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الرئيسية | مجتمع | نقابة تدعو الحكومة إلى مراجعة أسعار التأمينات

نقابة تدعو الحكومة إلى مراجعة أسعار التأمينات

نقابة تدعو الحكومة إلى مراجعة أسعار التأمينات
هسبريس - أمال كنين
الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 05:31

طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل شركات التأمينات بمراجعة قيمة التأمين على السيارات واسترجاع جزء من الأقساط المدفوعة في تأمين السيارات التي توقفت مؤخرا بسبب الإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع تفشي جائحة فيروس كورونا بما يعادل فترات التوقف، أو تحويلها إلى صندوق تدبير جائحة كورونا.

وفي هذا الإطار، قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل: "ظل عدم استخدام العديد من السيارات الشخصية وسيارات الأجرة والحافلات نتيجة الحجر الصحي ومنع التنقل بين المدن وتقليص حركية التنقل والسفر، على شركات التأمين مراجعة أقساط التأمينات والقيام بتخفيضات".

وأورد لطفي أنه على شركات التأمين كذلك "تقديم خصومات على الحد الأدنى لتأمين السيارات لفائدة بعض الفئات التي لم تتوقف عن عملها وتوجد في الصفوف الأمامية، كالعاملين في قطاع الصحة ورجال السلطة والأمن الوطني والدرك والقوات المساعدة والقوات المسلحة، وشركات النظافة والمؤسسات الإعلامية، خاصة أن نسبة حوادث الطرق تراجعت إلى أزيد من 80 في المائة، مما يجعلها تحقق أرباحا مضاعفة".

وفي هذا الإطار، قالت المنظمة الديمقراطية للشغل: "على الحكومة أن تتجه إلى الشركات التي تحقق أرباحا خيالية باستفادتها من الوضعية الحالية، كشركات التأمين وشركات صناعة المواد الغذائية وشركات بيعها وشركات الأدوية، لتطالبها بقسط وافر من المساهمة في الصندوق التضامني بدل البحث فقط عن الأرباح، وأن تترك الموظفين أحرارا في مساهمتهم كل حسب قدراته".

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