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كُتّاب وآراء
حرب العرائض تتجاذب أنصار ومُعارضي الفايد بسبب "نصائح كورونا"
يبدو أن عاصفة الانتقادات التي طالت محمد الفايد، المختص في علوم التغذية، لم تهدأ إلى حدود اللحظة، بل إنها اتخذت أبعاداً أخرى خلال الأيام المنصرمة؛ فبعد الجدل الكبير الذي ترتب عن النصائح التي يُقدمها هذا الأخير للمصابين بـ"كورونا"، انتقل مساندوه ومعارضوه إلى "معركة العرائض" لحسم الجدل المُثار سابقاً.
ووجهت العديد من الانتقادات إلى الفايد، الذي يطل من على شاشة قناة تلفزيونية جزائرية، حين قال إن صيام الناس لشهر رمضان بطريقة صحيحة، تعتمد على الاكتفاء بتناول الأطعمة الطبيعية ليلا، لطرد السموم من الجسم، سيقضي على فيروس كورونا، وأن هذا الفيروس يمكن طرده من الجيوب الأنفية عبر استنشاق بخار بعض التوابل مثل القرنفل والقرفة.
واندلعت حرب عرائض وعرائض مضادة على موقع "Change.org"، حيث دعا الطرف الأول المعارض لنصائح الفايد إلى متابعته قضائيا بسبب "انتحال صفة طبيب وتعريض الناس للخطر بفعل نصائحه غير المختصة"، موردا أنه يصف "الأطباء وصناع الأدوية بالعلمانيين والمتاجرين بمآسي الناس".
وأوضحت العريضة التي وصل عدد الموقعين عليها أزيد من 4200 شخص، أن المعني بالجدل قام أيضا بـ"دعوة المواطنين البسطاء للتداوي بالأعشاب بدل الدواء-بما فيها شرب عصير فرت الابل-وطالب في شريط آخر مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان والانيميا والتصلب اللوحي وغيرها من الأمراض المزمنة بضرورة الصيام".
وتابعت العريضة قائلة: "بذلك يضرب عرض الحائط آراء الأطباء والمختصين، وحتى الرخصة الإلهية بالإفطار حال المرض، فالفايد هنا ينتحل صفة الطبيب والمفتي، ويتطاول على مهنتين مقننتين بموجب القانون، بشكل توجب متابعته عليه حسب القانون، ونخص بالذكر الظهير الشريف رقم 1.15.26 الصادر في 15 فبراير 2015 الخاص بتنفيذ القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب".
في مقابل ذلك، انبرى مساندو الفايد لدحض مضامين العريضة المذكورة، حيث تمكّنوا من بلوغ ما أزيد من 80 ألف توقيع، مؤكدين أن "خبير التغذية له من الخبرة المهنية والكفاءة العلمية للإدلاء برأيه في وباء كورونا المستجد".
وقالت العريضة: "على إثر الحملة الشرسة التي تشنها بعض العناصر باسم الأطباء، والتي تشكك في تخصص وصفة البروفيسور محمد الفايد، نهيب بكل أحرار العالم أن يتصدوا للباطل وأن يساندوا الحق لدحض هذه الحملة، وجعلها تنقلب خائبة لأنها تشوه سمعة المغرب لدى دول العالم.
وزادت" "الدكتور له صيت ومصداقية في كل بلدان العالم، وتوقيع العريضة هو شهادة بالحق، في الوقت الذي يتعبأ فيه الدكتور مع كل من يعمل وراء الملك لإخراج الوطن من الجائحة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (78)
الفايد لا يحارب فقط من اصحاب لوبيات الصناعات الغذائية و الأطباء كما يعتقد البعض.
الفايد يحارب لأفكاره المتطرفة الشاذة.
يحارب لتطفله على علم الطب و هو الذي دائما يطلب من الناس عدم التطفل على اختصاصه
يحارب لاستعمال الدين من اجل إعطاء تأويلات لا أساس لها
يحارب لأن بعض أفكاره الشاذة قد تودي بحياة الناس و قد يتبناها بعض اتباعه و ينشرونها
يحارب لأنه لا زال يتبنى افكار من قبيل: الغرب لا يعرف شيئا و المسلم هو الذي يعرف كل شيئ.
لا أحد يشكك في كفاءاته العلمية في تخصصه. المشكل في منهجيته و في فكره.
واصحاب من عارضه من الناس ليس الا لحاجة في نفس يعقوب
هدانا وهداكم الله للطريق المستقيم
لانك وجدت دواء لكورونا بالقرنفل!!!!!!!!!
ولكننا نعيش مع بعض البشر الجاهل
الامي والحاقد
هاذا الشخص هو خبير تغدية فقط ، ليس له أي علاقة بعلم الفايروسات و الأوبئة ، لذا لايحق له التكلم في ما لا يعنيه و ما لا يفقهه
جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا
صدق الله العظيم
في نظىري ان من يجب متابعته قضائيا هم هؤلاء اللذين ينصبون أنفسهم اصحاب الاختصاص وهم في الواقع ليسوا كذلك
اما السيد الفايد. دكتور وعالم بروفسور professeure
العديد من الناس لا يعرف معنى البرفسور حيث اصبحنا نلقب مجاملة الكثير من ليسوا كذلك
القطيع 80 الف لو يدخل الفايد و أمثاله الملتحون جحر فأر سيدخلون وراءه
و الله لو لم يجد الكفار علاجا قريبا لن ينفعكم شيئ : لقد كان الأطفال سابقا يموتون بالجملة الى أن أنتج الكفار التطعيم !أتحداكم أيها القطيع أن لا تستعملوا التطعيم لأبناءكم ! تأكلون الغلة و تنقذون أبناءكم من الموت بفضل الكفار و في نفس الوقت تسبون الملة !
المباراة الحاسمة
لذلك ليس غريبا أن ينبري في هذه الظرفية العصيبة جميع من يكنون له العداء لأجل الإيقاع به وإسكات صوته بصفة نهائية.
للعلم لو كان بول البعير أو عصير براز البعير يداوي السرطان و الأمراض الخطيرة الأخرى لوجدتم الدول المتقدمة أول من يهتم بها.
وللمقارنة معاهد البحوث والمختيرات في الدول المتقدمة تهتم بسموم الثعابين والعناكب وقناديل البحر لأنها حسب التجارب العلمية مفيدة جدا في صناعة أدوية مقاومة للسرطان.
لا تطالبوا أبدا بمستشفيات ومختبرات. طالبوا فقط بقارورات أبواب البعير من فئة ربع لتر ونصف لتر ولتر ووو كل حسب استطاعته
الرجل محارب ليس بسبب الكفاءة ولكن بسبب اقتناع فئة عريضة من المواطنين باراءه الطبية وبوصفاته؛ فعدد80000 من الموقعين على عريضة المساندة ليس بالعدد البسيط اما المتعاطفين يعلم الله كم عددهم؛ هذا الكم هو الذي يخيف صناعة الاغذية وخاصة المصبرة ؛وبدرجة اقل الصناعة الدوائية الكيميائية؛ الملاحظ ان الفايد مقتنع ومؤمن بعمله؛ربما سيكون رحمة للمغاربة وخاصة الفقراء الذين ليست لهم طاقة بتكاليف العلاج الباهضة الثمن؟!!!
الفايد له غيرة لهدا الوطن يهتم لصحة المغاربة بدون مقابل
كلنا الفايد الله ينصروا عليهم
أما السيد الفائد فهو مشكور على مجهوداته. لانه ملأ فراغ الذي يخلفه الأطباء و مختبرات الأدوية لحد الان.
تدخلاته تتحدث بالخصوص في الوقاية أو الساعات الأولى من المرض. انه لا يزعم علاج الفيروس. وإلا لما نصح الناس بالبقاء في منازلهم.
أنا اعتقد انه لا يعي هو نفسه بمدى أهميته في هذه الظرفية.
فهو يطمئن و ينصح ويقترح، لانه يحترم الطقوس المغربية والتقاليد التي تحكم مجتمعه. المسالة واضحة. أي فيروس فهو يهاجم نظام المناعة. وأي اختصاصي في التغذية فهو اختصاصي في المناعة، اختلافًا على الأطباء، لانهم في غالب الأحيان وسائط للصيدليات أو المختبرات
يجب تركه في حاله. انه لم يضر أي احد.
شكرا اخي الفايد من اخيك بسويسرا.
ثانيا كل الأبحاث العلمية التجريبية تنتقل من الطبيعة ومحاكاتها والتعلم منها بما في ذلك علم الأدوية ولأن الرجل خبير في مجاله ولا يريد الربح فقط فهو يحذر من يهمه الأمر من خطر الرأسمالية الجشعة التي لاتهتم الا بالربح وآخر شىء تفكر فيه هو صحة الإنسان يحدرنا من مخاطر كثير من المضادات الحيوية وغيرها وهذا النهج يتبعه كثير من العلماء في كل العالم أغلبهم من الغرب، لكن كالعادة فكثير منا لا يصدق إلا الغربي اما ولد البلاد فهو غير مسموع الصوت.
مثلا ألمانيا التي تعد عدد الوفيات الآن فيها منخفضة بسبب كورونا أغلب الأطباء لايصفون المضادات الحيوية إلا عند الضرورة وكثير من الأطباء لاينصحون باللقاحات ومنهم طبيبي الخاص هنا في ألمانيا وأغلب الألمان يبحثون عن الطب الطبيعي البديل البعيد عن المصنعات الكيماوية إلا عند الضرورة
ثالثا الفايد يركز على تقوية المناعة عند الناس وهي الأساس وذلك بأشياء في متناول كل الناس والمتواجدة في أغديتنا لكن أصحاب المصانع لايعجبهم
فلنترك نحن العامة الدكتور الفايد ومعارضيه من أهل العلم يتقارعون ويتناظرون بحججهم ومرجعياتهم وبما أنعم الله عليهم من علم
اما المشكلة هي تضارب المصالح لان اصحاب الدواء وصناع المعلبات اما الدكتور الفايد فنكن له كامل التقدير والاحترام 90/100 تسانده
هذا ماقاله الدكتور الفايد.
لكن البعض مثل السيد الفايد ذهب بعيدا واخذ يعطي وصفات في علاج امراض وهو ليس بطبيب هو مجرد تقني في المختبر وبعدها اتمم دراسته في ميدان الصناعة الغذائية بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ولم يسبق له ان درس الطب .
ومن حق هيئة الاطباء متابعته قضائيا لكونه يتطاول على اختصاصهم .
إلا في غيرنا، وما الدكتور راؤول إلا نموذج حي ملموس نعيشه ،اتقوا الله في أبناء بلدكم وفي كفاءاتهم