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الرئيسية | مجتمع | احتفال رقمي يجمع مسلمين ويهودا في ذكرى "الميمونة" المغربية

احتفال رقمي يجمع مسلمين ويهودا في ذكرى "الميمونة" المغربية

احتفال رقمي يجمع مسلمين ويهودا في ذكرى "الميمونة" المغربية
هسبريس من الرباط
الاثنين 20 أبريل 2020 - 23:40

بعنوان جامع هو: "تربحو وتسعدو"، أحيا مغاربة مسلمون ويهود ومواطنون من جنسيات مختلفة من أصل مغربي، رقميا، عيد "الميمونة" المغربي، المعروف على المستوى المغاربي، الذي جمع منذ سنوات اليهود في نهاية عيد الفصح مع أصدقائهم من العائلات المسلمة بالمغَارِب.

واجتمع رقميا للاحتفاء بهذا العيد، الذي جمع تاريخيا مغاربة يهودا ومسلمين، مسلمون ويهود من المغرب، وكندا، والكيان الإسرائيلي، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وبريطانيا، بعدما منعت ظروف "الحَجر الصحي" العالمي للحدّ من انتشار جائحة "كورونا" تنظيم الاحتفالات السنوية به.

وذكر جاد بوسكيلة، حاخام بأمريكا، أنّ الله قد جعل الميمونة هذه السنة مميّزة جدا؛ فكثيرون ممن لم يمكنهم قبل ذلك الاحتفال بها مع بعضهم يحتفلون بها اليوم، موردا: "علينا النظر إلى هذا الجانب الإيجابي اليوم، فسرّ ميمونة أن نكون مع بعضنا البعض".

وأكد جاكي كدش، رئيس الطائفة اليهودية بمراكش، العزم، والجميع في منازلهم اليوم، على عقد حفلة "ميمونة" ضخمة في السنة المقبلة، على أمل أن يكون الجميع بصحّة جيدة.

وتحدّث رئيس الطائفة عن ذكريات الميمونة مع المسلمين في المغرب، والفرحة التي رافقتها، وما تمثّله اليوم بالمغرب للطائفة، كما تطرّق لـ"تحدي كورونا الذي أحزننا لأن كثيرا من الأصدقاء المسلمين تأسّفوا لعدم إمكان الحضور والمجيء بالغذاء التقليدي"، مضيفا: "هناك من يحضره للبيت ويتركه طالبا للدّعاء، والحب الذي جمع الآباء والأجداد لقرون".

وعبّر المهدي بودرة، رئيس جمعية ميمونة، عن حزنه لـ"الاضطرار إلى الاحتفاء بصداقتنا اليهودية المسلمة عن بعد"، وتحدث عن الميمونة بوصفها "تراثا مشتركا لجميع المغاربة".

وقال المغني إنريكو ماسياس، في رسالة خاصّة بالمناسبة، إنّه يريد "العودة في أقرب وقت للقائكم لأن لدي ذكرى جيّدة معكم"، في ما رأى اتحاد يجمع مسلمي أمريكا في هذا اللقاء الاحتفالي الرقمي "فرصة للاجتماع وإظهار التضامن خلال الحَجر، والاحتفاء بتراثنا، وتميزنا، وتشابهاتنا".

وكان الاحتفال فرصة للاستماع إلى موسيقى فرق مغربية أدّاها مغنّ مسلم، وموسيقى مغربية يهودية أدّتها المغنية من أصل مغربي نيطع القائم، كما تخلّلته ورشة حول تحضير طعام يهودي مغربي، أطّرتها مؤرخة متخصّصة في تاريخ الطّعام.

وتحدّثت فانيسا بالوما دوكان الباز، أكاديمية، عن "الموسيقى كجامع"، ووسيلة للتبادل، والاندماج، والتعبير عن الغنى، ورأت أنّ "الميمونة ترمز إلى لحظة الانفتاح المتبادل عندنا في مستويات مختلفة، الذي يعبّر عنه الغذاء، والصلوات، والنصوص، واللباس، في لحظات متعدّدة".

من جهتها، أبدت العزيزة دليل، نائبة رئيس جمعية ميمونة، سعادتها بأنّ الجميع آمنون وبصحّة جيّدة، وتمنت ميمونة سعيدة للجميع، معبّرة عن فرحتها "لأننا اجتمعنا للاحتفال بتراثِنا المشترك".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - اميمة ايت الحسين الاثنين 20 أبريل 2020 - 23:51
حفل للطائفة اليهودية بالمغرب اصيب كثيرون بفيروس كرونا و منهم من توفي نتيجة للاصابة و كما نعلم يجب الحدر لان كثير من اليهود متشددون فيما يتعلق بالدين مثل المسلمين و كثير منهم لا يبالي بالتدابير الصحية معتبرين ان الفيروس هو عذاب راني لبني البشر تماما مثل المسلمين اي يؤمنون بالقدرية- و لهذا وجب الحيطة و الحدر من انتقال الفيروس هنا و هناك و بين المدن و بين الناس -
الله يجلي هذا الوباء عنا جميعا - اخريا هل من دعوة لحاخامات المغرب المعروفون بصدق دعواتهم و صلاواتهم؟
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1
2 - الطنز البنفسجي الاثنين 20 أبريل 2020 - 23:52
الاسلام لا يمنع أن نبر للذين لم يقاتلونا في الدين من اليهود والنصارى وأن نقسط إليهم.. طبعا الحديث هنا عن غير الصهاينة والملاحدة والماسونيين.
ميمونة سعيدة.. ورمضان أسعد لجميع المسلمين..
رمضان هذه المرة استثنائي نتمنى ان نكون أقرب فيه من ربنا واكثر تضرعا حتى يرفع عنا هذا البلاء.
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3 - مروان الاثنين 20 أبريل 2020 - 23:55
ما أحوجنا إلى اللحمة و الاتحاد في هذه الظروف الصعبة كمغاربة بكل روافدنا العقدية، بادرة تستحق التنويه....
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4 - عبدالقادر الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 00:01
السلام لكل البشرية عيد مبارك سعيد مفعم بالصحة والعافية لكافة البشرية اتربحو وتسعدو الحمد لله
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5 - Taza haut الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 00:04
وجب احترام عادات و تقاليد الشعوب الاخرى باختلاف ديانتهم و لكن ان نحتفل معهم فهذا هو اللغو و الخروج عن الحق فلكل احتفال طقوسه و كيف لنا ان نبارك مثلا من قال ابن الله و غيرها من الاعياد التي وجب فهمها و تفسيرها نعم للسلم و الاحترام بدون تدجين المجتمع و الاجيال القادمة فعجبا لنا جعلنا ديننا و تدريسه في ساعات جد قليلة و في المقابل الغير يعمل ما في وسعه لترسيخ اليهودية و المسيحية و اعلموا يا عقول العلمانية ان الله غني عن الجميع و لن تجد لسنة الله تبديلا و من ياتي بغير الاسلام دينا فلن يقبل منه رفعت الاقلام و جفت الصحف و لن ننتهي حتى يأتينا عقاب او غضب من الله
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6 - عبدالكريم بوشيخي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 00:06
الاحتفال بعيد " الميمونة " المغربي اليهودي هو نقطة ضوء في زمن كورونا الحالك نهنئ الجالية المغربية التي تعتنق الديانة اليهودية بعيدها السعيد الذي يذكرها بتاريخ و حضارة بلدها العريق و نطلب من الله تعالى ان يرفع بلاء جائحة كورونا عن امة الاسلام و عن البشرية جمعاء.
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