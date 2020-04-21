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الرئيسية | مجتمع | القلق والخوف والإدمان .. أعطاب نفسية تؤرق المغاربة إبان كورونا

القلق والخوف والإدمان .. أعطاب نفسية تؤرق المغاربة إبان كورونا

القلق والخوف والإدمان .. أعطاب نفسية تؤرق المغاربة إبان كورونا
هسبريس - محمد الراجي (كاريكاتير: عماد السنوني)
الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 12:00

تعيش فئة من المغاربة تحت ضغط مجموعة من الاضطرابات النفسية التي أفرزتها جائحة فيروس "كورونا" المستجد، وازدادت حدّتها مع فرض حالة الطوارئ الصحية، حيث أصبح أغلب أفراد الأسرة يقضون ساعات اليوم في البيت، مع ما يستتبع ذلك من ضغوط ومشاكل كانت حدّتها أخف في السابق.

وتتمثل أهم الاضطرابات النفسية التي يعاني منها عدد من المغاربة خلال أيام الحجر الصحي في الخوف والقلق واضطرابات النوم والوسواس القهري جراء خشية الإصابة بمرض "كوفيد-19"، وتؤدي هذه المشاكل النفسية إلى بروز اضطرابات صحية مصاحبة، مثل فقدان الشهية، أو زيادتها.

وأفرز بقاء أفراد الأسرة مجتمعين في البيت مشاكلَ جديدة كانت حدّتها أقل في الأيام السابقة، مثل العنف الزوجي، الذي قال حمزة شينبو، عضو خلية الدعم النفسي كوفيد-19 بكلية علوم التربية بالرباط، إنه شهد تناميا كبيرا خلال أيام الحجر الصحي، بناء على عدد المكالمات التي ترد على الخلية بشأن هذا الموضوع.

مشكل الإدمان على المخدّرات يُعتبر بدوره واحدا من المشاكل التي تعاني منها كثير من الأسر المغربية في أيام الحجر الصحي، حيث اكتشف عدد من الآباء، لأوّل مرة، إدمان أبنائهم، وفي المقابل أدى المكوث في البيوت إلى اكتشاف أبناء لإدمان آبائهم، وفق الإفادات التي قدمها حمزة شينبو لهسبريس.

وأوضح أستاذ علم النفس في كلية علوم التربية أن اكتشاف الآباء إدمان أبنائهم على المخدرات يؤدي إلى العنف، "لأن ردّ فعل الآباء بعد اكتشاف إدمان أبنائهم لأول مرة يكون قويا"، مشيرا إلى أنّ الإدمان لا يشمل فقط الذكور، بل الإناث أيضا.

وتتولّد عن عدم قدرة المدمنين على الوصول إلى المخدرات، بحسب ما وضّح شينبو، ما يسمّى بأعراض الانسحاب، حيث يصير الشخص المتعاطي للمخدرات بعد التوقف عن تناولها شخصا أكثر عدوانية، كما أنه يقضي ساعات طوال في النوم.

وأوضح المتحدث ذاته أن الاتصالات الهاتفية التي ترد على خلية الدعم النفسي بكلية علوم التربية تسير في وتيرة تصاعدية، نظرا إلى حاجة الناس إلى الدعم في هذه الفترة، فالخلية كانت عند انطلاق عملها تستقبل مكالمات المواطنين من الساعة العاشرة صباحا إلى السادسة مساء، وبعد تزايد الاتصالات، تم تمديد عمل الخلية إلى منتصف الليل.

ولم تستثْن المشاكل النفسية التي يعاني منها عدد من المغاربة في هذه الظرفية أي فئة عمرية؛ إذ تشمل الكبار والشباب وحتى الأطفال. وتتمثل المشاكل التي يعاني منها الأطفال، بحسب التوضيحات التي قدمها حمزة شينبو، في اضطرابات النوم بسبب الكوابيس، إضافة إلى المشاكل الناجمة عن رفض متابعة الدراسة عن بعد.

وجوابا على سؤال حول ما إذا كان بمقدور الدعم النفسي عن بعد أن يكون كفيلا بمساعدة الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات نفسية على العلاج، قال شنيبو: "نعم. هناك دراسات علمية كثيرة تؤكد فعالية العلاج النفسي عن بعد، ويمكن القول إننا تأخرنا في هذا المجال، بينما في دول أخرى تم اعتماد العلاج النفسي عن بعد منذ سنوات".

وذهب المتحدث ذاته إلى القول إن دراسات علمية أكدت أن العلاج النفسي عن بعد قد يكون أكثر جدوى من العلاج المباشر، مضيفا أن "الدور الذي يقوم به المعالج النفسي هو الإنصات أولا، وإذا كان الشخص بحاجة إلى علاج بالأدوية نوجهه إلى الطبيب"، مشيرا إلى أن خلية الدعم النفسي بكلية علوم التربية تضم اختصاصيين في الطب النفسي سبق لهم الاشتغال في مؤسسات استشفائية قبل أن يكونوا أساتذة لعلم النفس".

وتابع قائلا: "الدور الذي نلعبه نحن هو أننا بمثابة مرآة عاكسة للشخص المتصل بنا، حيث ننصت إليه، ثم بعد ذلك نشرح له طبيعة الأفكار السائدة لديه بطريقة علمية، بما يمكّن من تبديد قلقه وخوفه، وبالتالي التحكم في انفعالاته وتحسين سلوكه، وجعله يتحلى بأفكار جديدة، وكل هذا يتم عن طريق استراتيجية علمية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - باحث عن الكمامات الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 12:06
السؤال الذي يتوجب طرحه و الموضوع المهم الآن هو أين هي الكمامات و هذا استهتار من طرف الحكومة جعل الناس تخرج يوميا و تبث في كل الصيدليات عن الكمامات المفقودة جواب الصيدلي هو توصلنا بخمس علب و تم بيعها و يتصلون بالموزع يجيب بعدم وجودها و في الغد ستأتي خمس علب و هكذا إذن لم تم فرض ارتداء الكمامات على المواطنين
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2 - ابراهيم امريرت الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 12:10
الحمد لله على نعم الله لا بالعكس لا يوجد ادمان ولا مشاكل بخير وعلى خير كاين شوية ديال القلق والخوف من الفيروس صافي الوليدات كيقراو كنرجعو معاهم كنتعاونو في الكوزينة بييييييخير
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3 - ناصح أمين الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 12:12
ليكن الله في عون الزوجات خلال هذا الشهر الفضيل...خصوصا زوجات المدمنين ومرتادي المقاهي...علما أن شهر الصيام بريئ من العصبية وسوء الأخلاق
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4 - تناقض الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 12:12
ماهذا التناقض في الأول كانو كيقولو تأجيل تسديد قروض الأبناك غادي إكون مجاني ودارو إعلان في الشاشة و أكدّوها ، دابا كيقولو مصاريف التأخير سيتحملها المقترض
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5 - Younesse الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 12:16
غادي يبداو صحاب مقولة خاصهم يتشدو و هوما لي خارجين علينا بغيت نقوليكم يلا مكنتيش انت كتكمي راه تجي فخوك أو ولادك أو أعز الأصدقاء ديالك و مغاديش تقول عليهم خاصهم يتشدو حيث ولد هداك أو خوك بنادم يطلب العفو للشباب. كنت كنعرف واحد السيد ديما كيهدر على المبليين خايب و نهار ولدو ولا كيكمي ولا كيطلب ليه العفو حيث ولدو و نهار كان كيعاير ولاد الناس ديك الساعة مكانش كيدعي معاهم. هادوك لي كيعايرو راه اليوم ليك و غدا عليك ✌و الله يعفو على الجميع
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6 - محمد سلا الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 12:18
اظن ان جائحة كورونا عرت على مجموعة من المشاكل داخل الاسرة والتي كان الولدين يتهربون منها سواء بقضاء اطول وقت في المقاهي بالنسبة للاباء اما بالنسبة للامهات فهناك الصديقات والرياضة وقعات التجميل متناسين اهم شيء هما الابناء لذا يجب استغلال هذا الحجر لاعادة النظر في عدة اشياء في البيت واعادة الدفء العائلي كما كان في السابق والتقرب من الابناء ومعرفة مشاكلهم وكذا اعادة بناء العلاقات الزوجية فالماديات ليست هي كل شيء في الحياة.
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7 - [email protected] الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 12:18
يجب على الإنسان أن يتجه إلى الله الوضوء والصلاة وقراءة القرآن الكريم وان شاء الله تكون نفسك مطمئنة بإذن الله تعالى.
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8 - الفاسي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 12:20
أنا وأغلب المغاربة كنا ملتزمين بالحجر الصحي المنزلي وراضين بما قسم الله لنا ونقول في سرارة أنفسنا شدا وعادي تزول وبعد العسر يسرا ولاكن ما حطم نفسية المغاربة ومعنوياته ليست كورونا وإنما ما قامت به الحكومة المغربية بالسماح لمعامل بالعمل في هاته الظروف الإستثنائية وإنتاج إصابات في صفوف العمال الذين بدورهم نقلوا العدوى يعلم الله لكم واحد وهذا التهور من طرف الحكومة المغربية أعادنا لنقطة الصفر وهذا هو ما يحز في أنفسنا
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9 - الطنجاوي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 12:21
المغربي لا يقلقه إلا فراغ الجيب وانحباس المصروف على الاولاد.
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10 - مراد الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 12:24
بصراحة انا كنت من الناس ليعشقو السفر للمناطق الجبلية و الساحلية والغابات ، كنت كنتمتع بنفسية جيدة ، موخرا وانا جالس في البيت ، كنحاول نخلق واحد الجو مع وليداتي ، لكن مع الاسف مقدرتش النفسية محطمة النعاس قليل والاكتئاب اثر علينا بزاف ، مرضنا في صحتنا ،بين الحيوط ، حتى الماكلة طلعة لينا في راسنا ، جربنا كل الشهيوات بدون جدوى ، من هنا عرفت بقيمة الحرية وبلي بلادنا مكاينش بحالها ولينا نجبدو البورتابل ونتفرجو في الصور ديال الرحلات ونسترجعو الدكريات ، راه هادشي بزاف الخوت ، ها علاش خاصنا نلتازمو بالحجر الصحي باش نتغلبو على هاذ الجائحة ،اللهم الجوع وسط الطبيعة ولا الشبعة وسط ربعة الحيوط ...
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11 - يوسف الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 12:25
المؤمن لا يهلع، المؤمن يأخذ بالأسباب و يتوكل على الله عز وجل، المؤمن يحسن الظن بالله و يتق في قدرته جل و علا على إزالة البأس.
الحمد لله على كل حال.
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12 - مغربي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 12:26
مثل هاده المواضع هي التي تفيق الملل و الادمان و و و و .المرجوا الالتزام بقواعد السلامة.و النضافة.
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13 - Mahzala الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 12:26
القلق ولادمان وقلت شي مكدبتوش ولاكين راه هدشي سبابو التهميش والتفقير وقلت الشي
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14 - simo simo الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 12:27
انا لي محمقني هو المدرسة الي نازلين على وليد عندو 6 سنين مادة ورا مادة عبر الوتساب ماكاين لا وقت راحة لا للطفل لا لينا هادشي باش يتسماو كملو المقرر ديالهم دون مراعات للظروف لي تانمرو منها والضغط على الطفل و علينا شي مرات تانقول غانحبس الحزاق كامل تانفكر فولدي غايمشيو عليه الدروس
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15 - مكرهة لا بطلة الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 12:28
والله لولا الحجر الصحي و عدم امكانيتي التنقل الى المدينة التي يسكن بها والدي لما مكتث ولو ثانية واحدة مع زوجي في البيت لانه وبكل صراحة منغص علينا الحياة بالنهار ينام إلى غاية 3 نحرم من مشاهدة التلفاز لما يستيقظ نعاني من دخان السجائر بالليل يبدأ في تناول الخمر والضجيج الى ان ينام لم يتبقى لرمضان سوى ايام وما زال يعتبر الخمر من اين ياتي به الله اعلم ونحن انا والأطفال نعاني في صمت اذ لا يحق لنا التكلم ان تكلمنا تلك الطامة الكبرى
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16 - عبد الله الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 12:28
حسب ما قرأت أن الشعوب العربية تصل فيها نسبة
إضطراب الشخصية الهستيرية و النرجسية إلى 10% من مجموع الساكنة
..إلى قراء هسبرس إبحثو عن صفات هذه الشخصيات ستجدون حقا أن النسبة مرتفعة في محيطكم
ما نشاهده من بكاء هسيتيري و صراخ .. ماهي إلى أعراض بسيطة للإضطراب و المسببات ليست بالضرورة كورونا وحدها ..
وما زاد انتشار هذه الإضطرابات .. تربية الأباء لأولادهم أن قيمتهم هي مايملكون من مال . و ليس الأخلاق
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17 - سلام صويري الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 12:29
لان المواطن يحس بالوحدانية الرهيبة وقد اعتاد ان ان عاش غياب السلطة كمساند له في محنه فالسلطة كانت تطلب منه داءما ولا تعطيه لا تعطيه اَية ضمانة في حمايته من المخاطر بغياب قطاع الصحة وانهيار الخدمات المختلفة كتعليم أولاده و ضمان مستقبل عاءلته في حياته الكريمة في حماية مستقبله وقد لاحظ مراحل تقطع أوصال المجتمع وتفرقته لأسباب سياسية وعليه فهو متخوف لانه ينتظره المجهول لان هناك مؤشرات تجعله مرهق لانه يعرف غياب مؤسسات مضمونه لحمايته كمواطن عادي !!
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18 - م.س الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 12:32
ظاهرة ان حنى الافلام ااحلبو تزبد المواطن ام كالة او خوف وعنف ونحن داخل الحجر =الانتحار والأمراض العقلية. الرجاء ابطال هذه الافلام والمشاهد مراعا ة لنفسية المغاربة
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19 - أسر مغربية الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 12:34
على الدولة بعد انجلاء هذا الوباء إن شاء الله ان تصدر قانونا يحدد النسل في إثنين لكل أسرة لان هذا الحجر أظهر عيوب كثيرة عن حياتنا الاجتماعية حيث أن معظم البيوت لا تتسع لأهلها الذين كان يجمعهم سوى المبيت وعائلات كثيرة تعيش في غرفة واحدة وتتناوب المرحاض مع الجيران
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20 - منطق العقل الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 12:35
الخوف والقلق واضطرابات النوم والوسواس القهري جراء خشية الإصابة......الكل يعاني من هذا ليست فئة فقط، ومن يقول لك عكس ذلك فهو متصنع كذاب.
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21 - حكيمة الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 12:38
كورونا جعلنا نراجع أنفسنا ونتعلم قيمة التأمل. أجبرنا على الصمت والتفكير العميق. تعلمت التواضع ,علمت انني مخلوق ضعيف. كما انني تأكدت بأن الصبر قيمة كبيرة ويجب التدرب عليها.
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22 - علي الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 12:40
لقد اعادتنا كورونا الى ما كان يجب ان نكون عليه.اعادتنا كرونا الى احضان اسرنا .اعادتنا الى احتضان ابناءنا اعادتنا بعدما اصبح التفكك الاسري جليا وما ترتب عنه من انحرافات اعادتنا كرونا الى عقر دورنا .فلما القلق ايها الاب وانت تكتشف ان ابنك مدمن ولماذا ايتها الام لم تكتشفي ان ابنتك مذمنة ؟ اليس التقصير في الرعاية وانعدام التربية هو من فتح الباب لولوج فلذات اكبادكم الى عالم مجهول؟ عالم المخدرات اللذي لا تظهر نتاءجه الا بعد الفراق .حينها يتشرد الابناء ويصبحون عرضة للضياع في شارع لا يرحم . فارحموا ابناءكم بالتربية والمتابعة ولا تنتظروا تربية الشارع. فالمسؤولية ملقات على اعناقم امام الله وامام الوطن. الشارع غابة من الوحوش الادمية فحصنوا ابناءكم حتى لا تصير وحوشا. حصنوا ابناءكم بالرجوع الى كتاب الله وسنته رسوله.
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23 - mohamed chrif الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 12:40
لا نفسية و لا هم يحزنون نحن و الحمد لله مؤمنون بالقدر خيره و شره
الخوف من تعامل الدولة مع الشعب من تفقير و تجويع ليس إلاّ
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24 - مجرب الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 12:41
السلام عليكم شخصيا وقع ليا اختناق في الصدر و تزايد نبضات القلب دهبت الى الطبيب فقال لي الخوف و الوسواس و ابتعد عن الأخبار و الفيسبوك و .........
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25 - Mounnim الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 12:41
ماقالش ليكم السيد شينبو انه ادمان بعض المسؤولين ل السرقة و ادمان موظفي الدولة ل التماطل في العمل ادى الى تفاقم الوضعية المعيشية ل الاسر المغاربة التي اصبحت تعيش تحت الضغط بسبب اقتراب رمضان و الفقر والي جاوبوه و عطاوه الدعم تايسبقوه ب الكاميرا باش يصورو اللقطة انا شخصيا تانعرف شحال من مسكين سمح ف ديك ٢ فرانك حفاضا على كرامته امام اطفاله حسبي الله و نعم الوكيل
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26 - القلق والفقر والبطالة الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 12:42
الله يستر وصافي هادشي لي غادي يقول الانسان
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27 - Observation الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 12:46
Thanks hespress for such deep analysis of the reality we are living. Yet I am a bit suspicious about the time and the reasons behind this kind of articles. Whenever I read such writings, I get a kind of unbearable smell of a poisonous dish slowly cooked and ready to be served for the wretched souls.
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28 - Imad الثلاثاء 21 أبريل 2020 - 12:48
هناك مشاكل مادية 100% بعد ما كنا في الشغل و اصبحنا عاطلين عن العمل .أتمنى من الحكومة أن تسلط الضوء على اصحاب الشركات التي اغتنمت الفرصة و شرعت في توقيف العمال .
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