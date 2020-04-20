المغرب يسجِّل 191 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة

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كُتّاب وآراء
المغرب يسجِّل 191 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، تسجيل 191 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 3046 حالة.
ووفق المصدر ذاته، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد تحاليل مختبرية سلبية، قد بلغ 13340 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، وإلى حدود الساعة السادسة من مساء اليوم.
وأوضح محمد اليوبي، مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في تصريح صحافي، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 143 حالة إلى حدود السادسة مساء؛ فيما تم تسجيل 23 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشفاء إلى 350 حالة.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (46)
خاص يكون عندنا يقين بأنه غادي يجي النهار لي يخرج الدكتور اليوبي للاعلام وبدون ورقة ويقول للمغاربة 0 حالة إصابة ، ولا حالة وفاة وشفاء جميع المرضى ان شاء الله .
داك النهار غادي يجي ان شاء الله، فقط نبقاو فديورنا، ونحاولوا نتعاونوا باش نقدروا نوصلوا ليه. ونضبطوا ونلتزموا بوسائل الوقاية، أكثر من أي وقت آخر.
قادرين نصنعوا الفرق حنا كاملين، وقادرين نأثروا فالمحيط ديالنا.
بقى_فدارك
سننتصر_بإذن_الله
#الله يلطف بنا
لا علم ينقذ ولا حجر ينفع ولاقلب يصبر
الحجر ملزمين به . كيف يعقل كل يوم هده الارقام
الله يلطف و خلاص
نطلب من الله العفو والعافية
إذا قال هذا المسؤول هذا الكلام في بلد شعبه منضبط أصلا وواع و متعلم غير أمي وللمتشككين فقط ، فماذا عسانا أن نقول نحن للغالبية من المواطنين ؟؟؟؟ ربما نقول نزول الجيش واستعمال الرصاص الحي !!!!
ياااربي الطف بنا
إن مع العسر يسرا وستفرج إن شاء الله
فقط نحسن الظن بالله و نلزم بيوتنا
قلنا لكم غلقوا الحدود لم تستجيبوا
قلنا لكم زيدو في عدد الفحوصات اليومية لم تستجيبوا
قسوحية الراس والجبهة
كم تشدقنا بالإجراءات الاستباقية وفي الاخير النتيجة كارثية.
هنيئا لتونس،لبنان،الاردن،موريتانيا...الخ
نحن خسرنا المعركة والحرب معا...
أرباب المعامل يجب عليهم توفير جميع الوسائل الضرورية والولوقاءية للعمال من كمامات/ نقل مريح وتباعدي/ نظافة وتعقيم الخ،،،،
احترام الحجر الصحي لدى بعض العائلات المتهورة التي ترمي بأبنائها إلى خارج المنازل بدون اي قيد اوشرط
كفانا أسواق عشوائية التي لا تتوفر فيها شروط الوقاية الصحية
كفا تم كفا تم كفا ؛ المغرب أمام امتحان صعب
والجميع في حاجة إلى التضامن الاجتماعى
حتى نقضي على هدا الوباء انشاء الله ويأتي الفرج وترجع الحياة إلى طبيعتها الاصلية