وزير الصحة: رفع حالة الطوارئ معقد سيتدرج حسب وضعية الجهات

هسبريس - عبد الرحيم العسري

كشف وزير الصحة خالد آيت الطالب، اليوم الاثنين، أن رفع حالة الطوارئ الصحية الصحية يتطلب القيام بإجراءات وتدابير أصعب من فرض حالة الطوارئ في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد

وفي جوابه على سؤالين محورين حول الإجراءات الاستباقية والتدابير العملية التي اتخذتها وزارة الصحة للتصدي لجائحة كورونا اليوم الاثنين بمجلس النواب، أوضح خالد آيت الطالب، أنه جرى تمديد حالة الطوارئ للحفاظ على المكتسبات وتعزيزها ولن يتم رفعها حتى يضع المغرب رجله في بر الأمان.

وكشف المسؤول الحكومي عن سيناريوهات رفع حالة الطوارئ بعد تمديدها إلى غاية 20 ماي المقبل، مشيرا إلى أن الحكومة تشتغل على استراتيجية رفع الحجر وتوسيع دائرة التحاليل المخبرية، وزاد أن "رفع الحجر الصحي يجب أن يكون تدريجياً لأن الوضعية الوبائية تختلف من جهة إلى أخرى".

وأوضح آيت الطالب أن "هناك جهات مستقرة فيها الوضعية الوبائية وينمو الفيروس فيها بشكل ضئيل جداً، بينما جهات من قبيل الدار البيضاء سطات، ومراكش آسفي، وطنجة تطوان الحسيمة باتت بمثابة بؤر لتمركز الفيروس".

وأضاف المتحدث أن معدل انتشار الفيروس بالمغرب تقلص، "لكن الأمر يتطلب استمرار اليقظة والتعبئة حتى نتمكن من محاصرته نهائيا"، مردفا أنه جرى إغلاق مصانع بعدما تحولت إلى بؤر للفيروس، مع اتخاذ جميع التدابير بالنسبة للعمال والعاملات لوضعهم بالحجر الصحي.

وجوابا على أسئلة برلمانيين حول قلة التحاليل المخبرية بالمغرب، يرى وزير الصحة، أن التحاليل الوبائية تراعي خصوصيات كل مرحلة بالمغرب، وقال إن "التحاليل اليوم ارتفعت لتشمل جميع المخالطين والمحتكين مع المصابين لتصل إلى 2000 تحليلة في اليوم وستواصل التحاليل في الارتفاع بعد وصول التحاليل السريعة".

من جهة ثانية، كشف وزير الصحة، خالد آيت الطالب، أن نسبة وفيات كورونا في المغرب تراجعت إلى 5 في المائة بعدما كانت المملكة تسجل نسبة وفيات مرتفعة تجاوزت 6 في المائة.

وسجل المغرب، وفق حصيلة صباح اليوم الاثنين، 143 حالة وفاة إلى الآن؛ بينما جرى تسجيل 13 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين إلى 340 حالة.

خالد آيت الطالب أوضح أن 80 في المائة من الحالات المؤكدة بكورونا تسجل في 3 جهات بالمغرب وهي الدار البيضاء سطات، ومراكش آسفي، وفاس مكناس.

وبخصوص الحالة السريرية للمضابين بفيروس كورونا، أورد وزير الصحة، أن 81 في المائة من المصابين حالتهم بسيطة ولا أعراض حرجة تظهر عليهم، بينما نسبة 4 في المائة وضعيتهم متقدمة وحرجة، وزاد آيت الطالب أن هذه النسب تبقى مقبولة دوليا.

ووفقا للمعطيات التي قدمها وزير الصحة، فإن 89 مصاباً بـ"كوفيد 19" هم فقط من يوجدون في حالة الإنعاش، وأشار وزير الصحة أن المغرب يتوفر على 1640 سرير للإنعاش و5 في المائة فقط منهم مستعملة بفضل عدم تسجيل المملكة لحالات حرجة كثيرة.

وجدد المسؤول الحكومي أن الإجراءات التي اتخذها المغرب بتعليمات الملك محمد السادس جنبت المغرب حوالي 6000 آلاف وفاة بكورونا، مشددا أن "التعليمات الملكية مكنتنا من تجنيب بلادنا السيناريو الأسوأ ولربما الوصول إلى الهلاك".

وأضاف وزير الصحة، في عرضه، أن "المغرب يتوفر على 47 وحدة استشفائية خاصة باستقبال مرضى كورونا، بالإضافة إلى تخصيص فنادق ومراكز استقبال في 38 مدينة لاستقبال الحالات العادية لتخفيف الضغط على المستشفيات، ناهيك عن مستشفيين عسكريين ببنسليمان والنواصر ومستشفى ميداني مؤقت بمعرض الدار البيضاء سيتم تشغيله عندما تستدعي الضرورة ذلك".

وبخصوص تعميم دواء الكلوروكين على كل حالة محتملة إصابتها بفيروس كورونا المستجد تظهر عليها الأعراض، دون انتظار النتائج المختبرية، أوضح وزير الصحة، أن هذا البروتوكول العلاجي يستعمل بالأساس إلى المصابين "لكن بعد ذلك قررنا استعماله على حالات تظهر عليها أعراض وقبل ظهور نتائج التحاليل حتى نتمكن من تخفيض حدة الفيروس في حالة تمكنه الشخص"

وأكد الوزير أن "المغرب يتوفر على معامل لإنتاج دواء كلوروكين وهناك مخزون يلبي جميع حاجياتنا الوطنية، وفي حالة تطور الوضع لقدر الله فهناك مخزون من الدواء يكفي لجميع المصابين".