية فهذا كذب.انظروا ماذا يفعل الصليبيون في العالم.
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6
16 - ahmed الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:09
غير في رمضان عاد كا تبان للناس عقيدة مسلم

فين تايكونو من غير رمضان فاش الناس كاياكلو في الزنقة ما كاين الله يهضر و كاين مسكين اللي ما لقا ما ياكل

الى مسلمين و كايبقاو فينا الناس خاص يبقاو فينا في رمضان وفي غير رمضان

اما نبقاو نغوتو في رمضان على واحد الفئة راه ماشي معقول

حيت باين الهاداف هو التضييق على حرية الاخرين في المعتقد ديالهوم لا غير
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-9
17 - محمد الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:13
إذا كانت النصرانية الحقة في بدايتها قد جاءت بتوحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة دون ما سواه من الخلق سواء كان عيسى أو غيره فكيف اختلطت هذه الديانة بالعقائد الشركية فاتخذوا عيسى عليه السلام وأمه إلهين من دون الله ؟
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-2
18 - nour الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:14
حرية العقيدة لا نقاش فيها كن كما تريد فأنت اخي وابن بلدي لكن بعض الجدالات لا تقيدها العقيدة فأنت ببلد مسلم ما النفع ان تاكل أمام صائم الا تستطيع الاكل ببيتك ام ان الاكل بالعلن امر مشبع نحتاج فقط بعض الاحترام من الكل واجمل ما قيل عن نبينا الحبيب اذا لم تستحي فافعل ما تشاء
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0
19 - Ramzi texas الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:16
لا لإلغاء الفصل, نحن مع العقاب لكل من سولت له نفسه الإفطار في الشارع, من يريد أن يفطر فليفطر متخفيا في بيته و حسابه مع الله, أما الإجهار بالمعصية علنا في رمضان سيؤدي إلى فتنة نحن في غنى عنها, و قد تطالب فئات أخرى بحرية ممارسة شعائرها و مكبوتاتها الشيطانية في الشارع العام, تحت مسمى مرض الحرية المطلقة, و بذلك تسقط سلطة الدولة القانونية و الدينية , و نعوضها بقانون الساكسونيا و الغاب
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-3
20 - محمد الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:20
العقيدة لا تتزعزع حين ستكون مبنية على قناعة وعلم .
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21 - ملاحظ الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:21
الغاء المجلس الوطني لحقوق الانسان اهون بكثير من حذف الفصول التي تعاقب على الافطار العلني في رمضان او التي تعاقب على زعزعة عقيدة مسلم
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-2
22 - رمضان كريم الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:22
أصبح البابا وحده يصلي في رحاب الڥاتيكان والأخرون غادروا الكنائس غير مبالين .اسدلت الابواب والكل يبحث عن ملاد لتحصين ذاته من التخريب البيئي والروحي والجسدي .المغرب بلد إسلامي ومن يبتغي غير هذا فالكنائس مفتوحة .
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-4
23 - العباسي الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:27
من طبع الحال يؤيدون الإلغاء لأن نشيطين في المغرب ويستغلو ن الفقر المجتمعي والأوعية لينشروا مبشريهم في كل حدب
المغرب بلد مسلم و سيبقى بعربه وامازيغييه بريفه ومدنه الإسلام هو دين الحق الذي ارتضاه آباؤنا و أجدادنا
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0
24 - باحت اجتماعي الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:28
قانون عقاب من افطر رمضان عمدا كفارته صوم شهريت متتابعين او اطعام ستين مسكينا وهده سنن الشريعة الاسلامية..وليست قوانون الدستور...وزعزعت عقيدة مسلم يجب ان يعاقب عليه القانون باشد العقوبات...فادا حرفتم الانجيل ..فدعوا الاسلام وشانه ...
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25 - حقيقة الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:28
في عصر العولمة جميع دول العالم تطلع على قانوننا الجنائي. وحشومة في 2021 نجد جملا من قبيل زعزعة مسلم. علاه حنا ضعاف الى هاته الدرجة. اذن ما الفرق بيننا وبين دول كافغانستان او ايران... الدين هو مسالة شخصية. ولا يجب ان ننسى اننا المسلمون بما فيهم مسلمون بتلوراثة فقط مثلي نحن أقلية فقط في هذا العالم والأغلبية طبعا لادينيون او مسيحيون او البوذيين
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0
26 - امين مغربي الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:30
الهند توجد فيها أكثر من 4000ديانة وأصحاب هذه الديانات لا يمارسون ببعضهم البعض اي شكل من أشكال هذه العنصرية من أين جئنا بهذا الفكر المتطرف ؟ المغرب بلد تسامح وتعايش منذ القدم اسئلو اجدادكم كيف كانو يتعايشون مع المسيحيين واليهود. هؤلاء المسيحيون هم مواطنون مغاربة يريدون حقوقهم مثل المسلمين عادي جدا
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0
27 - متقاعد الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:32
الاسلام دين الدولة المغربية و لا يحق لأي أحد او مؤسسة او او ان يطعن او يحذف قانون يرعى الدولة الإسلامية و المسلمين او يستفزهم في عقيدتهم كيفما كان شاءنه
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28 - سلك حسن لك الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:35
الإفطار العلني لا يضر المسلم في شيء و لا يوجد في الإسلام شيء اسمه الإفطار العلني. هنالك إفطار نهار رمضان و يكون جائزا لمن لديه رخصة و لا يحاسب عليه من لم يطقه و من لم يؤمن به. كيف يعقل أن نكون متسامحين مع الأجانب عندما يفطرون نهار الصيام و عندما يرتادون الكنائس في حين ننكر ذلك على أبناء البلد من أهل الديانات الأخرى و هم الأولى بالتسامح من الأجنبي.
كيف يعقل أن نجبر غير المسلمين من إخواننا المغاربة على النفاق و إخفاء قناعاتهم و على التظاهر بالصيام و على الاختباء في الخلاء و المراحيض أعزكم الله فقط من أجل قضاء حاجتهم في المأكل و المشرب بينما الأجنبي ينعم بما لذ و طاب في المطاعم أمام أعين الكل؟
لا للتشدد فالإسلام الحقيقي ديانة سمحة و الله رحيم بالعباد.
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29 - عبد السلام القرواني الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:39
لا حول ولا قوة الا بالله،
إن الدين أو الكتب المقدسة كتب معصومة عن الخطأ، محفوظة من الخلل والزلل؛ لأن المفترض فيها أن تكون من قبل رب العالمين الذي يعلم السرَّ وأخفى، وهو الحق لا يصدر منه إلا الحق جلَّ وعلا. والنصارى يسندون كتبهم إلى الله عزَّ وجلَّ عن طريق الإلهام إلى كتابها، والدارس لهذه الكتب يستطيع أن يتبين صدق هذه الدعوى من كذبها؛ إذ إن الحقَّ لا خفاء فيه. وقد سبق أن ذكرنا نبذة عن هذه الكتب من ناحية السند، حيث تبين أن النصارى لا يوجد عندهم دليل يثبت صحة نسبة كتبهم إلى أولئك الناس الذين نُسبت إليهم، فعليه لا يمكن اعتبارها كتباً صحيحة، ولا يجوز لعاقل أن ينسبها إلى أولئك الرجال، فضلاً عن أن ينسبها إلى الله عزَّ وجلَّ. ومما يؤكد عدم صحتها الاختلافات الكثيرة بينها، وكذلك الأغلاط العديدة فيها،
لكن النصارى يستغلون جهل المسلمين في نشر العقيدة الباطلة...
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