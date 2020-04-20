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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجِّل 191 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجِّل 191 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجِّل 191 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:05

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، تسجيل 191 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 3046 حالة.

ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 13340 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.

وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 143 حالة إلى حدود السادسة مساء؛ فيما تم تسجيل 23 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 350 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (46)

1 - إن شاء الله اكون خير الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:14
مع شروق شمس يوم جديد.. يا رب افتح لنا مغاليق الأسباب والأبواب، واكشف كروبنا ونوّر دروبنا، واغفر ذنوبنا وافتح لنا أبواب فضلك ورحمتك وعطائك وأنت خير الفاتحين اللهم نسألك الشفاء لكل مريض، والفرج لكل مكروب، والسكينة لكل مهموم
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127
2 - مغربي الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:15
ن شاء الله سننتصر على هذا الوباء قريبا و يكون الاعلان عن شفاء اخر مصاب بالمغرب ونتمنى ان يكون هذا خلال شهر رمضان الكريم قبل 20 ماي و اظن ان هذا اصبح حلم الشعب المغربي ولكن كل هذا مرتبط بالضرورة بسلوكنا فإذا التزمنا جميعا يمكن ان تعود الحياة كما كنا من قبل بشكل تدريجي و هذا ما ندعو جميع المغاربة اليه. في حالة ما بقي الحال كما هو عليه بسبب سلوكات بعض المواطنين الغير مسؤولة وجب التفكير ان هذا يمكن ان يؤدي الى تمديد اخر لا قدر الله مع اجراءت اكثر صرامة
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52
3 - حفيظ الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:15
لا يعقل أن تغلق المحلات الصغيرة ونلتزم نحن بالحجر وتبقى المصانع والأسواق الكبرى مفتوحة يجب على الدولة أن تفرض الحجر على الاسواق الكبرى والمصانع غير المنتجة للمواد الاستهلاكية الظرورية
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72
4 - يد في يد الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:15
التفاؤل شيئ رائع

خاص يكون عندنا يقين بأنه غادي يجي النهار لي يخرج الدكتور اليوبي للاعلام وبدون ورقة ويقول للمغاربة 0 حالة إصابة ، ولا حالة وفاة وشفاء جميع المرضى ان شاء الله .

داك النهار غادي يجي ان شاء الله، فقط نبقاو فديورنا، ونحاولوا نتعاونوا باش نقدروا نوصلوا ليه. ونضبطوا ونلتزموا بوسائل الوقاية، أكثر من أي وقت آخر.

قادرين نصنعوا الفرق حنا كاملين، وقادرين نأثروا فالمحيط ديالنا.

بقى_فدارك
سننتصر_بإذن_الله
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25
5 - خير الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:15
السلاح بين ايدينا والقضاء على هذا الفيروس هو الالتزام للبيوت بطريقه صحيحه 100/100 وتعود الحياة الطبيعية كما كانت ونعود المساجد واشغالنا يارب
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27
6 - yaaaaaaaaadris الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:16
كل ما يمكن قوله، اللهم لطفك يا أرحم الراحمين
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34
7 - nabil missaoui الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:17
وبنادم شدو ديوركم راه هادشي غادي و كيطلع ماشي كينزل لا بقينا على هاذ الحال راه 20 ماي موحالش نخرجوا
#الله يلطف بنا
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15
8 - OUSSAMA الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:17
خلاصة الكلام اللهم ألطف بنا و إرفع عنا هذا الوباء
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23
9 - مشاات ل 10.000 الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:18
دولتنا تنهار ببطئ لن اسمح بذلك سأسخر إمكانياتي المادية من أجل وطني لن أسمح أن يصبح المغرب إيطاليا ثانيا راكمنا ثروات طائلة أيام الرخاء حان الموعد لنقف مع وطننا في الشدة
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-30
10 - كمال الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:18
الطف يا لطيف
لا علم ينقذ ولا حجر ينفع ولاقلب يصبر
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3
11 - فتيحة مولات العقل الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:18
ممتي مشينا فيها
الحجر ملزمين به . كيف يعقل كل يوم هده الارقام
الله يلطف و خلاص
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-2
12 - البيضاوي الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:19
السلام مازلتم غير آبهين بالشركات فهي مسؤولة عن الزيادة في الإصابات .فقستونا وكلن عليكم الله. كتقولةالحجر الشركات فيها نسبة عمال كثيرة . وعند وجود حالات تقولون للأسف ظهور بؤر لمت تقولوها فين منت من قبل .حتى تكون الكارثة عاد للأسف للأسف. حسبنا الله و نعم الوكيل الحجر على الكل الا بلاش ملشي حنا باركين إجي واحد مستهتر أضرب ليك كلشي في 0
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21
13 - السنتكي الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:19
اللهم احفظ بلدنا من هذا الوباء. واجدد دعوتي لاخواني المغاربة من اجل المزيد من الحيطة والحذر في التعامل مع هذا الفيروس .الصبر مفتاح الفرج. انشاء الله سننتصر.
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6
14 - محمد الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:19
هادشس مابغاش يسالي قهرونا بالهضرة ديال العام كيشيد بالسياسة ديال المغرب في محاربة كورونا ولكن الواقع هو أن المغرب لم يقدر إلى حد الساعة السيطرة على إنتشار الوباء و هذا هو الواقع
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3
15 - رضوان الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:20
الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ * وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ*وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ.
نطلب من الله العفو والعافية
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7
16 - عجيب الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:20
تونس مزال موصلو لالف .الجزائر عدد حالات الشفاء فاق 1400حالة .سورية شي 39 حالة عندهم بالمجمل .فلسطين كدلك العدد قليل .ولبنان ايضا .واحنا فتنا 3000ومزال كيقواك المغرب كان سباق لاجراءات احترازية ووووو مفهمت والو علاش هدشي بزاف ادا من درتو هاد الاجراءات
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10
17 - المرحلة الثالثة الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:20
المرحلة الثالثة قادمة لا محالة....وجب الاستعداد لها حكومة و شعبا و دون الاغداق في الامال الواهية او الاماني الخادعة التي تدغدغ العواطف و الاحاسيس...نحن لسنا مراهقين يحسبون الدنيا مسلسلا رومانسيا ينتهي دوما بنهاية سعيدة...و في كل الاحوال المستقبل بيننا و سوف نرى.
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2
18 - SAUFAINE الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:20
اللهم ألطف بعبادك وارحمهم الأمور تزداد تعقيدا والمشكل أصبح في المعامل و الوحدات الصنعية فيجب على أصحاب المعامل أن يوفروا اللوازم الواقية للعمال ومزيدا من الحيطة والحذر حتى نخرج بأقل الخسائر الممكنة
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4
19 - منير الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:20
كورونا ما هي إلا مرحلة من مراحل الدنيا و ابتلاء من الله لنرجع لرشدنا فلقد ضللنا كثيرا و نسينا المراد من وجودنا .نسأل الله سبحانه في هذا الشهر المبارك أن يرحمنا و يرفع عنا الوباء و الداء و البلاء و الابتلاء و أن يبعد عنا شر الدنيا و الآخرة و أن يردنا إليه ردا جميلا
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7
20 - ياسين الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:21
هاد البؤر الصناعية ما فهمتش واش الدولة ما شملاتهمش في المراقبة و لا خلاتهم يديرو ما بغاو، لا تعقيم لا وسائل حماية زيادة على اصحاب الشركات خصهم غير الربح، الدولة خاصها تضرب بيد من حديد و تفرض عليهم يتاخدو هاد الاحتياطات، و يحميو العاملين... حيت راه هادشي مكيبشرش بالخير
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6
21 - إدريس الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:22
المرجو تطبيق حظر التجوال على الأقل يوم السبت والأحد
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-2
22 - aziz الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:22
قال لوثار فيلير "رئيس معهد المركز المختص في رصد الأوبئة" في ألمانيا : "إننا جميعا نواجه أزمة ذات بعد لم أكن أتخيلها على الإطلاق". ودعا السكان إلى الالتزام بتوصيات السلطات، مشيرا إلى أن انتشار الفيروس التاجي لا يمكن إبطاؤه إلا إذا امتثل الجميع "لقواعد اللعبة"، لذلك ناشد أولئك الذين ما يزالون متشككين "فتح أعينهم في الحال" على هذه الحقيقة.
إذا قال هذا المسؤول هذا الكلام في بلد شعبه منضبط أصلا وواع و متعلم غير أمي وللمتشككين فقط ، فماذا عسانا أن نقول نحن للغالبية من المواطنين ؟؟؟؟ ربما نقول نزول الجيش واستعمال الرصاص الحي !!!!
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3
23 - شخص مر من هنا الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:22
الدول سالات وبدات ترجع للحالة الطبيعية وخا عندهم الموتا بالمات واحنا ما عرفتش اشكنتسناو.
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-3
24 - anass الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:22
الخطوط الملكية مقفلة ومعمل كيصاوب تقاشر حال وبدون مراقبة وكنجيو نبكيو واك واك لقينا بؤر صناعية...ننتج المشاكل ونشتكي منها..زيرو شويا ولا غادين نشدو واحد الطريق معندها حد
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8
25 - المغربي السوسي الريفي الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:24
هزنا الما و هيزيدنا الضو...العفو يا مولانا...العفسة غادية و كتحماض
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-2
26 - مجهول الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:24
ياربي السلامة وستر مولانا. كفى استهتارا بصحتكم وصحة عائلاتكم راه باقيين الناس تايخرجوا بدون سبب الشكوى بكوم لمولانا الكريم. الله يرفع علينا هاد الوباء. حفظكم الله
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1
27 - Said tanger الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:26
كورونا ارحم بكتير من الجوع والتشرد
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0
28 - مغربية الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:26
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
ياااربي الطف بنا
إن مع العسر يسرا وستفرج إن شاء الله
فقط نحسن الظن بالله و نلزم بيوتنا
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4
29 - ميمون الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:26
يجب التعامل مع هذا الوباء بجدية ومسؤولية وعدم اﻻستهتار، فكلكم راع وكلكم مسؤول، أسال الله أن يرفع هذا الوباء
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2
30 - mowatina الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:27
IL FAUT FERMER LES INDUSTRIES ET CENTRES D APPELS POINT CEST TT
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0
31 - افريقي مغربي الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:27
لايوجد اي حجر صحي هنا في طنجة الاسواق الشعبية ممتلئة عن اخرها ومن عنده سيارة يخرج متى شاء وانا محتجز لمدة شهر في بيتي مع اسرتي ليس عدلا ان نلتزم بالحجر كلنا او نرفعه ونترك مناعة القطيع تفصل بيننا مامعنى انت في منزلك محتجز وجارك يخرج بالسيارة كل يوم ليس للعمل بل للتنزه اين البراجات اين رجال الدرك والامن
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0
32 - سعد الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:27
دخلناالمرحلة الثالثة من اوسع ابوابها.يجب تحويل الفضاءات الثقافية والرياضية الى مستشفيات وتشديييييييييداجراءات الحجرالصحي.
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0
33 - asmae الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:28
الله يحفظ الجميع انشاء الله
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0
34 - الكرموسي الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:28
نلاحض جهتين تمضيان في الطريق الصحيح و هما جهتا الرباط قنيطرة و جهة درعة تافيلالت جهة درعة تافيلالت لم تسجل تقريبا مند أسبوع إلا أربع حالات كما أن نسبة الإصابة في الرباط القنيطرة بدأت في التراجع يعني دلك راجع لإنضباط السكان أما درعة تافيلالت فقد أبانت عن وعي كبير خصوصا بالتراجع الكبير لعدد الإصابات الدي أصبح قليل إلى شبه منعدم
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35 - هشام متسائل الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:29
استراتيجية فاشلة منذ اليوم الأقل

قلنا لكم غلقوا الحدود لم تستجيبوا
قلنا لكم زيدو في عدد الفحوصات اليومية لم تستجيبوا

قسوحية الراس والجبهة
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36 - مغربي الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:30
يجب على المغرب أن يقوم بإغلاق المصانع لأنها تعتبر بؤر خصوصا في مدنية طنجة لأن مصنع رونو سيعود للعمل مطلع الأسبوع القادم و بذلك جميع مصانع ستعود و بذلك انتظروا الأسوأ
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37 - رضى الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:31
فشل ذريع في الإحاطة وحصر الفيروس مع الا سف الشديد.
كم تشدقنا بالإجراءات الاستباقية وفي الاخير النتيجة كارثية.
هنيئا لتونس،لبنان،الاردن،موريتانيا...الخ
نحن خسرنا المعركة والحرب معا...
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1
38 - حاميدو الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:31
ربما كان العدد سيقفز من 3046 حالة إصابة إلى 4آلاف أو أكثر لو تم تسويق كمامات العصابة القاتلة .الدولة أعلنت الجهاد الصحي لمحاربة الوباء وعليها أن تعلن الجهاد في القضاء وتطبيق القانون دون تدخل من أي جهة مهما كان نفوذها ومهما كانت أياديها طويلة لأننا أصبحنا نواجه نوعين من كورونا....كورونا الوباء وكورونا العصابات وكلاهما مدمر لبلدنا وشعبنا ودولتنا.
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39 - Rachid الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:31
كمشرف الناس كايقولو خاص حجر صحي 100/100.واااااعباد الله والناس مالقات ماتاكول وكاين لي عطاوه 800 او 1000 او 1200د شنو غادي ديرليه واش كاضحكو علينا ولفتو افرقو على الناس الماكلة ولي خرج عاد طبقوا عليه القانون حسبنا الله ونعم الوكيل
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40 - citoyen الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:33
Tout à fait normal avec un semi-confinement et en plus mal respecté. Les gens ne veulent rien savoir distanciation ou confinement ne leurs disent rien. Top d'inconscience, malheureusement pour nous. Personnellement je commence à entendre que Flen et flenna sont morts de corona. A Marrakech, Dieu seul nous protégera si ca continu comme ca.
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41 - مواطن الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:33
بالنظر لما يحدث في بعض الدول العربية وبالخصوص جيراننا فإننا في وضع لا يبشر بالخير...عدد الإصابات عندنا مرتفع و عدد التعافي متوسط و عدد الوفيات ملحوظ....تكاثرت البؤر و بالتالي انتشار سريع للفيروس و مرد ذلك لتهور الناس و كسرهم الحجر الصحي و التراخي في صد ذلك...أغلقنا المدارس و المقاهي و المساجد و تركنا الأسواق و المعامل و الشركات و ها هي النتيجة.
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42 - محلل اج الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:34
كفا من الاستهتار حصيلة كورونا في المغرب في تصاعد مزعج؟ كلنا نتحمل المسؤؤلية :
أرباب المعامل يجب عليهم توفير جميع الوسائل الضرورية والولوقاءية للعمال من كمامات/ نقل مريح وتباعدي/ نظافة وتعقيم الخ،،،،
احترام الحجر الصحي لدى بعض العائلات المتهورة التي ترمي بأبنائها إلى خارج المنازل بدون اي قيد اوشرط
كفانا أسواق عشوائية التي لا تتوفر فيها شروط الوقاية الصحية
كفا تم كفا تم كفا ؛ المغرب أمام امتحان صعب
والجميع في حاجة إلى التضامن الاجتماعى
حتى نقضي على هدا الوباء انشاء الله ويأتي الفرج وترجع الحياة إلى طبيعتها الاصلية
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43 - شريعي عبد السلام الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:38
يرتفع عدد المصابين بالفيروس من يوم لآخر مما يحتم على السلطات المسؤولة منع كل الأنشطة التجارية التي يتجمع حولها المواطنون ،ومنها أنشطة التجارة الجاءلة .الباعة المتحولون ينقلون الفيروس من مكان إلى آخر داخل الدرب الواحد رغم منعهم من طرف الأجهزة الأمنية التي حارت معهم. هؤلاء يلجئون إلى عملية الكر والفر تاركين وراءهم أكوام النفايات وروث الدواب.فلا بد من الحزم الشديد مع الذين لايخضعون للاوامر ضاربين بالقوانين عرض الحائط..
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0
44 - محمد أشبو الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:40
يا ربي تلطف بنا و ترفع عنا هاد الوباء فأقرب وقت يا رحمان يا رحيم.
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45 - حكيم الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:41
الارقام بدات بالارتفاع فالمغرب اضن كان علي لسلطات تسريح العمال من المصانع والشركات ووضع حجر كلي علي مراكش
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46 - السحيمي أحمد الاثنين 20 أبريل 2020 - 18:41
اللهم لطفك يارب لا ملجأ لنا منك إلا إليك لقد أصبحنا كل يوم في زيادة تفشي وباء كورونا 19 المستجد وذالك لأسباب كثيرة منها أن الكثير من المغاربة لا يأخذون بالوقاية اللازمة والنصائح الطبية ثم هناك مشكل بالعالم القروي حيث لا كمامات وقائية ولا معقمات والناس لا زالت مستمرة في الاختلاط بعضها مع البعض ولولا لطف الله لاصبحنا جميعا موبوءين. أتمنى توعية العالم القروي بخطورة الوباء عليهم وعلى الناس الذين مهما احتاطوا لن يكونوا في منأى عن العدوى
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