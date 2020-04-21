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الرئيسية | مجتمع | حرب العرائض تتجاذب أنصار ومُعارضي الفايد بسبب "نصائح كورونا"

حرب العرائض تتجاذب أنصار ومُعارضي الفايد بسبب "نصائح كورونا"

حرب العرائض تتجاذب أنصار ومُعارضي الفايد بسبب "نصائح كورونا"
هسبريس من الدار البيضاء
الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:00

يبدو أن عاصفة الانتقادات التي طالت محمد الفايد، المختص في علوم التغذية، لم تهدأ إلى حدود اللحظة، بل إنها اتخذت أبعاداً أخرى خلال الأيام المنصرمة؛ فبعد الجدل الكبير الذي ترتب عن النصائح التي يُقدمها هذا الأخير للمصابين بـ"كورونا"، انتقل مساندوه ومعارضوه إلى "معركة العرائض" لحسم الجدل المُثار سابقاً.

ووجهت العديد من الانتقادات إلى الفايد، الذي يطل من على شاشة قناة تلفزيونية جزائرية، حين قال إن صيام الناس لشهر رمضان بطريقة صحيحة، تعتمد على الاكتفاء بتناول الأطعمة الطبيعية ليلا، لطرد السموم من الجسم، سيقضي على فيروس كورونا، وأن هذا الفيروس يمكن طرده من الجيوب الأنفية عبر استنشاق بخار بعض التوابل مثل القرنفل والقرفة.

واندلعت حرب عرائض وعرائض مضادة على موقع "Change.org"، حيث دعا الطرف الأول المعارض لنصائح الفايد إلى متابعته قضائيا بسبب "انتحال صفة طبيب وتعريض الناس للخطر بفعل نصائحه غير المختصة"، موردا أنه يصف "الأطباء وصناع الأدوية بالعلمانيين والمتاجرين بمآسي الناس".

وأوضحت العريضة التي وصل عدد الموقعين عليها أزيد من 4200 شخص، أن المعني بالجدل قام أيضا بـ"دعوة المواطنين البسطاء للتداوي بالأعشاب بدل الدواء-بما فيها شرب عصير فرت الابل-وطالب في شريط آخر مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم والسرطان والانيميا والتصلب اللوحي وغيرها من الأمراض المزمنة بضرورة الصيام".

وتابعت العريضة قائلة: "بذلك يضرب عرض الحائط آراء الأطباء والمختصين، وحتى الرخصة الإلهية بالإفطار حال المرض، فالفايد هنا ينتحل صفة الطبيب والمفتي، ويتطاول على مهنتين مقننتين بموجب القانون، بشكل توجب متابعته عليه حسب القانون، ونخص بالذكر الظهير الشريف رقم 1.15.26 الصادر في 15 فبراير 2015 الخاص بتنفيذ القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب".

في مقابل ذلك، انبرى مساندو الفايد لدحض مضامين العريضة المذكورة، حيث تمكّنوا من بلوغ ما أزيد من 80 ألف توقيع، مؤكدين أن "خبير التغذية له من الخبرة المهنية والكفاءة العلمية للإدلاء برأيه في وباء كورونا المستجد".

وقالت العريضة: "على إثر الحملة الشرسة التي تشنها بعض العناصر باسم الأطباء، والتي تشكك في تخصص وصفة البروفيسور محمد الفايد، نهيب بكل أحرار العالم أن يتصدوا للباطل وأن يساندوا الحق لدحض هذه الحملة، وجعلها تنقلب خائبة لأنها تشوه سمعة المغرب لدى دول العالم.

وزادت" "الدكتور له صيت ومصداقية في كل بلدان العالم، وتوقيع العريضة هو شهادة بالحق، في الوقت الذي يتعبأ فيه الدكتور مع كل من يعمل وراء الملك لإخراج الوطن من الجائحة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (78)

1 - فقبه الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:07
يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله والرسول واولي الأمر منكم
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37
2 - مواطن مغربي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:07
منظمة الصحة العالمية وأخطأت تقدير فيروس كورونا ؛يجب أن نترك المجال لعلمائنا ؛ من الخطأ سنتعلم وسنستفيد؛ أما إذا إنتظرنا الحقيقة المثالية فلن نستفيد أي شيء
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86
3 - driss الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:09
ان تجمع العرائض لتدخل مواطنا مغربيا للسجن لا لشئ إلا لأنك تختلف معه فهذه قمة العنصرية والجهل...
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276
4 - باحث الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:09
السيد راه متخصص في علم التغذية والدبلوم عطاتو ليه الدولة المغربية واللي تايشكك في الدولة المغربية هو اللي خصو المتابعة
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270
5 - قتل مع سبق الإصرار والترصد .. الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:10
عندما يقول شخص ما أيا كان هذا الشخص . لامانع من صيام مرضى فقر الدم ومرضى السكري نكون هنا أمام شخص غير سوي يجب علاجه نفسيا لأنه في حالة متدهورة جدا .
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-354
6 - عبدالله الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:10
تحية تقدير للاستاد الفايد ولنصائحه القيمة . عادي ينوضو ليه قاسهم في المال كلنا عارفين اش كايدور في دهاليز المصحات والعيادات الخاصة تحياتي .
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289
7 - من خارج الوطن الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:10
على الأشخاص الذين يعارضون الفايد عن بعد يجب أن يثبتوا لنا أن la baguettes أفضل من خبز الشعير و أن المصبرات أفضل من الخضر كما عليهم أن يفندوا علميا ما قيل عن القرفة و عود النوار إنه شخص يتحدث بعلم و يعلم ما يقول
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302
8 - karim الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:11
توضيح
الفايد لا يحارب فقط من اصحاب لوبيات الصناعات الغذائية و الأطباء كما يعتقد البعض.

الفايد يحارب لأفكاره المتطرفة الشاذة.
يحارب لتطفله على علم الطب و هو الذي دائما يطلب من الناس عدم التطفل على اختصاصه
يحارب لاستعمال الدين من اجل إعطاء تأويلات لا أساس لها
يحارب لأن بعض أفكاره الشاذة قد تودي بحياة الناس و قد يتبناها بعض اتباعه و ينشرونها
يحارب لأنه لا زال يتبنى افكار من قبيل: الغرب لا يعرف شيئا و المسلم هو الذي يعرف كل شيئ.

لا أحد يشكك في كفاءاته العلمية في تخصصه. المشكل في منهجيته و في فكره.
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-273
9 - rachid الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:13
طبعا سيسانده أغلبية عامة الناس، لأن الباطل يكون مقبولا إن غلف بغلاف ديني، وهذا حال الفايد، يتكلم باسم الدين وليس باسم الطب، ولو قال لهم إن فراث الإبل والبقر يداويان كورونا لاستعملوه، حين تبدأ تجارة الدين تغيب العقول.
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-294
10 - yaaaaaaaaadris الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:13
صراع مُفتعل و حرب مصطنعة لإلهاء الناس، لا غير ، و هذا أسلوب معروف في جميع دول العالم
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-82
11 - من خارج المملكة الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:13
إنهم يعارضونه لأنه لا يخدم مصالحهم كتجار الأدوية و أصحاب المعامل كالمصبرات و المشروبات الغازية إنه يتحدث بعلم و من يعارضه يجب أن يثبت لنا العكس
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239
12 - cap الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:14
يبيع الكلام و منتحل صفة الاطباء .العالم يعاني من كورونا . والفايد يريد علاجها بالقرنفل والقرفة ههههه
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-255
13 - عبد الغني الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:14
عندما يظهر الحق تحوم حوله الجهلة والجهال الفايد ينصح بتناول اطعمة طبيعية اذن اين الخلل في اكل ماهو طبيعي وينصح بالابتعاد عن كل ماهو مصنع وعن تجربة خاصة اتحدث نصائحه فعالة جدا ومن ينكر ذالك استغرب لأمره
واصحاب من عارضه من الناس ليس الا لحاجة في نفس يعقوب
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183
14 - طالب طب الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:14
كنت احترم هدا الشخص كثيرا و لكن عندما سمعت بعد التفاهات التي قالها و قمت بالتؤكد منها بحكم انني طالب في الطب راجعت نفسي. للاسف هدا الشخص يقوم ببعض الخرجات الغير محسوبة و يعطي نصائح منافية للعلم تماما اتمنى ان تتم محاسبته لأنه خطر على المغاربة بالخصوص عندما قال يجب على الجميع صيام رمضان حتى المرضى و هدا شئ خاطئ علميا و دينيا
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-237
15 - imad c j الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:15
نعم الرجل الصالح الخلوق .ما أراد إلا خيرا للناس عبر نصائحه القيمة المتصلة بتخصصه... إضافة إلى أنه رجل دو خلفية إسلامية لم يعجب العلمانيين وأصحاب مصانع الدواء و تجار الأطباء الدين يستغلون المريض دون أية إنسانية ولا ضمير همهم الوحيد الربح ... شكرا الفايد بك اتضحت الأمور
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172
16 - jawbni الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:16
مع احتراماتي للدكتور الفايد المشكلة ان بعض محبيه يطبقون نصائحه بحذافرها ولا يطبقون تعاليم الله كلها وهذا قد يذخلهم ربما في الشرك والعياذ بالله حيت لايعقل ان لا يمتثل بعض هؤلاء لاوامر الله ونواهييه ويتبعون نصائح ونواهي انسان
هدانا وهداكم الله للطريق المستقيم
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-122
17 - من خارج وجدة الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:17
إن الدكتور الفايد على صواب و الدليل صوموا خير لكم إن كنتم تعلمون كما يجب أن كل السموم في الجسم تأتي من الإفراط في الأكل و خصوصا المأكولات السريعة و البعيدة عن الخضر الطرية
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135
18 - Bob الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:17
لماذا لا تذهب إلى اليابان وتأخذ مليارات الدولارات
لانك وجدت دواء لكورونا بالقرنفل!!!!!!!!!
ولكننا نعيش مع بعض البشر الجاهل
الامي والحاقد
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-170
19 - كلمة حق الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:18
الدكتور فايد من ابسط عباد خلق الله ويتكلم بمصداقية كبيرة ويساعد البسطاء بمعرفتك الواسعة والكبيرة ولو اعطته الدولة فرصة لنجح في مساعدة الأطباء على هذه الجائحة وزد على ذلك حامل لكتاب الله ولا يتباهى بمعرفته وهو مفخرة للمغرب ربي إجزيه كل خير ويحفظه من الأعداء المتربصين له الذين يتاجرون في مآسي الناس ولا يتقون ربهم في خلقه
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145
20 - سؤال الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:18
هل رأيتم باعيونكم يامن تساندونه شواهده العلمية التي تقولون أنه يمتلكها ؟ ؟ ؟ ! ! !
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-121
21 - faty الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:19
سبحان ربي العظيم العالم برمته في محنة وكارثة عالمية ونحن /البعض منا/في صراع وعراك لفظي بخصوص مايقال على لسان الدكثور محمد الفايد السيد كيقدم نصائح قيمة بحكم خبرته وتجربته العلمية والميدانية ولم يجبر احد لا بالغصب ولابالسيف فكلامه لي لقى فيه راحتو يطبقو ولي عندو حزازات شخصية مع المعني بالامر فاليواجه مباشرة السيد تيقول لي عندو الخبرة يتقدم وهو مستعد يناقش علميا امام الملا.فالله اكرمكم باراكا من هذ الثرهات وماتخلو الغريب يتفرش ويتلذذ بخلافاتنا اللامعقولة ولي متمكن من العلم يواجه السيد مباشرة فنحن احرار ناخذو المعلومة من الشخص الكفئ ولي كنترتاحو لمعرفته وخبرته الله اوفق كل من يحب هذا الوطن العزيز ويحب الخير للانسانية جمعاء
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91
22 - khalid الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:19
من غير الأخطاء تطاوله على الطب والصيدلية والبيطرة؛ وما خرج به من تصريحات لا يتقبلها العقل ، تطاول كذلك على كتاب الله سبحانه في الآية 19 من سورة النساء وتطاول على الآية 133 لسورة الأعراف وخرج باجتهادات من مخه تتنافى مع اسباب النزول وتفسيرات كبار الأئمة. من بعد نفى حديث صحيح ... أي هو دور العلماء
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-75
23 - عبدو الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:20
قد يمكن أن يلم بمجال التغذية لكنه يسمح لنفسه بالتنظير في كل شيء يتعلق بالأمراض على اختلافها، لكن الطب تخصص له دارسوه وهو لم يكن في يوم ما طبيبا ، بل إن نصائحه يعترف هو بنفسه بعدم صحتها وخطورتها عندما أمر مرضى السكري مثلا بالصيام ثم رجع ليقول عكس ذلك متحديا أهل التخصص من أطباء الغدد وضاربا مبدأ الاجازة الدينية والتي تسمح بالافطار للمرضى العاديين فمابالك باصحاب الامراض المزمنة والتي يشكل الصيام تهديدا لحياتها ، عندما لا يحترم شخصا المنطق ويجيب عن جميع الأسئلة التي تخص مجالات متشعبة لا يمكن حتى للأطباء الاجابة عليها ويقول قولا بحماس شديد وهو خطأ ثم يرجع عنه بسهولة فهذا الشخص ببساطة يصبح نوعا ما دجالا مستخفا بصحة الناس، وحضوره الإعلامي خطر على الصحة العمومية ومثله مثل مي نعيمة وجبت متابعته لنشر أفكار غير صحيحة تعرض صحة فئة من الناس للخطر
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-72
24 - السمرقد الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:21
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يُبْقِ عالمًا اتَّخذ الناس رؤوسًا جهالاً، فسُئِلوا فأفتوا بغير علم؛ فضلوا وأضلوا))؛ متفق عليه ،
هاذا الشخص هو خبير تغدية فقط ، ليس له أي علاقة بعلم الفايروسات و الأوبئة ، لذا لايحق له التكلم في ما لا يعنيه و ما لا يفقهه
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-66
25 - مواطن الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:22
تغليف اي خرافة او اي شيء اخر بخطاب ديني يلقى اقبال ورواج كبير والسبب هو الجهل. فما هي التجارب التي قام بها السيد الفايد على مرضى كورونا وغيرها، والمختبر الذي يشتغل فيه او معه وعدد المرضى الذي تتبعهم بالعلاج ونسبة الشفاء التي توصل اليها. يعني ان معشر علماء العالم كلهم على خطأ الا السيد الفايد
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-66
26 - المغربي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:23
الاعمش في عالم العمياء مبصر ممتاز. ...السيد من البيطرة الى علم التغدية...السيد يتفلسف على الأميين و الأغبياء. ..يصول و يجول في عالم اختلط فيه الدين بالعلم الغباء بالمنطق....عشاب و مهرج بامتياز له مستقبل بجامع الفنا ....طبعا بعد رفع الحجر الصحي
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-87
27 - عبدالواحد عبدالواحد الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:23
الدكتور محمد الفايد الفتاوى الدينية لا أتفق معه ، وأما نصائح التغدية الصحية فهو من أحسن ما يرجع إليهم،فإنه يقول الحق ولا يخاف لومة لائم.
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43
28 - Tarik الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:24
ريمونتادا تاريخية للدكتور الفايد و أنصاره ب 80000 مقابل 4200
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67
29 - حسم الجدل الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:24
نرجو من معارضي ومنتقدي الدكتور الفايد أن يقوموا بتنظيم مناظرة على شكل "الاتجاه المعاكس" في قناة الجزيرة حتى تحسم (بضم التاء) المعركة بالبرهان والدليل وسنرى من سينتصر على الآخر بالحجة الدامغة والأدلة العلمية التجريبية وسيظهر أشباه الأطباء على حقيقتهم خصوصا ؤلائك الذين تشهد عليهم النقاط المحصل عليها في كليات الطب.
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46
30 - Marocain الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:24
اقسم بالله انا أطيب في نصائح الدكتور محمد الفايد و لا اطق في منظمة الصحة العالمية ولا ننسى ما قاله الصحفي المخضرم محمد عمورة في برنامج حضي راسك عن بعض الأطباء
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53
31 - حوسا الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:24
لا أفهم بالأمس تباعت مداخلة لأحد الاساتذة أحد أعمدة الطب بفرنسا ردد الرجل عدة مرات كلمة لا أدري حينما كان يسأل عن بعض الجوانب من كورونا هذا الأستاذ يشرف ميدانيا على مرضى مصابين بهذا الداء ويتوفر على إمكانات علمية مخبرية وتقنية يعني أنه لديه من الوسائل ما يكفي لإبداء الرأي ومع هذا يتورع في الكلام بدون دليل فما بالكم في شخص الفايد من أين إكتسب هذه الذراية وهذه الخبرة وهو الذي لم يعاين ولا حالة واحدة وكل ما يعرفه عن فيروس كورونا يمكن لأي واحد منا أن يعرفه بواسطة الأنترنيت فعلا أقولها ان السيد الفايد يخاطر بأرواح الناس
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-49
32 - hamid الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:24
السلام عليكم الدكتور محمد الفايد له خبرة دقيقة في علم التغدية وسبق ان كنت مريضا وأخدت بنصيحته وكان سببا في شفاءي جزاه الله خيرا
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52
33 - MOHAMED الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:26
مزال يقدم نصائح في تغدية والناس يستمعون إليه ياله من أمة ضحكت من جهلها الامم
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-53
34 - ممتاز الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:27
نكن لي الدكتور الفيد كل الإحترام و التقدير أنا من متابعيه و إستفدت من كثير من النصائح التغدية نتمنى له التوفيف ونحن من ورائك مساندون
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36
35 - [email protected] الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:28
من خلال تجربتي الشخصية أشهد أمام الله و اتباعي للنضام الغداءي للدكتور محمد الفايد إنه تحسنت صحتي و صحة اولاي و أرجوا إنصاف هدا العالم الجليل ومن هذا المنبر الحر أتوجه بخالص الشكر و والتقدير والعرفان لدكتورنا الغالي و أقول له نحن معك بقلوبنا و لا يسعنا إلا الدعاء لك أن ينصرك الله و يثبتكم على الحق إنه سميع عليم
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46
36 - ناجي العلي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:28
ان شاء الله سنخرج منتصرين من جائحة كورونا بفضل من الله وبفضل نصائح دكتورنا الحاج الفايد وسنعرف ماهو المعنى الحقيقي للصيام
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42
37 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:29
يا اخواني كل في مجاله الأطباء في ميدانهم والفايد في ميدان مكلف بالتغدية والأعشاب المجربة وتتكاثف الجهود للقضاء على الوباء الذي فشل فيه الطب العالمي وليس المغربي فقط توجد وصفات قدمها الفايد وكانت ناجحة رغم انني لا استعمل الأعشاب الا قليلا مثلا اصبت بنزلة برد حادة واستعملت الشيح كبخور ثم الحامض والبرتقال وسكين جبير مع العسل كمنقوع وكانت النتيجة هائلة والا كان المرض سيتطور إلى ما لايحمد عقباه وانا مصابة بالسكري والضغط . خففوا من الصراعات حاليا الوقت ليس مناسبا
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39
38 - mohamed الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:29
بإسم اللة الرحمن الرحيم
جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا
صدق الله العظيم
في نظىري ان من يجب متابعته قضائيا هم هؤلاء اللذين ينصبون أنفسهم اصحاب الاختصاص وهم في الواقع ليسوا كذلك
اما السيد الفايد. دكتور وعالم بروفسور professeure
العديد من الناس لا يعرف معنى البرفسور حيث اصبحنا نلقب مجاملة الكثير من ليسوا كذلك
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35
39 - mann الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:30
هل المغاربة الذين أصيبوا أو ماتوا لم يكونوا يعرفون القرنفل و الغرغرة و نصائح الفايد ....
القطيع 80 الف لو يدخل الفايد و أمثاله الملتحون جحر فأر سيدخلون وراءه
و الله لو لم يجد الكفار علاجا قريبا لن ينفعكم شيئ : لقد كان الأطفال سابقا يموتون بالجملة الى أن أنتج الكفار التطعيم !أتحداكم أيها القطيع أن لا تستعملوا التطعيم لأبناءكم ! تأكلون الغلة و تنقذون أبناءكم من الموت بفضل الكفار و في نفس الوقت تسبون الملة !
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-33
40 - بشرى الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:30
والله كانت لدي حساسية حادة لم اتوصل لاسبابها جعلتني ازور قسم المستعجلات مرتين في الاسبوع او اكثر، وقصدت اطباء كثر دون جدوى، لختناقي الشديد وضهور بقع مثل الحروق ولكن بفضل الله و الدكتور الفايد
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33
41 - كريم الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:31
الفايد اسم على مسمى من يرى بأن كلامه معقول فليأخد به ومن يرى العكس فليتركه .الدكتور لم يقل أبدا هادا دواء لكورونا بل يعطي طرق لتقوية المناعة وطرق للوقاية ...
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35
42 - المغربي الحر الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:31
الدكتور محمد فايد إسم على مسمى أفاد البشرية بعلومه النيرة نشكره جزيل الشكر لتقديمه جميع النصائح الغذائية بدون تجارة فيها ومن ينتقده لا يحب الخير للبشرية و للمغاربة خاصة اللهم انصره على من عاداه
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11
43 - احمد الريفي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:31
الدكتور الفايد كلامه صحيح في كل شي ومؤيدوه ليس بسطاء كما يدعون معارضون سير السي الفايد حنا معاك ان شاء الله انا لم اسمع في حياتي اطباء اللذين درسوا في فرنسا ان قدموا استشارة طبية أو فتحوا عيادتهم مجانا البسطاء ولو ساعة واحدة في الشهر
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8
44 - متابع الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:32
4200 شخص vs أزيد من 80 ألف
المباراة الحاسمة
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10
45 - نجاة الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:33
الدكتور الفايد لن ينتحل أبدا ضور الأطباء، بل أكمل العمل في هذا المجال، انطلاقا من تخصصه في مجال التغذية، لأنه وببساطة شديدة ونحن معه، نؤمن بشكل قاطع بأن النظام الغذائي مهم ومهم جدا لاستكمال العلاج من أي مرض، دونما المساس مطلقا بالجانب الطبي الدواءي، أما عن سماحه بصيام من يعانون من أمراض مزمنة فحتى الأطباء يسمحون بصيام بعضهم،
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7
46 - عادل الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:34
و نعمة الدكتور الفايد جزاه الله خيرا
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6
47 - مواطنة الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:34
كلنا مع الدكتور محمد فايد الخبير في علم التغدية وعلم الميكروبلوجيا الحيوانية باحث في تخصصه ينصح بتطبيق النظام الغداءي الصحيح ما كانت تعيش عليه أسلافنا لايجبر احد باتباع نصائحه .لكن الحملة التي أثيرت ضده من طرف جهات سببها محبة جميع الناس له وتاطير مرحلة الكرونا فايروس لا يحبون أن يأتي النجاح من شخص مسلم عالم حافظ لكتاب الله . . نتبع نصاءحه والحمد لله نحن بخير .فالله سينصرنه ولو بعد حين.
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48 - برهان الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:34
عندما يتلقى الطبيب عمولات وهدايا من بعض المختبرلت لصناعة الادوية مقابل وصفه ادوية تابعة لمختبر معين في وصفاته أو إضافة دواء في الوصفة وهو يدرك انه لن ينفع المريض في شيء. فعلا فإنه يتاجر بصحة الناس
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49 - محمد الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:36
محمد الفايد مختص في التغدية وله ابحاث كثيرة لم يطعن فيها احد من قبل ولماذا الان بالضبط . ومهما يكن فان قال او صرح فمن يريد أتباعه فله ذلك ومن لم يرغب فهو اعلم بشانه وعن الفتاوى فان الدكتور الجليل لا يفتي انما يستدل بايات قرآنية بحكم انه حامل كتاب الله والدكتور يعيش طبيعيا ويوصي بتناول الأطعمة الطبيعية وفي هذا تشجيع لمنتوج البلاد ويقدم كل استشاراته بالمجان وفي الاخير فلقد ظهر من يمص الدماء ومن له غيرة على وطنه والشعب المغربي يناضل الى جانب الملك محمد السادس نصره الله الذي لم يبخل بالمساهمة من ماله الخاص لمواجهة الوباء عكس من جمعوا اموال الشعب وطالبوا بالتعويضات.
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50 - محمد مختاري الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:36
الدكتور الفايد أثار بنصائحه التي استطاع إيصالها إلى كافة شرائح المجتمع حفيظة، ليس فقط فئة معينة من الأطباء ومن صناع الأدوية، وإنما جميع الأطراف المتدخلة في الصناعات الغذائية التي تستخدم الهرمونات والمواد الحافظة والملونات والمنكهات الكيميائية في منتوجاتها الغذائية والتي أصبح الناس يعزفون عن شرائها لمضارها الصحية على المدى البعيد.
لذلك ليس غريبا أن ينبري في هذه الظرفية العصيبة جميع من يكنون له العداء لأجل الإيقاع به وإسكات صوته بصفة نهائية.
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51 - الطب البديل الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:37
اذا كان العالم اليوم كله ينوه بالوقاية ويوصي بتغدية طبيعية متوازنة وبرياضة جسدية وروحية ووببيئة نضيفة فلا ارى فيما يدعو له الدكتور الا اعادة الاعتبار الى العقل السليم في الجسم السليم. وبما ان هدا توازن له علاقة بمحيط الانسان وبيئته فانه يجب عليه ان يعتمد على العقل المحلي والمنتوج المحلي. فرب قائل في الميدان السياسي قال "ضننت اني احارب الفساد فاذا بالفساد هو الذي يحاربني" اسال دائما نفسك عن من المستفيد من وراء كل اصلاح فاذا وجدت المصلحة العامة هي المستفيدة فاعلم انه الحق فان كان غير ذلك فانه تخبط وتدبدب وسقوط _+_+_₩
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52 - Soufian الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:37
الى العقلاء من المغاربة سواء كانو صحفين او علماء او اطباء او من عامة الشعب ان الاحرى بنا جميعا في هاته الضرفية الصعبة ان نوفر لبعضنا البعض الدعم اللامتناهي ولا مشروط لكي نخرج الى بر الامان كفانا شر تبخيس والاحتقار كفانا حربا بيننا فقط لان فرق يحتاج ظل فريق !!! نحن في ازمة نحتاج تظافر الجهود لا توجيه اتهامات !!! فنحن في أمس الحاجة الى نقاش وطني يحدد معالم مشاكل الوطن لا مشاكل الشخصنة المحددة في توجيه اصابع الاتهام الى الى شخص معين !! نحن في امس الحاجة فطرح مشاكل قطاع صحة وتعليم الانهما عماد المجتمع وسيرورة تنميته فبدونهما ووطنا سيكون غير قادر على مواجهة نكسات اخرى لربما تطل علينا بعد ازمة كوفيد 19 المستجد !!! فتعريفات الاطباء مرتفعة !! اثمنة الادوية مرتفعة وبها 7% ضريية !!! تعليم في الحضيض ومكانة الاستاذ بخست ونتيجة لهذا كثر الجهل وصرنا نعاني من خارقي حظر تجوال !!! وبعض السلوكيات الخرقاء !!! فنحن في امس الحاجة للقضاء على تعليم الخاص وتطوير تعليم العام حتى تتكافئ الفرض ونبي جيل الغذ الواعد اهم مميزاته الابتكار وتطوير الصناعات حتى نتفوق على انفسنا !!!
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53 - يوسف الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:38
لدي صديق كبير في السن مريض بالسكري من النوع الخطير ينوي صيام رمضام لانه سمع هذا الشخص يقول انه لا ضير على مرضى السكري لصيام رمضان، لا يعلم ان مرض السكري انواع، مع العلم ان الطبيب الدي يتابع حالته يمنعه مرارا من الصيام و يأكد ان ذلك اشبه بالانتحار لحالته، صحيح ان صديقي ليس بدلك المتقف و لكن ارجو من الفايد ان لا يتدخل في اختصاصات الناس، لان باسلوبه الهادئ و اللطيف يجر معه الكتير من الأشخاص دو الوعي الضعيف و يتقون به، فالكتيرين منهم يحبون يحبون سماع لانها تبعت الى الطمانينة في النفوس، لكن في حالة علة يجب ان نستعين بالله اولا تم بالطبيب تانيا و هذا امر مفرغ منه، يجب عليه ان ينصح في اختصاصه فقط و هي التغدية و ان يترك نصائح الطب لاهل الاختصاص، انا لست معارض للفايد ولكن تدخلاته الغير محسوبة في هته الأمور تجره الى ما لا يحمد عقباه.
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54 - السطاتي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:39
الدكتور الفابد لم يقلل من دور الطب ابدا ولم يبخس من قيمة الصناعات الكيمىائية ،كل ما هنالك أن هذه الصناعات لم تنجح لحد الان في توفير دواء او تلقيح لجائحة كورونا وحتى ذلك الحين الدكتور الفايد يقترح نظاما غذائيا صحيا يقوي مناعة الجسم .وهذه الاصوات المعارضة لا تستطيع مناقشة الدكتور او الاعتراض عليه علميا بل ترفع شعارات فضفاضة واداعاءات زائفة من ورائها حقد ايديولوجي او الدفاع عن مصالح اقتصادية .
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55 - رشيد الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:39
الدكتور محمد فايد مفخرة المغرب ، ولا نامت أعين المتاجرين بآلام الناس وأمراضهم ممن يحلو لهم اتخاذ المرضى سبا للاثراء و الاغتناء مثل بعض أخصائيي 5دقائق و200 درهم
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56 - مواطنة الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:39
من ايجابيات كورونا انها بينت لنا الغث من السمين: من يعمل بصدق واخلاص لصالح الوطن ومن يريد ان يحارب المخلصين الناجحين بالمقابل يشجع المخنثين والتافهين والعاهات الذين شغلوا الشباب وساهموا في انحرافهم .حان الوقت لنقول كفانا تضييعا للطاقات والمال والوقت .
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57 - ولد فاس الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:40
4200 صوت مقابل 80000 لصالح الدكتور الفاضل....
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58 - محمد بن مبارك الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:40
عاطفة دينية جياشة أخطر من المخدرات..
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59 - swissmor الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:40
دخلتم الشهر الثاني ورمضان على الأبواب ومازال مضاربين مع التفاهات

للعلم لو كان بول البعير أو عصير براز البعير يداوي السرطان و الأمراض الخطيرة الأخرى لوجدتم الدول المتقدمة أول من يهتم بها.
وللمقارنة معاهد البحوث والمختيرات في الدول المتقدمة تهتم بسموم الثعابين والعناكب وقناديل البحر لأنها حسب التجارب العلمية مفيدة جدا في صناعة أدوية مقاومة للسرطان.

لا تطالبوا أبدا بمستشفيات ومختبرات. طالبوا فقط بقارورات أبواب البعير من فئة ربع لتر ونصف لتر ولتر ووو كل حسب استطاعته
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60 - عابر سبيل الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:40
السيد محمد الفايد ذكتور متخصص في علوم التغدية ومتمكن ولامع في هذا الميدان وينصح نصائح رجل عارف وفاهم .هو معروف في الميدان منذ زمان وكلامه معقول وعلمي وطبي . أما ظاهرة الانتقادات التي ظهرت حوله فهي فقط زوبعة مفتعلة و مؤامرة مدروسة ولن تنال من قيمته وعلمه شيئا. فهو أشهر من نار على علم كما يقال.
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61 - almahdi الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:41
المهدي رقم1.
الرجل محارب ليس بسبب الكفاءة ولكن بسبب اقتناع فئة عريضة من المواطنين باراءه الطبية وبوصفاته؛ فعدد80000 من الموقعين على عريضة المساندة ليس بالعدد البسيط اما المتعاطفين يعلم الله كم عددهم؛ هذا الكم هو الذي يخيف صناعة الاغذية وخاصة المصبرة ؛وبدرجة اقل الصناعة الدوائية الكيميائية؛ الملاحظ ان الفايد مقتنع ومؤمن بعمله؛ربما سيكون رحمة للمغاربة وخاصة الفقراء الذين ليست لهم طاقة بتكاليف العلاج الباهضة الثمن؟!!!
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62 - أمازيغية الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:42
طبيعي جدا أن يحاربوه لأنه أفضل منهم بكثير ولأنه على صواب في كل ما يقوله رغما عن أنف الحاقدين والمدمرين لهاد الوطن
الفايد له غيرة لهدا الوطن يهتم لصحة المغاربة بدون مقابل
كلنا الفايد الله ينصروا عليهم
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63 - موض الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:43
السلام السيد الفايد صريح بما فيه الكفاية فهو لا يرد أو يحاجج إلا أقرانه في المنتديات أطباء و اختصاصيين. ....وعلماء أما المدفوعون بسبب أو آخر فذاك شأنهم
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64 - kamal77 الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:44
انا من مستمعي الدكتور الفايد. اضن صراحة ان له الكتير من النصاءح الجيدة. لكن في نفس الوقت له نصائح اخرى بعيدة عن المنطق. كصيام الحامل والمريض ورأيه في الاطباء...الفايد دكتور تغدية لكنه ليس له الخبرة في المستشفيات او مع المرضى وهنا يدخل دور الطبيب. اما عن كونه عالما وله كتبا عدة فهذا لا يعني شيء ولا يمنحه الحق في انتقاد الاطباء و كل من يعارضه. لا زلت اتذكر وانا ادرس عند احد الدكاترة المهندسين والمشهور بكتب عدة انه قال لي انه يتعلم من الطلبة الكتير. عكس الفايد الذي يقول اذا لم تكن بنفس علمي فلا تناقشني. وهذا غرور في نضري
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65 - Driss الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:44
احسن ما يفعله المغاربة ان يتركوا الفايد يخدر الناس بخزعبلاته و يوهمهم بان كلامه منزل من السماء لان ما يقولوه ليس علما بل يقينا و ان العلمانيين يحاربونه لانهم يحاربون و لي من اولياء الله. لقد نصح الفقهاء المغاربة ايام الطاعون بالتجمع في المساجد و الدعاء من البلاء و النتيجة موت اكثر من نصف المغاربة "القطيع" لهذا علينا ان نترك الفايد يفعل ما يريد ليقود القطيع الى الهلاك و بهذه الطريقة سنحارب الامية و الجهل بدون تخصيص ميزانية لذلك
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66 - Redy الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:45
يجب الاعتراف ان المهن الصحية المعترف بها لها لوبيات في جميع المجالات. وخصوصا ميدان التطبيب والأدوية. اصل الطب يوجد في الأعشاب التي استعملت في اول تخدير على يد أبن سينا.

أما السيد الفائد فهو مشكور على مجهوداته. لانه ملأ فراغ الذي يخلفه الأطباء و مختبرات الأدوية لحد الان.

تدخلاته تتحدث بالخصوص في الوقاية أو الساعات الأولى من المرض. انه لا يزعم علاج الفيروس. وإلا لما نصح الناس بالبقاء في منازلهم.
أنا اعتقد انه لا يعي هو نفسه بمدى أهميته في هذه الظرفية.
فهو يطمئن و ينصح ويقترح، لانه يحترم الطقوس المغربية والتقاليد التي تحكم مجتمعه. المسالة واضحة. أي فيروس فهو يهاجم نظام المناعة. وأي اختصاصي في التغذية فهو اختصاصي في المناعة، اختلافًا على الأطباء، لانهم في غالب الأحيان وسائط للصيدليات أو المختبرات
يجب تركه في حاله. انه لم يضر أي احد.
شكرا اخي الفايد من اخيك بسويسرا.
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67 - علي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:46
اولا الدكتور الفايد يحارب الخرافة والجهل وكل أقواله ناتجة عن المختبر العلمي الذي هو خبير فيه ولا يستوحي استنتاجاته من الإنترنت كما يفعل الكثيرون
ثانيا كل الأبحاث العلمية التجريبية تنتقل من الطبيعة ومحاكاتها والتعلم منها بما في ذلك علم الأدوية ولأن الرجل خبير في مجاله ولا يريد الربح فقط فهو يحذر من يهمه الأمر من خطر الرأسمالية الجشعة التي لاتهتم الا بالربح وآخر شىء تفكر فيه هو صحة الإنسان يحدرنا من مخاطر كثير من المضادات الحيوية وغيرها وهذا النهج يتبعه كثير من العلماء في كل العالم أغلبهم من الغرب، لكن كالعادة فكثير منا لا يصدق إلا الغربي اما ولد البلاد فهو غير مسموع الصوت.
مثلا ألمانيا التي تعد عدد الوفيات الآن فيها منخفضة بسبب كورونا أغلب الأطباء لايصفون المضادات الحيوية إلا عند الضرورة وكثير من الأطباء لاينصحون باللقاحات ومنهم طبيبي الخاص هنا في ألمانيا وأغلب الألمان يبحثون عن الطب الطبيعي البديل البعيد عن المصنعات الكيماوية إلا عند الضرورة
ثالثا الفايد يركز على تقوية المناعة عند الناس وهي الأساس وذلك بأشياء في متناول كل الناس والمتواجدة في أغديتنا لكن أصحاب المصانع لايعجبهم
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68 - عزيز الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:47
عندما يصبح الحسم في مواضيع علمية بحثة على يد عامة الناس وكل من هب ودب وعرائضهم ونقاشاتهم العقيمة والبيزنطية فهذه مأساة من مآسي أمة ضحكت من جهلها الأمم.
فلنترك نحن العامة الدكتور الفايد ومعارضيه من أهل العلم يتقارعون ويتناظرون بحججهم ومرجعياتهم وبما أنعم الله عليهم من علم
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69 - Hamid الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:47
تحية تقدير و إحترام للذكتور الفايد و عندما ترى من هم ضده تزداد أكثر حبا لهذا السيد و أنا شخصيا أتبع نصائحه و الحمد
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70 - المهاجر الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:49
شهادة لله الدكتور الفايد شخصية محترمة له مستوى عالي في طب التغدية والاعشاب واستعنت بنصاءحه وكانت فعالة اما السموم كالادوية الفتاكة والاكل المعلب والمشروبات الغازية فهي مضرة للجسم بامتياز
اما المشكلة هي تضارب المصالح لان اصحاب الدواء وصناع المعلبات اما الدكتور الفايد فنكن له كامل التقدير والاحترام 90/100 تسانده
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71 - حسبنا الله الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:49
المغاربة معروفين بحقدهم اذا رأوا شخص يتفوق عليهم والناس تحبه وتتبعه فلا يجدون غير محاربته بشتى الوسائل الدكتور الفائد شفي على يديه الكثير من الناس من شتى بلدان العالم والأطباء وجده هذا في غير مصلحتهم فوجب محاربته واتهامه بالجهل مع ان الطب في المغرب متأخر جدا ولا يعالج ابسط الأمراض فأنا من الناس الذين كلما ذهبت لاطلب علاجا لااجد له دواء شاطرين في اخد المال فقط
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72 - قولوا العام زين الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:50
أقسم بالله شفيت بإدن الله على يد الدكتور الفايد بنصائحه
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73 - khalid الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:50
لقد نبهانا ابن رشد منذ قرون: إذا قررنا تمرير أي شيء نغلفه بالدين ،هذا بالضبط ما فعله هذا السيد. وكثرة مؤيديه تفسر بكثرة الجهل بالمجتمع
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74 - تاجر بالتقسيط الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:53
ايها الاخ الكريم إنك لم تفهم الدكتور الفايد في صيام رمضان. اعد الانصات مرة أخرى وسترى أنه لايجوز لمرضى السكري بالصيام لانه خطر على صحته ولكن ولكن ولكن إذا اراد الصيام فليس لاحد الحق في منعه وبذالك يقول ممكن أن يصوم إذا التزم ببعض الشروط في التغذية ليلة الصيام.
هذا ماقاله الدكتور الفايد.
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75 - مواطن مغربي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:53
مع ظهور اليوتوب اصبح في متناول كل من هب ودب ان يفتح له قناة على اليوتوب و ظهرت الاف القنوات مختصة في فنون الطبخ والتغذية والريجيم بمختلف اللغات وعرفت اقبالا واسعا لدى الطبقات الشعبية .
لكن البعض مثل السيد الفايد ذهب بعيدا واخذ يعطي وصفات في علاج امراض وهو ليس بطبيب هو مجرد تقني في المختبر وبعدها اتمم دراسته في ميدان الصناعة الغذائية بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ولم يسبق له ان درس الطب .
ومن حق هيئة الاطباء متابعته قضائيا لكونه يتطاول على اختصاصهم .
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76 - عبد المولى ادريس الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:54
اذا كانت المعدة بيت الداء... فلعلمكم ان التغدية الصحيحة المتوازنة ستجنب الناس عددا من الامراض ... هذا بديهي.... و الدكتور الفايد لم يخرج عن هذا الاطار .... فالرجل لم يكن استاذا بمعهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة من فراغ ... الى الاخ الذي يقول هل رايتم شواهده باعينكم ... اقول له .. هل تظن ان معهد الحسن الثاني للزراعة و البيطرة كان سيوظفه كاستاذ يدرس الطلبة من دون شواهد... الفايد خبير تغدية وله شواهد من المغرب و الخارج ... ويعرف ماذا يقول لتقوية المناعة ... وهو لا يصف دواء لكورونا ... و انما ينصح بالتغدية الصحيحة ... من شاء اخد بها و من لم يشأ فله ما اراد... المهم ان الرجل لا يتكلم من فراغ ... السلام عليكم
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77 - Younes الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:54
الذكتور الفايد جزاه الله خيرا على ما يقدمه من نصائح للمسلم العربي. اللهم انصره على اعدائه واعداء الوطن.
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78 - مجرد وجهة نظر الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 09:55
لو علمنا ما يوجد في الأدوية الكيميائية ما استعملناها، وهو يقول باستعمال مواد طبيعية في وقت الكل يلهث وراء مواد BIO لايبع وليس له عيادة، ولو كان غربريا ملحدا أو حتى مسيحيا لتقاسم الكل فيديوهات و لوُصف بالعالم الباحث والمحب للبشرية .ولكن هذا هو شأننا نحن الضعفاء، التابعون، المتخلفون ،لانرى العلم والتحَضُّر و..
إلا في غيرنا، وما الدكتور راؤول إلا نموذج حي ملموس نعيشه ،اتقوا الله في أبناء بلدكم وفي كفاءاتهم
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